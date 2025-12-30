Η Ανδόρα περιμένει τον Ντάριλ Μέικον

Σύμφωνα με τον ισπανικό Τύπο, η MoraBanc Ανδόρα βρίσκεται σε προχωρημένες διεργασίες για την απόκτηση του Αμερικανού γκαρντ Νταρίλ Μεϊκον, με στόχο την άμεση ενίσχυση της περιφερειακής της γραμμής. Η ολοκλήρωση της μετακίνησης, ωστόσο, παραμένει άμεσα συνδεδεμένη με την έκβαση των συζητήσεων του παίκτη με το Μαρούσι.

Ο 30χρονος Μέικον διαθέτει σημαντική εμπειρία και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Στο ΝΒΑ φόρεσε τις φανέλες των Dallas Mavericks και Miami Heat, ενώ στην Ευρώπη έχει ήδη έντονο αποτύπωμα, καθώς αγωνίστηκε σε υψηλό επίπεδο με τον Παναθηναϊκό στην EuroLeague. Η εμπειρία του από κορυφαίες διοργανώσεις αποτελεί βασικό λόγο για τον οποίο η διοίκηση της Ανδόρα τον έχει θέσει ως βασική προτεραιότητα.

Στη φετινή αγωνιστική περίοδο με το Μαρούσι, ο Μέικον έχει σταθερή και ουσιαστική παρουσία, με μέσο όρο 13,8 πόντους, 2,6 ριμπάουντ και 5 ασίστ ανά αγώνα, αποτελώντας έναν από τους βασικούς άξονες της δημιουργίας και της επιθετικής λειτουργίας της ομάδας. Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι ακριβώς εκείνα που αναζητά η MoraBanc Andorra, ο οποίος θέλει έναν γκαρντ με προσωπικό σκορ, εμπειρία διαχείρισης καταστάσεων και ικανότητα στο pick-and-roll.

Η πιθανή άφιξη του Μέικον στο κρατίδιο της Ανδόρας έχει άμεσες επιπτώσεις και στο υπάρχον ρόστερ. Η διοίκηση του συλλόγου έχει ήδη αποφασίσει να καλύψει το κενό που αφήνει ο Aaron Best, ο οποίος δεν υπολογίζεται για τη συνέχεια της σεζόν. Παρότι η αποχώρησή του θεωρείται δεδομένη, αυτή δεν θα επισημοποιηθεί πριν «κλειδώσει» η υπόθεση Μέικον, ώστε να μη δημιουργηθεί αριθμητικό έλλειμμα στην περιφέρεια.

Ανάλογη είναι και η κατάσταση του Justin McKoy, ο οποίος επίσης βρίσκεται εκτός αγωνιστικών πλάνων και η παραμονή του στο ρόστερ θεωρείται απίθανη.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται καθοριστικό, καθώς όλα θα κριθούν από το αν ο Ντάριλ Μέικον καταφέρει να λύσει το συμβόλαιό του με το Μαρούσι. Εφόσον αυτό συμβεί, ο δρόμος για την επιστροφή του σε κορυφαίο ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω της Liga ACB και της Ανδόρα θα είναι ανοικτός, σε μια μετακίνηση που μπορεί να αποδειχθεί κομβική για τη συνέχεια της σεζόν.