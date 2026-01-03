Φαραντούρης: Ταυτόσημα τα συμφέροντα Ελλάδας – Κύπρου, να προχωρήσουμε σε οριοθέτηση ΑΟΖ

«Τα συμφέροντα της Κύπρου ταυτίζονται με τα συμφέροντα της Ελλάδος», υπογράμμισε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ και μέλος των επιτροπών Ασφάλειας και Άμυνας, Προϋπολογισμού και Συνταγματικών Υποθέσεων, Νικόλας Φαραντούρης, με αφορμή την ανάληψη της προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Ο κ. Φαραντούρης σημειώνει ότι «Ελλάδα και Κύπρος οφείλουν να προχωρήσουν τα στρατηγικά πρότζεκτ ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος όπως η ηλεκτρική διασύνδεση και ο αγωγός East Med» και υπογραμμίζει την ανάγκη να ξεκινήσουν οι συζητήσεις «για οριοθέτηση ΑΟΖ μεταξύ των δύο κυρίαρχων κρατών μελών, Ελλάδας και Κύπρου».

Παράλληλα, εύχεται η επερχόμενη Ελληνική Προεδρία, σε ενάμιση χρόνο από σήμερα τον Ιούνιο του 2027, «να βρει την Ελλάδα με λιγότερη διαφθορά και μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στα εθνικά θέματα».

Ολόκληρη η δήλωση του Νικόλα Φαραντούρη:

«Η Κύπρος μας αναλαμβάνει γι’ αυτό το εξάμηνο την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό σημαίνει ότι η Κύπρος για έξι μήνες θα μπορεί να θέτει την ατζέντα, να συντονίζει τις εργασίες του Συμβουλίου και ταυτόχρονα να έχει τη γενική εποπτεία των εργασιών στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Η εκ περιτροπής προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ένας θεσμός που επιτρέπει σε κάθε κράτος μέλος να αφήσει το αποτύπωμά του κατά τη διάρκεια αυτών των έξι μηνών. Έχουμε μεγάλες προσδοκίες από την Κύπρο μας, διότι η πολύπαθη Κύπρος, η κατεχόμενη Κύπρος, είναι ένα παράδειγμα δημιουργίας και εξωστρέφειας.

Στις μεταφορές, στην ενέργεια, στο διεθνές πεδίο, στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι η αδελφή μας που δεν πρέπει να ξεχνάμε, που μαζί με την Ελλάδα αποτελούν τους πυλώνες του Ελληνισμού όχι μόνο στη λεκάνη της Μεσογείου, αλλά και στη Μέση Ανατολή και σε όλο τον κόσμο. Το μήνυμά μου είναι, επιτέλους οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου μας να συνειδητοποιήσουν ότι δεν μπορούμε παρά να στηρίζουμε τις αποφάσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Να προωθούμε τα πρότζεκτ που αναβαθμίζουν την Κύπρο μας στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και να μην τα βάζουμε στο συρτάρι. Όπως συνέβη και πριν από τέσσερα χρόνια με τον αγωγό EastMed που θα ένωνε τα κοιτάσματα φυσικού αερίου της Ανατολικής Μεσογείου μέσω της Κύπρου και της Ελλάδας με την υπόλοιπη Ευρώπη.

Οι στιγμές είναι κρίσιμες. Έχω ταχθεί υπέρ της οριοθέτησης Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης μεταξύ Ελλάδας-Κύπρου και θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή, στο κρίσιμο σταυροδρόμι της ιστορίας και της διεθνοπολιτικής συγκυρίας, Ελλάδα και Κύπρος πρέπει επιτέλους να συντονίσουν τη δράση τους για όσα έρχονται.

Σε ενάμιση χρόνο, τον Ιούνιο του 2027, αναλαμβάνει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ελλάδα. Μέχρι τότε είναι πάνδημη η απαίτηση για μια στιβαρή, εξωστρεφή, έντιμη διακυβέρνηση, επιτέλους, αυτού του τόπου».