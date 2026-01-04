H πτήση του Μαδούρο πάνω από το Άγαλμα της Ελευθερίας και οι εφημερίδες που γνώριζαν για την επιδρομή [βίντεο]
Η κυβέρνηση Τραμπ κινηματογράφησε την πτήση των Μαδούρο - Φλόρες με ελικόπτερο από το αεροδρόμιο Stewart, σε μια «κίνηση υψηλού συμβολισμού». Βέβαια το νόμισμα έχει δύο όψεις
- Ακυρώσεις πτήσεων σε όλη την Καραϊβική μετά την επέμβαση στη Βενεζουέλα
- Επέμβαση στη Βενεζουέλα – Ανησυχία και έκτακτα μέτρα στις χώρες της Λατινικής Αμερικής
- Άγιος Δημήτριος: Τον ξυλοκόπησε λόγω οικονομικών διαφορών – Στο νοσοκομείο 59χρονος
- Το Ιράν καταδικάζει «την αμερικανική στρατιωτική επίθεση» εναντίον της Βενεζουέλας
Σε μια κινηματογραφική σκηνοθεσία για Όσκαρ, οι αμερικανικές αρχές τράβηξαν τα 3 ελικόπτερα που μετέφεραν τον Νικολάς Μαδούρο και την Σίλια Φλόρες από το αεροδρόμιο της Εθνοφρουράς της Νέας Υόρκης Στιούαρτ, στο ελικοδρόμιο Westside στη Νέα Υόρκη όπου από εκεί το προεδρικό ζεύγος της Βενεζουέλας θα πήγαινε στο κτίριο της DEA στη Νέα Υόρκη για να ξεκινήσει η διαδικασία κράτησης.
Το πρωτόκολλο αφορά την συλλογή βιομετρικών στοιχείων, δακτυλικά αποτυπώματα και φωτογραφίες πριν καταχωρηθούν τα στοιχεία τους στο σύστημα της Αμερικανικής Τελωνειακής και Συνοριακής Προστασίας – CBP. Η Σίλια Φλόρες πέρασε και από ιατρικές εξετάσεις για να διαπιστωθεί η κατάσταση της υγείας της. Ο Νικολάς Μαδούρο κούτσαινε ελαφρά στο ένα πόδι.
Το Άγαλμα της Ελευθερίας και οι Μαδούρο – Φλόρες ως θύματα απαγωγής
Στο CNN εντυπωσιάστηκαν με το πλάνο των ελικοπτέρων να πετούν πάνω από το Άγαλμα της Ελευθερίας, αντιθέτως ο σχολιαστής του FOX προτίμησε να προβεί σε ανάλυση αναφέροντας πως «αυτό που θα έπρεπε να μας απασχολεί είναι η Κίνα».
Τα ίδια πλάνα δόθηκαν λοιπόν σε πολλά κανάλια για να στηθεί μια επικοινωνιακή φιέστα. Η μια οπτική που σχολιάζεται δείχνει τον «δικτάτορα Μαδούρο», να πετά πάνω από το Άγαλμα της Ελευθερίας και την αντίθεση ανάμεσα στον κακό ηγέτη και τους πολίτες που επιτέλους θα είναι ελεύθεροι.
Η άλλη οπτική που σχολιάζεται επίσης, είναι πως δύο θύματα απαγωγής, σκηνοθετήθηκαν ως ηθοποιοί στα ελικόπτερα στα οποία επέβαιναν, παρά την θέλησή τους, ώστε τα πλάνα της μεταφοράς τους πάνω από το Άγαλμα της Ελευθερίας να χρησιμεύσουν για την μιντιακή προπαγάνδα υπέρ του Ντόναλντ Τραμπ.
Οι New York Times και Washington Post ήξεραν για την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα
Η New York Times και η Washington Post έμαθαν για την μυστική επιδρομή των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα λίγο πριν την προγραμματισμένη έναρξή της την Παρασκευή το βράδυ, αλλά απέφυγαν να δημοσιεύσουν τα στοιχεία που είχαν στη διάθεσή τους για να μην θέσουν σε κίνδυνο τις αμερικανικές δυνάμεις, σύμφωνα με δύο άτομα που είναι εξοικειωμένα με τις επικοινωνίες μεταξύ της κυβέρνησης και των ειδησεογραφικών οργανισμών και μίλησαν στο Semafor.
Η απόφαση των συντακτικών γραφείων της Νέας Υόρκης και της Ουάσιγκτον να διατηρήσουν την επίσημη μυστικότητα είναι σύμφωνη με τις μακροχρόνιες αμερικανικές δημοσιογραφικές παραδόσεις, ακόμη και σε μια στιγμή άνευ προηγουμένου αμοιβαίας εχθρότητας μεταξύ του αμερικανού προέδρου και των παραδοσιακών μέσων ενημέρωσης που συνεχίζουν να κυριαρχούν στην κάλυψη θεμάτων εθνικής ασφάλειας.
Και προσφέρει μια σπάνια ματιά σε μια σειρά επαφών και ακόμη και συνεργασίας σε μερικά από τα πιο κρίσιμα ζητήματα εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ.
- Οι Μαδούρο και Φλόρες από το ελικόπτερο έως τις εγκαταστάσεις της DEA στη Νέα Υόρκη [Βίντεο]
- Γιατί οι Μαδούρο και Φλόρες οδηγήθηκαν στη Νέα Υόρκη;
- Βρετανία: Είναι μόλις 15 ετών και βγάζει πάνω από 117.000 ευρώ τον χρόνο από το δωμάτιό του
- H πτήση του Μαδούρο πάνω από το Άγαλμα της Ελευθερίας και οι εφημερίδες που γνώριζαν για την επιδρομή [βίντεο]
- Ο δήμαρχος Νέας Υόρκης Μαμντάνι μιλά για «πράξη πολέμου και παραβίαση του ομοσπονδιακού και του διεθνούς δικαίου»
- Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λούλα καταδίκασε την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα
- Θύελλα πολιτικών αντιδράσεων στη δήλωση Μητσοτάκη για τη Βενεζουέλα
- ΚΚΕ: Κυνική, ελεεινή και ντροπιαστική για τον ελληνική λαό η δήλωση Μητσοτάκη για Βενεζουέλα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις