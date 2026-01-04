Βρετανία και Γαλλία πλήττουν υποδομές του ISIS σε κοινή επιχείρηση
Πλήγμα ακριβείας έφεραν βρετανικές και γαλλικές δυνάμεις από αέρος εναντίον σημαντικής αποθήκης οπλισμού του Ισλαμικού Κράτους (ISIS) στη βόρεια Συρία, σύμφωνα με κυβερνητικούς αξιωματούχους.
Η επιχείρηση, που έλαβε χώρα το βράδυ του Σαββάτου 3 Ιανουαρίου, σηματοδοτεί μια αξιοσημείωτη πρόοδο στη συνεχιζόμενη εκστρατεία κατά των υπολειμμάτων του ISIS και προσφέρει μια αχτίδα εξέλιξης σε μια κατά τα άλλα παρατεταμένη και ιδιαίτερα σύνθετη σύγκρουση.
«Αυτή η ενέργεια καταδεικνύει τον ηγετικό ρόλο του Ηνωμένου Βασιλείου και την αποφασιστικότητά μας να στεκόμαστε δίπλα στους συμμάχους μας, για να εξαλείψουμε κάθε πιθανή αναζωπύρωση του Νταές και των επικίνδυνων και βίαιων ιδεολογιών του στη Μέση Ανατολή», δήλωσε ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι.
Όπως αναφέρει το Eutoday η κοινή αποστολή, που πραγματοποιήθηκε με αυστηρή τήρηση του διεθνούς δικαίου και σε συντονισμό με περιφερειακούς εταίρους, στόχευσε μια σειρά οχυρωμένων αποθηκευτικών εγκαταστάσεων, οι οποίες εκτιμάται ότι περιείχαν όπλα, πυρομαχικά και υλικά υλικοτεχνικής υποστήριξης που χρησιμοποιούνταν από παρακλάδια του ISIS.
Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, το πλήγμα αποδυνάμωσε σημαντικά τη δυνατότητα της οργάνωσης να ανεφοδιάζει μαχητές και να εξαπολύει νέες επιθέσεις στην ευρύτερη περιοχή.
Παρότι η σύγκρουση στη Συρία έχει κατακερματιστεί την τελευταία δεκαετία σε ένα μωσαϊκό ανταγωνιστικών συμφερόντων και τοπικών δυναμικών, η συγκεκριμένη ενέργεια ξεχωρίζει για τον σαφή και εστιασμένο στόχο της, καθώς και για την άψογη διαλειτουργικότητα που επέδειξαν οι βρετανικές και γαλλικές δυνάμεις.
Ανώτερος αξιωματούχος της άμυνας, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, χαρακτήρισε την αποστολή «χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς οι συμμαχικές δυνάμεις μπορούν να συνδυάζουν τις δυνατότητές τους για να αποδιοργανώσουν τις ικανότητες εξτρεμιστών». Πρόσθεσε ότι η αποθήκη που επλήγη θεωρείται κομβικό σημείο στο εναπομείναν δίκτυο εφοδιασμού του ISIS — ένα δίκτυο που, παρά τις εδαφικές απώλειες των τελευταίων ετών, εξακολουθεί να αποτελεί απειλή για τη σταθερότητα.
