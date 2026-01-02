newspaper
31.12.2025 | 20:01
Σοβαρός τραυματισμός 16χρονου από καραμπίνα - Συνελήφθη ο πατέρας του
Οι εκλογές που θα διαμορφώσουν την Ευρώπη το 2026
Κόσμος 02 Ιανουαρίου 2026 | 01:00

Οι εκλογές που θα διαμορφώσουν την Ευρώπη το 2026

Οι ψηφοφόροι σε ολόκληρη την Ευρώπη έχουν σημαντικές αποφάσεις να λάβουν στις κάλπες το επόμενο έτος. Μια ματιά στις βασικές εκλογικές δοκιμασίες που περιμένουν την ΕΕ – και όχι μόνο – το επόμενο έτος

Fresh Start Effect: 365 μέρες, 365 νέες ευκαιρίες

Fresh Start Effect: 365 μέρες, 365 νέες ευκαιρίες

Spotlight

Το 2025 αποδείχθηκε μια κρίσιμη χρονιά για την Ευρώπη, με εκλογές υψηλού κινδύνου σε πολλές χώρες να δοκιμάζουν τις δημοκρατικές διαδικασίες και τη σταθερότητα της ηπείρου.

Η Ρουμανία βρέθηκε στο επίκεντρο συντονισμένων εκστρατειών ξένης παρέμβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ αντιμετώπισε δυσκολίες στο να εδραιώσει τη θέση του κόμματός του έναντι των συντηρητικών στον προεδρικό αγώνα.

Στη Γερμανία, οι Χριστιανοδημοκράτες επέστρεψαν στην εξουσία, ενώ στην Τσεχική Δημοκρατία, ο δεξιός δισεκατομμυριούχος Αντρέι Μπάμπις επανεκλέχθηκε.

Καθώς η ΕΕ εισέρχεται στο 2026, ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία συνεχίζει να προκαλεί διαιρέσεις μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με τον τρόπο υποστήριξης του Κιέβου, ενώ οι εντάσεις με τις ΗΠΑ αυξάνονται. Οι επικείμενες εκλογές αναμένεται να επηρεάσουν την πολιτική και γεωπολιτική θέση της Ευρώπης, όπως αναλύει το Euronews.

Ουγγαρία: Το τέλος της εποχής Όρμπαν;

Το 2026 ενδέχεται να σηματοδοτήσει το τέλος της μακροβιότερης συνεχούς θητείας στην εξουσία στην ΕΕ. Ο Βίκτορ Όρμπαν, πρωθυπουργός της Ουγγαρίας από το 2010, αντιμετωπίζει τον Πέτερ Μάγιαρ, πρώην μέλος του Fidesz που έγινε ηγέτης της αντιπολίτευσης.

Παρά τις μικρές διαφορές σε κοινωνικά ζητήματα όπως τα δικαιώματα των LGBTQ+ και η μετανάστευση, ο Μάγιαρ επικεντρώνεται στη βελτίωση της αγοραστικής δύναμης των Ούγγρων και στην αποκατάσταση των σχέσεων με τις Βρυξέλλες, σημαντικών για τη χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής.

Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν προβάδισμα 13 μονάδων για το Tisza, γεγονός που μπορεί να φέρει ανακατατάξεις στον ευρωπαϊκό πολιτικό χάρτη.

Η απουσία στήριξης της Βουδαπέστης προς το Κίεβο και η αμφισβήτηση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας έχουν εντείνει τις εσωτερικές διαιρέσεις της ΕΕ, καθιστώντας τις εκλογές καθοριστικές για τη στρατηγική της Ευρώπης στην Ανατολή.

Ισπανία, Γερμανία, Γαλλία και Ιταλία: Τοπικές αναμετρήσεις με ευρύτερες δυνέπειες

Στις μεγαλύτερες χώρες της ΕΕ, οι περιφερειακές και δημοτικές εκλογές του 2026 θα καθορίσουν τη δυναμική της ακροδεξιάς και θα αποτυπώσουν τη δυσπιστία των πολιτών προς τις κυβερνήσεις.

Στην Ισπανία, το σοσιαλιστικό κόμμα PSOE του Πέδρο Σάντσεθ προσπαθεί να ανακτήσει τις δυνάμεις του μετά από ήττες στις περιφερειακές εκλογές της Εστρεμαδούρας. Οι επόμενες εκλογές στην Αραγονία, Καστίλλη και Λεόν και την Ανδαλουσία θα δείξουν αν το Λαϊκό Κόμμα (PP) μπορεί να εξασφαλίσει πλειοψηφία χωρίς την υποστήριξη του ακροδεξιού Vox, πριν τις γενικές εκλογές του 2027.

Στη Γαλλία, οι δημοτικές εκλογές του Μαρτίου θα χρησιμεύσουν ως δείκτης πριν τις προεδρικές εκλογές του 2027. Η πολιτική κρίση, η χαμηλή δημοτικότητα του Εμανουέλ Μακρόν και η άνοδος του Εθνικού Ράλι (RN) δημιουργούν αβεβαιότητα.

Στην Ιταλία, οι μικρότερες δημοτικές εκλογές του 2026 και το δημοψήφισμα για τη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος θα αποτελέσουν δοκιμασία για τον συνασπισμό της Μελόνι και για την πολιτική σταθερότητα ενόψει των εκλογών του 2027.

Τέλος, οι γερμανικές περιφερειακές εκλογές στη Βάδη-Βυρτεμβέργη, τη Ρηνανία-Παλατινάτο, τη Σαξονία-Άνχαλτ, το Βερολίνο και το Μεκλεμβούργο-Προπομερανία θα αξιολογήσουν τη δημοτικότητα του καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς και θα δείξουν την άνοδο της ακροδεξιάς σε όλη τη χώρα.

Σουηδία: Η σκιά της ξένης παρέμβασης

Οι γενικές εκλογές της Σουηδίας τον Σεπτέμβριο θα διεξαχθούν σε ένα περιβάλλον αυξημένων κινδύνων ασφάλειας και ξένης παρέμβασης. Ο πρωθυπουργός Ούλφ Κρίστερσον προειδοποίησε για πιθανές επιθέσεις στα εκλογικά συστήματα, όπως αυτές που παρατηρήθηκαν στη Γερμανία.

Η αυξανόμενη εγκληματικότητα ενισχύει τη δεξιά ρητορική κατά της μετανάστευσης, ενώ οι Σουηδοί Δημοκρατικοί προβάλλουν πιο ασαφή στάση απέναντι στη Μόσχα, εκμεταλλευόμενοι τις κοινωνικές εντάσεις. Οι εκλογές θα ελέγξουν επίσης την αποτελεσματικότητα του νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA) και του ευρωπαϊκού προγράμματος «Ασπίδα της Δημοκρατίας».

Δανία: Πίεση στο εσωτερικό και το εξωτερικό

Οι εθνικές εκλογές της Δανίας θα διεξαχθούν υπό την πίεση πολιτικής αστάθειας και εξωτερικών ανησυχιών.

Η πρωθυπουργός Μέττε Φρέντερικσεν και οι Σοσιαλδημοκράτες κινδυνεύουν να χάσουν την Κοπεγχάγη για πρώτη φορά από το 1938, ενώ η κυβερνητική συμμαχία δείχνει εύθραυστη.

Επιπλέον, η Δανία αντιμετωπίζει απειλές για την εδαφική ακεραιότητα της Γροιλανδίας, εντείνοντας τις εσωτερικές ανησυχίες ενόψει των εκλογών που πρέπει να πραγματοποιηθούν πριν τον Οκτώβριο του 2026.

Βουλγαρία: Πολιτική αστάθεια με το ευρώ στην ατζέντα

Η Βουλγαρία υιοθετεί το ευρώ από την 1η Ιανουαρίου 2026, ενώ ταυτόχρονα βιώνει πολιτική αστάθεια μετά την παραίτηση της κυβέρνησης λόγω διαδηλώσεων κατά της διαφθοράς και της επιρροής των ολιγαρχών.

Οι προεδρικές και κοινοβουλευτικές εκλογές αναμένονται να επιλύσουν το αδιέξοδο, με τη χώρα να εισέρχεται σε μια νέα οικονομική και πολιτική εποχή.

Λετονία και Σλοβενία: Νέοι αρχηγοί

Η Σλοβενία και η Λετονία θα διεξαγάγουν κοινοβουλευτικές εκλογές τον Μάρτιο και τον Οκτώβριο, αντίστοιχα.

Στη Σλοβενία, το κεντροδεξιό Δημοκρατικό Κόμμα προηγείται του κυβερνώντος Κινήματος Ελευθερίας, ενώ στη Λετονία, η κεντροδεξιά συμμαχία με ηγέτη την Εβίκα Σιλίνα κινδυνεύει να χάσει την πλειοψηφία.

Οι εκλογές θα καθορίσουν τη σταθερότητα των κυβερνήσεων και θα δοκιμάσουν την ανθεκτικότητα των δημοκρατικών θεσμών.

ΗΠΑ, Βραζιλία, Ισραήλ και Ρωσία: Παγκόσμιες εκλογές με επιπτώσεις στην ΕΕ

Η ΕΕ δεν εξαρτάται μόνο από τους δικούς της ψηφοφόρους.

Τον Νοέμβριο του 2026, οι ψηφοφόροι των ΗΠΑ θα προσέλθουν στις κάλπες για τις ενδιάμεσες εκλογές του Κογκρέσου, οι οποίες θα καθορίσουν τη σύνθεση της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ και το ένα τρίτο των εδρών της Γερουσίας των ΗΠΑ.

Το αποτέλεσμα θα μπορούσε να καθορίσει το μέγεθος της εξουσίας που θα ασκήσει η κυβέρνηση Τραμπ στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.

Οι Ευρωπαίοι θα παρακολουθήσουν με προσοχή.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, η αμερικανική κυβέρνηση δημοσίευσε μια στρατηγική εθνικής ασφάλειας στην οποία δεσμεύτηκε να «καλλιεργήσει την αντίσταση στην τρέχουσα πορεία της Ευρώπης εντός των ευρωπαϊκών χωρών» για να σταματήσει την «πολιτισμική παρακμή» της.

Οι Βραζιλιάνοι θα προσέλθουν στις κάλπες τον Οκτώβριο του 2026. Ο νυν πρόεδρος Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, ο οποίος είναι ο φαβορί στις δημοσκοπήσεις, επιδιώκει την επανεκλογή του.

Το διακύβευμα για την ΕΕ σε αυτές τις εκλογές είναι το μέλλον της συμφωνίας Mercosur, μιας συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου που βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και πάνω από δύο δεκαετίες.

Το Ισραήλ θα διεξαγάγει επίσης κοινοβουλευτικές εκλογές και θα ψηφίσει για τον πρωθυπουργό του, γεγονός που ενδέχεται να αλλάξει τις ισορροπίες εξουσίας που έχουν διαμορφώσει τις συγκρούσεις στην περιοχή.

Τέλος, οι Ρώσοι θα ψηφίσουν στις κοινοβουλευτικές εκλογές, αλλά το αποτέλεσμα αναμένεται να είναι στημένο υπέρ του προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να έχουν σε μεγάλο βαθμό σιωπήσει και την ελευθερία του Τύπου να είναι όλο και πιο σπάνια.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Goldman Sachs: Έτος σταθερότητας για την παγκόσμια οικονομία το 2026

Goldman Sachs: Έτος σταθερότητας για την παγκόσμια οικονομία το 2026

Vita.gr
Fresh Start Effect: 365 μέρες, 365 νέες ευκαιρίες

Fresh Start Effect: 365 μέρες, 365 νέες ευκαιρίες

Ερυθρά Θάλασσα: Αβεβαιότητα για τη ναυτιλία παρά την παύση πυρός

Ερυθρά Θάλασσα: Αβεβαιότητα για τη ναυτιλία παρά την παύση πυρός

Σε νοσοκομείο τη Μόσχας νοσηλεύτηκε ο Ραμζάν Καντίροφ – «Με δυσκολία τον επανέφεραν στη ζωή»
Novaya Gazeta 02.01.26

Σε νοσοκομείο τη Μόσχας νοσηλεύτηκε ο Ραμζάν Καντίροφ – «Με δυσκολία τον επανέφεραν στη ζωή»

Ο Ραμζάν Καντίροφ, ο εκλεκτός του Κρεμλίνου στην Τσετσενία μόλις και μετά βίας επανήλθε στην ζωή σύμφωνα με ρωσική ανεξάρτητη εφημερίδα, επέστρεψε σπίτι του και δεν έχει εμφανιστεί δημόσια έκτοτε

Σύνταξη
Επίθεση και σαμποτάζ σε εργοστάσιο στη Σκωτία που φέρεται να κατασκευάζει ανταλλακτικά για F-35
«Ευθεία δράση» 02.01.26

Επίθεση και σαμποτάζ σε εργοστάσιο στη Σκωτία που φέρεται να κατασκευάζει ανταλλακτικά για F-35

Στη Σκωτία, λίγο μετά την αλλαγή του χρόνου, ακτιβιστές υπέρ της Παλαιστίνης εισέβαλαν σε εργοστάσιο που φέρεται να παρασκευάζει ανταλλακτικά για F-35 και επιδόθηκαν σε σαμποτάζ προκαλώντας φθορές

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ ζητούν από την Κίνα να δείξει «αυτοσυγκράτηση» σε σχέση με την Ταϊβάν
Κόσμος 02.01.26

Οι ΗΠΑ ζητούν από την Κίνα να δείξει «αυτοσυγκράτηση» σε σχέση με την Ταϊβάν

Την πρώτη ημέρα μετά το πέρας της άσκησης - επίδειξης δύναμης και περικύκλωσης της Ταϊβάν, οι ΗΠΑ ζήτησαν από την Κίνα «να σταματήσει την στρατιωτική πίεση που ασκεί στην Ταϊβάν».

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Από τον Μασκ μέχρι τον Κίμελ: Οι πιο εκρηκτικές διαμάχες του Τραμπ το 2025
Κόσμος 02.01.26

Από τον Μασκ μέχρι τον Κίμελ: Οι πιο εκρηκτικές διαμάχες του Τραμπ το 2025

Ολόκληρη η προεδρία του Τραμπ βασίζεται σε δημόσιες διαμάχες. Πρόκειται για έναν πρόεδρο των μέσων ενημέρωσης, του οποίου ο χαρακτήρας δημιουργήθηκε από τα μέσα ενημέρωσης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Κραν Μοντανά: Φωτογραφία ντοκουμέντο μέσα στο νυχτερινό κλαμπ λίγο πριν ξεσπάσει η φονική πυρκαγιά
Κόσμος 01.01.26

Κραν Μοντανά: Φωτογραφία ντοκουμέντο μέσα στο νυχτερινό κλαμπ λίγο πριν ξεσπάσει η φονική πυρκαγιά

Το γαλλικό κανάλι BFMTV δημοσίευσε τη φωτογραφία αναφέροντας ότι την τράβηξε ένας από τους θαμώνες που σώθηκε λίγα λεπτά πριν ξεσπάσει η φωτιά στο νυχτερινό κλαμπ στο Κραν Μοντανά στην Ελβετία.

Σύνταξη
Στους έξι οι νεκροί από τις διαδηλώσεις στο Ιράν – Επίθεση σε αστυνομικό τμήμα [βίντεο]
Μολότοφ και σφαίρες 01.01.26

Στους έξι οι νεκροί από τις διαδηλώσεις στο Ιράν - Επίθεση σε αστυνομικό τμήμα

Στους 6 έχουν φτάσει οι θάνατοι διαδηλωτών, αστυνομικών και παραστρατιωτικών της Δύναμης Μπασίτζ στις διαδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα σε όλο το Ιράν

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Κραν Μοντανά: Σε γαλλικά νοσοκομεία τραυματίες της πυρκαγιάς – Γάλλοι οι ιδιοκτήτες του μπαρ
Πενθήμερο πένθος 01.01.26 Upd: 23:05

Κραν Μοντανά: Σε γαλλικά νοσοκομεία τραυματίες της πυρκαγιάς – Γάλλοι οι ιδιοκτήτες του μπαρ

Εκτός από τη Γαλλία, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προσφερθεί να παράσχει ιατρική βοήθεια στην Ελβετία, ώστε να αντιμετωπίσει τη σοβαρή αυτή κρίση. Οι πρώτοι απολογισμοί για Γάλλους και Ιταλούς υπηκόους.

Σύνταξη
Τραμπ: Δεν κοιμάμαι σε συνεδριάσεις – Έχω μελανιές επειδή παίρνω μεγαλύτερη ημερήσια δόση ασπιρίνης
«Κοιμισμένος Ντόναλντ»; 01.01.26

Τραμπ: Δεν κοιμάμαι σε συνεδριάσεις – Έχω μελανιές επειδή παίρνω μεγαλύτερη ημερήσια δόση ασπιρίνης

«Απλώς κλείνω τα μάτια μου, με χαλαρώνει πολύ» είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος για πολλούς μήνες αποκαλούσε τον Τζο Μπάιντεν ως «Κοιμισμένο Τζο», επειδή κοιμόνταν σε συνεδριάσεις

Σύνταξη
Από τον Πάπα Φραγκίσκο μέχρι τον Τσάρλι Κερκ και τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ – Θάνατοι με αντίκτυπο το 2025
12 μήνες 01.01.26

Από τον Πάπα Φραγκίσκο μέχρι τον Τσάρλι Κερκ και τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ – Θάνατοι με αντίκτυπο το 2025

Ένας απολογισμός προσωπικοτήτων που έφυγαν από τη ζωή το 2025. Πολιτικοί, θρησκευτικοί ηγέτες, αλλά και καλλιτέχνες, ο θάνατος των οποίων προκάλεσε αντιδράσεις και αλλαγές. Ή ξύπνησε νοσταλγία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Επιχείρηση Santa Tracker – Πώς ο αμερικανικός στρατός παρακολουθεί τον Άη-Βασίλη
70 χρόνια τώρα 01.01.26

Επιχείρηση Santa Tracker – Πώς ο αμερικανικός στρατός παρακολουθεί τον Άη-Βασίλη

Πιλότοι αμερικανικών πολεμικών αεροσκαφών έχουν «αναχαιτίσει» το έλκηθρο του Άη-Βασίλη πολλές φορές. Τα Χριστούγεννα, παραμονή, ο αμερικανικός στρατός έχει αποστολή να παρακολουθεί την πορεία του προς τις καμινάδες.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Κίνα καταπολεμά την υπογεννητικότητα με βρεφονηπιακή φροντίδα και φόρο στα προφυλακτικά
Τι κάνει λάθος; 01.01.26

Η Κίνα καταπολεμά την υπογεννητικότητα με βρεφονηπιακή φροντίδα και φόρο στα προφυλακτικά

Η Κίνα θέλει να αυξήσει τα ποσοστά γεννήσεων. Για να το πετύχει αυξάνει 13% τον φόρο στην αντισύλληψη. Αλλά ενισχύει τις υπηρεσίες για τη φροντίδα των παιδιών.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Θρίλερ: Τάνκερ που έπλεε από το Ιράν στην Βενεζουέλα και κυνηγούν οι ΗΠΑ γράφτηκε σε ρωσικό νηολόγιο
Εμπλοκή 01.01.26

Θρίλερ: Τάνκερ που έπλεε από το Ιράν στην Βενεζουέλα και κυνηγούν οι ΗΠΑ γράφτηκε σε ρωσικό νηολόγιο

Η Ρωσία ζήτησε σύμφωνα με τους New York Times από τις ΗΠΑ να σταματήσουν να κυνηγούν τάνκερ από το Ιράν και κινούνταν προς τη Βενεζουέλα, το οποίο γράφτηκε σε νηολόγιο της Μόσχας

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
H Ουκρανία σκηνοθέτησε τον θάνατο Ρώσου για τα χρήματα της επικήρυξης
Νεοναζί χούλιγκαν 01.01.26

H Ουκρανία σκηνοθέτησε τον θάνατο Ρώσου για τα χρήματα της επικήρυξης

Η Ουκρανία κατάφερε να αποσπάσει 500.000 δολάρια από τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες σκηνοθετώντας τον θάνατο ενός Ρώσου πολιτοφύλακα και νεοναζί χούλιγκαν ο οποίος πολεμά στο πλευρό της Ουκρανίας

Σύνταξη
Τα προγνωστικά των superforecasters για το 2026: Οκτώ συν μία προβλέψεις για τις διεθνείς εξελίξεις
Εconomist 01.01.26

Τα προγνωστικά των superforecasters για το 2026: Τι προβλέπουν για 9 σημαντικά διεθνή ζητήματα

Από τις πιθανότητες ειρήνης στην Ουκρανία μέχρι το διαστημικό πρόγραμμα Space X, οι superforecasters προβλέπουν πού θα «κάτσει η μπίλια» στα σημαντικότερα γεγονότα του 2026.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Σε νοσοκομείο τη Μόσχας νοσηλεύτηκε ο Ραμζάν Καντίροφ – «Με δυσκολία τον επανέφεραν στη ζωή»
Novaya Gazeta 02.01.26

Σε νοσοκομείο τη Μόσχας νοσηλεύτηκε ο Ραμζάν Καντίροφ – «Με δυσκολία τον επανέφεραν στη ζωή»

Ο Ραμζάν Καντίροφ, ο εκλεκτός του Κρεμλίνου στην Τσετσενία μόλις και μετά βίας επανήλθε στην ζωή σύμφωνα με ρωσική ανεξάρτητη εφημερίδα, επέστρεψε σπίτι του και δεν έχει εμφανιστεί δημόσια έκτοτε

Σύνταξη
Επίθεση και σαμποτάζ σε εργοστάσιο στη Σκωτία που φέρεται να κατασκευάζει ανταλλακτικά για F-35
«Ευθεία δράση» 02.01.26

Επίθεση και σαμποτάζ σε εργοστάσιο στη Σκωτία που φέρεται να κατασκευάζει ανταλλακτικά για F-35

Στη Σκωτία, λίγο μετά την αλλαγή του χρόνου, ακτιβιστές υπέρ της Παλαιστίνης εισέβαλαν σε εργοστάσιο που φέρεται να παρασκευάζει ανταλλακτικά για F-35 και επιδόθηκαν σε σαμποτάζ προκαλώντας φθορές

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ ζητούν από την Κίνα να δείξει «αυτοσυγκράτηση» σε σχέση με την Ταϊβάν
Κόσμος 02.01.26

Οι ΗΠΑ ζητούν από την Κίνα να δείξει «αυτοσυγκράτηση» σε σχέση με την Ταϊβάν

Την πρώτη ημέρα μετά το πέρας της άσκησης - επίδειξης δύναμης και περικύκλωσης της Ταϊβάν, οι ΗΠΑ ζήτησαν από την Κίνα «να σταματήσει την στρατιωτική πίεση που ασκεί στην Ταϊβάν».

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Από τον Μασκ μέχρι τον Κίμελ: Οι πιο εκρηκτικές διαμάχες του Τραμπ το 2025
Κόσμος 02.01.26

Από τον Μασκ μέχρι τον Κίμελ: Οι πιο εκρηκτικές διαμάχες του Τραμπ το 2025

Ολόκληρη η προεδρία του Τραμπ βασίζεται σε δημόσιες διαμάχες. Πρόκειται για έναν πρόεδρο των μέσων ενημέρωσης, του οποίου ο χαρακτήρας δημιουργήθηκε από τα μέσα ενημέρωσης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μετά τη Λίβερπουλ την…πάτησε και η Μάντσεστερ Σίτι (0-0) – Χωρίς γκολ και η Τότεναμ (0-0)
Ποδόσφαιρο 02.01.26

Μετά τη Λίβερπουλ την...πάτησε και η Σίτι (0-0) – Χωρίς γκολ και η Τότεναμ (0-0)

Λίγες ώρες μετά τη γκέλα της Λίβερπουλ, η Μάντσεστερ Σίτι έμεινε επίσης «άσφαιρη» κόντρα στη Σάντερλαντ (0-0) και έμεινε στο -4 από την πρωτοπόρο Άρσεναλ – Χωρίς γκολ και το Μπρέντφορντ-Τότεναμ (0-0)

Σύνταξη
Χάρτης της IQAir δείχνει κάκιστη ποιότητα αέρα στην Αθήνα – Τα τζάκια… πήραν φωτιά
Ανθυγιεινή ατμόσφαιρα 01.01.26

Χάρτης της IQAir δείχνει κάκιστη ποιότητα αέρα στην Αθήνα – Τα τζάκια… πήραν φωτιά

Τετραπλάσια από τα όρια του ΠΟΥ με πολύ επικίνδυνη αύξηση αιωρούμενων σωματιδίων παρατηρείται στην Αθήνα, σοβαρές οι συνέπειες στην υγεία των κατοίκων του Λεκανοπεδίου με την ποιότητα αέρα να θεωρείται «ανθυγιεινή»

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Τσάρλι Χάναμ φοβόταν ότι έκανε λάθος που δέχθηκε να υποδυθεί τον κατά συρροή δολοφόνο Εντ Γκέιν στο «Monster»
Ανατροπή 01.01.26

Ο Τσάρλι Χάναμ φοβόταν ότι έκανε λάθος που δέχθηκε να υποδυθεί τον κατά συρροή δολοφόνο Εντ Γκέιν στο «Monster»

«Όλα όσα είχαν γραφτεί για τον Εντ Γκέιν ήταν μια σειρά από γκροτέσκες περιγραφές φρίκης» δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο πρωταγωνιστής του «The Monster: The Ed Gein Story», Τσάρλι Χάναμ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κραν Μοντανά: Φωτογραφία ντοκουμέντο μέσα στο νυχτερινό κλαμπ λίγο πριν ξεσπάσει η φονική πυρκαγιά
Κόσμος 01.01.26

Κραν Μοντανά: Φωτογραφία ντοκουμέντο μέσα στο νυχτερινό κλαμπ λίγο πριν ξεσπάσει η φονική πυρκαγιά

Το γαλλικό κανάλι BFMTV δημοσίευσε τη φωτογραφία αναφέροντας ότι την τράβηξε ένας από τους θαμώνες που σώθηκε λίγα λεπτά πριν ξεσπάσει η φωτιά στο νυχτερινό κλαμπ στο Κραν Μοντανά στην Ελβετία.

Σύνταξη
Στους έξι οι νεκροί από τις διαδηλώσεις στο Ιράν – Επίθεση σε αστυνομικό τμήμα [βίντεο]
Μολότοφ και σφαίρες 01.01.26

Στους έξι οι νεκροί από τις διαδηλώσεις στο Ιράν - Επίθεση σε αστυνομικό τμήμα

Στους 6 έχουν φτάσει οι θάνατοι διαδηλωτών, αστυνομικών και παραστρατιωτικών της Δύναμης Μπασίτζ στις διαδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα σε όλο το Ιράν

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Τζένιφερ Λόπεζ μοιράζεται την καλύτερη συμβουλή που έλαβε μετά το τρίτο διαζύγιό της
Χορός 01.01.26

Η Τζένιφερ Λόπεζ μοιράζεται την καλύτερη συμβουλή που έλαβε μετά το τρίτο διαζύγιό της

«Μετά το τρίτο μου διαζύγιο, ήμουν έτοιμη να τα παρατήσω όλα», είπε σε πρόσφατη ομιλία της η Τζένιφερ Λόπεζ, ωστόσο, αυτό άλλαξε όταν μια «πολύ σοφή γυναίκα» της έδωσε μια συμβουλή.

Σύνταξη
Κραν Μοντανά: Σε γαλλικά νοσοκομεία τραυματίες της πυρκαγιάς – Γάλλοι οι ιδιοκτήτες του μπαρ
Πενθήμερο πένθος 01.01.26 Upd: 23:05

Κραν Μοντανά: Σε γαλλικά νοσοκομεία τραυματίες της πυρκαγιάς – Γάλλοι οι ιδιοκτήτες του μπαρ

Εκτός από τη Γαλλία, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προσφερθεί να παράσχει ιατρική βοήθεια στην Ελβετία, ώστε να αντιμετωπίσει τη σοβαρή αυτή κρίση. Οι πρώτοι απολογισμοί για Γάλλους και Ιταλούς υπηκόους.

Σύνταξη
Χαμός στο Χ από οργισμένους οπαδούς της Λίβερπουλ – «Διώξτε τον Σλοτ τώρα»
On Field 01.01.26

Χαμός στο Χ από οργισμένους οπαδούς της Λίβερπουλ – «Διώξτε τον Σλοτ τώρα»

Η νέα γκέλα των «κόκκινων» προκάλεσε θύελλα διαμαρτυριών, με πολλούς οπαδούς των πρωταθλητών Αγγλίας να ζητούν την απομάκρυνση του Ολλανδού από τον πάγκο της ομάδας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Juliane Koepcke: Έπεσε από τα 10.000 πόδια μετά από πτώση αεροπλάνου και επέζησε μόνη στη ζούγκλα
Ως εκ θαύματος 01.01.26

Το κορίτσι που «έπεσε» από τον ουρανό - Πώς η Juliane Koepcke επέζησε στη ζούγκλα μετά από πτώση αεροπλάνου

Οι πιθανότητες επιβίωσης μετά από ένα αεροπορικό δυστύχημα είναι μικρές. Όμως, για τη 17χρονη τότε Juliane Koepcke, η πτώση από ύψος 10.000 ποδιών ήταν μόνο η αρχή μιας απίστευτης ιστορίας επιβίωσης.

Ίλντα Τόσκα
Ίλντα Τόσκα
LIVE: Μπρέντφορντ – Τότεναμ
Ποδόσφαιρο 01.01.26

LIVE: Μπρέντφορντ – Τότεναμ

LIVE: Μπρέντφορντ – Τότεναμ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Μπρέντφορντ – Τότεναμ για τη 19η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Τραμπ: Δεν κοιμάμαι σε συνεδριάσεις – Έχω μελανιές επειδή παίρνω μεγαλύτερη ημερήσια δόση ασπιρίνης
«Κοιμισμένος Ντόναλντ»; 01.01.26

Τραμπ: Δεν κοιμάμαι σε συνεδριάσεις – Έχω μελανιές επειδή παίρνω μεγαλύτερη ημερήσια δόση ασπιρίνης

«Απλώς κλείνω τα μάτια μου, με χαλαρώνει πολύ» είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος για πολλούς μήνες αποκαλούσε τον Τζο Μπάιντεν ως «Κοιμισμένο Τζο», επειδή κοιμόνταν σε συνεδριάσεις

Σύνταξη
LIVE: Σάντερλαντ – Μάντσεστερ Σίτι
Ποδόσφαιρο 01.01.26

LIVE: Σάντερλαντ – Μάντσεστερ Σίτι

LIVE: Σάντερλαντ – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Κρίσταλ Πάλας – Φούλαμ για τη 19η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

