Νέος τραυματισμός για τον Ίσκο, χάνει το ματς με τον ΠΑΟΚ
Η ατυχία χτύπησε ξανά τον Ίσκο, ο οποίος θα υποβληθεί σε αρθροσκόπηση και θα μείνει εκτός δράσης για έναν ακόμη μήνα.
Η ατυχία χτύπησε εκ νέου τον Ίσκο που φέτος έχει αγωνιστεί σε μόνο έναν αγώνα του ισπανικού πρωταθλήματος με τη φανέλα της Μπέτις, εναντίον της Τζιρόνα, τον περασμένο Νοέμβριο.
Τέσσερις ημέρες αργότερα, βγήκε από το γήπεδο με φορείο από το ματς εναντίον της Ουτρέχτης στο Europa League (2-1) μετά από σύγκρουση με τον συμπαίκτη του Σοφιάν Αμραμπάτ, ο οποίος ήταν επίσης τραυματίας αλλά επέστρεψε εγκαίρως για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής με το Μαρόκο.
Έναν ακόμη μήνα εκτός
Αυτό δεν ισχύει όμως για τον Ίσκο, ο οποίος θα πρέπει να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, όπως αποκάλυψε η «Mundo Deportivo». Έχοντας ήδη μείνει εκτός δράσης τον τελευταίο 1,5 χρόνο λόγω δύο τραυματισμών στην περόνη, ο έμπειρος άσος θα υποβληθεί σε αρθροσκόπηση και αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για περίπου έναν μήνα χάνοντας και το ματς με τον ΠΑΟΚ στις 22 Ιανουαρίου στην Τούμπα, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.
Αναμφίβολα πρόκειται για μία αρνητική εξέλιξη, δεδομένου ότι ο Ισκο ονειρεύεται να επιστρέψει στην εθνική ομάδα της Ισπανίας, ειδικά σε μια χρονιά Παγκοσμίου Κυπέλλου.
