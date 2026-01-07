Στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: Για να μην περνούν τελικά στο κράτος
Κληρονομιές
Οταν δεν υπάρχουν άμεσοι δικαιούχοι για να τις πάρουν
Για να μην περνούν τελικά στο κράτος
• Κληρονομικό δικαίωμα και για σύντροφο σε ελεύθερη συμβίωση
• Οι δύο κύριες προϋποθέσεις και οι προθεσμίες – κλειδιά
• Πώς και γιατί ενισχύεται η θέση του συζύγου στη διαδοχή
Μητσοτάκης – Τραμπ
Δύο παράθυρα για ραντεβού
• Τέλη Ιανουαρίου στο Νταβός ή αρχές Απριλίου στην Ουάσιγκτον
Η Γροιλανδία στο επίκεντρο
Νουούκ όπως Καράκας
• Τραμπ: O στρατός είναι πάντα μία επιλογή
• «Εμείς δεν είμαστε Βενεζουέλα» απαντούν 7 ηγέτες της ΕΕ
Τι προβλέπει
Το πακέτο του Μαξίμου στους αγρότες
• Πώς θα απαντήσουν τα μπλόκα • Και ένα έμμεσο δώρο της ΕΕ στο παρά πέντε
Νέο κόμμα
Με ποιους πάει, ποιους αφήνει η Καρυστιανού
• Από τον Φαραντούρη και τη Γρατσία έως το «όχι» του Σμαραγδή
Χάος στα αεροδρόμια
Τρεις έρευνες για τα κυκλώματα
• Πώς και γιατί έπαθαν ταυτόχρονα μπλακάουτ και τα τρία συστήματα
Κρις Κουντουριώτης
Ο Ελληνας που συνέλαβε τον Μαδούρο
Σύνοδος Προθύμων
Εγγυήσεις ασφαλείας και πολυεθνική δύναμη ειρήνης στην Ουκρανία
• Χωρίς ελληνική συμμετοχή
Αιγαίο
Φθάνουν στην Κω, από την Αστυπάλαια, οι οπτικές ίνες
• Ενώ η Nexans ανακοινώνει και επίσημα παράταση για την ηλεκτρική διασύνδεση
Ιράν
Σχέδιο φυγάδευσης Χαμενεΐ στη Μόσχα
Το 2026
Ποιες θα είναι οι καλύτερες βιογραφίες
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»
Φενέρ – Ολυμπιακός 88-80
Είχε ελλείψεις, δεν άντεξε
ΠΑΟ – Αρμάνι 74-87
Νέα ήττα και αποδοκιμασίες
Κύπελλο
Στα προημιτελικά ΠΑΟ – Αρης, Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ
