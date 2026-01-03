Συγκεντρώσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις κατά της στρατιωτικής επίθεσης των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα

Συγκεντρώσεις καταδίκης της στρατιωτικής επίθεσης των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και «αλληλεγγύης στον βενεζουελάνικο λαό» θα πραγματοποιηθούν σήμερα, Σάββατο 3 Ιανουαρίου, σε μεγάλες πόλεις της Ελλάδος.

Ειδικότερα, στην Αθήνα, κόμματα και οργανώσεις της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς και αναρχικές συλλογικότητες καλούν σε συγκέντρωση στις 18:00 στην πλατεία Ελευθερίας, στο Μέγαρο Μουσικής. Λίγο αργότερα, στις 18:30, καλούν στο ίδιο σημείο και οι δυνάμεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ. Αναμένεται να ακολουθήσει πορεία προς την Αμερικανική πρεσβεία.

Αντίστοιχα, στη Θεσσαλονίκη, οργανώσεις της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς καλούν στις 18:00 στη συμβολή των οδών Τσιμισκή με Αριστοτέλους, πλησίον του Αμερικανικού προξενείου. Την ίδια ώρα καλεί και το ΚΚΕ στο Αμερικανικό προξενείο.

Στην Πάτρα, το ΚΚΕ καλεί σε συγκέντρωση στη συμβολή των οδών Αγίου Νικολάου και Μαιζώνος στις 19:00, ενώ στο Ηράκλειο στην πλατεία Λιονταριών, στις 18:30.

Θολό το τοπίο και το σχέδιο των ΗΠΑ

Υπάρχει ακόμα μεγάλη ασάφεια σε σχέση με το τι επιδιώκουν οι ΗΠΑ από την πρόσφατη επέμβαση στη Βενεζουέλα και την απομάκρυνση του Νικολάς Μαδούρο από την προεδρική καρέκλα και από τη χώρα, όπως ισχυρίστηκε ο Τραμπ.

Εάν η απομάκρυνση του Μαδούρο επιβεβαιωθεί το βασικό ερώτημα είναι τι θα ακολουθήσει. Η κυβέρνηση του Μαδούρο παραμένει στην εξουσία, με κορυφαία στελέχη να εμφανίζονται στους τηλεοπτικούς δέκτες και να καλούν σε αντίσταση.

Ο στρατός δεν έχει ακόμα τοποθετηθεί δημόσια αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει αναφορά ότι τμήμα του στήριξε τις ενέργειες των ΗΠΑ να θέσουν υπό την κράτησή τους τον Μαδούρο.

Το πέρασμα της εξουσίας στην αντιπολίτευση δεν είναι απλή υπόθεση καθώς θα πρέπει να πάρουν με το μέρος του τμήμα του στρατού. Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, το να έρθει στην εξουσία μία κυβέρνηση με τις πλάτες της αμερικανικής επέμβασης δεν της εξασφαλίζει σταθερότητα σε μία χώρα που το λεγόμενο ρεύμα του «τσαβισμού» έχει ακόμα μεγάλη δύναμη.

Στην παραπάνω αβεβαιότητα έρχεται να προστεθεί η ασάφεια των προθέσεων του Τραμπ που θα δώσει συνέντευξη Τύπου στις 18:00 (ώρα Ελλάδας). Το αν το χτύπημα στη Βενεζουέλα ήταν ανάλογο με αυτό στο Ιράν και τώρα οι ΗΠΑ θα αποσυρθούν ή όχι δεν έχει ακόμα αποσαφηνιστεί.