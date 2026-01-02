Οι εκλογές που θα διαμορφώσουν την Ευρώπη το 2026

Το 2025 αποδείχθηκε μια κρίσιμη χρονιά για την Ευρώπη, με εκλογές υψηλού κινδύνου σε πολλές χώρες να δοκιμάζουν τις δημοκρατικές διαδικασίες και τη σταθερότητα της ηπείρου.

Η Ρουμανία βρέθηκε στο επίκεντρο συντονισμένων εκστρατειών ξένης παρέμβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ αντιμετώπισε δυσκολίες στο να εδραιώσει τη θέση του κόμματός του έναντι των συντηρητικών στον προεδρικό αγώνα.

Στη Γερμανία, οι Χριστιανοδημοκράτες επέστρεψαν στην εξουσία, ενώ στην Τσεχική Δημοκρατία, ο δεξιός δισεκατομμυριούχος Αντρέι Μπάμπις επανεκλέχθηκε.

Καθώς η ΕΕ εισέρχεται στο 2026, ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία συνεχίζει να προκαλεί διαιρέσεις μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με τον τρόπο υποστήριξης του Κιέβου, ενώ οι εντάσεις με τις ΗΠΑ αυξάνονται. Οι επικείμενες εκλογές αναμένεται να επηρεάσουν την πολιτική και γεωπολιτική θέση της Ευρώπης, όπως αναλύει το Euronews.

Ουγγαρία: Το τέλος της εποχής Όρμπαν;

Το 2026 ενδέχεται να σηματοδοτήσει το τέλος της μακροβιότερης συνεχούς θητείας στην εξουσία στην ΕΕ. Ο Βίκτορ Όρμπαν, πρωθυπουργός της Ουγγαρίας από το 2010, αντιμετωπίζει τον Πέτερ Μάγιαρ, πρώην μέλος του Fidesz που έγινε ηγέτης της αντιπολίτευσης.

Παρά τις μικρές διαφορές σε κοινωνικά ζητήματα όπως τα δικαιώματα των LGBTQ+ και η μετανάστευση, ο Μάγιαρ επικεντρώνεται στη βελτίωση της αγοραστικής δύναμης των Ούγγρων και στην αποκατάσταση των σχέσεων με τις Βρυξέλλες, σημαντικών για τη χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής.

Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν προβάδισμα 13 μονάδων για το Tisza, γεγονός που μπορεί να φέρει ανακατατάξεις στον ευρωπαϊκό πολιτικό χάρτη.

Η απουσία στήριξης της Βουδαπέστης προς το Κίεβο και η αμφισβήτηση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας έχουν εντείνει τις εσωτερικές διαιρέσεις της ΕΕ, καθιστώντας τις εκλογές καθοριστικές για τη στρατηγική της Ευρώπης στην Ανατολή.

Ισπανία, Γερμανία, Γαλλία και Ιταλία: Τοπικές αναμετρήσεις με ευρύτερες δυνέπειες

Στις μεγαλύτερες χώρες της ΕΕ, οι περιφερειακές και δημοτικές εκλογές του 2026 θα καθορίσουν τη δυναμική της ακροδεξιάς και θα αποτυπώσουν τη δυσπιστία των πολιτών προς τις κυβερνήσεις.

Στην Ισπανία, το σοσιαλιστικό κόμμα PSOE του Πέδρο Σάντσεθ προσπαθεί να ανακτήσει τις δυνάμεις του μετά από ήττες στις περιφερειακές εκλογές της Εστρεμαδούρας. Οι επόμενες εκλογές στην Αραγονία, Καστίλλη και Λεόν και την Ανδαλουσία θα δείξουν αν το Λαϊκό Κόμμα (PP) μπορεί να εξασφαλίσει πλειοψηφία χωρίς την υποστήριξη του ακροδεξιού Vox, πριν τις γενικές εκλογές του 2027.

Στη Γαλλία, οι δημοτικές εκλογές του Μαρτίου θα χρησιμεύσουν ως δείκτης πριν τις προεδρικές εκλογές του 2027. Η πολιτική κρίση, η χαμηλή δημοτικότητα του Εμανουέλ Μακρόν και η άνοδος του Εθνικού Ράλι (RN) δημιουργούν αβεβαιότητα.

Στην Ιταλία, οι μικρότερες δημοτικές εκλογές του 2026 και το δημοψήφισμα για τη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος θα αποτελέσουν δοκιμασία για τον συνασπισμό της Μελόνι και για την πολιτική σταθερότητα ενόψει των εκλογών του 2027.

Τέλος, οι γερμανικές περιφερειακές εκλογές στη Βάδη-Βυρτεμβέργη, τη Ρηνανία-Παλατινάτο, τη Σαξονία-Άνχαλτ, το Βερολίνο και το Μεκλεμβούργο-Προπομερανία θα αξιολογήσουν τη δημοτικότητα του καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς και θα δείξουν την άνοδο της ακροδεξιάς σε όλη τη χώρα.

Σουηδία: Η σκιά της ξένης παρέμβασης

Οι γενικές εκλογές της Σουηδίας τον Σεπτέμβριο θα διεξαχθούν σε ένα περιβάλλον αυξημένων κινδύνων ασφάλειας και ξένης παρέμβασης. Ο πρωθυπουργός Ούλφ Κρίστερσον προειδοποίησε για πιθανές επιθέσεις στα εκλογικά συστήματα, όπως αυτές που παρατηρήθηκαν στη Γερμανία.

Η αυξανόμενη εγκληματικότητα ενισχύει τη δεξιά ρητορική κατά της μετανάστευσης, ενώ οι Σουηδοί Δημοκρατικοί προβάλλουν πιο ασαφή στάση απέναντι στη Μόσχα, εκμεταλλευόμενοι τις κοινωνικές εντάσεις. Οι εκλογές θα ελέγξουν επίσης την αποτελεσματικότητα του νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA) και του ευρωπαϊκού προγράμματος «Ασπίδα της Δημοκρατίας».

Δανία: Πίεση στο εσωτερικό και το εξωτερικό

Οι εθνικές εκλογές της Δανίας θα διεξαχθούν υπό την πίεση πολιτικής αστάθειας και εξωτερικών ανησυχιών.

Η πρωθυπουργός Μέττε Φρέντερικσεν και οι Σοσιαλδημοκράτες κινδυνεύουν να χάσουν την Κοπεγχάγη για πρώτη φορά από το 1938, ενώ η κυβερνητική συμμαχία δείχνει εύθραυστη.

Επιπλέον, η Δανία αντιμετωπίζει απειλές για την εδαφική ακεραιότητα της Γροιλανδίας, εντείνοντας τις εσωτερικές ανησυχίες ενόψει των εκλογών που πρέπει να πραγματοποιηθούν πριν τον Οκτώβριο του 2026.

Βουλγαρία: Πολιτική αστάθεια με το ευρώ στην ατζέντα

Η Βουλγαρία υιοθετεί το ευρώ από την 1η Ιανουαρίου 2026, ενώ ταυτόχρονα βιώνει πολιτική αστάθεια μετά την παραίτηση της κυβέρνησης λόγω διαδηλώσεων κατά της διαφθοράς και της επιρροής των ολιγαρχών.

Οι προεδρικές και κοινοβουλευτικές εκλογές αναμένονται να επιλύσουν το αδιέξοδο, με τη χώρα να εισέρχεται σε μια νέα οικονομική και πολιτική εποχή.

Λετονία και Σλοβενία: Νέοι αρχηγοί

Η Σλοβενία και η Λετονία θα διεξαγάγουν κοινοβουλευτικές εκλογές τον Μάρτιο και τον Οκτώβριο, αντίστοιχα.

Στη Σλοβενία, το κεντροδεξιό Δημοκρατικό Κόμμα προηγείται του κυβερνώντος Κινήματος Ελευθερίας, ενώ στη Λετονία, η κεντροδεξιά συμμαχία με ηγέτη την Εβίκα Σιλίνα κινδυνεύει να χάσει την πλειοψηφία.

Οι εκλογές θα καθορίσουν τη σταθερότητα των κυβερνήσεων και θα δοκιμάσουν την ανθεκτικότητα των δημοκρατικών θεσμών.

ΗΠΑ, Βραζιλία, Ισραήλ και Ρωσία: Παγκόσμιες εκλογές με επιπτώσεις στην ΕΕ

Η ΕΕ δεν εξαρτάται μόνο από τους δικούς της ψηφοφόρους.

Τον Νοέμβριο του 2026, οι ψηφοφόροι των ΗΠΑ θα προσέλθουν στις κάλπες για τις ενδιάμεσες εκλογές του Κογκρέσου, οι οποίες θα καθορίσουν τη σύνθεση της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ και το ένα τρίτο των εδρών της Γερουσίας των ΗΠΑ.

Το αποτέλεσμα θα μπορούσε να καθορίσει το μέγεθος της εξουσίας που θα ασκήσει η κυβέρνηση Τραμπ στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.

Οι Ευρωπαίοι θα παρακολουθήσουν με προσοχή.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, η αμερικανική κυβέρνηση δημοσίευσε μια στρατηγική εθνικής ασφάλειας στην οποία δεσμεύτηκε να «καλλιεργήσει την αντίσταση στην τρέχουσα πορεία της Ευρώπης εντός των ευρωπαϊκών χωρών» για να σταματήσει την «πολιτισμική παρακμή» της.

Οι Βραζιλιάνοι θα προσέλθουν στις κάλπες τον Οκτώβριο του 2026. Ο νυν πρόεδρος Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, ο οποίος είναι ο φαβορί στις δημοσκοπήσεις, επιδιώκει την επανεκλογή του.

Το διακύβευμα για την ΕΕ σε αυτές τις εκλογές είναι το μέλλον της συμφωνίας Mercosur, μιας συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου που βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και πάνω από δύο δεκαετίες.

Το Ισραήλ θα διεξαγάγει επίσης κοινοβουλευτικές εκλογές και θα ψηφίσει για τον πρωθυπουργό του, γεγονός που ενδέχεται να αλλάξει τις ισορροπίες εξουσίας που έχουν διαμορφώσει τις συγκρούσεις στην περιοχή.

Τέλος, οι Ρώσοι θα ψηφίσουν στις κοινοβουλευτικές εκλογές, αλλά το αποτέλεσμα αναμένεται να είναι στημένο υπέρ του προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να έχουν σε μεγάλο βαθμό σιωπήσει και την ελευθερία του Τύπου να είναι όλο και πιο σπάνια.