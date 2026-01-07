Επίσημο: Τέλος ο Μαξ από τον Παναθηναϊκό – Τα χρήματα που πήρε ο Γερμανός μπακ
Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Φίλιπ Μαξ. Το ποσό που εισέπραξε από τη θητεία του στους Πράσινους.
Ο Παναθηναϊκός άφησε ελεύθερο τον Φίλιπ Μαξ, ο οποίος αποτελεί και τυπικά παρελθόν, με τους Πράσινους να ανακοινώνουν την ολοκλήρωση της συνεργασίας τους με τον Γερμανό.
Ο αριστερός μπακ ανήκε στον Παναθηναϊκό από το καλοκαίρι του 2024 και είχε συμπληρώσει μόλις 11 συμμετοχές με το Τριφύλλι. Αξίζει να σημειωθεί πως ο ίδιος ο Γερμανός μπακ εισέπραξε το ποσό των 1.500.000 ευρώ στο διάστημα της παρουσίας του στον σύλλογο.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για τον Μαξ:
«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Φίλιπ Μαξ.
Ο Γερμανός αμυντικός ανήκε στο δυναμικό του συλλόγου από το καλοκαίρι του 2024, καταγράφοντας 11 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.
Του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα του».
