ΟΗΕ: Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για το έγκλημα που διαπράχθηκε κυνικά από τις ΗΠΑ στο Καράκας λέει η Ρωσία

Η Ρωσία καλεί τις Ηνωμένες Πολιτείες να απελευθερώσουν αμέσως τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολά Μαδούρο και τη σύζυγό του, οι οποίοι βρίσκονται υπό κράτηση στη Νέα Υόρκη, δήλωσε ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ρωσίας στον ΟΗΕ, Βασίλι Νεμπένζια.

«Σε σχέση με τις επιβεβαιωμένες πληροφορίες ότι ο απαχθείς πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, και η σύζυγός του βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες και, όπως γνωρίζουμε, σήμερα στη Νέα Υόρκη, καλούμε την αμερικανική ηγεσία να απελευθερώσει αμέσως τον νόμιμα εκλεγμένο πρόεδρο ενός ανεξάρτητου κράτους και τη σύζυγό του», δήλωσε ο Νεμπέζνια, μιλώντας σε έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την κατάσταση στη Βενεζουέλα.

Δεν υπάρχει και δεν μπορεί να υπάρχει καμία δικαιολογία για το έγκλημα που διαπράχθηκε κυνικά από τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Καράκας

«Δεν πρέπει να επιτραπεί στις Ηνωμένες Πολιτείες να επιβληθούν ως μια μορφή ανώτατου δικαστή, ο μόνος με το δικαίωμα να εισβάλλει σε οποιαδήποτε χώρα, να καθορίζει την ενοχή, να επιβάλλει ποινές και να τις εκτελεί, αγνοώντας τις αρχές της διεθνούς δικαιοδοσίας, της κυριαρχίας και της μη παρέμβασης», δήλωσε ο Νεμπέζνια συμπληρώνοντας ότι η αμερικανική επιχείρηση στο Καράκας σηματοδότησε «την επιστροφή στην εποχή της παρανομίας και της αμερικανικής κυριαρχίας μέσω της βίας, του χάους και της ανομίας».

Η επίθεση των ΗΠΑ παραβιάζει όλες τις διεθνείς νομικές νόρμες, λέει η Ρωσία

Σύμφωνα με τον Ρώσο εκπρόσωπο, «οποιαδήποτε προβλήματα και αντιφάσεις υπάρχουν μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Βενεζουέλας πρέπει να επιλυθούν μέσω διαπραγματεύσεων». Όπως σημείωσε ο Νεμπένζια, «δεν υπάρχει και δεν μπορεί να υπάρχει καμία δικαιολογία για το έγκλημα που διαπράχθηκε κυνικά από τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Καράκας».

«Καταδικάζουμε έντονα την ένοπλη επιθετική ενέργεια των Ηνωμένων Πολιτειών κατά της Βενεζουέλας, η οποία παραβιάζει όλες τις διεθνείς νομικές νόρμες», δήλωσε ο Ρώσος εκπρόσωπος. Ο Μαδούρο και η σύζυγός του μεταφέρθηκαν αεροπορικώς στη Νέα Υόρκη, αφού συνελήφθησαν από τις ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ στο προεδρικό μέγαρο στο Καράκας το βράδυ του Σαββάτου, κατά τη διάρκεια στρατιωτικής επιχείρησης των ΗΠΑ.

Σεβασμό στην πολιτική ανεξαρτησία των κρατών ζήτησε ο ΓΓ του ΟΗΕ

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες ζήτησε σεβασμό της πολιτικής ανεξαρτησίας των κρατών, μετά την απαγωγή του Νικολάς Μαδούρο από τις ΗΠΑ και τη δήλωση ότι οι ΗΠΑ έχουν την ευθύνη για τη Βενεζουέλα.

Ο Γκουτέρες ζήτησε «σεβασμό των αρχών της κυριαρχίας, της πολιτικής ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας των κρατών», σύμφωνα με τις δηλώσεις που διάβασε εκ μέρους του η αναπληρώτρια Γραμματέας Ρόζμαρι ΝτιΚάρλο κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη Βενεζουέλα.

«Είμαι βαθιά ανήσυχος για την πιθανή εντατικοποίηση της αστάθειας στη χώρα, τις πιθανές επιπτώσεις στην περιοχή και το προηγούμενο που μπορεί να δημιουργήσει για τον τρόπο διεξαγωγής των σχέσεων μεταξύ των κρατών», ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ.

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, Μάικ Γουάλτζ , μίλησε στο σώμα, επιμένοντας ότι οι ΗΠΑ «δεν βρίσκονται σε πόλεμο με τη Βενεζουέλα ή τον λαό της». Υπερασπίστηκε την απαγωγή του Maduro από τις ΗΠΑ ως «επιχείρηση επιβολής του νόμου για την προώθηση νόμιμων κατηγοριών». πρόσθεσε πως «οι ΗΠΑ συνέλαβαν έναν έμπορο ναρκωτικών, ο οποίος τώρα θα δικαστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Με επίδεσμο στο μέτωπο και μελανιές στο δεξί της μάτι η Σίλια Φλόρες

Στο δικαστήριο, η Σίλια Φλόρες εμφανίστηκε με έναν επίδεσμο στο μέτωπό της και μώλωπες κοντά στο δεξί της μάτι, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, δημοσιογράφους και μη.

Η Σίλια Φλόρες είχε αρκετούς επιδέσμους στο πρόσωπό της, που φέρεται να είναι αποτέλεσμα της επιχείρησης της Delta Force στο Καράκας. Οι δικηγόροι της ισχυρίστηκαν ότι ενδέχεται να έχει τραυματιστεί και σε άλλα σημεία, συμπεριλαμβανομένων αιματωμάτων στα πλευρά της.

Ο δικηγόρος του Μαδούρο δήλωσε ότι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας θα πρέπει να υποβληθεί σε ιατρική εξέταση λόγω των τραυματισμών που υπέστη κατά την «απαγωγή» του. Ο δικαστής Άλβιν Χέλερσταίν σημείωσε ότι οι δικηγόροι μπορούν να επιλύσουν αυτό το ζήτημα με την εισαγγελία.