Στιβ Τζομπς: Ο ιδρυτής της Apple θα εμφανιστεί σε συλλεκτικό νόμισμα του ενός δολαρίου

Ο Στιβ Τζομπς, ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Apple, θα τιμηθεί με ένα συλλεκτικό νόμισμα για το 2026 από το Νομισματοκοπείο των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το νόμισμα — το οποίο θα κοστίζει 13,25 δολάρια όταν θα τεθεί σε πώληση το επόμενο έτος — απεικονίζει τον διευθυντή ως έναν νεαρό άνδρα «που κάθεται μπροστά σε ένα χαρακτηριστικό τοπίο της βόρειας Καλιφόρνιας με λόφους καλυμμένους με βελανιδιές», σύμφωνα με το Νομισματοκοπείο των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Η στάση και η έκφρασή του, καθώς αποτυπώνεται σε μια στιγμή περισυλλογής, δείχνουν πώς αυτό το περιβάλλον ενέπνευσε το όραμά του να μετατρέψει την πολύπλοκη τεχνολογία σε κάτι τόσο διαισθητικό και οργανικό όσο η ίδια η φύση».

Στο νόμισμα είναι χαραγμένα τα «Steve Jobs» και «Make Something Wonderful», που είναι ο τίτλος του βιβλίου που εκδόθηκε το 2023 με μια συλλογή από συνεντεύξεις και ομιλίες του Τζομπς.

«American Innovation»

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, πρότεινε νωρίτερα φέτος να συμπεριληφθεί ο Τζομπς στο νόμισμα της πολιτείας.

«Η καινοτομία και η Καλιφόρνια είναι συνώνυμα, και ο Στιβ Τζομπς ενσαρκώνει το μοναδικό είδος καινοτομίας που χαρακτηρίζει την Καλιφόρνια: δεν καθοδηγείται μόνο από τις επιχειρήσεις, αλλά αποτελεί και μέσο για να αλλάξει για πάντα τον κόσμο», δήλωσε ο Νιούσομ.

Ο Τζομπς, που γεννήθηκε στο Σαν Φρανσίσκο και πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στην Καλιφόρνια, ανέφερε κάποτε: «Η Καλιφόρνια έχει ένα πνεύμα πειραματισμού και προσφέρει μια αίσθηση ανοιχτότητας — διαφάνεια και νέες δυνατότητες — που δεν είχα αντιληφθεί μέχρι που ταξίδεψα σε άλλα μέρη».

Τρία άλλα νομίσματα της σειράς «American Innovation» για το 2026 θα απεικονίζουν τον Νόρμαν Μπόρλογκ, τον πρωτοπόρο γεωπόνο που συχνά αποκαλείται «ο πατέρας της Πράσινης Επανάστασης».

Ο Τζομπς πέθανε από καρκίνο το 2011 σε ηλικία 56 ετών. Ο δύο φορές διευθύνων σύμβουλος της Apple λάνσαρε το Apple II – έναν από τους πρώτους μαζικά παραγόμενους προσωπικούς υπολογιστές – και το Macintosh.

Συνέχισε να επιβλέπει την εισαγωγή προϊόντων που καθόρισαν την κατηγορία τους, όπως το iPod, το iPhone και το iPad. Ο Τζομπς ήταν επίσης συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Pixar Animation Studios.

* Με πληροφορίες από: Variety