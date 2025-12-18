sports betsson
Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025
Η Γαλλία δεύτερη παγκοσμίως στα θετικά κρούσματα ντόπινγκ το 2024 – Πρώτη η Ινδία για τρίτη συνεχόμενη χρονιά
Άλλα Αθλήματα 18 Δεκεμβρίου 2025 | 16:11

Η Γαλλία δεύτερη παγκοσμίως στα θετικά κρούσματα ντόπινγκ το 2024 – Πρώτη η Ινδία για τρίτη συνεχόμενη χρονιά

Έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ αποκαλύπτει ανησυχητικά στοιχεία, την ώρα που η Ινδία διεκδικεί τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2036.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
A
A
Η Ινδία διατηρεί για τρίτη συνεχόμενη χρονιά την πρώτη θέση στη δυσάρεστη παγκόσμια κατάταξη των θετικών κρουσμάτων ντόπινγκ, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ (WADA). Το 2024 καταγράφηκαν 260 θετικά δείγματα Ινδών αθλητών σε σύνολο 7.113 ελέγχων, γεγονός που συνιστά σοβαρό πλήγμα για τη διεθνή εικόνα της χώρας, η οποία φιλοδοξεί να διοργανώσει τους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2036 και έχει ήδη αναλάβει τους Αγώνες της Κοινοπολιτείας το 2030.

Αμέσως πίσω από την Ινδία, στη δεύτερη θέση, βρίσκεται η Γαλλία με 91 θετικά κρούσματα, καταγράφοντας τον δεύτερο υψηλότερο αριθμό παγκοσμίως για το 2024. Ακολουθεί η Ιταλία με 85 περιπτώσεις, ενώ Ρωσία και Ηνωμένες Πολιτείες ισοβαθμούν με 76. Την πρώτη επτάδα συμπληρώνουν η Γερμανία με 54 και η Κίνα με 43 θετικά δείγματα.

Τα στοιχεία αυτά έρχονται σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη χρονική στιγμή για την Ινδία, η οποία προσπαθεί τα τελευταία χρόνια να αποκαταστήσει τη φήμη της στον διεθνή αθλητισμό, έχοντας ήδη βρεθεί στην κορυφή της ίδιας λίστας και το 2022 και το 2023. Μετά τη δημοσιοποίηση της έκθεσης, η Ινδική Εθνική Υπηρεσία Αντιντόπινγκ (NADA) υπερασπίστηκε τη δράση της, υποστηρίζοντας ότι έχει ενισχύσει σημαντικά το σύστημα ελέγχων, αυξάνοντας τον αριθμό των τεστ και δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στην εκπαίδευση και την πρόληψη. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της, έως τις 16 Δεκεμβρίου 2025 είχαν πραγματοποιηθεί 7.068 έλεγχοι μέσα στη χρονιά, με 110 θετικά αποτελέσματα.

Παράλληλα, τα πρόσφατα περιστατικά συνεχίζουν να προκαλούν ανησυχία. Τον Ιούλιο, η νεαρή παλαίστρια Ριτίκα Χούντα, που είχε φτάσει έως τα προημιτελικά στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού 2024, βρέθηκε θετική σε έλεγχο και τιμωρήθηκε με αποκλεισμό. Λίγες εβδομάδες αργότερα, κατά τη διάρκεια των Πανεπιστημιακών Αγώνων στην Ινδία, δημοσιεύματα ανέφεραν ότι σε ορισμένα αγωνίσματα στίβου συμμετείχε μόνο ένας αθλητής, καθώς οι υπόλοιποι απέφυγαν να αγωνιστούν λόγω της παρουσίας ελεγκτών αντιντόπινγκ.

Υπό την πίεση της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, στην οποία ινδική αντιπροσωπεία είχε μεταβεί τον Ιούλιο, η χώρα προχώρησε σε σειρά μέτρων για την ενίσχυση του πλαισίου κατά του ντόπινγκ.

Δημιουργήθηκε ειδική επιτροπή ήδη από τον Αύγουστο, ενώ ψηφίστηκε και νέα νομοθεσία που στοχεύει στην αυστηροποίηση των ελέγχων και στην αναβάθμιση των δυνατοτήτων ανίχνευσης απαγορευμένων ουσιών. Ένα θεσμικό βήμα που, ωστόσο, καλείται πλέον να αποδώσει απτά αποτελέσματα, καθώς τα διεθνή στατιστικά παραμένουν αμείλικτα.

World
Eπιτόκια: 4 συμπεράσματα από τις αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών της Ευρώπης για το 2025

Eπιτόκια: 4 συμπεράσματα από τις αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών της Ευρώπης για το 2025

Χρηματιστήριο Αθηνών: Στις 2.100 μονάδες και πάλι η αγορά, άλλαξαν χέρια 52 πακέτα

Χρηματιστήριο Αθηνών: Στις 2.100 μονάδες και πάλι η αγορά, άλλαξαν χέρια 52 πακέτα

Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης
Culture Live 18.12.25

Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης

Για πρώτη φορά, η ζωή του Νίκου Ξυλούρη ανεβαίνει στο θεατρικό σανίδι από τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα, με το έργο Ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Έως τις 31 Ιανουαρίου στο θέατρο ΗΒΗ.

Σύνταξη
inTickets 17.12.25

«Ήταν έρωτες κεραυνοβόλοι»: Η Βιολέτα Ίκαρη για τα τραγούδια, τις συνεργασίες και την επιστροφή της στον Σταυρό του Νότου

Μια από τις πιο ωραίες φωνές της γενιάς της, η Βιολέτα Ίκαρη επιστρέφει στη δισκογραφία με το EP Σύννεφα Μπαλόνια, αλλά και στον Σταυρό του Νότου στις 26 Δεκεμβρίου.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Κλειώ Ζωλοσταθιάδη: Το εννιάχρονο ταλέντο που έγραψε ιστορία στο βόλεϊ
Άλλα Αθλήματα 18.12.25

Η 9χρονη Κλειώ που έγραψε ιστορία στο γυναικείο βόλεϊ

Σπάνια στιγμή, όχι μόνο για το βόλεϊ, αλλά γενικότερα για τον αθλητισμό, καθώς η μόλις 9 ετών Κλειώ Ζωλοσταθιάδη, έγινε η μικρότερη σε ηλικία αθλήτρια που αγωνίστηκε ποτέ σε εθνικό πρωτάθλημα γυναικών.

Σύνταξη
Άλλα Αθλήματα 18.12.25

Η ομάδα των επιτυχιών ξανάσμιξε: Η προετοιμασία της Σάκκαρη στο Ντουμπάι και οι στόχοι για τη νέα σεζόν (vids)

Η Μαρία Σάκκαρη δουλεύει ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν, έχοντας στο πλευρό της τους Τόμι Χιλ, Γιώργο Παναγιωτόπουλο και Γιάννη Στεργίου – Την ομάδα με την οποία έφτασε στο Νο.3 της παγκόσμιας κατάταξης.

Σάββας Λιαμίρας
Σάββας Λιαμίρας
Ποδόσφαιρο 18.12.25

«Ισχυρή η στήριξη της Λίβερπουλ στον Σλοτ και στην υπόθεση Σαλάχ»

Ο Ιταλός δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο έριξε φως στο τούνελ της διαμάχης του προπονητή της Λίβερπουλ Αρνε Σλοτ με τον σταρ της ομάδας Μοχάμεντ Σαλάχ, τονίζοντας ότι τον εμπιστεύονται

Βάιος Μπαλάφας
Άρης: Ευχάριστα νέα για Μόντσου
Ποδόσφαιρο 18.12.25

Άρης: Ευχάριστα νέα για Μόντσου

Ο Ισπανός μέσος τέθηκε στη διάθεση του προπονητής του για το σαββατιάτικο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης, καθώς ξεπέρασε τις ενοχλήσεις που τον ταλαιπωρούσαν.

Σύνταξη
Athletic: «Ο Έντσο Μαρέσκα είναι ψηλά στις επιλογές της Μάντσεστερ Σίτι αν αποχωρήσει ο Γκουαρδιόλα»
Ποδόσφαιρο 18.12.25

Ποιος προπονητής είναι ψηλά στη λίστα της Σίτι αν αποχωρήσει ο Γκουαρδιόλα

Σύμφωνα με δημοσίευμα, ο τεχνικόσς της Τσέλσι, Έντσο Μαρέσκα είναι μία από τις πρώτες επιλογές στη Μάντσεστερ Σίτι για αντικαταστάτης του Γκουαρδιόλα σε περίπτωση που αποχωρήσει το επόμενο καλοκαίρι.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Επανάσταση στη αθλητική δικαιοσύνη; Ο Γενικός Εισαγγελέας της ΕΕ δικαιώνει τον Ανιέλι
Ποδόσφαιρο 18.12.25

Επανάσταση στη αθλητική δικαιοσύνη; Ο Γενικός Εισαγγελέας της ΕΕ δικαιώνει τον Ανιέλι

Η γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανοίγει τον δρόμο για ακύρωση αθλητικών ποινών από εθνικά δικαστήρια και θέτει υπό αμφισβήτηση το ιταλικό μοντέλο αθλητικής δικαιοσύνης.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Μπαρτζώκας: «Πρέπει να διαχειριστούμε τα συναισθήματά μας, για αυτό χάσαμε το ματς με την Βαλένθια»
Euroleague 18.12.25

Μπαρτζώκας: «Πρέπει να διαχειριστούμε τα συναισθήματά μας, για αυτό χάσαμε το ματς με την Βαλένθια»

Όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας στην media day ενόψει της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Βιλερμπάν (19/12, 21:15), για την ήττα από τη Βαλένθια και τι πρέπει να κάνει από’ δω και πέρα η ομάδα του.

Σύνταξη
Απογοητευμένος ο Σπανούλης: «Δεν είμαστε ομάδα playoffs ή Play-In, δεν έχω αρκετούς παίκτες»
Euroleague 18.12.25

Απογοητευμένος ο Σπανούλης: «Δεν είμαστε ομάδα playoffs ή Play-In, δεν έχω αρκετούς παίκτες»

Ο Βασίλης Σπανούλης είναι ιδιαίτερα απογοητευμένος από την εικόνα της Μονακό το τελευταίο διάστημα και οι δηλώσεις-κόλαφος που έκανε είναι ενδεικτικές της κατάστασης

Σύνταξη
Η Ρεάλ Μαδρίτης κατεβάζει τις τιμές
Euroleague 18.12.25

Η Ρεάλ Μαδρίτης κατεβάζει τις τιμές

Με τα χαμηλότερα ποσοστά προσέλευσης σε όλη τη Liga ACB και από τα χαμηλότερα στην EuroLeague, η Ρεάλ Μαδρίτης αναγκάζεται να αλλάξει πολιτική για να ξαναδεί γεμάτη τη Movistar Arena.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Δημοσκόπηση: Στο πλευρό των αγροτών η κοινωνία – Ακρίβεια και διαφθορά συρρικνώνουν την επιρροή της ΝΔ
Καθολική δυσαρέσκεια 18.12.25

Δημοσκόπηση: Στο πλευρό των αγροτών η κοινωνία – Ακρίβεια και διαφθορά συρρικνώνουν την επιρροή της ΝΔ

Η δημοσκόπηση της Metron Analysis για το MEGA δείχνει ότι η απήχηση της Νέας Δημοκρατίας υποχωρεί ακόμη περισσότερο υπό το βάρος της ακρίβειας και της διαφθοράς, την ώρα που η κοινωνία στηρίζει και τα αιτήματα και τα μέσα πάλης των αγροτών

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Στη φυλακή ο Έλληνας «Εσκομπάρ» και άλλοι 3 συλληφθέντες για το πλοίο με την κοκαΐνη – Αρνούνται τις κατηγορίες
Ελλάδα 18.12.25

Στη φυλακή ο Έλληνας «Εσκομπάρ» και άλλοι 3 συλληφθέντες για το πλοίο με την κοκαΐνη – Αρνούνται τις κατηγορίες

Από τους πέντε συλληφθέντες ένας αφέθηκε ελεύθερος - Ο 61χρονος φερόμενος εγκέφαλος της οργάνωσης ισχυρίστηκε ότι το πλοίο με την κοκαΐνη δεν είναι πλέον δικό του από τον περασμένο Αύγουστο

Σύνταξη
Κλειώ Ζωλοσταθιάδη: Το εννιάχρονο ταλέντο που έγραψε ιστορία στο βόλεϊ
Άλλα Αθλήματα 18.12.25

Η 9χρονη Κλειώ που έγραψε ιστορία στο γυναικείο βόλεϊ

Σπάνια στιγμή, όχι μόνο για το βόλεϊ, αλλά γενικότερα για τον αθλητισμό, καθώς η μόλις 9 ετών Κλειώ Ζωλοσταθιάδη, έγινε η μικρότερη σε ηλικία αθλήτρια που αγωνίστηκε ποτέ σε εθνικό πρωτάθλημα γυναικών.

Σύνταξη
Δίκη για υποκλοπές: «Σύστημα ελέγχου υπουργών και της κυβερνητικής μηχανής το Predator», κατέθεσε ο Τέλλογλου
Δίκη υποκλοπών 18.12.25

«Σύστημα ελέγχου υπουργών και της κυβερνητικής μηχανής το Predator», κατέθεσε ο Τέλλογλου

Ο δημοσιογράφος Τάσος Τέλλογλου επισήμανε ότι υλικό από τις υποκλοπές κατέληγε στον κατηγορούμενο Γιάννη Λαβράνο και αστυνομικοί της ΕΥΠ «έκαναν τους ταχύδρομους» - «Δεν θα έκανε καλά τη δουλειά του ο Δημητριάδης αν δεν ήταν εν γνώσει του», είπε

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Πέθανε ο βραβευμένος με Πούλιτζερ δημοσιογράφος Πίτερ Αρνέτ – Κάλυψε τους πολέμους του Βιετνάμ και του Κόλπου
Πρώτη γραμμή 18.12.25

Πέθανε ο βραβευμένος με Πούλιτζερ δημοσιογράφος Πίτερ Αρνέτ – Κάλυψε τους πολέμους του Βιετνάμ και του Κόλπου

Ο Πίτερ Αρνετ, ο οποίος κέρδισε το βραβείο Πούλιτζερ του 1966 για την κάλυψη του πολέμου του Βιετνάμ, απεβίωσε σε ηλικία 91 ετών.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Στέφανος Παπαδόπουλος: Ποιος είναι ο νεαρός τραγουδιστής που κατήγγειλε τον Γιώργο Μαζωνάκη
Προφίλ 18.12.25

Στέφανος Παπαδόπουλος: Ποιος είναι ο νεαρός τραγουδιστής που κατήγγειλε τον Γιώργο Μαζωνάκη

Υπενθυμίζεται ότι, ο 22χρονος τραγουδιστής Στέφανος Παπαδόπουλος κατέθεσε σήμερα, 18 Δεκεμβρίου, μήνυση εις βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη κατηγορώντας τον για ανήθικες προτάσεις.

Σύνταξη
Η ομάδα των επιτυχιών ξανάσμιξε: Η προετοιμασία της Σάκκαρη στο Ντουμπάι και οι στόχοι για τη νέα σεζόν (vids)
Άλλα Αθλήματα 18.12.25

Η ομάδα των επιτυχιών ξανάσμιξε: Η προετοιμασία της Σάκκαρη στο Ντουμπάι και οι στόχοι για τη νέα σεζόν (vids)

Η Μαρία Σάκκαρη δουλεύει ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν, έχοντας στο πλευρό της τους Τόμι Χιλ, Γιώργο Παναγιωτόπουλο και Γιάννη Στεργίου – Την ομάδα με την οποία έφτασε στο Νο.3 της παγκόσμιας κατάταξης.

Σάββας Λιαμίρας
Σάββας Λιαμίρας
Θεσσαλονίκη: Τρία αδέρφια και πέντε οίκοι ανοχής – Εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα μαστροπείας γυναικών με 17 συλλήψεις
Ελλάδα 18.12.25

Θεσσαλονίκη: Τρία αδέρφια και πέντε οίκοι ανοχής – Εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα μαστροπείας γυναικών με 17 συλλήψεις

Το κύκλωμα διαχειριζόταν πέντε οίκους ανοχής ενώ ένα από τα αρχηγικά μέλη είχε κατάστημα με «φρουτάκια» στο οποίο είχαν πρόσβαση μόνο επιλεγμένοι πελάτες

Σύνταξη
«Ισχυρή η στήριξη της Λίβερπουλ στον Σλοτ και στην υπόθεση Σαλάχ»
Ποδόσφαιρο 18.12.25

«Ισχυρή η στήριξη της Λίβερπουλ στον Σλοτ και στην υπόθεση Σαλάχ»

Ο Ιταλός δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο έριξε φως στο τούνελ της διαμάχης του προπονητή της Λίβερπουλ Αρνε Σλοτ με τον σταρ της ομάδας Μοχάμεντ Σαλάχ, τονίζοντας ότι τον εμπιστεύονται

Βάιος Μπαλάφας
Αμήχανη αντίδραση στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μετά την «πόρτα» στον διάλογο των αγροτών
Η πρώτη αντίδραση 18.12.25

Αμήχανη αντίδραση στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μετά την «πόρτα» στον διάλογο των αγροτών

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι αποφάσισαν να μην πάνε σε διάλογο με τον πρωθυπουργό και να κλιμακώσουν τον αγώνα τους. Αμηχανία στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και προσπάθεια να βρεθεί το αφήγημα της επόμενης ημέρας.

Σύνταξη
Φόνος στο Μονακό – Ποιός δολοφόνησε τον δισεκατομμυριούχο τραπεζίτη Έντμοντ Σάφρα; Ο νοσοκόμος, η Ρωσική μαφία και η «μαύρη χήρα»
Ντοκιμαντέρ 18.12.25

Φόνος στο Μονακό – Ποιός δολοφόνησε τον δισεκατομμυριούχο τραπεζίτη Έντμοντ Σάφρα; Ο νοσοκόμος, η Ρωσική μαφία και η «μαύρη χήρα»

Τον Δεκέμβριο του 1999, μια πυρκαγιά σε ένα υπερπολυτελές ρετιρέ στο Μόντε Κάρλο έκοψε το νήμα της ζωής του μεγιστάνα τραπεζίτη Έντμοντ Σάφρα. Σήμερα ένα νέο ντοκιμαντέρ στο Netflix φέρνει στο φως ένα μυστήριο που θα στοιχειώνει την αυτοκρατορία του χρήματος για πάντα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Κρήτη: Σε αυτή την αποθήκη έβλεπε ο 54χρονος ψευτοερευνητής το δήθεν στίγμα του γιατρού που αγνοείται
Ελλάδα 18.12.25

Κρήτη: Σε αυτή την αποθήκη έβλεπε ο 54χρονος ψευτοερευνητής το δήθεν στίγμα του γιατρού που αγνοείται

Ο 54χρονος ψευτοερευνητής οδήγησε τις Αρχές σε ένα συγκεκριμένο σημείο στα Χανιά, ένα εγκαταλελειμένο βυρσοδεψείο καθυστερώντας και αποπροσανατολίζοντας τις έρευνες

Σύνταξη
«Στο Παρά Πέντε»: Γιατί η σειρά του Γιώργου Καπουτζίδη γράφει τηλεοπτική ιστορία 20 χρόνια μετά την πρεμιέρα της
Η μεγάλη επιστροφή 18.12.25

«Στο Παρά Πέντε»: Γιατί η σειρά του Γιώργου Καπουτζίδη γράφει τηλεοπτική ιστορία 20 χρόνια μετά την πρεμιέρα της

Η θρυλική παρέα του Παρά Πέντε, που αγαπήθηκε όσο λίγες στην ελληνική τηλεόραση, δίνει ραντεβού για ένα μοναδικό χριστουγεννιάτικο πάρτι. Οι νέες σκηνές, οι άγνωστες ιστορίες και η συγκίνηση των πρωταγωνιστών.

Σύνταξη
Φάμελλος σε Μητσοτάκη: Ώρα να φεύγετε το συντομότερο δυνατόν για να ανασάνει η πατρίδα μας
ΟΠΕΚΕΠΕ 18.12.25

Φάμελλος σε Μητσοτάκη: Ώρα να φεύγετε το συντομότερο δυνατόν για να ανασάνει η πατρίδα μας

«Μένουμε χωρίς νέα παιδιά στην ύπαιθρο, χωρίς νέες δημιουργικές παραγωγικές αγροτικές επιχειρήσεις. Την ευθύνη την έχει ο κ. Μητσοτάκης - Από τον ευτελισμό και τη γελοιοποίηση δεν γυρίζετε πίσω», είπε ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Η εμπλοκή του απατεώνα «ερευνητή» σε υπόθεση θρίλερ – Τι έλεγε σε συγγενείς αγνοούμενης
Ελλάδα 18.12.25

Η εμπλοκή του απατεώνα «ερευνητή» σε υπόθεση θρίλερ – Τι έλεγε σε συγγενείς αγνοούμενης

Ο ψευτο-ερευνητής το είχε κάνει όπως φαίνεται σύστημα τα τελευταία χρόνια και οι Αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν αν είχε ανάμειξη και σε άλλες υποθέσεις και αν μέσα από αυτές είχε κερδίσει χρήματα.

Σύνταξη
Άρης: Ευχάριστα νέα για Μόντσου
Ποδόσφαιρο 18.12.25

Άρης: Ευχάριστα νέα για Μόντσου

Ο Ισπανός μέσος τέθηκε στη διάθεση του προπονητής του για το σαββατιάτικο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης, καθώς ξεπέρασε τις ενοχλήσεις που τον ταλαιπωρούσαν.

Σύνταξη
Στη δημοσιότητα τα αίτια θανάτου του Ρομπ Ράινερ και της Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ
«Πολλαπλά τραύματα» 18.12.25

Στη δημοσιότητα τα αίτια θανάτου του Ρομπ Ράινερ και της Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ

Τα επίσημα πορίσματα της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας της Κομητείας του Λος Άντζελες καταγράφουν ως ανθρωποκτονία τον θάνατο του σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του, μετά από πολλαπλά τραύματα με αιχμηρό αντικείμενο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Την χτύπησαν στο πρόσωπο» – Τι λέει η μητέρα της 13χρονης μαθήτριας που δέχθηκε επίθεση στην Αγ. Παρασκευή
Ελλάδα 18.12.25

«Την χτύπησαν στο πρόσωπο» – Τι λέει η μητέρα της 13χρονης μαθήτριας που δέχθηκε επίθεση στην Αγ. Παρασκευή

Για την υπόθεση συνελήφθη η μια φερόμενη δράστιδα, η οποία κατά πληροφορίες, στο παρελθόν είχε απασχολήσει τις αρχές για ένα αντίστοιχο περιστατικό.

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Τσουκαλάς: Σε σχέση με τους αγρότες ο πρωθυπουργός πέρασε από τις υποσχέσεις, στις κατασχέσεις
«Επιτελικό μπάχαλο» 18.12.25

Τσουκαλάς: Σε σχέση με τους αγρότες ο πρωθυπουργός πέρασε από τις υποσχέσεις, στις κατασχέσεις

«Απαραίτητη προϋπόθεση για έναν ασφαλή διάλογο με τους αγρότες είναι να ανασταλούν οι υποχρεώσεις αυτών των ανθρώπων σε δάνεια, εφορία, ταμεία», τόνισε ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
