# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Φοροελαφρύνσεις: Ποδαρικό στο 2026 με 10 μειώσεις φόρων
Οικονομικές Ειδήσεις 03 Ιανουαρίου 2026 | 07:00

Φοροελαφρύνσεις: Ποδαρικό στο 2026 με 10 μειώσεις φόρων

Φοροελαφρύνσεις φέρνει η νέα φορολογική κλίμακα - Εφαρμόζεται ΦΠΑ μειωμένος κατά 30% σε νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, της Περιφερειακής Ενότητας Εβρου και των Δωδεκανήσων

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
A
A
Ποδαρικό με μειωμένους φόρους για εκατομμύρια φορολογουμένους έκανε το 2026. Ηδη, οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι συνταξιούχοι με ετήσια εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ, οι οποίοι προπληρώνονται τους μισθούς και τις συντάξεις, είδαν περισσότερα χρήματα στον τραπεζικό τους λογαριασμό λόγω της μειωμένης παρακράτησης φόρου, ενώ οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα θα διαπιστώσουν τις φοροελαφρύνσεις που φέρνει η νέα φορολογική κλίμακα μόλις λάβουν τον μισθό του Ιανουαρίου.

Οι μειωμένοι συντελεστές θα δηλωθούν και θα φορολογηθούν στα μέσα του 2027

Από την Πρωτοχρονιά, εφαρμόζεται ΦΠΑ μειωμένος κατά 30% σε νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, της Περιφερειακής Ενότητας Εβρου και των Δωδεκανήσων με πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους, ενώ καταργήθηκε και το τέλος συνδρομητικής τηλεόρασης.

Στις αρχές Μαρτίου, περίπου 1 εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων σε μικρούς οικισμούς θα δουν τον λογαριασμό του ΕΝΦΙΑ για το 2026 να «ξεφουσκώνει» κατά 50%, ενώ με τις νέες φορολογικές δηλώσεις σχεδόν 500.000 φορολογούμενοι θα γλιτώσουν από τον εφιάλτη των τεκμηρίων διαβίωσης. Ελαφρύτερο θα είναι το φετινό εκκαθαριστικό και για τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε μικρούς οικισμούς αλλά και για τις νέες μητέρες.

Αντίθετα, οι φορολογούμενοι με μεσαία εισοδήματα από ακίνητα, καθώς και όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αγρότες, θα πρέπει να περιμένουν περίπου ενάμιση χρόνο για να διαπιστώσουν το φορολογικό όφελος που προκύπτει από τη νέα φορολογική κλίμακα. Και αυτό γιατί οι μειωμένοι συντελεστές μπορεί να αφορούν τα εισοδήματα που θα αποκτηθούν φέτος αλλά θα δηλωθούν και θα φορολογηθούν στα μέσα του 2027.

Οι 10 φορο-ανατροπές

Με τις αλλαγές στο φορολογικό τοπίο οι οποίες άρχισαν να ξεδιπλώνονται:

Μισθωτοί και συνταξιούχοι διαπιστώνουν αυξήσεις στις μηνιαίες αποδοχές τους λόγω των μικρότερων κρατήσεων φόρου εισοδήματος που φέρνει η νέα φορολογική κλίμακα. Η μείωση των συντελεστών και της μηνιαίας παρακράτησης φόρου οδηγεί σε ελαφρύνσεις, οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις ισοδυναμούν ακόμη και με δύο επιπλέον μισθούς σε ετήσια βάση.

Περισσότερο κερδισμένοι της νέας φορολογικής κλίμακας είναι οι νέοι εργαζόμενοι έως 30 ετών, οι οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα, αλλά και οι μισθωτοί με μεσαία και υψηλότερα εισοδήματα.  Οσοι δηλώνουν ετήσιο εισόδημα άνω των 10.000 ευρώ (700-800 ευρώ καθαρά τον μήνα) θα δουν άμεσα τη διαφορά, καθώς μειώνονται οι κρατήσεις φόρου εισοδήματος σε κάθε μισθοδοσία.

Για παράδειγμα, εργαζόμενος 25 ετών στην εστίαση, με καθαρές αποδοχές 1.250 ευρώ, θα έχει μηνιαία αύξηση 177 ευρώ και ετήσιο όφελος σχεδόν 2.500 ευρώ, ποσό που προσεγγίζει τους δύο μισθούς. Μισθωτός με δύο παιδιά και καθαρό μισθό 1.776 ευρώ θα κερδίζει 86 ευρώ τον μήνα ή περίπου 1.200 ευρώ τον χρόνο, ενώ τρίτεκνος εργαζόμενος με αποδοχές 1.291 ευρώ θα δει αύξηση 93 ευρώ μηνιαίως. Ακόμη μεγαλύτερη είναι η ελάφρυνση για τις πολύτεκνες οικογένειες. Μισθωτός με τέσσερα παιδιά και καθαρό μισθό 1.800 ευρώ θα έχει ετήσιο όφελος 4.100 ευρώ, δηλαδή περίπου 2,3 μισθούς.

Χωρίς όφελος

Στον αντίποδα, περιορισμένο ή ακόμη και μηδενικό παραμένει το όφελος για εργαζομένους με χαμηλά εισοδήματα.

Σε συνολικά 24 νησιά του Αιγαίου εφαρμόζεται πλέον μειωμένος ΦΠΑ κατά 30% για προϊόντα και υπηρεσίες. Η μείωση του ΦΠΑ ισχύει σε νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, της Σαμοθράκης και των Δωδεκανήσων με πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή της ΕΛΣΤΑΤ. Με τη μείωση κατά 30% οι συντελεστές ΦΠΑ διαμορφώνονται ως εξής: από 24% σε 17%, από 13% σε 9%, από 6% σε 4% και από 4% σε 3%. Από τη μείωση εξαιρούνται τα καπνοβιομηχανικά προϊόντα και τα μεταφορικά μέσα.

Ποια νησιά καλύπτονται

Τα 24 νησιά στα οποία ισχύει πλέον μειωμένος ΦΠΑ είναι: Αγαθονήσι, Αγιος Ευστράτιος, Αστυπάλαια, Ικαρία, Κάλυμνος, Κάρπαθος, Κάσος, Κως, Λειψοί, Λέρος, Λέσβος, Λήμνος, Μεγίστη, Νίσυρος, Οινούσσες, Πάτμος, Σαμοθράκη, Σάμος, Σύμη, Τήλος, Φούρνοι, Χάλκη, Χίος, Ψαρά. Επιπλέον ισχύει και σε μικρότερες νησίδες όπως Γαϊδουρονήσι, Θύμαινα, Μάραθος κ.λπ. Σημειώνεται ότι για τα νησιά Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο η μείωση ΦΠΑ κατά 30% ίσχυε ήδη και παραμένει.

Προϋποθέσεις

Σύμφωνα με τις οδηγίες της ΑΑΔΕ, για να εφαρμοστεί ο μειωμένος ΦΠΑ σε πωλήσεις αγαθών θα πρέπει:

• Τα αγαθά να βρίσκονται στα νησιά αυτά τη στιγμή της πώλησης.

• Η επιχείρηση που πουλά να έχει έδρα ή υποκατάστημα στα συγκεκριμένα νησιά.

Καταργήθηκε το τέλος συνδρομητικής τηλεόρασης 10% που επιβάρυνε τους λογαριασμούς συνδρομητικής τηλεόρασης στην Ελλάδα. Το μέτρο αφορά περισσότερους από 1 εκατομμύριο λογαριασμούς νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Περίπου 1 εκατομμύριο ιδιοκτήτες ακινήτων που κατοικούν σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους και ειδικά στον Εβρο, στη Δυτική Μακεδονία και στα σύνορα της ηπειρωτικής μεθορίου σε οικισμούς έως 1.700 κατοίκους, θα διαπιστώσουν ότι ο ΕΝΦΙΑ του 2026 θα είναι μειωμένος κατά 50%. Με τη βεβαίωση του ΕΝΦΙΑ τον Μάρτιο 2027 ο φόρος για τους συγκεκριμένους ιδιοκτήτες θα είναι μηδενικός.

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται και διαμένουν σε όλους τους οικισμούς εκτός Αττικής έως 1.500 κατοίκους και στις ακριτικές περιοχές έως 1.700 κατοίκους, θα έχουν μειωμένο ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα κατά 50%.

Οι νέες μητέρες που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα εξαιρούνται από το τεκμαρτό εισόδημα κατά το έτος γέννησης του παιδιού τους και τα επόμενα δύο έτη.

Με το κούρεμα των τεκμηρίων διαβίωσης για τις κατοικίες και τα αυτοκίνητα περίπου 477.000 φορολογούμενοι θα γλιτώσουν φόρους για τα εισοδήματα που απέκτησαν το 2025 και θα δηλωθούν φέτος. Σημειώνεται ότι τα τεκμήρια για οχήματα που ταξινομήθηκαν μετά το 2010 θα υπολογίζονται πλέον βάσει ρύπων, ενώ εξαιρούνται τα εξαρτώμενα τέκνα που έχουν δικό τους εισόδημα από το ελάχιστο τεκμήριο των 3.000 ευρώ.

Χωρίς ΦΠΑ παραμένουν οι αγοραπωλησίες νεόδμητων κατοικιών έως το τέλος του έτους.

Οι φορολογούμενοι που θα ρίξουν στην αγορά της μακροχρόνιας μίσθωσης μέχρι το τέλος του έτους κλειστές κατοικίες ή ακίνητα τύπου Airbnb θα απαλλαγούν από τον φόρο εισοδήματος για τα ενοίκια που θα εισπράττουν για τρία χρόνια.

Εκπτωση φόρου θα κερδίσουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων που εντός του 2026 θα πραγματοποιήσουν δαπάνες ενεργειακής, λειτουργικής ή αισθητικής αναβάθμισης σε κατοικίες ή επαγγελματικά ακίνητα. Το συνολικό φορολογικό όφελος μπορεί να φθάσει τις 16.000 ευρώ σε βάθος πενταετίας (2027-2031), με ανώτατο όριο δαπανών τις 16.000 ευρώ και ετήσια έκπτωση έως 3.200 ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι οι πληρωμές θα γίνουν ηλεκτρονικά και τα παραστατικά θα διαβιβαστούν στην ΑΑΔΕ.

Stream newspaper
Ακίνητα: 15+3 λύσεις για οικοδομικές άδειες που έχουν λήξει
Ακίνητα 03.01.26

15+3 λύσεις για οικοδομικές άδειες που έχουν λήξει

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες για την αποπεράτωση των ημιτελών οικοδομών - Ο κρίσιμος ρόλος του πολιτικού μηχανικού για τη νόμιμη επαναλειτουργία των οικοδομικών εργασιών στα ακίνητα

Προκόπης Γιόγιακας
Κάπα Research: Η ακρίβεια έχει ονοματεπώνυμο – Που εντοπίζεται το πρόβλημα
Έτος «φωτιά» 02.01.26

Η ακρίβεια έχει ονοματεπώνυμο - Που εντοπίζεται το πρόβλημα

Η ακρίβεια διαμορφώνει την αγοραστική συμπεριφορά των Ελλήνων καταναλωτών. Μετά από μια μακρά περίοδο δημοσιονομικής κρίσης, οι Έλληνες καταναλωτές βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα νέο κύμα ανατιμήσεων. Η Κάπα Research παρουσίασε τα 10 σημαντικότερα ευρήματα των ερευνών που υλοποίησε στην Ελλάδα με το «ράφι» να είναι πρωταγωνιστής.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
ΕΛΣΤΑΤ: Το 0,5% των επιχειρήσεων ελέγχει το 44% του τζίρου – Σε ρόλο κλειδί οι ελληνικές πολυεθνικές
Οικονομική παγκοσμιοποίηση 02.01.26

ΕΛΣΤΑΤ: Το 0,5% των επιχειρήσεων ελέγχει το 44% του τζίρου – Σε ρόλο κλειδί οι ελληνικές πολυεθνικές

Η ελληνική οικονομία συνεχίζει να κυριαρχείται απο μικρές ανεξάρτητες επιχειρήσεις, αλλά η πλάστιγγα σταδιακά γέρνει υπέρ των μεγάλων πολυεθνικών ομίλων. Τι δείχνει νέα έκθεση της ΕΛΣΤΑΤ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Παγκόσμια οικονομία: Ανθεκτικότητα ή αναστάτωση; – Προβλέψεις για τις μεγαλύτερες αγορές το 2026
Διεθνής Οικονομία 02.01.26

Ανθεκτικότητα ή αναστάτωση; Η παγκόσμια οικονομία το 2026 και προβλέψεις για τις μεγαλύτερες αγορές

Πόλεμοι, ανεργία και ανησυχίες για «φούσκα» στην Τεχνητή Νοημοσύνη είναι μερικές μόνο από τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει η διεθνής παγκόσμια οικονομία

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Βενεζουέλα: Ισχυρές εκρήξεις ακούγονται στο Καράκας – Πλήγματα σε στρατιωτική βάση
Διακόπηκε η ηλεκτροδότηση 03.01.26

Τύμπανα πολέμου στη Βενεζουέλα: Απανωτές εκρήξεις στο Καράκας μετά τις απειλές των ΗΠΑ - Πλήγματα σε στρατιωτική βάση

Οι ΗΠΑ έχουν απειλήσει επανειλημμένα τη Βενεζουέλα με στρατιωτική επέμβαση - Την τελευταία ώρα σημειώνονται ισχυρές εκρήξεις και βομβαρδισμοί σε στρατιωτικές βάσεις στο Καράκας

Σύνταξη
Φωτορεπόρτερ από το Ελ Σαλβαδόρ συνελήφθη στην Ισπανία την ώρα που υπέβαλε αίτηση για άσυλο
Στη Σεβίλη 03.01.26

Φωτορεπόρτερ από το Ελ Σαλβαδόρ συνελήφθη στην Ισπανία την ώρα που υπέβαλε αίτηση για άσυλο

Ο Ντιέγκο Αντρές Ρόσα Ροσάλες βρισκόταν στη διαδικασία επεξεργασίας της αίτησης ασύλου του και συνελήφθη βάσει ειδοποίησης της Interpol που εκδόθηκε κατ’ απαίτηση των αρχών του Ελ Σαλβαδόρ

Σύνταξη
Στην κόψη του ξυραφιού: Η Ουκρανία μεταξύ «προβοκάτσιας» και ειρήνης
Καταιγιστικές εξελίξεις 03.01.26

Στην κόψη του ξυραφιού: Η Ουκρανία μεταξύ «προβοκάτσιας» και ειρήνης

Κλιμάκωση της βίας με αμοιβαίες κατηγορίες για χτυπήματα σε αμάχους και «προβοκάτσιες», αγωνιώδης διπλωματική προσπάθεια για την ολοκλήρωση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας για την Ουκρανία

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Κάρλος Κάιζερ: Ο Βραζιλιάνος που προσποιήθηκε τον ποδοσφαιριστή – Πληρωνόταν αλλά δεν έπαιξε ποτέ σε αγώνα
«Μαϊμού» ποδοσφαιριστής 03.01.26

Πώς ο Κάρλος Κάιζερ εξαπάτησε τον κόσμο του ποδοσφαίρου – Δήλωνε ποδοσφαιριστής αλλά δεν έπαιξε ποτέ

Παρότι έπαιξε σε μερικές από τις κορυφαίες ομάδες της Βραζιλίας, ο Κάρλος Ενρίκε Ραπόσο, γνωστός ως Κάρλος Κάιζερ, δεν πάτησε ποτέ το πόδι του σε γήπεδο για σχεδόν δύο δεκαετίες.

Ίλντα Τόσκα
Ίλντα Τόσκα
Η επιστήμη ξέρει γιατί πεινάς τόσο συχνά
Μελέτη 03.01.26

Η επιστήμη ξέρει γιατί πεινάς τόσο συχνά

Σύμφωνα με μια νέα έρευνα, μια μικροσκοπική πρωτεΐνη που μέχρι τώρα περνούσε απαρατήρητη φαίνεται πως επηρεάζει πολύ περισσότερο απ’όσο νομίζαμε την πείνα.

Σύνταξη
Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ, ο πρώην της Μπάρι Κίογκαν και η «τσουχτερή» ανάρτηση της Πρωτοχρονιάς
Δύσκολη χρονιά; 03.01.26

Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ, ο πρώην της Μπάρι Κίογκαν και η «τσουχτερή» ανάρτηση της Πρωτοχρονιάς

Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ και ο Μπάρι Κίογκαν εθεάθησαν για πρώτη φορά μαζί τον Δεκέμβριο του 2023, ωστόσο τον Δεκέμβριου του 2025 τράβηξαν χωριστούς δρόμους.

Σύνταξη
Το Avatar: Fire and Ash πλησιάζει το 1 δισ. δολάρια στο box office χωρίς να ιδρώσει
Σαρώνει 03.01.26

Το Avatar: Fire and Ash πλησιάζει το 1 δισ. δολάρια στο box office χωρίς να ιδρώσει

Το τρίτο μέρος του κινηματογραφικού έπους του Τζέιμς Κάμερον Avatar, συνεχίζει να σαρώνει στις κινηματογραφικές αίθουσες τις δύο πρώτες εβδομάδες του και όλα δείχνουν ότι θα σπάσει το φράγμα του 1 δισ. μέσα στις επόμενες ημέρες.

Σύνταξη
Εκπτώσεις-ρεκόρ στα είδη πολυτελείας το 2025 – Πώς οι αυξήσεις τιμών γύρισαν μπούμερανγκ
Διεθνής Οικονομία 03.01.26

Εκπτώσεις-ρεκόρ στα είδη πολυτελείας το 2025 – Πώς οι αυξήσεις τιμών γύρισαν μπούμερανγκ

Οι εκπτώσεις έως και 40% στα είδη πολυτελείας αποκαλύπτουν μια βαθιά κρίση αξίας σε έναν κλάδο που συνήθισε να πουλά ακριβότερα, όχι αναγκαστικά καλύτερα

Νατάσα Σινιώρη
Ακίνητα: 15+3 λύσεις για οικοδομικές άδειες που έχουν λήξει
Ακίνητα 03.01.26

15+3 λύσεις για οικοδομικές άδειες που έχουν λήξει

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες για την αποπεράτωση των ημιτελών οικοδομών - Ο κρίσιμος ρόλος του πολιτικού μηχανικού για τη νόμιμη επαναλειτουργία των οικοδομικών εργασιών στα ακίνητα

Προκόπης Γιόγιακας
Κηφισιά: Μεθυσμένος οδηγός πέφτει σε δέντρο και σε 7 σταθμευμένα οχήματα, σε διαφορετικά σημεία των δρόμων
Κηφισιά 03.01.26

Μεθυσμένο ράλι οδηγού με «θύματα» ένα δέντρο και 7 σταθμευμένα οχήματα

Επεσε σε δέντρο επί της οδού Αργους στην Κηφισιά, συνέχισε χτυπώντας δύο αυτοκίνητα, σε άλλο σημείο του δρόμου ακόμα τρία, για να ακινητοποιηθεί στην οδό Ναυπλίου αφού έπεσε σε άλλα δύο σταθμευμένα.

Σύνταξη
Ο Τραμπ προσκάλεσε την πρωθυπουργό της Ιαπωνίας στον Λευκό Οίκο
ΗΠΑ - Ιαπωνία 03.01.26

Τραμπ καλεί Τακαΐτσι στον Λευκό Οίκο

Την άνοιξη αναμένεται να πραγματοποιηθεί το ταξίδι της Σανάε Τακαΐτσι στην Ουάσιγκτον, έπειτα από την επίσημη πρόσκληση που της απηύθυνε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σύνταξη
