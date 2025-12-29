Ο πυγμάχο, Άντονι Τζόσουα ενεπλάκη σε τροχαίο με δύο νεκρούς (vid+pics)

Εκτός κινδύνου βρίσκεται ο Άντονι Τζόσουα, μετά τον τραυματισμό του σε αυτοκινητικό δυστύχημα με δύο νεκρούς στη Νιγηρία.

Ο 36χρονος Βρετανός πυγμάχος βαρέων βαρών Άντονι Τζόσουα, επέβαινε σε ένα τζιπ «Lexus» όταν το ΙΧ έπεσε πάνω σε ένα ακινητοποιημένο φορτηγό τη Δευτέρα (29/12) λίγο μετά τις 13:00 στον αυτοκινητόδρομο Λάγος-Ιμπαντάν στο Μακούν.

Φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο δείχνουν τον πρώην παγκόσμιο πρωταθλητή βαρέων βαρών γυμνό από τη μέση και πάνω να κάθεται στο κατεστραμμένο όχημα ανάμεσα σε σπασμένα γυαλιά. Σε άλλες φωτογραφίες φαίνεται να κάθεται στο μπροστινό κάθισμα ενός οχήματος έκτακτης ανάγκης, μιλώντας σε αξιωματούχους.

Όπως μεταδίδεται από τα τοπικά ΜΜΕ που επικαλούνται «πηγές» από την τροχαία, ο Τζόσουα υπέστη ελαφρά τραύματα και διακομίσθηκε στο νοσοκομείο. Οι Αρχές της Νιγηρίας επιβεβαίωσαν εν συνεχεία στο BBC ότι ο Τζόσουα είναι «καλά».

Δυστυχώς, όμως, νεκρά είναι δύο άλλα άτομα που ενεπλάκησαν στο αυτοκινητικό δυστύχημα.

Το περιστατικό σημειώνεται λίγες ημέρες μετά την επιστροφή του Τζόσουα στο ρινγκ, σε αγώνα υψηλού ενδιαφέροντος απέναντι στον Τζέικ Πόλ, στο Μαϊάμι, στις 19 Δεκεμβρίου. Ο Βρετανός πυγμάχος κέρδισε με νοκ άουτ στον έκτο γύρο, σε έναν αγώνα που μεταδόθηκε παγκοσμίως από το Netflix.