ΑΕΚ: Στην Αθήνα ο Μπάρναμπας Βάργκα

Με καθυστέρηση δύο ωρών από την προγραμματισμένη ώρα άφιξής του ο Μπάρναμπας Βάργκα έφτασε στην Αθήνα για λογαριασμό της ΑΕΚ.

Λόγω του προβλήματος στον FIR δημιουργήθηκε μπάχαλο με τις πτήσεις και έτσι άργησε να «πετάξει» από τη Βουδαπέστη ο Ούγγρος φορ που πάτησε τελικά σε ελληνικό έδαφος λίγο πριν τις 22:30.

Πλέον η μεταγραφή μπαίνει στην τελική ευθεία καθώς αύριο ο Βάργκα αναμένεται να περάσει τα ιατρικά και στη συνέχεια να υπογράψει συμβόλαιο ως το 2029.

Θυμίζουμε πως οι «κιτρινόμαυροι» έχουν συμφωνήσει με τη Φερεντσβάρος για ένα ποσό στα 4,5 εκατ. ευρώ για τον ποδοσφαιριστή που ήταν πρώτος στόχος των Χαβιέρ Ριμπάλτα και Μάρκο Νίκολιτς.

Φέτος ο διεθνής άσος έχει 20 γκολ σε 29 ματς σε όλες τις διοργανώσεις ενώ συνολικά στις τελευταίες 3,5 σεζόν έχει πετύχει 99 γκολ. Εφόσον όλα πάνε καλά, θα μπει άμεσα στις προπονήσεις και δεν αποκλείεται να είναι διαθέσιμος ακόμη και για το παιχνίδι με τον Άρη στο πρωτάθλημα την Κυριακή.

«Όχι της ΑΕΚ στην Ρέιντζερς για τον Πενράις»

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από το εξωτερικό η Ένωση είχε και κρούση για την παραχώρηση του Τζέιμς Πενράις από την Ρέιντζερς, την οποία απέρριψε με συνοπτικές διαδικασίες.

Η Ρέιντζερς έκανε μία κρούση προς την ΑΕΚ και έδειξε διάθεση να βάλει στο τραπέζι ένα πολύ καλό ποσό για την αγορά του παίκτη, χωρίς ωστόσο να είναι γνωστό το ακριβές ύψος της προσφοράς.

Η ΑΕΚ ωστόσο απέρριψε την πρόταση τονίζοντας πως ο παίκτης δεν είναι υπό παραχώρηση, καθώς είναι κομβικός για το πλάνο του Μάρκο Νίκολιτς.

Υπενθυμίζεται πως η Ένωση απέκτησε τον 27χρονο αριστερό μπακ το περασμένο καλοκαίρι από τη Χαρτς, με μεταγραφή και ο παίκτης την τρέχουσα σεζόν έχει 24 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2028.