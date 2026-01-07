Στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: Για να μην περνούν τελικά στο κράτος

Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης:

Κληρονομιές

Οταν δεν υπάρχουν άμεσοι δικαιούχοι για να τις πάρουν

Για να μην περνούν τελικά στο κράτος

• Κληρονομικό δικαίωμα και για σύντροφο σε ελεύθερη συμβίωση

• Οι δύο κύριες προϋποθέσεις και οι προθεσμίες – κλειδιά

• Πώς και γιατί ενισχύεται η θέση του συζύγου στη διαδοχή

===========

Μητσοτάκης – Τραμπ

Δύο παράθυρα για ραντεβού

• Τέλη Ιανουαρίου στο Νταβός ή αρχές Απριλίου στην Ουάσιγκτον

===========

Η Γροιλανδία στο επίκεντρο

Νουούκ όπως Καράκας

• Τραμπ: O στρατός είναι πάντα μία επιλογή

• «Εμείς δεν είμαστε Βενεζουέλα» απαντούν 7 ηγέτες της ΕΕ

===========

Τι προβλέπει

Το πακέτο του Μαξίμου στους αγρότες

• Πώς θα απαντήσουν τα μπλόκα • Και ένα έμμεσο δώρο της ΕΕ στο παρά πέντε

===========

Νέο κόμμα

Με ποιους πάει, ποιους αφήνει η Καρυστιανού

• Από τον Φαραντούρη και τη Γρατσία έως το «όχι» του Σμαραγδή

===========

Χάος στα αεροδρόμια

Τρεις έρευνες για τα κυκλώματα

• Πώς και γιατί έπαθαν ταυτόχρονα μπλακάουτ και τα τρία συστήματα

===========

Κρις Κουντουριώτης

Ο Ελληνας που συνέλαβε τον Μαδούρο

===========

Σύνοδος Προθύμων

Εγγυήσεις ασφαλείας και πολυεθνική δύναμη ειρήνης στην Ουκρανία

• Χωρίς ελληνική συμμετοχή

===========

Αιγαίο

Φθάνουν στην Κω, από την Αστυπάλαια, οι οπτικές ίνες

• Ενώ η Nexans ανακοινώνει και επίσημα παράταση για την ηλεκτρική διασύνδεση

===========

Ιράν

Σχέδιο φυγάδευσης Χαμενεΐ στη Μόσχα

===========

Το 2026

Ποιες θα είναι οι καλύτερες βιογραφίες

===========

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»

Φενέρ – Ολυμπιακός 88-80

Είχε ελλείψεις, δεν άντεξε

ΠΑΟ – Αρμάνι 74-87

Νέα ήττα και αποδοκιμασίες

Κύπελλο

Στα προημιτελικά ΠΑΟ – Αρης, Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ