Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025
Συμβαίνει τώρα:
17.10.2025 | 06:33
Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό – Νταλίκα έπεσε στα κιγκλιδώματα
Στιβ Τζομπς: Ο ιδρυτής της Apple θα εμφανιστεί σε συλλεκτικό νόμισμα του ενός δολαρίου
Fizz 17 Οκτωβρίου 2025 | 06:00

Ο Στιβ Τζομπς θα τιμηθεί με ένα ειδικό αναμνηστικό νόμισμα με θέμα την καινοτομία από το Νομισματοκοπείο των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Zip coding: Νέα παγίδα στον κόσμο των ραντεβού

Spotlight

Ο Στιβ Τζομπς, ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Apple, θα τιμηθεί με ένα συλλεκτικό νόμισμα για το 2026 από το Νομισματοκοπείο των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το νόμισμα — το οποίο θα κοστίζει 13,25 δολάρια όταν θα τεθεί σε πώληση το επόμενο έτος — απεικονίζει τον διευθυντή ως έναν νεαρό άνδρα «που κάθεται μπροστά σε ένα χαρακτηριστικό τοπίο της βόρειας Καλιφόρνιας με λόφους καλυμμένους με βελανιδιές», σύμφωνα με το Νομισματοκοπείο των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Η στάση και η έκφρασή του, καθώς αποτυπώνεται σε μια στιγμή περισυλλογής, δείχνουν πώς αυτό το περιβάλλον ενέπνευσε το όραμά του να μετατρέψει την πολύπλοκη τεχνολογία σε κάτι τόσο διαισθητικό και οργανικό όσο η ίδια η φύση».

Στο νόμισμα είναι χαραγμένα τα «Steve Jobs» και «Make Something Wonderful», που είναι ο τίτλος του βιβλίου που εκδόθηκε το 2023 με μια συλλογή από  συνεντεύξεις και ομιλίες του Τζομπς.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ADVICE FROM CEOs (@advicefromceo.s)

«American Innovation»

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, πρότεινε νωρίτερα φέτος να συμπεριληφθεί ο Τζομπς στο νόμισμα της πολιτείας.

«Η καινοτομία και η Καλιφόρνια είναι συνώνυμα, και ο Στιβ Τζομπς ενσαρκώνει το μοναδικό είδος καινοτομίας που χαρακτηρίζει την Καλιφόρνια: δεν καθοδηγείται μόνο από τις επιχειρήσεις, αλλά αποτελεί και μέσο για να αλλάξει για πάντα τον κόσμο», δήλωσε ο Νιούσομ.

Ο Τζομπς, που γεννήθηκε στο Σαν Φρανσίσκο και πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στην Καλιφόρνια, ανέφερε κάποτε: «Η Καλιφόρνια έχει ένα πνεύμα πειραματισμού και προσφέρει μια αίσθηση ανοιχτότητας — διαφάνεια και νέες δυνατότητες — που δεν είχα αντιληφθεί μέχρι που ταξίδεψα σε άλλα μέρη».

Τρία άλλα νομίσματα της σειράς «American Innovation» για το 2026 θα απεικονίζουν τον Νόρμαν Μπόρλογκ, τον πρωτοπόρο γεωπόνο που συχνά αποκαλείται «ο πατέρας της Πράσινης Επανάστασης».

Ο Τζομπς πέθανε από καρκίνο το 2011 σε ηλικία 56 ετών. Ο δύο φορές διευθύνων σύμβουλος της Apple λάνσαρε το Apple II – έναν από τους πρώτους μαζικά παραγόμενους προσωπικούς υπολογιστές – και το Macintosh.

Συνέχισε να επιβλέπει την εισαγωγή προϊόντων που καθόρισαν την κατηγορία τους, όπως το iPod, το iPhone και το iPad. Ο Τζομπς ήταν επίσης συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Pixar Animation Studios.

* Με πληροφορίες από: Variety

Ακίνητα
Ακίνητα: Οι τράπεζες, οι ΑΕΕΑΠ και το στοίχημα του 1 δισ. ευρώ

Ακίνητα: Οι τράπεζες, οι ΑΕΕΑΠ και το στοίχημα του 1 δισ. ευρώ

Economy
S&P: Αξιολογεί την ελληνική οικονομία – Στο επίκεντρο η δημοσιονομική πορεία

S&P: Αξιολογεί την ελληνική οικονομία – Στο επίκεντρο η δημοσιονομική πορεία

inWellness
inTown
Η Γκουίνεθ Πάλτροου κατακεραυνώνει την βιογραφία της και αποκαλεί «άσχετη» την συγγραφέα Έιμι Οντέλ
«Ανοησίες» 17.10.25

Η νέα βιογραφία καλύπτει τα πάντα σε ότι αφορά την Γκουίνεθ Πάλτροου: από την ερωτική της ζωή μέχρι σκάνδαλα όπως η υποτιθέμενη κλοπή του σεναρίου του «Shakespeare in Love» από την Γουινόνα Ράιντερ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μπρίτνεϊ Σπίαρς: «Σνίφαρε κοκαΐνη όσο θήλαζε» καταγγέλει ο Φέντερλαϊν – Ο καβγάς, η μπλε περούκα, η διατροφή
«Δεν είναι καλά!» 16.10.25

Το νέο βιβλίο του πρώην συζύγου της Μπρίτνεϊ Σπίαρας σοκάρει με τις αποκαλύψεις του -είναι αλήθειες ή απλά ένας τρόπος να βγάλει λεφτά από τη φήμη της;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Τζένιφερ Λόπεζ μιλά για την χημεία που είχε με τον Τζορτζ Κλούνεϊ στην ταινία «Εκτός Ελέγχου»
«Πολύ δυνατή» 16.10.25

«Νομίζω ότι είμαι πολύ καλή στο να θέτω όρια», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξη της η Τζένιφερ Λόπεζ, αναφερόμενη στις συνεργασίες που είχε όλα αυτά τα χρόνια με άνδρες ηθοποιούς.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το καλύτερο διαφημιστικό τρικ της χρονιάς; Ο Τομ Κρουζ και η Άνα ντε Αρμάς έβαλαν τέλος στη «σχέση φάντασμα»
Fizz 16.10.25

Εδώ και εννέα μήνες οι φήμες τους ήθελαν μαζί, έστω κι αν αυτή η σχέση έμοιαζε περισσότερο με φάντασμα και διαφημιστικό κόλπο. Πλέον δεν έχει σημασία, ο Τομ Κρουζ και η Άνα ντε Αρμάς χώρισαν.

Σύνταξη
Η Cardi B πιστεύει ότι οι άνθρωποι «υποτιμούν το πόσο έξυπνη είναι»
«Ωρίμασα» 15.10.25

«Έχω μεγαλώσει. Έχω κάνει παιδιά. Kαι, πλέον είμαι πραγματικά μέσα στη βιομηχανία. [Τόσα χρόνια] την εξερευνούσα» δήλωσε η Cardi B σε πρόσφατη συνέντευξη της αναφορικά με το τελευταίο της άλμπουμ «Am I the Drama?».

Σύνταξη
Η Μάρω Κοντού σε μια εξομολόγηση ζωής: «Θα μ’ άρεσε να είμαι μια ανώνυμη»
Buongiorno 15.10.25

Η Μάρω Κοντού άνοιξε την καρδιά της στη Φαίη Σκορδά, μιλώντας με αφοπλιστική ειλικρίνεια για τη ζήλια, την αυτοπεποίθηση, τη φιλαρέσκεια και τη βαθιά ανάγκη της —πλέον— για ανωνυμία

Σύνταξη
Βασιλικό Βατερλό για τον Έπσταϊν: Γουίλιαμ εναντίον Καρόλου για τον Άντριου – «Εξορία και ολοκληρωτικός αποκλεισμός»
Ανταρσία 15.10.25

«Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ είναι έξαλλος. Πιέζει ενεργά για να εξασφαλίσει ότι ο Άντριου θα είναι 'πλήρως αποκλεισμένος' από όλες και κάθε οικογενειακή δραστηριότητα μετά τις νέες αποκαλύψεις για τον Έπσταϊν» σημειώνει το Fox

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ήμουν τόσο ερωτευμένη μαζί του: Η Χέδερ Γκράχαμ ήθελε ο Χιθ Λέτζερ να είναι ακόμα ζωντανός
Εξομολογήσεις 15.10.25

Η 55χρονη ηθοποιός Χέδερ Γκράχαμ ήταν η καλεσμένη του podcast Are You A Charlotte? και θυμήθηκε τη σύντομη αλλά έντονη σχέση της με τον αδικοχαμένο Χιθ Λέτζερ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Χάουαρντ Στερν αρνείται ότι έχει βεντέτα με την Όπρα Γουίνφρεϊ – «Δεν την μισώ»
Εχθρός ή αντίπαλος; 15.10.25

Ο Χάουαρντ Στερν αποδοκίμασε την Όπρα Γουίνφρεϊ το 2022 για το ότι επιδείκνυε τον πλούτο της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά όπως ανέφερε σε πρόσφατη συνέντευξή του, την θεωρεί «υπέροχη».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Γκουίνεθ Πάλτροου κατακεραυνώνει την βιογραφία της και αποκαλεί «άσχετη» την συγγραφέα Έιμι Οντέλ
«Ανοησίες» 17.10.25

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κυκλοφοριακό: 20 ώρες τον μήνα στον δρόμο για να φτάσουμε στη δουλειά
Κυκλοφοριακό 17.10.25

Κυκλοφοριακό: 20 ώρες τον μήνα στον δρόμο για να φτάσουμε στη δουλειά

Τι δείχνει η σύγκριση 2024 -2025 σε μεγάλους οδικούς άξονες της Αθήνας- Αναλύει τα δεδομένα για το in, με πίνακες και γραφήματα, o Δρ. Ορφέας Καρούντζος, Επιστημονικός Συνεργάτης Εργαστηρίου Συγκοινωνιακής Τεχνική του ΕΜΠ

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα – Το πολιτικό θρίλερ του 2015 και μια διακήρυξη ελπίδας για το μέλλον
Πολιτική Γραμματεία 17.10.25

Η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα – Το πολιτικό θρίλερ του 2015 και μια διακήρυξη ελπίδας για το μέλλον

«Ιθάκη» είναι ο τίτλος που διάλεξε ο Αλέξης Τσίπρας για το βιβλίο του που κυκλοφορεί τον Νοέμβριο. Στα 11+1 κεφάλαια περιγράφει τα συγκλονιστικά γεγονότα του 2015 -2019, μιλά για τους πρωταγωνιστές, αποκαλύπτει ντοκουμέντα. «Ένας λαός που σταματά να ονειρεύεται το καλύτερο, είναι έτοιμος να αποδεχτεί το χειρότερο» γράφει στο τελευταίο κεφάλαιο μιλώντας για το όραμα του για τη χώρα.

Σύνταξη
Κέρκυρα: Φωτιά σε βιομηχανική μονάδα – Ήχησε το 112
Συναγερμός 17.10.25

Φωτιά σε βιομηχανική μονάδα στην Κέρκυρα - Ήχησε το 112 (βίντεο)

Αποπνικτική είναι η ατμόσφαιρα στην περιοχή Αλεπού στην Κέρκυρα λόγω των πυκνών μαύρων καπνών που καλύπτουν τον ουρανό - Δεν έχουν αναφερθεί τρυματισμοί ή εγκλωβισμένοι από τη φωτιά στην επιχείρηση

Σύνταξη
Έις Φρίλι: Πέθανε ο «Spaceman» των Kiss
Legend 17.10.25

Έις Φρίλι: Πέθανε ο «Spaceman» των Kiss

Ο Έις Φρίλι, κιθαρίστας και συνιδρυτής των Kiss, πέθανε στα 74 του χρόνια έπειτα από σοβαρό τραυματισμό που υπέστη μετά από πτώση στο στούντιο ηχογράφησής του

Σύνταξη
Οι αγρότες ακόμα ψάχνουν τις «μεγάλες μεταρρυθμίσεις», στα εθνικά η χώρα βρίσκεται μόνιμα πίσω απ’ τις εξελίξεις
in Confidential 17.10.25

Οι αγρότες ακόμα ψάχνουν τις «μεγάλες μεταρρυθμίσεις», στα εθνικά η χώρα βρίσκεται μόνιμα πίσω απ’ τις εξελίξεις

Μόνος πατριώτης στη χώρα ο πρωθυπουργός και τα μέλη της ΝΔ, καθώς σύμφωνα με τον ίδιο όσοι ασκούν κριτική στην εξωτερική πολιτική είναι «ψευτοπατριώτες». Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι... μεταρρυθμίσεις.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Δημοσκόπηση: Θετικά αξιολογείται η απόφαση Τσίπρα να παραιτηθεί – Στο 21,8% η βάση για ένα «κόμμα Τσίπρα»
Πολιτική Γραμματεία 17.10.25

Δημοσκόπηση: Θετικά αξιολογείται η απόφαση Τσίπρα να παραιτηθεί – Στο 21,8% η βάση για ένα «κόμμα Τσίπρα»

Η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και το ενδεχόμενο να δημιουργήσει κόμμα είναι πλέον από τα βασικά ερωτήματα στις δημοσκοπήσεις. Η νέα έρευνα της MRB επιβεβαιώνει ότι οι πολίτες επικροτούν την απόφασή του, ενώ η βάση για ένα πιθανό «κόμμα Τσίπρα» τοποθετείται στο 21,8%.

Σύνταξη
Η «μετωπική» Ανδρουλάκη-Μητσοτάκη λίγο πριν το Άμστερνταμ, το «ντεκόρ» στον Τραμπ και η πρόταση για «νέο Ελσίνκι»  
Πολιτική Γραμματεία 17.10.25

Η «μετωπική» Ανδρουλάκη-Μητσοτάκη λίγο πριν το Άμστερνταμ, το «ντεκόρ» στον Τραμπ και η πρόταση για «νέο Ελσίνκι»  

Το δριμύ «κατηγορώ» του Νίκου Ανδρουλάκη κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη για τα «ήρεμα νερά». Η «μάχη» για τα ελληνοτουρκικά και το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για ένα «νέο Ελσίνκι».

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Και τώρα τι θα γίνουμε χωρίς βαρβάρους… – Η εμμονή του Μητσοτάκη με τον Τσίπρα
Παρασκήνιο 17.10.25

Και τώρα τι θα γίνουμε χωρίς βαρβάρους… – Η εμμονή του Μητσοτάκη με τον Τσίπρα

Όλα σε θυμίζουν απλά και αγαπημένα… ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρώτη εμφάνισή του στη Βουλή μετά την παραίτηση Τσίπρα δεν άντεξε να μην αναφέρει το όνομά του και να μην εξαπολύσει επίθεση εναντίον του, ζητώντας από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ περίπου να αναφωνήσει απεταξάμην… Τσίπρα.

Ειδικός Συνεργάτης
Ισραήλ: «Παύεις να είσαι άνθρωπος, σε κάνουν σκουλήκι» – Μαρτυρίες από τη φυλακή
Καθημερινά βασανιστήρια 17.10.25

«Παύεις να είσαι άνθρωπος, σε κάνουν σκουλήκι» - Μαρτυρίες από τη φυλακή του Ισραήλ

Στα σωφρονιστήρια του Ισραήλ, μαχητές όλων των οργανώσεων ανδρώθηκαν μαζί - Οι απελευθερωμένοι «απόφοιτοί» τους ίσως διαμορφώσουν τη νέα παλαιστινιακή ηγεσία

Νατάσα Μπαστέα
Νατάσα Μπαστέα
Το Δημόσιο χαρτογραφεί και αξιοποιεί χιλιάδες ακίνητα
Περιουσιολόγιο 17.10.25

Το Δημόσιο χαρτογραφεί και αξιοποιεί χιλιάδες ακίνητα

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, που θα τεθεί σύντομα σε δημόσια διαβούλευση, όλες οι κοινωφελείς περιουσίες και οι σχολάζουσες κληρονομιές θα χαρτογραφηθούν ψηφιακά από το Δημόσιο

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Κληρονομιές: Διαθήκες ψηφιακά σε επτά ημέρες από 1ης Νοεμβρίου
Κληρονομιές 17.10.25

Διαθήκες ψηφιακά σε 7 ημέρες από 1ης Νοεμβρίου

Η νέα πλατφόρμα αλλάζει ριζικά τον τρόπο δημοσίευσης, μειώνει τον χρόνο διευθέτησης για τις κληρονομιές και μεταφέρει τη διαδικασία από τα δικαστήρια στους συμβολαιογράφους, χωρίς επιπλέον κόστος

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
