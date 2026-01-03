newspaper
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
Πορεία στην Αμερικανική πρεσβεία για την στρατιωτική εισβολή στη Βενεζουέλα
Ελλάδα 03 Ιανουαρίου 2026 | 18:53

Πορεία στην Αμερικανική πρεσβεία για την στρατιωτική εισβολή στη Βενεζουέλα

Πολιτικά κόμματα, συλλογικότητες και κοινωνικοί φορείς εκφράζουν την αλληλεγγύη τους στον λαό της Βενεζουέλας καταδικάζοντας την επέμβαση και κάνοντας λόγο για κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Σύνταξη
Upd:3.01.2026, 19:56
Συγκέντρωση στο Πάρκο Ελευθερίας και πορεία στην πρεσβεία των ΗΠΑ πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την στρατιωτική επέμβαση στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη Μαδούρο.

Μαζική πορεία

Πολιτικά κόμματα, συλλογικότητες και κοινωνικοί φορείς εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους στον λαό της Βενεζουέλας καταδικάζοντας την επέμβαση και κάνοντας λόγο για κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

«Αλληλεγγύη στον λαό της Βενεζουέλας! Αυτή είναι η Ειρήνη των Αμερικανών, βόμβες αίμα και σφαγή λαών» έγραφε το πανό του ΚΚΕ και της ΚΝΕ.

Χιλιάδες διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα όπως: «Αυτή είναι η «ειρήνη» των Αμερικανών, οι βόμβες στο Καράκας και η σφαγή λαών» και «τις βόμβες τις ρίχνει ο ιμπεριαλισμός, γεράκι του πολέμου ο «ειρηνοποιός»».

Η πρεσβεία των ΗΠΑ από νωρίς ήταν υπό αστυνομικό κλοιό με διμοιρίες των ΜΑΤ να έχουν σχηματίσει φραγμό μπροστά στους διαδηλωτές

Λόγω της πορείας η Τροχαία προχώρησε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας. Συγκεκριμένα έκλεισε η λεωφόρος Βασ. Σοφίας από το ύψος της λεωφόρου Βασ. Αλεξάνδρου μέχρι την οδό Ζαχάρωφ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Λίγο πριν τις 8 το βράδυ η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε.

World
Βενεζουέλα: Η σύλληψη Μαδούρο προκαλεί αναταράξεις στις αγορές και την παγκόσμια πολιτική σκηνή

Βενεζουέλα: Η σύλληψη Μαδούρο προκαλεί αναταράξεις στις αγορές και την παγκόσμια πολιτική σκηνή

Κόσμος
Βενεζουέλα: Όλες οι εξελίξεις για την αμερικανική επίθεση και τη σύλληψη Μαδούρο

Βενεζουέλα: Όλες οι εξελίξεις για την αμερικανική επίθεση και τη σύλληψη Μαδούρο

inWellness
Μελέτη 03.01.26

Η επιστήμη ξέρει γιατί πεινάς τόσο συχνά

Σύμφωνα με μια νέα έρευνα, μια μικροσκοπική πρωτεΐνη που μέχρι τώρα περνούσε απαρατήρητη φαίνεται πως επηρεάζει πολύ περισσότερο απ'όσο νομίζαμε την πείνα.

Σύνταξη
inTown
Αγρότες: Προς γενικό «μπλακ άουτ» στους δρόμους από 7 Γενάρη και κάθοδο στην Αθήνα
Ελλάδα 03.01.26

Αγρότες: Προς γενικό «μπλακ άουτ» στους δρόμους από 7 Γενάρη και κάθοδο στην Αθήνα

Η κυβέρνηση παρέμεινε αδρανής στην προθεσμία που είχε λάβει από τους αγρότες για συγκεκριμένες δεσμεύσεις και πλέον όλα δείχνουν πως η επικρατούσα τάση στα Μάλγαρα θα είναι αυτή της κλιμάκωσης

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Σέρρες: Αναγνωρίστηκε η σορός του πυροσβέστη που είχε εξαφανιστεί – Αυτό είναι το σημείο που εντοπίστηκε
Ελλάδα 03.01.26

Σέρρες: Αναγνωρίστηκε η σορός του πυροσβέστη που είχε εξαφανιστεί – Αυτό είναι το σημείο που εντοπίστηκε

Σύμφωνα με πληροφορίες ο πυροσβέστης ήταν ημίγυμνος με τα ρούχα του σε κοντινή απόσταση, ενώ περίπου ένα χιλιόμετρο από το σημείο που εντοπίστηκε η σορός του, εντοπίστηκε το αυτοκίνητό του.

Σύνταξη
Χανιά: Σοβαρά επεισόδια στον προσωρινό χώρο κράτησης μεταναστών στην Αγυιά – Στο νοσοκομείο 8 αλλοδαποί
Ελλάδα 03.01.26

Χανιά: Σοβαρά επεισόδια στον προσωρινό χώρο κράτησης μεταναστών στην Αγυιά – Στο νοσοκομείο 8 αλλοδαποί

Στον εκθεσιακό χώρο στην Αγυιά οι συνθήκες είναι ασφυκτικές με περισσότερα από 470 άτομα από διαφορετικές εθνικότητες κυρίως άνδρες, να κρατούνται σε ακατάλληλες συνθήκες.

Σύνταξη
Συγκεντρώσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις κατά της στρατιωτικής επίθεσης των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα
Αναβρασμός 03.01.26

Συγκεντρώσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις κατά της στρατιωτικής επίθεσης των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα

Μέχρι στιγμής έχουν ανακοινωθεί συγκεντρώσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Ηράκλειο - Καλέσματα από το ΚΚΕ, την ΚΝΕ και οργανώσεις της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς

Σύνταξη
Μαγνησία: Στο νοσοκομείο 67χρονη μετά τη φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι της
Στη Μαγνησία 03.01.26

Στο νοσοκομείο 67χρονη μετά τη φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι της

Η άτυχη γυναίκα σοκαρίστηκε όταν είδε τη φωτιά και δεν μπορούσε να αντιδράσει - Γείτονάς της έτρεξε να τη βοηθήσει και την προέτρεπε να βγει οδηγώντας την με τις φωνές του προς την έξοδο

Σύνταξη
Κηφισιά: Βίντεο ντοκουμέντο από την τρελή πορεία του μεθυσμένου οδηγού
Τα σάρωσε όλα 03.01.26

Βίντεο ντοκουμέντο από την τρελή πορεία του μεθυσμένου οδηγού στην Κηφισιά

Στα πλάνα από κάμερα ασφαλείας διακρίνεται ο σουρωμένος οδηγός να παίρνει σβάρνα το δέντρο και τα αυτοκίνητα στην Κηφισιά - Η κυκλική πορεία που ακολούθησε μέχρι να ακινητοποιηθεί

Σύνταξη
Εύβοια: Αίσιο τέλος για τέσσερις νέους που εγκλωβίστηκαν για ώρες στα χιόνια στην περιοχή της Λίμνης στη Σέττα
Εύβοια 03.01.26

Αίσιο τέλος για τέσσερις νέους που εγκλωβίστηκαν για ώρες στα χιόνια στην περιοχή της Λίμνης στη Σέττα

Μία περιπέτεια έζησαν δύο αγόρια και δύο κορίτσια, που εγκλωβίστηκαν από το βράδυ της Παρασ

Σύνταξη
Άγιοι Ανάργυροι: Διαρρήκτης εισέβαλε σε οικία αλλά έγινε αντιληπτός – Στην προσπάθεια να διαφύγει έπεσε από την ταράτσα
Άγιοι Ανάργυροι 03.01.26

Διαρρήκτης εισέβαλε σε οικία αλλά έγινε αντιληπτός - Στην προσπάθεια να διαφύγει έπεσε από την ταράτσα

Ο 40χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ και με ασθενοφόρο διακομίστηκε στο Αττικό Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος

Σύνταξη
Οι πανηγυρισμοί στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού μετά την κατάκτηση του Betsson Super Cup (vid)
Ποδόσφαιρο 03.01.26

Οι πανηγυρισμοί στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού μετά την κατάκτηση του Betsson Super Cup (vid)

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Betsson Super Cup με 3-0 επί του ΟΦΗ και λίγη ώρα αργότερα οι παίκτες του έστησαν μια γιορτή στα αποδυτήρια του Παγκρήτιου, πανηγυρίζοντας μία ακόμη επιτυχία της ομάδας.

Σύνταξη
Ο Βαγγέλης Μαρινάκης έγραψε ιστορία (pics)
Ποδόσφαιρο 03.01.26

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης έγραψε ιστορία (pics)

Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού είναι ο παράγοντας με τους περισσότερους τίτλους στο ελληνικό ποδόσφαιρο, έχοντας οδηγήσει τους «ερυθρόλευκους» στην κατάκτηση 19 τροπαίων

Σύνταξη
Ο Καλογερόπουλος MVP του Betsson Super Cup: «Ευχαριστούμε πολύ για τη στήριξη» (vid)
Ποδόσφαιρο 03.01.26

Ο Καλογερόπουλος MVP του Betsson Super Cup: «Ευχαριστούμε πολύ για τη στήριξη» (vid)

Ο Αλέξης Καλογερόπουλος αναδείχθηκε MVP του Betsson Super Cup και μετά την βράβευσή του, αλλά και την απονομή του τροπαίου στον Ολυμπιακού έστειλε μήνυμα για ανάλογη συνέχεια στους οπαδούς της ομάδας.

Σύνταξη
Η Σιγκούρνι Γουίβερ έγραψε κάποτε ερωτική επιστολή στον Τζον Λένον – «Ελπίζω να την πέταξαν»
Peace & Love 03.01.26

Η Σιγκούρνι Γουίβερ έγραψε κάποτε ερωτική επιστολή στον Τζον Λένον – «Ελπίζω να την πέταξαν»

Όταν ήταν ακόμη 12 ετών, η Σιγκούρνι Γουίβερ βρέθηκε σε μία από τις συναυλίες των Beatles στις Ηνωμένες Πολιτείες, περιτριγυρισμένη από «κοπέλες που ούρλιαζαν».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Βόμβες Τραμπ-Ρούμπιο για πιθανή επέμβαση στην Κούβα, μετά τη Βενεζουέλα
Άνοιξε η όρεξη 03.01.26 Upd: 21:07

Βόμβες Τραμπ-Ρούμπιο για πιθανή επέμβαση στην Κούβα, μετά τη Βενεζουέλα

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι οι ΗΠΑ «θέλουν να βοηθήσουν» και τον λαό στην Κούβα. Ενώ ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε: «Αν ζούσα στην Αβάνα και ήμουν στην κυβέρνηση θα ανησυχούσα, τουλάχιστον λίγο».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η απονομή του Betsson Super Cup στον Ολυμπιακό (vid)
Ποδόσφαιρο 03.01.26

Η απονομή του Betsson Super Cup στον Ολυμπιακό (vid)

Οι «ερυθρόλευκοι» πανηγύρισαν την κατάκτηση του Betsson Super Cup, μετά τη νίκη τους επί του ΟΦΗ με 3-0 στην παράταση. Δείτε βίντεο από την απονομή στον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
Από τον πόλεμο μέχρι την κλιματική κρίση – Οι «πληγές» που είναι ανοιχτές και την αυγή του νέου έτους
Απολογισμός 03.01.26

Από τον πόλεμο μέχρι την κλιματική κρίση – Οι «πληγές» που είναι ανοιχτές και την αυγή του νέου έτους

Παγίωση του πολέμου και κούρσα εξοπλισμών, ανθρωπιστική κρίση και μετανάστευση, γεωοικονομικός κατακερματισμός και κρίση χρέους - Οι βαθιές πληγές που παραμένουν ανοιχτές

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ελβετία: Ποινική έρευνα κατά των διευθυντών του μπαρ στο Κραν Μοντανά που κάηκε την Πρωτοχρονιά
Εισαγγελική ανακοίνωση 03.01.26

Ελβετία: Ποινική έρευνα κατά των διευθυντών του μπαρ στο Κραν Μοντανά που κάηκε την Πρωτοχρονιά

Σύμφωνα με την αστυνομία στο καντόνι Βαλέ, όπου βρίσκεται το Κραν Μοντανά, οι διευθυντές του μπαρ «κατηγορούνται για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, σωματική βλάβη εξ αμελείας και εμπρησμό εξ αμελείας».

Σύνταξη
Η ιστορία του Κορανίου στο οποίο ορκίστηκε ο Ζοράν Μαμντάνι, ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης
Η σημασία 03.01.26

Η ιστορία του Κορανίου στο οποίο ορκίστηκε ο Ζοράν Μαμντάνι, ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης

Το κοράνι που χρησιμοποίησε για την τελετή ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοράν Μαμντάνι, πιστεύεται ότι δημιουργήθηκε στα τέλη του 18ου ή στις αρχές του 19ου αιώνα στην Συρία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μπράιτον – Μπέρνλι 2-0: Επιστροφή στις νίκες με ασίστ του Κωστούλα – Βαθιά «ανάσα» για την Γουλβς (3-0)
Ποδόσφαιρο 03.01.26

Ασίστ ο Κωστούλας, επιστροφή στις νίκες η Μπράιτον (2-0) - «Ανάσανε» η Γουλβς (3-0)

Στο πρώτο του ματς ως βασικός στην Premier League, ο Κωστούλας είχε ασίστ στη νίκη της Μπράιτον με 2-0 επί της Μπέρνλι για την 20η αγωνιστική - Πρώτη νίκη για τη Γουλβς με 3-0 επί της Γουέστ Χαμ.

Σύνταξη
Μαρία Κορίνα Ματσάδο: «Είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε την εξουσία στη Βενεζουέλα»
Ορκίστηκε η Ροντρίγκες 03.01.26 Upd: 20:22

Μαρία Κορίνα Ματσάδο: «Είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε την εξουσία στη Βενεζουέλα»

Η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, μιλά για την επόμενη μέρα στην ηγεσία της. Καλεί τον αντίπαλο του Μαδούρο στις εκλογές «να επιστρέψει» για να αναλάβει καθήκοντα. Άλλα τα σχέδια του Τραμπ.

Σύνταξη
LIVE: Μπόρνμουθ – Άρσεναλ
Ποδόσφαιρο 03.01.26

LIVE: Μπόρνμουθ – Άρσεναλ

LIVE: Μπόρνμουθ – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Μπόρνμουθ – Άρσεναλ για την 20η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Αγρότες: Προς γενικό «μπλακ άουτ» στους δρόμους από 7 Γενάρη και κάθοδο στην Αθήνα
Ελλάδα 03.01.26

Αγρότες: Προς γενικό «μπλακ άουτ» στους δρόμους από 7 Γενάρη και κάθοδο στην Αθήνα

Η κυβέρνηση παρέμεινε αδρανής στην προθεσμία που είχε λάβει από τους αγρότες για συγκεκριμένες δεσμεύσεις και πλέον όλα δείχνουν πως η επικρατούσα τάση στα Μάλγαρα θα είναι αυτή της κλιμάκωσης

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
