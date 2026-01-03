Με τζίρο 8 δισ. στη Ρουμανία οι Ελληνικές επιχειρήσεις

Η ελληνική επενδυτική παρουσία στη Ρουμανία είναι εξαιρετικά δραστήρια και συνεχώς εξελισσόμενη, καθώς καταγράφονται γύρω στις 2.000 ενεργές εταιρείες ελληνικών συμφερόντων στην χώρα με συνολικό ετήσιο κύκλο εργασιών περί τα 5,8 δις ευρώ, οι οποίες έχουν δημιουργήσει και συντηρούν περί τις 20.000 θέσεις εργασίας.

Σύμφωνα με στοιχεία της ελληνικής πρεσβείας στο Βουκουρέστι η Ελλάδα αποτέλεσε κατά το 2024 την 9η σημαντικότερη αρχική χώρα προέλευσης επενδυτικών κεφαλαίων στη Ρουμανία με απόθεμα ΑΞΕ 3,8 δισ. ευρώ. Η κάμψη που καταγράφεται από το 2023 (4,2 δισ. ευρώ) αποδίδεται στην αποεπένδυση των Alpha Bank και ΟΤΕ.

Η δραστηριότητα των ελληνικών εταιρειών εντοπίζεται πρωτίστως στους τομείς της ενέργειας, χονδρικού και λιανικού εμπορίου, τηλεπικοινωνιών, δομικών υλικών, ανάπτυξης ακινήτων και υποδομών, τροφίμων και ποτών, τραπεζικών δραστηριοτήτων, φαρμακευτικών προϊόντων και ιατρικών υπηρεσιών, καθώς και τεχνολογίας της πληροφορίας & ψηφιακής μετάβασης.

Οι ελληνικές εταιρείες συμμετέχουν, επίσης, συστηματικά, σε δημόσιους διαγωνισμούς αναθέσεων έργων και κρατικών προμηθειών, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ιδίως στον τομέα της ενέργειας, κορυφαίες ελληνικές εταιρείες επενδύουν κεφάλαια και μεταφέρουν τεχνογνωσία προς την κατεύθυνση της πράσινης ενεργειακής μετάβασης της Ρουμανίας.

Ενέργεια

Η ΔΕΗ (PPC), κατόπιν εξαγοράς της ENEL Romania έναντι 1,26 δισ. ευρώ, έχει πλέον 3,1 εκ. πελάτες και 81 καταστήματα στη Ρουμανία, έχοντας αναπτύξει περί τα 134.000 χλμ. δικτύου.

Καταγράφεται εξαιρετικά έντονη δραστηριοποίηση της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, η οποία είναι πλέον ο μεγαλύτερος παραγωγός από ΑΠΕ στη χώρα, έχοντας σε λειτουργία 25 αιολικά, φωτοβολταϊκά και υδροηλεκτρικά έργα καθώς και μονάδες αποθήκευσης με μπαταρίες, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1,3 GW (125 MW φωτοβολταϊκά και 1.200 MW αιολικά).

Λοιπές ελληνικές ενεργειακές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη Ρουμανία: Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ (METLEN, προγραμματισμένα -κυρίως φωτοβολταϊκά- έργα 1.570 MW και σχεδιασμός κατασκευής Μονάδων Αποθήκευσης Ενέργειας δυναμικότητας 500 MW), ΑΒΑΞ (εκσυγχρονισμός μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ώστε να λειτουργεί με φυσικό αέριο – δυναμικότητα άνω του 1 GW), SUNEL (ανάπτυξη φωτοβολταϊκών πάρκων ισχύος άνω των 500 MW).

Υποδομές

Στον τομέα των υποδομών/κατασκευών, καταγράφεται αύξουσα δραστηριοποίηση της INTRAKAT/ΑΚΤΩΡ (σημαντικά οδικά και σιδηροδρομικά έργα) και της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (σιδηροδρομικά).

Λιανεμπόριο, τρόφιμα κ.ά.

Λοιπές σημαντικές επενδύσεις ελληνικών εταιρειών στη Ρουμανία: ΟΛΥΜΠΟΣ Γαλακτοκομικά, JUMBO, INTRACOM, ALUMIL, VISTA BANK, HELLENIC CABLES (Όμιλος ΒΙΟΧΑΛΚΟ), ISOMAT (Δομικά Υλικά), EUROFIT (εξοπλισμός καταστημάτων και αποθηκών), Coca Cola HBC (εμφιάλωση), DRUCKFARBEN HELLAS S.A. (βιομηχανικά χρώματα), ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (προσθετικά χρωμάτων), BEST FOOD (snacks), ΥΦΑΝΤΗΣ (αλλαντικά), ΣΑΡΑΝΤΗΣ (καλλυντικά), TOPLINE-SILHOUETTE (καλλυντικά & ινστιτούτα αδυνατίσματος), ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ (MEDSANA), ICAP, STOIXIMAN/KAIZEN GROUP (στοιχηματική), TELEPERFORMANCE (call centers), AUSTRIAN CARD-INFORM LYKOS (fintech), VIVA CREDIT (χρηματοοικονομικές υπηρεσίες).

