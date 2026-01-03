Πορεία στην Αμερικανική πρεσβεία για την στρατιωτική εισβολή στη Βενεζουέλα

Συγκέντρωση στο Πάρκο Ελευθερίας και πορεία στην πρεσβεία των ΗΠΑ πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την στρατιωτική επέμβαση στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη Μαδούρο.

<br />

Μαζική πορεία

Πολιτικά κόμματα, συλλογικότητες και κοινωνικοί φορείς εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους στον λαό της Βενεζουέλας καταδικάζοντας την επέμβαση και κάνοντας λόγο για κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

<br />

«Αλληλεγγύη στον λαό της Βενεζουέλας! Αυτή είναι η Ειρήνη των Αμερικανών, βόμβες αίμα και σφαγή λαών» έγραφε το πανό του ΚΚΕ και της ΚΝΕ.

Χιλιάδες διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα όπως: «Αυτή είναι η «ειρήνη» των Αμερικανών, οι βόμβες στο Καράκας και η σφαγή λαών» και «τις βόμβες τις ρίχνει ο ιμπεριαλισμός, γεράκι του πολέμου ο «ειρηνοποιός»».

<br />

Η πρεσβεία των ΗΠΑ από νωρίς ήταν υπό αστυνομικό κλοιό με διμοιρίες των ΜΑΤ να έχουν σχηματίσει φραγμό μπροστά στους διαδηλωτές

<br />

Λόγω της πορείας η Τροχαία προχώρησε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας. Συγκεκριμένα έκλεισε η λεωφόρος Βασ. Σοφίας από το ύψος της λεωφόρου Βασ. Αλεξάνδρου μέχρι την οδό Ζαχάρωφ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Λίγο πριν τις 8 το βράδυ η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε.