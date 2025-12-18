Η Γαλλία δεύτερη παγκοσμίως στα θετικά κρούσματα ντόπινγκ το 2024 – Πρώτη η Ινδία για τρίτη συνεχόμενη χρονιά

Η Ινδία διατηρεί για τρίτη συνεχόμενη χρονιά την πρώτη θέση στη δυσάρεστη παγκόσμια κατάταξη των θετικών κρουσμάτων ντόπινγκ, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ (WADA). Το 2024 καταγράφηκαν 260 θετικά δείγματα Ινδών αθλητών σε σύνολο 7.113 ελέγχων, γεγονός που συνιστά σοβαρό πλήγμα για τη διεθνή εικόνα της χώρας, η οποία φιλοδοξεί να διοργανώσει τους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2036 και έχει ήδη αναλάβει τους Αγώνες της Κοινοπολιτείας το 2030.

Αμέσως πίσω από την Ινδία, στη δεύτερη θέση, βρίσκεται η Γαλλία με 91 θετικά κρούσματα, καταγράφοντας τον δεύτερο υψηλότερο αριθμό παγκοσμίως για το 2024. Ακολουθεί η Ιταλία με 85 περιπτώσεις, ενώ Ρωσία και Ηνωμένες Πολιτείες ισοβαθμούν με 76. Την πρώτη επτάδα συμπληρώνουν η Γερμανία με 54 και η Κίνα με 43 θετικά δείγματα.

Τα στοιχεία αυτά έρχονται σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη χρονική στιγμή για την Ινδία, η οποία προσπαθεί τα τελευταία χρόνια να αποκαταστήσει τη φήμη της στον διεθνή αθλητισμό, έχοντας ήδη βρεθεί στην κορυφή της ίδιας λίστας και το 2022 και το 2023. Μετά τη δημοσιοποίηση της έκθεσης, η Ινδική Εθνική Υπηρεσία Αντιντόπινγκ (NADA) υπερασπίστηκε τη δράση της, υποστηρίζοντας ότι έχει ενισχύσει σημαντικά το σύστημα ελέγχων, αυξάνοντας τον αριθμό των τεστ και δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στην εκπαίδευση και την πρόληψη. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της, έως τις 16 Δεκεμβρίου 2025 είχαν πραγματοποιηθεί 7.068 έλεγχοι μέσα στη χρονιά, με 110 θετικά αποτελέσματα.

Παράλληλα, τα πρόσφατα περιστατικά συνεχίζουν να προκαλούν ανησυχία. Τον Ιούλιο, η νεαρή παλαίστρια Ριτίκα Χούντα, που είχε φτάσει έως τα προημιτελικά στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού 2024, βρέθηκε θετική σε έλεγχο και τιμωρήθηκε με αποκλεισμό. Λίγες εβδομάδες αργότερα, κατά τη διάρκεια των Πανεπιστημιακών Αγώνων στην Ινδία, δημοσιεύματα ανέφεραν ότι σε ορισμένα αγωνίσματα στίβου συμμετείχε μόνο ένας αθλητής, καθώς οι υπόλοιποι απέφυγαν να αγωνιστούν λόγω της παρουσίας ελεγκτών αντιντόπινγκ.

Υπό την πίεση της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, στην οποία ινδική αντιπροσωπεία είχε μεταβεί τον Ιούλιο, η χώρα προχώρησε σε σειρά μέτρων για την ενίσχυση του πλαισίου κατά του ντόπινγκ.

Δημιουργήθηκε ειδική επιτροπή ήδη από τον Αύγουστο, ενώ ψηφίστηκε και νέα νομοθεσία που στοχεύει στην αυστηροποίηση των ελέγχων και στην αναβάθμιση των δυνατοτήτων ανίχνευσης απαγορευμένων ουσιών. Ένα θεσμικό βήμα που, ωστόσο, καλείται πλέον να αποδώσει απτά αποτελέσματα, καθώς τα διεθνή στατιστικά παραμένουν αμείλικτα.