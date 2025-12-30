«Ο Ποτσέκο είναι έτοιμος να αναλάβει τη Γαλατάσαραϊ»
Ο Τζιανμάρκο Ποτσέκο βρίσκεται κοντά στην ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Γαλατάσαραϊ, σύμφωνα με δημοσιεύματα.
Ο Τζιανμάρκο Ποτσέκο βρίσκεται ένα βήμα από το να αναλάβει επικεφαλής του πάγκου της Γαλατάσαραϊ, σύμφωνα με τον Ισπανό δημοσιογράφο, Τσέμα ντε Λούκας!
Συγκεκριμένα, ο Ιταλός τεχνικός αποτελεί τον εκλεκτό της διοίκησης της τουρκικής ομάδας προκειμένου να αποτελέσει τον διάδοχο του Γιακούπ Σεκιζκόκ.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ποτσέκο αποτελεί γνώριμη φυσιογνωμία στην Ελλάδα, καθώς ο ίδιος στο παρελθόν είχε ακουστεί για την τεχνική ηγεσία του Πανιωνίου, ενώ είναι και ο επικεφαλής της Εθνικής Ιταλίας που είχε αντιμετωπίσει η γαλανόλευκη στους ομίλους του Eurobasket.
Ο Ποτσέκο και η Γαλατάσαραϊ
Σχετικά με τη Γαλατάσαραϊ, η ομάδα έχει «κλειδώσει» την παρουσία της στο Top 16 του Basketball Champions League. Ωστόσο, η εικόνα της «τσιμ μπομ» προβληματίζει, αφού βρίσκεται στην 9η θέση του τουρκικού πρωταθλήματος με 7-6.
Η διοίκηση της Γαλατάσαραϊ φαίνεται να δείχνει εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του Ποτσέκο, με την προοπτική ότι ο ίδιος θα καταφέρει να βάλει την ομάδα σε μία τροχιά ανοδικής πορείας.
