Η τραγωδία του Μπάκεν και η σκιώδης πλευρά του αθλητισμού

Ο κόσμος του αθλητισμού βιώνει ξανά τη σκοτεινή του πλευρά. Ο Sivert Guttorm Bakken, Νορβηγός αθλητής δίαθλου μόλις 27 ετών, βρέθηκε νεκρός σε δωμάτιο ξενοδοχείου στην Ιταλία, με μάσκα υποξίας στο πρόσωπό του, λίγες μέρες μετά τη συμμετοχή του σε έναν αγώνα. Η είδηση της απώλειάς του προκάλεσε σοκ και έθεσε ξανά το ζήτημα της ασφάλειας και των ορίων στη χρήση αυτών των συσκευών, που προσομοιώνουν συνθήκες προπόνησης σε μεγάλα υψόμετρα.

Οι μάσκες υποξίας μειώνουν τεχνητά το οξυγόνο που εισπνέει ο οργανισμός, με στόχο να αυξηθεί η παραγωγή ερυθρών αιμοσφαιρίων και της φυσικής ερυθροποιητίνης. Χωρίς ιατρική επίβλεψη, με ακαθόριστα πρωτόκολλα και χωρίς σαφή όρια ασφαλείας, η χρήση τους μπορεί να αποβεί μοιραία. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η μάσκα του Μπάκεν ενδεχομένως ήταν ρυθμισμένη για υψόμετρο περίπου 7.000 μέτρων, επίπεδο που αντιστοιχεί στη λεγόμενη “ζώνη του θανάτου” στο Ιμαλάια, όπου η έλλειψη οξυγόνου θέτει σε κίνδυνο ακόμη και έμπειρους ορειβάτες.

Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή και οι αρχές αντιντόπινγκ επιταχύνουν τις διαδικασίες απαγόρευσης αυτών των συσκευών σε περιβάλλοντα προπόνησης χωρίς ιατρική επίβλεψη. Στη Νορβηγία, η Ομοσπονδία Δίαθλου ανακοίνωσε άμεση αναστολή της χρήσης μασκών υποξίας, αν και παραδέχθηκε ότι κάποιοι αθλητές τις χρησιμοποιούσαν ατομικά, αναζητώντας μικρό πλεονέκτημα στις επιδόσεις τους.

Παράλληλα, η επιστημονική κοινότητα ανησυχεί για τη νέα απειλή M101, μια ουσία που προέρχεται από την αιμοσφαιρίνη του θαλάσσιου σκώληκα Arenicola marina. Η M101 μεταφέρει οξυγόνο σε επίπεδα πολλαπλάσια από την ανθρώπινη αιμοσφαιρίνη, βελτιώνοντας δραματικά την αντοχή και την απόδοση, χωρίς να ανιχνεύεται εύκολα με τα συμβατικά τεστ αντιντόπινγκ. Αν και δημιουργήθηκε για ιατρική χρήση, έχει περάσει σε εργαστήρια που δοκιμάζουν τη χρήση της στον αθλητισμό, προκαλώντας έντονη ανησυχία για το μέλλον των αγώνων υψηλού επιπέδου.

Αντιμέτωποι με την υποξία και τις νέες τεχνολογίες ενίσχυσης της απόδοσης, οι αθλητές, οι προπονητές και οι αρχές αντιντόπινγκ καλούνται να επαναπροσδιορίσουν τα όρια της ασφάλειας και της ηθικής στον αθλητισμό. Η τραγωδία του Μπάκεν φέρνει στο φως ότι η γραμμή ανάμεσα στην επιστημονική προετοιμασία και τον κίνδυνο για τη ζωή μπορεί να είναι λεπτή, και ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής πρέπει να παραμένει πάνω από κάθε επιδίωξη επιδόσεων.

Η μάχη για το οξυγόνο, που μπορεί να χωρίσει τη ζωή από τον θάνατο και τον πρωταθλητισμό από την ατυχία, μόλις ξεκινά.