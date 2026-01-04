Ζεστός για την εποχή θα είναι σε γενικές γραμμές ο καιρός, ενώ σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ ενισχυμένοι, τοπικά θυελλώδεις, νότιοι νοτιοδυτικοί άνεμοι θα πνέουν την Κυριακή στο βόρειο Αιγαίο και το Ιόνιο εντάσεως μέχρι 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα βόρεια και θα φτάσει τους 17 βαθμούς Κελσίου

Στα νησιά του Ιονίου, τα δυτικά ηπειρωτικά, τη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες είναι πιθανό να εκδηλωθούν στο βόρειο Ιόνιο και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Στην υπόλοιπη χώρα θα σχηματιστούν νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές στις Κυκλάδες και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6, στα πελάγη έως 7 και τοπικά έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα βόρεια και θα φτάσει τους 17 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές τους 18 με 19 και τοπικά στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός: Αναλυτικά η πρόγνωση της ΕΜΥ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως στη Θράκη.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 4 με 6, τοπικά στα θαλάσσια – παραθαλάσσια 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες είναι πιθανό να εκδηλωθούν στο βόρειο Ιόνιο.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο 7 και τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από 05 έως 11 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές στην ανατολική Πελοπόννησο.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 4 με 5 και στην Εύβοια, τις Σποράδες, τα ανατολικά τμήματα της Στερεάς και τα νότια και ανατολικά τμήματα της Πελοποννήσου 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές στις Κυκλάδες, τη δυτική και τη νότια Κρήτη.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 19, τοπικά 20 βαθμούς Κελσίου. Στην Κρήτη η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου είναι πιθανό να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Στα βόρεια νότιοι νοτιοδυτικοί 6 με 7 τοπικά 8 μποφόρ. Στα νότια νοτιοδυτικοί 4 με 5, τοπικά 6 μποφόρ στρεφόμενοι σε νότιους νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 19, τοπικά στα Δωδεκάνησα 20 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στα δυτικά και τα βόρεια τις μεσημβρινές ώρες.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5, στα ανατολικά 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18, τοπικά 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τη Δευτέρα

Αυξημένες νεφώσεις στις περισσότερες περιοχές της χώρας με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στα βορειοδυτικά και βαθμιαία στα υπόλοιπα δυτικά τμήματα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα τοπικά 7 και στο Ιόνιο και πρόσκαιρα το πρωί στο βόρειο Αιγαίο, έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τους 15 με 17 βαθμούς, στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 18 βαθμούς και στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Τρίτη, ανήμερα Θεοφανείων

Στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν κατά τόπους ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και την ανατολική νησιωτική χώρα και στα βορειοανατολικά μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν την μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6, στα πελάγη τοπικά 7 και στο ανατολικό Αιγαίο έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά και τα νότια.

Τετάρτη

Αυξημένες νεφώσεις στις περισσότερες περιοχές, με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα δυτικά, τα βορειοανατολικά και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Τα φαινόμενα στα δυτικά πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρά.

Χιόνια θα πέσουν στα βορειοδυτικά ορεινά.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν την μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 5 με 7 και στο Αιγαίο 8 πιθανόν τοπικά έως 9 μποφόρ. Από το βράδυ βαθμιαία στα δυτικά θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πέμπτη

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές στις περισσότερες περιοχές της χώρας και κυρίως στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 5 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 6 με 7 και στο Αιγαίο 8 πιθανόν τοπικά έως 9 μποφόρ, στρεφόμενοι σταδιακά σε δυτικών διευθύνσεων 5 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα δυτικά και τα βόρεια.