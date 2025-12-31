Στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: Ανοίγει παράθυρο για νέες αυξήσεις
Ασφάλιστρα υγείας • Πράσινο φως από το ΣτΕ για μονομερείς προσαρμογές στις συμβάσεις
- Στην Κοπακαμπάνα το απόλυτο πάρτι της Πρωτοχρονιάς στον κόσμο σύμφωνα με τα Ρεκόρ Γκίνες
- Σε τρίτη επέμβαση για να σταματήσει ο επίμονος λόξιγκας υποβλήθηκε ο Μπολσονάρου
- Τραγωδία στα Βαρδούσια Όρη: Το «αντίο» της σχολικής κοινότητας στην δασκάλα του Δημοτικού Κιβερίου
- Η συγχώνευση δύο γαλαξιών μέσα από τον φακό της NASA
Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης:
Ασφάλιστρα υγείας
Ανοίγει παράθυρο για νέες αυξήσεις
• Πράσινο φως από το ΣτΕ για μονομερείς προσαρμογές στις συμβάσεις
• Mπορεί να φτάσουν και πάνω από 10%
• Ποιες είναι οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για να είναι νόμιμες οι αυξήσεις
• Πώς κουρεύτηκαν οι αυξήσεις πριν από έναν χρόνο και γιατί τώρα ανατρέπεται το σκηνικό
=========
Δημόσιοι υπάλληλοι
Αξιολόγηση στο παρά 5΄
• Θα διαρκέσει μέχρι τις 16 Ιανουαρίου
• Πρόβλημα με την αξιοπιστία της διαδικασίας αφού οι αξιολογητές ορίζονται με… απευθείας ανάθεση
=========
Καιρός
Σκανδιναβικό ψύχος και στην Ελλάδα
• Η πιο κρύα Πρωτοχρονιά των τελευταίων 10 ετών
• Χιόνια σε πολλές περιοχές της χώρας
=========
Κλιματική κρίση
Νέα εποχή ακραίων φαινομένων
• Τι δείχνει η σύγκριση 30 φυσικών καταστροφών το 2025
=========
Αγροτικό
Διορία μέχρι τα Φώτα δίνει η κυβέρνηση στα μπλόκα
• Το plan b του Μαξίμου αν κλιμακωθούν οι αγροτικές κινητοποιήσεις
• Την Κυριακή η κρίσιμη Πανελλαδική Συνδιάσκεψη των αγροτών στα Μάλγαρα
• Απεργούν επ’ αόριστον οι λαϊκές αγορές από 7 Ιανουαρίου
=========
Ουκρανικό
Επίθεση; Ποια επίθεση;
• Καμία απόδειξη για τους ρωσικούς ισχυρισμούς και τα drones στο σπίτι του Πούτιν
=========
Τούρκοι τουρίστες
Ανανέωση της ειδικής βίζας σε 12 νησιά
=========
Πού θα γίνει
Η κηδεία της Μπαρντό διχάζει τους Γάλλους
=========
Ατυχήματα
Αλκοτέστ και για τα πατίνια
• Γιατί πέτυχε η διαχείρισή τους σε άλλες χώρες
=========
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»
Ιστιοπλοΐα
Ο Αιμίλιος Παπαθανασίου έγραψε ιστορία με το 26o συνεχόμενο πρωτάθλημα
Euroleague
Στην τελική ευθεία για τη μάχη των αιωνίων στο ΟΑΚΑ
- Φως στο Τούνελ: «Πουλούσε το σπίτι χωρίς να του ανήκει» – Σοκαριστικές μαρτυρίες για τον γιο της Ελένης Παπαδοπούλου
- Ρωσία: Επιδρομή ουκρανικών drones σε λιμάνι και αγωγό αερίου στη Μαύρη Θάλασσα
- Περού: Τουλάχιστον 15 τραυματίες και πληροφορίες για νεκρό σε σύγκρουση τρένων καθ’ οδόν προς το Μάτσου Πίτσου
- Φως στο Τούνελ: «Μην ανησυχείς κάηκε νεκρή» – Η παραδοχή σοκ του γιου της Ελένης Παπαδοπούλου
- Δυτική Οχθη: Ισραηλινοί στρατιώτες σκότωσαν 20χρονο Παλαιστίνιο
- «Το χεράκι της δεν ήταν καν μαυρισμένο» – Όσα είπε ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου στην Αγγελική Νικολούλη πριν συλληφθεί
- Στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: Ανοίγει παράθυρο για νέες αυξήσεις
- Η βαθμολογία της Euroleague πριν από το ντέρμπι Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις