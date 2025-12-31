Επείγουσα προειδοποίηση εξέδωσε η Apple προς τους χρήστες iPhone και iPad, μετά τον εντοπισμό σοβαρών κενών ασφαλείας που άνοιξαν τον δρόμο για «εξαιρετικά εξελιγμένες επιθέσεις».

Οι επιθέσεις περιορίστηκαν σε «συγκεκριμένα άτομα-στόχους»

Άμεσα κυκλοφόρησε επείγουσες ενημερώσεις ασφαλείας για να διορθώσει τις ευπάθειες του συστήματος.

Αν και η Apple δεν προσδιόρισε τους επιτιθέμενους ή τα θύματα, το περιορισμένο εύρος της επίθεσης, σύμφωνα με τους New York Post υποδηλώνει σαφώς ότι πρόκειται για πράξεις τύπου spyware και όχι για ευρέως διαδεδομένο έγκλημα στον κυβερνοχώρο.

Που εντοπίζεται το πρόβλημα

Τα κενά αφορούν το WebKit, τη μηχανή περιήγησης που τροφοδοτεί το Safari και όλα τα προγράμματα περιήγησης του iOS.

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος, όμως, προέρχεται από κακόβουλους ιστότοπους, που είναι «στημένοι» έτσι ώστε να ξεγελούν τη συσκευή για να τρέξει κώδικα. Όταν ο χρήστης ανοίξει αυτές τις σελίδες και τρέξει ο κακόβουλος κώδικας, οι hackers παίρνουν τον έλεγχο της συσκευής και μπορούν να εγκαταστήσουν και να τρέξουν εφαρμογές, χωρίς την άδεια του χρήστη.

Τα δύο κρίσιμα κενά ασφαλείας

Οι ευπάθειες φέρουν τους κωδικούς CVE-2025-43529 και CVE-2025-14174, με την Apple να διευκρινίζει ότι οι επιθέσεις σημειώθηκαν σε εκδόσεις του iOS πριν από το iOS 26.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Apple, οι συσκευές που επηρεάζονται περιλαμβάνουν το iPhone 11 και νεότερα μοντέλα, πολλές γενιές iPad Pro, iPad Air από την τρίτη γενιά και μετά, το iPad όγδοης γενιάς και νεότερα, καθώς και το iPad mini από την πέμπτη γενιά και μετά. Αυτό καλύπτει τη συντριπτική πλειοψηφία των iPhone και iPad που εξακολουθούν να είναι ενεργά σήμερα.