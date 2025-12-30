Συνελήφθη ανθυπαστυνόμος στη Ρόδο – Μετέφερε μισό κιλό κοκαΐνης
Ανθυπαστυνόμος 37 ετών συνελήφθη στη Ρόδο με μισό κιλό κοκαΐνη. Είχε φτιάξει μάλιστα μέχρι και ειδική κρύπτη στο αυτοκίνητό του.
Σημαντική υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών ήρθε στο φως το πρωί της Τρίτης στο εμπορικό λιμάνι «Ακαντιά» της Ρόδου, με ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς στους εμπλεκόμενους συγκαταλέγεται ενεργεία αστυνομικός.
Γύρω στις 09:30, οι αρχές ακινητοποίησαν Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο που μόλις είχε αποβιβαστεί από πλοίο.
Ο οδηγός και ιδιοκτήτης του οχήματος, Ανθυπαστυνόμος στο βαθμό, τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο. Κατά την ενδελεχή έρευνα που ακολούθησε, εντοπίστηκαν τέσσερις αυτοσχέδιες συσκευασίες κοκαΐνης, επιμελώς κρυμμένες σε δύσκολα προσβάσιμο σημείο κάτω από τον λεβιέ ταχυτήτων. Το συνολικό μικτό βάρος της ναρκωτικής ουσίας ανήλθε σε 498,7 γραμμάρια.
Ο οδηγός συνελήφθη επί τόπου και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι επειδή χρωστούσε λόγω τζόγου, κάποιος του έδωσε την κοκαΐνη προκειμένου να την πουλήσει, ωστόσο όπως ισχυρίστηκε ήταν η πρώτη φορά που το έκανε. Οι εξηγήσεις του δεν έπεισαν τις Αρχές.
Πρόκειται να οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ρόδου για τα περαιτέρω.
