Επίσημο: Τέλος ο Μαξ από τον Παναθηναϊκό – Τα χρήματα που πήρε ο Γερμανός μπακ

Ο Παναθηναϊκός άφησε ελεύθερο τον Φίλιπ Μαξ, ο οποίος αποτελεί και τυπικά παρελθόν, με τους Πράσινους να ανακοινώνουν την ολοκλήρωση της συνεργασίας τους με τον Γερμανό.

Ο αριστερός μπακ ανήκε στον Παναθηναϊκό από το καλοκαίρι του 2024 και είχε συμπληρώσει μόλις 11 συμμετοχές με το Τριφύλλι. Αξίζει να σημειωθεί πως ο ίδιος ο Γερμανός μπακ εισέπραξε το ποσό των 1.500.000 ευρώ στο διάστημα της παρουσίας του στον σύλλογο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για τον Μαξ:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Φίλιπ Μαξ.

Ο Γερμανός αμυντικός ανήκε στο δυναμικό του συλλόγου από το καλοκαίρι του 2024, καταγράφοντας 11 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα του».