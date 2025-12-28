sports betsson
Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025
Νέος τραυματισμός για τον Ίσκο, χάνει το ματς με τον ΠΑΟΚ
Νέος τραυματισμός για τον Ίσκο, χάνει το ματς με τον ΠΑΟΚ

Η ατυχία χτύπησε ξανά τον Ίσκο, ο οποίος θα υποβληθεί σε αρθροσκόπηση και θα μείνει εκτός δράσης για έναν ακόμη μήνα.

Η ατυχία χτύπησε εκ νέου τον Ίσκο που φέτος έχει αγωνιστεί σε μόνο έναν αγώνα του ισπανικού πρωταθλήματος με τη φανέλα της Μπέτις, εναντίον της Τζιρόνα, τον περασμένο Νοέμβριο.

Τέσσερις ημέρες αργότερα, βγήκε από το γήπεδο με φορείο από το ματς εναντίον της Ουτρέχτης στο Europa League (2-1) μετά από σύγκρουση με τον συμπαίκτη του Σοφιάν Αμραμπάτ, ο οποίος ήταν επίσης τραυματίας αλλά επέστρεψε εγκαίρως για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής με το Μαρόκο.

Έναν ακόμη μήνα εκτός

Αυτό δεν ισχύει όμως για τον Ίσκο, ο οποίος θα πρέπει να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, όπως αποκάλυψε η «Mundo Deportivo». Έχοντας ήδη μείνει εκτός δράσης τον τελευταίο 1,5 χρόνο λόγω δύο τραυματισμών στην περόνη, ο έμπειρος άσος θα υποβληθεί σε αρθροσκόπηση και αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για περίπου έναν μήνα χάνοντας και το ματς με τον ΠΑΟΚ στις 22 Ιανουαρίου στην Τούμπα, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

Αναμφίβολα πρόκειται για μία αρνητική εξέλιξη, δεδομένου ότι ο Ισκο ονειρεύεται να επιστρέψει στην εθνική ομάδα της Ισπανίας, ειδικά σε μια χρονιά Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Με το μυαλό στην πρώτη κούπα…
On Field 28.12.25

Με το μυαλό στην πρώτη κούπα…

Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στη δράση έχοντας το μυαλό στο πρώτο τρόπαιο της χρονιάς -το Σούπερ Καπ- με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να περιμένει συγκέντρωση από όλους...

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Ποδόσφαιρο 28.12.25

LIVE: Μίλαν – Ελλάς Βερόνα

LIVE: Μίλαν – Ελλάς Βερόνα. Παρακολουθήστε live στις 13:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μίλαν – Ελλάς Βερόνα για την Serie A. Τηλεοπτικά από Cosmote Sports 1.

Σύνταξη
Άλλα Αθλήματα 28.12.25

Τσιτσιπάς: «Είχα ανάγκη αυτό το διάλειμμα, επιστρέφω με διαφορετική ενέργεια»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έφτασε στο Περθ για τη συμμετοχή του στο United Cup και μίλησε για την ανάγκη για ξεκούραση και την προσμονή του ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Κρήτη: Μεθυσμένος άνδρας έπεσε στη θάλασσα και πνίγηκε – Τη σορό του εντόπισαν πολίτες
Στην Κρήτη 28.12.25

Μεθυσμένος άνδρας έπεσε στη θάλασσα και πνίγηκε - Τη σορό του εντόπισαν πολίτες

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στον Άγιο Νικόλαο στην Κρήτη - Ο 72χρονος Γερμανός είχε καταναλώσει πολύ αλκοόλ το βράδυ της Παρασκευής και εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σήμερα το πρωί

Σύνταξη
