# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
Καιρός: Ανεβαίνει ο υδράργυρος, επιμένουν οι ισχυροί άνεμοι – Πού θα βρέξει
Καιρός: Ανεβαίνει ο υδράργυρος, επιμένουν οι ισχυροί άνεμοι – Πού θα βρέξει

Μεμονωμένες καταιγίδες πιθανό να εκδηλωθούν σε Ιόνιο και Ανατολικό Αιγαίο - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός έως και την Πέμπτη σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ

Ζεστός για την εποχή θα είναι σε γενικές γραμμές ο καιρός, ενώ σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ ενισχυμένοι, τοπικά θυελλώδεις, νότιοι νοτιοδυτικοί άνεμοι θα πνέουν την Κυριακή στο βόρειο Αιγαίο και το Ιόνιο εντάσεως μέχρι 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα βόρεια και θα φτάσει τους 17 βαθμούς Κελσίου

Στα νησιά του Ιονίου, τα δυτικά ηπειρωτικά, τη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες είναι πιθανό να εκδηλωθούν στο βόρειο Ιόνιο και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Στην υπόλοιπη χώρα θα σχηματιστούν νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές στις Κυκλάδες και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6, στα πελάγη έως 7 και τοπικά έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα βόρεια και θα φτάσει τους 17 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές τους 18 με 19 και τοπικά στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός: Αναλυτικά η πρόγνωση της ΕΜΥ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως στη Θράκη.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 4 με 6, τοπικά στα θαλάσσια – παραθαλάσσια 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες είναι πιθανό να εκδηλωθούν στο βόρειο Ιόνιο.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο 7 και τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από 05 έως 11 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές στην ανατολική Πελοπόννησο.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 4 με 5 και στην Εύβοια, τις Σποράδες, τα ανατολικά τμήματα της Στερεάς και τα νότια και ανατολικά τμήματα της Πελοποννήσου 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές στις Κυκλάδες, τη δυτική και τη νότια Κρήτη.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 19, τοπικά 20 βαθμούς Κελσίου. Στην Κρήτη η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου είναι πιθανό να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Στα βόρεια νότιοι νοτιοδυτικοί 6 με 7 τοπικά 8 μποφόρ. Στα νότια νοτιοδυτικοί 4 με 5, τοπικά 6 μποφόρ στρεφόμενοι σε νότιους νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 19, τοπικά στα Δωδεκάνησα 20 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στα δυτικά και τα βόρεια τις μεσημβρινές ώρες.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5, στα ανατολικά 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18, τοπικά 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τη Δευτέρα

Αυξημένες νεφώσεις στις περισσότερες περιοχές της χώρας με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στα βορειοδυτικά και βαθμιαία στα υπόλοιπα δυτικά τμήματα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα τοπικά 7 και στο Ιόνιο και πρόσκαιρα το πρωί στο βόρειο Αιγαίο, έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τους 15 με 17 βαθμούς, στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 18 βαθμούς και στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Τρίτη, ανήμερα Θεοφανείων

Στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν κατά τόπους ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και την ανατολική νησιωτική χώρα και στα βορειοανατολικά μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν την μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6, στα πελάγη τοπικά 7 και στο ανατολικό Αιγαίο έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά και τα νότια.

Τετάρτη

Αυξημένες νεφώσεις στις περισσότερες περιοχές, με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα δυτικά, τα βορειοανατολικά και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Τα φαινόμενα στα δυτικά πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρά.

Χιόνια θα πέσουν στα βορειοδυτικά ορεινά.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν την μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 5 με 7 και στο Αιγαίο 8 πιθανόν τοπικά έως 9 μποφόρ. Από το βράδυ βαθμιαία στα δυτικά θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πέμπτη

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές στις περισσότερες περιοχές της χώρας και κυρίως στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 5 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 6 με 7 και στο Αιγαίο 8 πιθανόν τοπικά έως 9 μποφόρ, στρεφόμενοι σταδιακά σε δυτικών διευθύνσεων 5 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα δυτικά και τα βόρεια.

Economy
Ελληνικά ομόλογα: Γιατί θα παραμείνουν ελκυστικά και το 2026 

Ελληνικά ομόλογα: Γιατί θα παραμείνουν ελκυστικά και το 2026 

inWellness
Μελέτη 03.01.26

Η επιστήμη ξέρει γιατί πεινάς τόσο συχνά

Σύμφωνα με μια νέα έρευνα, μια μικροσκοπική πρωτεΐνη που μέχρι τώρα περνούσε απαρατήρητη φαίνεται πως επηρεάζει πολύ περισσότερο απ’όσο νομίζαμε την πείνα.

Σύνταξη
inTown
Στις 12:00 η πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών στα Μάλγαρα – Τα σενάρια του «κλοιού» και της «απόβασης»
Η τρίτη κατά σειρά 04.01.26

Στις 12:00 η πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών στα Μάλγαρα – Τα σενάρια του «κλοιού» και της «απόβασης»

Στη σημερινή κρίσιμη σύσκεψη στα Μάλγαρα συμμετέχουν εκπρόσωποι από περισσότερα από 50 μπλόκα - «Θα νικήσουμε, γιατί ο αγώνας μας είναι αγώνας επιβίωσης», υπογραμμίζουν οι αγρότες που εξετάζουν τον τρόπο κλιμάκωσης του αγώνα τους

Σύνταξη
Μεγάλη φωτιά σε σπίτι στην Αράχωβα
Ελλάδα 03.01.26

Μεγάλη φωτιά σε σπίτι στην Αράχωβα

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ στην Αράχωβα από φωτιά που ξέσπασε σε διώροφη κατοικία και έλαβε μεγάλες διαστάσεις.

Σύνταξη
Αγρότες: Προς γενικό «μπλακ άουτ» στους δρόμους από 7 Γενάρη και κάθοδο στην Αθήνα
Ελλάδα 03.01.26

Αγρότες: Προς γενικό «μπλακ άουτ» στους δρόμους από 7 Γενάρη και κάθοδο στην Αθήνα

Η κυβέρνηση παρέμεινε αδρανής στην προθεσμία που είχε λάβει από τους αγρότες για συγκεκριμένες δεσμεύσεις και πλέον όλα δείχνουν πως η επικρατούσα τάση στα Μάλγαρα θα είναι αυτή της κλιμάκωσης

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Πορεία στην Αμερικανική πρεσβεία για την στρατιωτική εισβολή στη Βενεζουέλα
Ελλάδα 03.01.26 Upd: 19:56

Πορεία στην Αμερικανική πρεσβεία για την στρατιωτική εισβολή στη Βενεζουέλα

Πολιτικά κόμματα, συλλογικότητες και κοινωνικοί φορείς εκφράζουν την αλληλεγγύη τους στον λαό της Βενεζουέλας καταδικάζοντας την επέμβαση και κάνοντας λόγο για κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Σύνταξη
Σέρρες: Αναγνωρίστηκε η σορός του πυροσβέστη που είχε εξαφανιστεί – Αυτό είναι το σημείο που εντοπίστηκε
Ελλάδα 03.01.26

Σέρρες: Αναγνωρίστηκε η σορός του πυροσβέστη που είχε εξαφανιστεί – Αυτό είναι το σημείο που εντοπίστηκε

Σύμφωνα με πληροφορίες ο πυροσβέστης ήταν ημίγυμνος με τα ρούχα του σε κοντινή απόσταση, ενώ περίπου ένα χιλιόμετρο από το σημείο που εντοπίστηκε η σορός του, εντοπίστηκε το αυτοκίνητό του.

Σύνταξη
Χανιά: Σοβαρά επεισόδια στον προσωρινό χώρο κράτησης μεταναστών στην Αγυιά – Στο νοσοκομείο 8 αλλοδαποί
Ελλάδα 03.01.26

Χανιά: Σοβαρά επεισόδια στον προσωρινό χώρο κράτησης μεταναστών στην Αγυιά – Στο νοσοκομείο 8 αλλοδαποί

Στον εκθεσιακό χώρο στην Αγυιά οι συνθήκες είναι ασφυκτικές με περισσότερα από 470 άτομα από διαφορετικές εθνικότητες κυρίως άνδρες, να κρατούνται σε ακατάλληλες συνθήκες.

Σύνταξη
Συγκεντρώσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις κατά της στρατιωτικής επίθεσης των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα
Αναβρασμός 03.01.26

Συγκεντρώσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις κατά της στρατιωτικής επίθεσης των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα

Μέχρι στιγμής έχουν ανακοινωθεί συγκεντρώσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Ηράκλειο - Καλέσματα από το ΚΚΕ, την ΚΝΕ και οργανώσεις της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς

Σύνταξη
Μαγνησία: Στο νοσοκομείο 67χρονη μετά τη φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι της
Στη Μαγνησία 03.01.26

Στο νοσοκομείο 67χρονη μετά τη φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι της

Η άτυχη γυναίκα σοκαρίστηκε όταν είδε τη φωτιά και δεν μπορούσε να αντιδράσει - Γείτονάς της έτρεξε να τη βοηθήσει και την προέτρεπε να βγει οδηγώντας την με τις φωνές του προς την έξοδο

Σύνταξη
Στις 12:00 η πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών στα Μάλγαρα – Τα σενάρια του «κλοιού» και της «απόβασης»
Η τρίτη κατά σειρά 04.01.26

Στις 12:00 η πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών στα Μάλγαρα – Τα σενάρια του «κλοιού» και της «απόβασης»

Στη σημερινή κρίσιμη σύσκεψη στα Μάλγαρα συμμετέχουν εκπρόσωποι από περισσότερα από 50 μπλόκα - «Θα νικήσουμε, γιατί ο αγώνας μας είναι αγώνας επιβίωσης», υπογραμμίζουν οι αγρότες που εξετάζουν τον τρόπο κλιμάκωσης του αγώνα τους

Σύνταξη
Live οι εξελίξεις: «Κουρέλι» το διεθνές δίκαιο μετά την απαγωγή Μαδούρο και την επίθεση στη Βενεζουέλα
«Όλα για το πετρέλαιο» 04.01.26

«Κουρέλι» το διεθνές δίκαιο μετά την απαγωγή Μαδούρο και την επίθεση στη Βενεζουέλα - Live οι εξελίξεις

Στη Νέα Υόρκη κρατούνται ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του Σίλια Φλόρες - Οι ΗΠΑ επέστρεψαν στο διαβόητο «δόγμα Μονρόε»

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Η σημασία της δημοσιότητας σε μια εξεταστική επιτροπή και η αδιαφάνεια που επιδιώκει η κυβέρνηση
Πολιτική 04.01.26

Η σημασία της δημοσιότητας σε μια εξεταστική επιτροπή και η αδιαφάνεια που επιδιώκει η κυβέρνηση

Η κοινωνία και η δημοκρατία δεν κινδυνεύουν από... πόλωση ελέω δημοσιότητας, όπως υποστηρίζει η κυβέρνηση Μητσοτάκη με αφορμή την Εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κάθε διαδικασία της Βουλής οφείλει να είναι ανοιχτή στους πολίτες ώστε να κρίνουν και να εξάγουν τα συμπεράσματά τους.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Το φάντασμα της παραίτησης πάνω από το Ελιζέ
Γαλλία 04.01.26

Το φάντασμα της παραίτησης πάνω από το Ελιζέ

Οκτώ χρόνια μετά την εκλογή του, ο Γάλλος πρόεδρος βρίσκεται στο επίκεντρο ενός σεναρίου που από περιθωριακό έγινε σχεδόν κανονικότητα στη γαλλική πολιτική συζήτηση

Κίττυ Ξενάκη
Κίττυ Ξενάκη
Ανοδικών τάσεων συνέχεια στα ακίνητα
Αυξημένη δραστηριότητα 04.01.26

Ανοδικών τάσεων συνέχεια στα ακίνητα

Κατά τη διάρκεια του 2025, η ελληνική αγορά ακινήτων συνέχισε να προσελκύει επενδυτικό ενδιαφέρον ειδικά στους τομείς κατοικίας, φιλοξενίας και των γραφείων υψηλών προδιαγραφών

Δήμητρα Σκούφου
Εκλογές: Που θα στηθούν κάλπες το 2026 – Οι σημαντικότερες αναμετρήσεις
Εκλογικό ημερολόγιο 04.01.26

Ο εκλογικός χάρτης με τις σημαντικότερες αναμετρήσεις του 2026 - Θα είναι εκλογικό έτος για την Ελλάδα;

Οι εκλογές αποτελούν τον θεμέλιο λίθο της δημοκρατικής λειτουργίας, καθώς προσφέρουν στους πολίτες το δικαίωμα να καθορίζουν την πορεία της χώρας τους και να λογοδοτούν οι κυβερνήσεις. Σε έναν κόσμο που αντιμετωπίζει γεωπολιτικές ανακατατάξεις, οικονομικές προκλήσεις και την κλιματική κρίση, οι κάλπες του 2026 αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Το Ιράν, οι μουλάδες και η «επανάσταση του πορτοφολιού»
Μαζική ανυπακοή 04.01.26

Το Ιράν, οι μουλάδες και η «επανάσταση του πορτοφολιού»

Με θρυαλλίδα το υψηλό κόστος ζωής, οι νέες διαδηλώσεις στο Ιράν έχουν προσλάβει σαφές αντικαθεστωτικό χαρακτήρα απέναντι τους μουλάδες, σε ένα κίνημα που διαφέρει από εκείνα των τελευταίων ετών

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Συνταγή: Aebleskiver
Για το πρωί 04.01.26

Συνταγή: Aebleskiver

Μια συνταγή για απολαυστικές και παραδοσιακές τηγανίτες από τη Δανία

Σύνταξη
Οι Μαδούρο και Φλόρες από το ελικόπτερο έως τις εγκαταστάσεις της DEA στη Νέα Υόρκη [Βίντεο]
Κόσμος 04.01.26

Οι Μαδούρο και Φλόρες από το ελικόπτερο έως τις εγκαταστάσεις της DEA στη Νέα Υόρκη

Οι Νικολάς Μαδούρο και Σίλια Φλόρες, μετά την απαγωγή τους από τη Βενεζουέλα έχουν περάσει από μια πολύπλοκη διαδικασία που περιελάμβανε το Γκουαντανάμο και μεταφορά με πλοίο, αεροπλάνο και ελικόπτερα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γιατί οι Μαδούρο και Φλόρες οδηγήθηκαν στη Νέα Υόρκη;
Νότια Περιφέρεια 04.01.26

Γιατί οι Μαδούρο και Φλόρες οδηγήθηκαν στη Νέα Υόρκη;

Οι νόμοι για την μεταφορά κρατουμένων από το εξωτερικό είναι πολύ συγκεκριμένοι και στην περίπτωση του Νικολάς Μαδούρο και της Σίλια Φλόρες έπρεπε να δικαστούν σε συγκεκριμένη περιφέρεια της Νέας Υόρκης

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
H πτήση του Μαδούρο πάνω από το Άγαλμα της Ελευθερίας και οι εφημερίδες που γνώριζαν για την επιδρομή [βίντεο]
Κόσμος 04.01.26

H πτήση του Μαδούρο πάνω από το Άγαλμα της Ελευθερίας και οι εφημερίδες που γνώριζαν για την επιδρομή

Η κυβέρνηση Τραμπ κινηματογράφησε την πτήση των Μαδούρο - Φλόρες με ελικόπτερο από το αεροδρόμιο Stewart, σε μια «κίνηση υψηλού συμβολισμού». Βέβαια το νόμισμα έχει δύο όψεις

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο δήμαρχος Νέας Υόρκης Μαμντάνι μιλά για «πράξη πολέμου και παραβίαση του ομοσπονδιακού και του διεθνούς δικαίου»
Κόσμος 04.01.26

Ο δήμαρχος Νέας Υόρκης Μαμντάνι μιλά για «πράξη πολέμου και παραβίαση του ομοσπονδιακού και του διεθνούς δικαίου»

Ο Ζόχραν Μαμντάνι με δηλώσεις του καταδίκασε την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα που είχε ως στόχο την απαγωγή του προεδρικού ζεύγους των Μαδούρο - Φλόρες.

Σύνταξη
Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λούλα καταδίκασε την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα
Κόσμος 04.01.26

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λούλα καταδίκασε την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λούλα ντα Σίλβα, καταδίκασε την αμερικανική επίθεση στη Βενεζουέλα σημειώνοντας πως «θυμίζει τις χειρότερες στιγμές ανάμειξης στα πολιτικά πράγματα της Λατινικής Αμερικής»

Σύνταξη
Θύελλα πολιτικών αντιδράσεων στη δήλωση Μητσοτάκη για τη Βενεζουέλα
Σφοδρά πυρά 04.01.26

Θύελλα πολιτικών αντιδράσεων στη δήλωση Μητσοτάκη για τη Βενεζουέλα

Ντροπιαστική η δήλωση του κ. Μητσοτάκη για τη Βενεζουέλα, τονίζει το ΠΑΣΟΚ, «αδιανόητο», σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ, για επικίνδυνη στροφή του Κυρ. Μητσοτάκη στην εξωτερική πολιτική κάνει λόγο η Νέα Αριστερά.

Σύνταξη
ΚΚΕ: Κυνική, ελεεινή και ντροπιαστική για τον ελληνική λαό η δήλωση Μητσοτάκη για Βενεζουέλα
«Ντροπή και αίσχος» 04.01.26

ΚΚΕ: Κυνική, ελεεινή και ντροπιαστική για τον ελληνική λαό η δήλωση Μητσοτάκη για Βενεζουέλα

Το ΚΚΕ κατηγορεί τον πρωθυπουργό ότι έχει «ρόλο τοποτηρητή» του αμερικανικού ιμπεριαλισμού και αρνείται το δικαίωμα του λαού στη Βενεζουέλα να καθορίζει ο ίδιος τις πολιτικές εξελίξεις στη χώρα του.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Αδιανόητη δήλωση Μητσοτάκη – Επικίνδυνοι και κυνικοί όσοι χαϊδεύουν τον Τραμπ
«Υποκρισία» 04.01.26

ΣΥΡΙΖΑ: Αδιανόητη δήλωση Μητσοτάκη – Επικίνδυνοι και κυνικοί όσοι χαϊδεύουν τον Τραμπ

Ο ΣΥΡΙΖΑ βλέπει επικίνδυνο πολιτικό κυνισμό στην ανακοίνωση του πρωθυπουργού για τη Βενεζουέλα. Και τονίζει ότι η Ελλάδα δεν έχει την πολυτέλεια αυτής της υποκρισίας.

Σύνταξη
