Ανατροπές στη φορολογία φέρνει το 2026 για ελεύθερους επαγγελματίες

Ανατροπές στη φορολογία θα υποστούν από φέτος χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες.

Η φετινή χρονιά αναμένεται να φέρει «φουσκωμένα» εκκαθαριστικά για περίπου 400.000 ελεύθερους επαγγελματίες που πιάνονται στην τσιμπίδα του τεκμαρτού εισοδήματος αλλά και μικρότερες ή ακόμη και μηδενικές επιβαρύνσεις σε χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολουμένους που έχουν την έδρα τους σε μικρούς οικισμούς και σε νέες μητέρες – επαγγελματίες.

Η ουσιαστική φορολογική ανάσα για όλους τους επαγγελματίες και αυτοαπασχολουμένους θα έρθει την άνοιξη του 2027, όταν θα αρχίσουν να αποτυπώνονται στην εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων οι μειώσεις φόρων που θα προκύψουν με την εφαρμογή της νέας φορολογικής κλίμακας

Ελεύθεροι επαγγελματίες και εξαιρέσεις

Με βάση τις αλλαγές που έγιναν στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης και ισχύει από τα φετινά εισοδήματα, κερδισμένοι θα είναι το 2026:

1. Επαγγελματίες με έδρα και κατοικία σε οικισμούς, εκτός Αττικής, με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους καθώς το τεκμαρτό «κουρεύεται» κατά 50%, περιορίζοντας την επιβάρυνση.

Ειδικά για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου και τους Δήμους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και της Περιφέρειας Ηπείρου που εφάπτονται με τα σύνορα της χώρας, το μέτρο ισχύει για οικισμούς έως 1.700 κατοίκους.

2. Οι νέες μητέρες – επαγγελματίες οι οποίες εξαιρούνται από το τεκμήριο κατά το έτος γέννησης του παιδιού και για τα επόμενα δύο χρόνια. Το μέτρο εκτιμάται ότι αφορά περίπου 6.000 μητέρες.

3. Εκτός από τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε μικρούς οικισμούς το τεκμαρτό εισόδημα μειώνεται κατά 50% για:

-Επαγγελματίες με ποσοστό αναπηρίας 67% – 79%

-Φορολογουμένους σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων

-Μονογονεϊκές οικογένειες με ανήλικα τέκνα, εφόσον αποδεικνύεται η αποκλειστική επιμέλεια

-Γονείς εξαρτώμενων τέκνων με αναπηρία τουλάχιστον 67%

-Πολύτεκνες οικογένειες

-Εκμεταλλευτές ταξί με ποσοστό ιδιοκτησίας στο όχημα έως 25%

-Εκμεταλλευτές σχολικών κυλικείων

Οι εξαιρέσεις από το τεκμαρτό

Μαζί με τις νέες μητέρες, εξαιρούνται πλήρως από τεκμαρτό σύστημα και φορολογούνται με βάση το δηλωθέν εισόδημα:

-Οι αγρότες, ανεξαρτήτως μεγέθους δραστηριότητας

-Όσοι αμείβονται με «µπλοκάκι», εφόσον εργάζονται σε έως τρεις εργοδότες

-Τα άτοµα με αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 80%

-Τα καφενεία σε κοινότητες με πληθυσμό έως 500 κατοίκους

-Οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές που συνεργάζονται με έως δύο ασφαλιστικές εταιρείες και έχουν δηλώσει ως επαγγελματική έδρα την κατοικία τους

-Οι νέοι επαγγελματίες κατά τα τρία πρώτα έτη από την έναρξη δραστηριότητας

-Οι υποδιανομείς και υποπράκτορες τύπου, εφόσον συμβάλλονται με έως 3 κεντρικά ή περιφερειακά πρακτορεία διανομής ημερήσιου Τύπου, περιοδικού Τύπου και εν γένει εντύπων, για τις προμήθειες που εισπράττουν από την παροχή υπηρεσίας προς τα πρακτορεία

-Οι πλανόδιοι λαχειοπώλες

Οι μειώσεις

Ωστόσο, για να «κλειδώσουν» τις μειώσεις και την εξαίρεση από τον τεκμαρτό προσδιορισμό του εισοδήματός τους, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να διαθέτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Η λίστα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, πιστοποιητικά απόδειξης ιδιότητας (π.χ. πολυτέκνου, µονογονεϊκής οικογένειας µε συγκεκριμένα έγγραφα επιμέλειας, άδεια κυκλοφορίας για ταξί κ.λπ.).

Πηγή: OT