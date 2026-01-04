Σε μια κινηματογραφική σκηνοθεσία για Όσκαρ, οι αμερικανικές αρχές τράβηξαν τα 3 ελικόπτερα που μετέφεραν τον Νικολάς Μαδούρο και την Σίλια Φλόρες από το αεροδρόμιο της Εθνοφρουράς της Νέας Υόρκης Στιούαρτ, στο ελικοδρόμιο Westside στη Νέα Υόρκη όπου από εκεί το προεδρικό ζεύγος της Βενεζουέλας θα πήγαινε στο κτίριο της DEA στη Νέα Υόρκη για να ξεκινήσει η διαδικασία κράτησης.

Το πρωτόκολλο αφορά την συλλογή βιομετρικών στοιχείων, δακτυλικά αποτυπώματα και φωτογραφίες πριν καταχωρηθούν τα στοιχεία τους στο σύστημα της Αμερικανικής Τελωνειακής και Συνοριακής Προστασίας – CBP. Η Σίλια Φλόρες πέρασε και από ιατρικές εξετάσεις για να διαπιστωθεί η κατάσταση της υγείας της. Ο Νικολάς Μαδούρο κούτσαινε ελαφρά στο ένα πόδι.

Το Άγαλμα της Ελευθερίας και οι Μαδούρο – Φλόρες ως θύματα απαγωγής

Στο CNN εντυπωσιάστηκαν με το πλάνο των ελικοπτέρων να πετούν πάνω από το Άγαλμα της Ελευθερίας, αντιθέτως ο σχολιαστής του FOX προτίμησε να προβεί σε ανάλυση αναφέροντας πως «αυτό που θα έπρεπε να μας απασχολεί είναι η Κίνα».

Τα ίδια πλάνα δόθηκαν λοιπόν σε πολλά κανάλια για να στηθεί μια επικοινωνιακή φιέστα. Η μια οπτική που σχολιάζεται δείχνει τον «δικτάτορα Μαδούρο», να πετά πάνω από το Άγαλμα της Ελευθερίας και την αντίθεση ανάμεσα στον κακό ηγέτη και τους πολίτες που επιτέλους θα είναι ελεύθεροι.

Η άλλη οπτική που σχολιάζεται επίσης, είναι πως δύο θύματα απαγωγής, σκηνοθετήθηκαν ως ηθοποιοί στα ελικόπτερα στα οποία επέβαιναν, παρά την θέλησή τους, ώστε τα πλάνα της μεταφοράς τους πάνω από το Άγαλμα της Ελευθερίας να χρησιμεύσουν για την μιντιακή προπαγάνδα υπέρ του Ντόναλντ Τραμπ.

Οι New York Times και Washington Post ήξεραν για την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα

Η New York Times και η Washington Post έμαθαν για την μυστική επιδρομή των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα λίγο πριν την προγραμματισμένη έναρξή της την Παρασκευή το βράδυ, αλλά απέφυγαν να δημοσιεύσουν τα στοιχεία που είχαν στη διάθεσή τους για να μην θέσουν σε κίνδυνο τις αμερικανικές δυνάμεις, σύμφωνα με δύο άτομα που είναι εξοικειωμένα με τις επικοινωνίες μεταξύ της κυβέρνησης και των ειδησεογραφικών οργανισμών και μίλησαν στο Semafor.

Η απόφαση των συντακτικών γραφείων της Νέας Υόρκης και της Ουάσιγκτον να διατηρήσουν την επίσημη μυστικότητα είναι σύμφωνη με τις μακροχρόνιες αμερικανικές δημοσιογραφικές παραδόσεις, ακόμη και σε μια στιγμή άνευ προηγουμένου αμοιβαίας εχθρότητας μεταξύ του αμερικανού προέδρου και των παραδοσιακών μέσων ενημέρωσης που συνεχίζουν να κυριαρχούν στην κάλυψη θεμάτων εθνικής ασφάλειας.

Και προσφέρει μια σπάνια ματιά σε μια σειρά επαφών και ακόμη και συνεργασίας σε μερικά από τα πιο κρίσιμα ζητήματα εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ.