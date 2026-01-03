newspaper
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Με τζίρο 8 δισ. στη Ρουμανία οι Ελληνικές επιχειρήσεις
Οικονομία 03 Ιανουαρίου 2026

Με τζίρο 8 δισ. στη Ρουμανία οι Ελληνικές επιχειρήσεις

Τι δείχνουν τα στοιχεία της πρεσβείας στο Βουκουρέστι για τις ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη Ρουμανία

Τάσος Μαντικίδης
Η ελληνική επενδυτική παρουσία στη Ρουμανία είναι εξαιρετικά δραστήρια και συνεχώς εξελισσόμενη, καθώς καταγράφονται γύρω στις 2.000 ενεργές εταιρείες ελληνικών συμφερόντων στην χώρα με συνολικό ετήσιο κύκλο εργασιών περί τα 5,8 δις ευρώ, οι οποίες έχουν δημιουργήσει και συντηρούν περί τις 20.000 θέσεις εργασίας.

Σύμφωνα με στοιχεία της ελληνικής πρεσβείας στο Βουκουρέστι η Ελλάδα αποτέλεσε κατά το 2024 την 9η σημαντικότερη αρχική χώρα προέλευσης επενδυτικών κεφαλαίων στη Ρουμανία με απόθεμα ΑΞΕ 3,8 δισ. ευρώ. Η κάμψη που καταγράφεται από το 2023 (4,2 δισ. ευρώ) αποδίδεται στην  αποεπένδυση των Alpha Bank  και ΟΤΕ.

Η δραστηριότητα των ελληνικών εταιρειών εντοπίζεται πρωτίστως στους τομείς της ενέργειας, χονδρικού και λιανικού εμπορίου, τηλεπικοινωνιών, δομικών υλικών, ανάπτυξης ακινήτων και υποδομών, τροφίμων και ποτών, τραπεζικών δραστηριοτήτων, φαρμακευτικών προϊόντων και ιατρικών υπηρεσιών, καθώς και τεχνολογίας της πληροφορίας & ψηφιακής μετάβασης.

Οι ελληνικές εταιρείες συμμετέχουν, επίσης, συστηματικά, σε δημόσιους διαγωνισμούς αναθέσεων έργων και κρατικών προμηθειών, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ιδίως στον τομέα της ενέργειας, κορυφαίες ελληνικές εταιρείες επενδύουν κεφάλαια και μεταφέρουν τεχνογνωσία προς την κατεύθυνση της πράσινης ενεργειακής μετάβασης της Ρουμανίας.

Ενέργεια

Η ΔΕΗ (PPC), κατόπιν εξαγοράς της ENEL Romania έναντι 1,26 δισ. ευρώ, έχει πλέον 3,1 εκ. πελάτες και 81 καταστήματα στη Ρουμανία, έχοντας αναπτύξει περί τα 134.000 χλμ. δικτύου.

Καταγράφεται εξαιρετικά έντονη δραστηριοποίηση της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, η οποία είναι πλέον ο μεγαλύτερος παραγωγός από ΑΠΕ στη χώρα, έχοντας σε λειτουργία 25 αιολικά, φωτοβολταϊκά και υδροηλεκτρικά έργα καθώς και μονάδες αποθήκευσης με μπαταρίες, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1,3 GW (125 MW φωτοβολταϊκά και 1.200 MW αιολικά).

Λοιπές ελληνικές ενεργειακές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη Ρουμανία: Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ (METLEN, προγραμματισμένα -κυρίως φωτοβολταϊκά- έργα 1.570 MW και σχεδιασμός κατασκευής Μονάδων Αποθήκευσης Ενέργειας δυναμικότητας 500 MW), ΑΒΑΞ (εκσυγχρονισμός μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ώστε να λειτουργεί με φυσικό αέριο – δυναμικότητα άνω του 1 GW), SUNEL (ανάπτυξη φωτοβολταϊκών πάρκων ισχύος άνω των 500 MW).

Υποδομές

Στον τομέα των υποδομών/κατασκευών, καταγράφεται αύξουσα δραστηριοποίηση της INTRAKAT/ΑΚΤΩΡ (σημαντικά οδικά και σιδηροδρομικά έργα) και της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (σιδηροδρομικά).

Λιανεμπόριο, τρόφιμα κ.ά.

Λοιπές σημαντικές επενδύσεις ελληνικών εταιρειών στη Ρουμανία: ΟΛΥΜΠΟΣ Γαλακτοκομικά, JUMBO, INTRACOM, ALUMIL, VISTA BANK, HELLENIC CABLES (Όμιλος ΒΙΟΧΑΛΚΟ), ISOMAT (Δομικά Υλικά), EUROFIT (εξοπλισμός καταστημάτων και αποθηκών), Coca Cola HBC (εμφιάλωση), DRUCKFARBEN HELLAS S.A. (βιομηχανικά χρώματα), ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (προσθετικά χρωμάτων), BEST FOOD (snacks), ΥΦΑΝΤΗΣ (αλλαντικά), ΣΑΡΑΝΤΗΣ (καλλυντικά), TOPLINE-SILHOUETTE (καλλυντικά & ινστιτούτα αδυνατίσματος), ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ (MEDSANA), ICAP, STOIXIMAN/KAIZEN GROUP (στοιχηματική), TELEPERFORMANCE (call centers), AUSTRIAN CARD-INFORM LYKOS (fintech), VIVA CREDIT (χρηματοοικονομικές υπηρεσίες).

Πηγή: ΟΤ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι 4 καταλύτες που θα δώσουν ώθηση στο ταμπλό το 2026 

Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι 4 καταλύτες που θα δώσουν ώθηση στο ταμπλό το 2026 

ΕΥΔΑΠ: Ψαλίδι από τη ΡΑΑΕΥ σε δαπάνες για παροχές στο προσωπικό

ΕΥΔΑΠ: Ψαλίδι από τη ΡΑΑΕΥ σε δαπάνες για παροχές στο προσωπικό

Ακίνητα: 15+3 λύσεις για οικοδομικές άδειες που έχουν λήξει
Ακίνητα 03.01.26

15+3 λύσεις για οικοδομικές άδειες που έχουν λήξει

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες για την αποπεράτωση των ημιτελών οικοδομών - Ο κρίσιμος ρόλος του πολιτικού μηχανικού για τη νόμιμη επαναλειτουργία των οικοδομικών εργασιών στα ακίνητα

Προκόπης Γιόγιακας
Φοροελαφρύνσεις: Ποδαρικό στο 2026 με 10 μειώσεις φόρων
Προϋποθέσεις 03.01.26

Ποδαρικό στο 2026 με 10 μειώσεις φόρων - Κερδισμένοι και χαμένοι

Φοροελαφρύνσεις φέρνει η νέα φορολογική κλίμακα - Εφαρμόζεται ΦΠΑ μειωμένος κατά 30% σε νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, της Περιφερειακής Ενότητας Εβρου και των Δωδεκανήσων

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Κάπα Research: Η ακρίβεια έχει ονοματεπώνυμο – Που εντοπίζεται το πρόβλημα
Έτος «φωτιά» 02.01.26

Η ακρίβεια έχει ονοματεπώνυμο - Που εντοπίζεται το πρόβλημα

Η ακρίβεια διαμορφώνει την αγοραστική συμπεριφορά των Ελλήνων καταναλωτών. Μετά από μια μακρά περίοδο δημοσιονομικής κρίσης, οι Έλληνες καταναλωτές βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα νέο κύμα ανατιμήσεων. Η Κάπα Research παρουσίασε τα 10 σημαντικότερα ευρήματα των ερευνών που υλοποίησε στην Ελλάδα με το «ράφι» να είναι πρωταγωνιστής.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
ΕΛΣΤΑΤ: Το 0,5% των επιχειρήσεων ελέγχει το 44% του τζίρου – Σε ρόλο κλειδί οι ελληνικές πολυεθνικές
Οικονομική παγκοσμιοποίηση 02.01.26

ΕΛΣΤΑΤ: Το 0,5% των επιχειρήσεων ελέγχει το 44% του τζίρου – Σε ρόλο κλειδί οι ελληνικές πολυεθνικές

Η ελληνική οικονομία συνεχίζει να κυριαρχείται απο μικρές ανεξάρτητες επιχειρήσεις, αλλά η πλάστιγγα σταδιακά γέρνει υπέρ των μεγάλων πολυεθνικών ομίλων. Τι δείχνει νέα έκθεση της ΕΛΣΤΑΤ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Παγκόσμια οικονομία: Ανθεκτικότητα ή αναστάτωση; – Προβλέψεις για τις μεγαλύτερες αγορές το 2026
Διεθνής Οικονομία 02.01.26

Ανθεκτικότητα ή αναστάτωση; Η παγκόσμια οικονομία το 2026 και προβλέψεις για τις μεγαλύτερες αγορές

Πόλεμοι, ανεργία και ανησυχίες για «φούσκα» στην Τεχνητή Νοημοσύνη είναι μερικές μόνο από τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει η διεθνής παγκόσμια οικονομία

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Βενεζουέλα: Ισχυρές εκρήξεις ακούγονται στο Καράκας – Πλήγματα σε στρατιωτική βάση
Διακόπηκε η ηλεκτροδότηση 03.01.26

Τύμπανα πολέμου στη Βενεζουέλα: Απανωτές εκρήξεις στο Καράκας μετά τις απειλές των ΗΠΑ - Πλήγματα σε στρατιωτική βάση

Οι ΗΠΑ έχουν απειλήσει επανειλημμένα τη Βενεζουέλα με στρατιωτική επέμβαση - Την τελευταία ώρα σημειώνονται ισχυρές εκρήξεις και βομβαρδισμοί σε στρατιωτικές βάσεις στο Καράκας

Σύνταξη
Φωτορεπόρτερ από το Ελ Σαλβαδόρ συνελήφθη στην Ισπανία την ώρα που υπέβαλε αίτηση για άσυλο
Στη Σεβίλη 03.01.26

Φωτορεπόρτερ από το Ελ Σαλβαδόρ συνελήφθη στην Ισπανία την ώρα που υπέβαλε αίτηση για άσυλο

Ο Ντιέγκο Αντρές Ρόσα Ροσάλες βρισκόταν στη διαδικασία επεξεργασίας της αίτησης ασύλου του και συνελήφθη βάσει ειδοποίησης της Interpol που εκδόθηκε κατ’ απαίτηση των αρχών του Ελ Σαλβαδόρ

Σύνταξη
Στην κόψη του ξυραφιού: Η Ουκρανία μεταξύ «προβοκάτσιας» και ειρήνης
Καταιγιστικές εξελίξεις 03.01.26

Στην κόψη του ξυραφιού: Η Ουκρανία μεταξύ «προβοκάτσιας» και ειρήνης

Κλιμάκωση της βίας με αμοιβαίες κατηγορίες για χτυπήματα σε αμάχους και «προβοκάτσιες», αγωνιώδης διπλωματική προσπάθεια για την ολοκλήρωση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας για την Ουκρανία

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Κάρλος Κάιζερ: Ο Βραζιλιάνος που προσποιήθηκε τον ποδοσφαιριστή – Πληρωνόταν αλλά δεν έπαιξε ποτέ σε αγώνα
«Μαϊμού» ποδοσφαιριστής 03.01.26

Πώς ο Κάρλος Κάιζερ εξαπάτησε τον κόσμο του ποδοσφαίρου – Δήλωνε ποδοσφαιριστής αλλά δεν έπαιξε ποτέ

Παρότι έπαιξε σε μερικές από τις κορυφαίες ομάδες της Βραζιλίας, ο Κάρλος Ενρίκε Ραπόσο, γνωστός ως Κάρλος Κάιζερ, δεν πάτησε ποτέ το πόδι του σε γήπεδο για σχεδόν δύο δεκαετίες.

Ίλντα Τόσκα
Ίλντα Τόσκα
Η επιστήμη ξέρει γιατί πεινάς τόσο συχνά
Μελέτη 03.01.26

Η επιστήμη ξέρει γιατί πεινάς τόσο συχνά

Σύμφωνα με μια νέα έρευνα, μια μικροσκοπική πρωτεΐνη που μέχρι τώρα περνούσε απαρατήρητη φαίνεται πως επηρεάζει πολύ περισσότερο απ’όσο νομίζαμε την πείνα.

Σύνταξη
Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ, ο πρώην της Μπάρι Κίογκαν και η «τσουχτερή» ανάρτηση της Πρωτοχρονιάς
Δύσκολη χρονιά; 03.01.26

Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ, ο πρώην της Μπάρι Κίογκαν και η «τσουχτερή» ανάρτηση της Πρωτοχρονιάς

Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ και ο Μπάρι Κίογκαν εθεάθησαν για πρώτη φορά μαζί τον Δεκέμβριο του 2023, ωστόσο τον Δεκέμβριου του 2025 τράβηξαν χωριστούς δρόμους.

Σύνταξη
Το Avatar: Fire and Ash πλησιάζει το 1 δισ. δολάρια στο box office χωρίς να ιδρώσει
Σαρώνει 03.01.26

Το Avatar: Fire and Ash πλησιάζει το 1 δισ. δολάρια στο box office χωρίς να ιδρώσει

Το τρίτο μέρος του κινηματογραφικού έπους του Τζέιμς Κάμερον Avatar, συνεχίζει να σαρώνει στις κινηματογραφικές αίθουσες τις δύο πρώτες εβδομάδες του και όλα δείχνουν ότι θα σπάσει το φράγμα του 1 δισ. μέσα στις επόμενες ημέρες.

Σύνταξη
Εκπτώσεις-ρεκόρ στα είδη πολυτελείας το 2025 – Πώς οι αυξήσεις τιμών γύρισαν μπούμερανγκ
Διεθνής Οικονομία 03.01.26

Εκπτώσεις-ρεκόρ στα είδη πολυτελείας το 2025 – Πώς οι αυξήσεις τιμών γύρισαν μπούμερανγκ

Οι εκπτώσεις έως και 40% στα είδη πολυτελείας αποκαλύπτουν μια βαθιά κρίση αξίας σε έναν κλάδο που συνήθισε να πουλά ακριβότερα, όχι αναγκαστικά καλύτερα

Νατάσα Σινιώρη
Ακίνητα: 15+3 λύσεις για οικοδομικές άδειες που έχουν λήξει
Ακίνητα 03.01.26

15+3 λύσεις για οικοδομικές άδειες που έχουν λήξει

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες για την αποπεράτωση των ημιτελών οικοδομών - Ο κρίσιμος ρόλος του πολιτικού μηχανικού για τη νόμιμη επαναλειτουργία των οικοδομικών εργασιών στα ακίνητα

Προκόπης Γιόγιακας
Φοροελαφρύνσεις: Ποδαρικό στο 2026 με 10 μειώσεις φόρων
Προϋποθέσεις 03.01.26

Ποδαρικό στο 2026 με 10 μειώσεις φόρων - Κερδισμένοι και χαμένοι

Φοροελαφρύνσεις φέρνει η νέα φορολογική κλίμακα - Εφαρμόζεται ΦΠΑ μειωμένος κατά 30% σε νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, της Περιφερειακής Ενότητας Εβρου και των Δωδεκανήσων

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Κηφισιά: Μεθυσμένος οδηγός πέφτει σε δέντρο και σε 7 σταθμευμένα οχήματα, σε διαφορετικά σημεία των δρόμων
Κηφισιά 03.01.26

Μεθυσμένο ράλι οδηγού με «θύματα» ένα δέντρο και 7 σταθμευμένα οχήματα

Επεσε σε δέντρο επί της οδού Αργους στην Κηφισιά, συνέχισε χτυπώντας δύο αυτοκίνητα, σε άλλο σημείο του δρόμου ακόμα τρία, για να ακινητοποιηθεί στην οδό Ναυπλίου αφού έπεσε σε άλλα δύο σταθμευμένα.

Σύνταξη
Ο Τραμπ προσκάλεσε την πρωθυπουργό της Ιαπωνίας στον Λευκό Οίκο
ΗΠΑ - Ιαπωνία 03.01.26

Τραμπ καλεί Τακαΐτσι στον Λευκό Οίκο

Την άνοιξη αναμένεται να πραγματοποιηθεί το ταξίδι της Σανάε Τακαΐτσι στην Ουάσιγκτον, έπειτα από την επίσημη πρόσκληση που της απηύθυνε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σύνταξη
