Η αρετή της υπομονής

Ο Ολυμπιακός πρόσθεσε το βράδυ του Σαββάτου ένα ακόμα τρόπαιο, με τους «ερυθρόλευκους» να κατακτούν το betsson super cup κόντρα στον ΟΦΗ και η αγωνιστική εικόνα των πειραιωτών, όπως βεβαίως και οι πανηγυρισμοί στην απονομή αλλά και στο ταξίδι της επιστροφής, φανερώνουν ξεκάθαρα ένα πράγμα.

Την δίψα που είχαν οι παίκτες του Ολυμπιακού για να κατακτήσουν και αυτό το τρόπαιο και θα πρέπει να γίνει ιδιαίτερη μνείας στη νοοτροπία με την οποία αγωνίστηκαν οι «ερυθρόλευκοι» στο Παγκρήτιο.

Η υπομονή για την υλοποίηση του στόχου ήταν ξεκάθαρα το στοιχείο που έκρινε την αναμέτρηση, καθώς η ομάδα του Πειραιά δεν σταμάτησε να πιέζει, ν’ αναζητά το γκολ, ακόμα κι όταν έβλεπε να χάνονται μεγάλες ευκαιρίες ή ν’ ακυρώνονται γκολ.

Είχαν υπομονή στο παιχνίδι τους οι πρωταθλητές Ελλάδος και ο Μεντιλίμπαρ έκανε ιδιαίτερη μνεία σε αυτό το στοιχείο, στις δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα.

Θα πρέπει μάλιστα εδώ να τονίσουμε πως ο συγκεκριμένος αγώνας ήταν ο πρώτος μετά από τις διακοπές των Χριστουγέννων και το πρώτο παιχνίδι μετά από τις γιορτές κρύβει πάντα παγίδες.

Ο Ολυμπιακός όμως είχε υπομονή, όπως είπε και ο Μεντιλίμπαρ, στο παιχνίδι του και μέσα από αυτή την υπομονή έψαξε με πολλούς τρόπους το γκολ, που θα του «άνοιγε τον δρόμο» για την κατάκτηση και αυτού του τροπαίου.

Και είναι προφανές πως οι φάσεις για γκολ που είχαν οι πειραιώτες στην εστία του ΟΦΗ, φανερώνουν πως οι παίκτες του Ολυμπιακού «κυνήγησαν» το γκολ είτε παίζοντας από τα άκρα (με Ζέλσον και Ποντένσε) είτε προσπαθώντας να δημιουργήσουν από τον άξονα «ακουμπώντας» στον Ταρέμι και τον Τσικίνιο.

Ο τρόπος μάλιστα που ο Ιρανός μοίρασε μπάλες σε συμπαίκτες του ήταν εξαιρετικός κι έχουμε αναφέρει εδώ και πολύ καιρό, πως ο Ταρέμι είναι ένα «δεκάρι» περιοχής, καθώς έχει μια μοναδική ικανότητα στην τελική πάσα.

Θα πρέπει επίσης να σταθεί κάποιος και στο ότι οι «ερυθρόλευκοι» βρήκαν γκολ (το 2-0) με στατική φάση την οποία εκτέλεσε ο Μουζακίτης, με τον Καλογερόπουλο να στέλνει με κεφαλιά την μπάλα στα δίχτυα.

Με λίγα λόγια, ο Μεντιλίμπαρ είδε την ομάδα του να έχει την «δίψα» για την κατάκτηση του τροπαίου και παράλληλα να έχει και την υπομονή να ψάξει με ακόμα μεγαλύτερη διάθεση για το γκολ, στην παράταση του τελικού.

Τώρα οι «ερυθρόλευκοι» επιστρέφουν σε ρυθμούς πρωταθλήματος, καθώς ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει το Σάββατο τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, σ’ ένα ματς που η νίκη είναι μονόδρομος για την ομάδα του λιμανιού κι αυτό το ξέρουν καλά και ο «Μέντι» και οι παίκτες του.