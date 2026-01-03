Αλλάζει ξανά από Δευτέρα το πρόγραμμα δρομολογίων του μετρό Θεσσαλονίκης – Το νέο ωράριο

Τροποποιείται από τη Δευτέρα, 5 Ιανουαρίου, το πρόγραμμα δρομολογίων του μετρό Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της σταδιακής εξέλιξης των δοκιμών στην επέκταση προς την Καλαμαριά.

Σύμφωνα με τη διαχειρίστρια εταιρεία Thema, οι ώρες λειτουργίας θα είναι οι εξής:

Δευτέρα έως Παρασκευή: 06.30 – 23.00

Σάββατο και Κυριακή: 08.00 – 23.00

Παράλληλα, από την εταιρεία υπενθυμίζεται ότι τα εισιτήρια του μετρό Θεσσαλονίκης είναι επαναφορτιζόμενα. Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, «για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καθώς και για την προστασία του περιβάλλοντος, μπορείτε να τα επαναφορτίζετε στα αυτόματα μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων για τις επόμενες διαδρομές σας».