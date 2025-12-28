Μεταγραφική ενίσχυση για τον Άρη
Την πρώτη του χειμερινή μεταγραφή ολοκληρώνει άμεσα ο Άρης, ο οποίος φέρνει στη Θεσσαλονίκη τον 25χρονο Βέλγο αριστερό εξτρέμ της Αλ Νασρ, Οτμάν Μπουσαΐντ.
O Άρης προχωρά στην πρώτη του μεταγραφή για την μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, καθώς ολοκληρώνει την απόκτηση του 25χρονου Βέλγου – με καταγωγή από το Μαρόκο – αριστερού εξτρέμ της Αλ Νασρ, Οτμάν Μπουσαΐντ.
Ο ποδοσφαιριστής αποτελεί προσωπική επιλογή του Ρούμεπν Ρέγες, που είχε αναλάβει τις διαπραγματεύσεις το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Ο Μπουσαΐντ αναμένεται να ταξιδέψει αύριο (29/12) στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 2,5 ετών.
Ο νέος αριστερός εξτρέμ του Άρη έχει καταγωγή από το Μαρόκο, αλλά πήρε την υπηκοότητα της χώρας στην οποία γεννήθηκε, του Βελγίου. Πέρασε από τις ακαδημίες της Κόρτραικ και της Μπριζ, όμως, εκεί που διακρίθηκε ήταν στη δεύτερη ομάδα της Λιρς, στην οποία αγωνίστηκε σε ηλικία 17 ετών. Στη συνέχεια προωθήθηκε στην πρώτη ομάδα και το 2019 «μετακόμισε» στην Ολλανδία για λογαριασμό της Ουτρέχτης.
Αγωνίστηκε, επίσης, με τη μορφή δανεισμού στη Μπρέντα, ενώ το καλοκαίρι του 2024 τον απέκτησε η Αλ Νασρ. Διακρίνεται για την καλή τεχνική κατάρτιση, την ταχύτητα και την ικανότητα του να δημιουργεί φάσεις.
