Στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: Ανοίγει παράθυρο για νέες αυξήσεις

Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης:

Ασφάλιστρα υγείας

Ανοίγει παράθυρο για νέες αυξήσεις

• Πράσινο φως από το ΣτΕ για μονομερείς προσαρμογές στις συμβάσεις

• Mπορεί να φτάσουν και πάνω από 10%

• Ποιες είναι οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για να είναι νόμιμες οι αυξήσεις

• Πώς κουρεύτηκαν οι αυξήσεις πριν από έναν χρόνο και γιατί τώρα ανατρέπεται το σκηνικό

=========

Δημόσιοι υπάλληλοι

Αξιολόγηση στο παρά 5΄

• Θα διαρκέσει μέχρι τις 16 Ιανουαρίου

• Πρόβλημα με την αξιοπιστία της διαδικασίας αφού οι αξιολογητές ορίζονται με… απευθείας ανάθεση

=========

Καιρός

Σκανδιναβικό ψύχος και στην Ελλάδα

• Η πιο κρύα Πρωτοχρονιά των τελευταίων 10 ετών

• Χιόνια σε πολλές περιοχές της χώρας

=========

Κλιματική κρίση

Νέα εποχή ακραίων φαινομένων

• Τι δείχνει η σύγκριση 30 φυσικών καταστροφών το 2025

=========

Αγροτικό

Διορία μέχρι τα Φώτα δίνει η κυβέρνηση στα μπλόκα

• Το plan b του Μαξίμου αν κλιμακωθούν οι αγροτικές κινητοποιήσεις

• Την Κυριακή η κρίσιμη Πανελλαδική Συνδιάσκεψη των αγροτών στα Μάλγαρα

• Απεργούν επ’ αόριστον οι λαϊκές αγορές από 7 Ιανουαρίου

=========

Ουκρανικό

Επίθεση; Ποια επίθεση;

• Καμία απόδειξη για τους ρωσικούς ισχυρισμούς και τα drones στο σπίτι του Πούτιν

=========

Τούρκοι τουρίστες

Ανανέωση της ειδικής βίζας σε 12 νησιά

=========

Πού θα γίνει

Η κηδεία της Μπαρντό διχάζει τους Γάλλους

=========

Ατυχήματα

Αλκοτέστ και για τα πατίνια

• Γιατί πέτυχε η διαχείρισή τους σε άλλες χώρες

=========

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»

Ιστιοπλοΐα

Ο Αιμίλιος Παπαθανασίου έγραψε ιστορία με το 26o συνεχόμενο πρωτάθλημα

Euroleague

Στην τελική ευθεία για τη μάχη των αιωνίων στο ΟΑΚΑ