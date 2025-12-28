newspaper
Πώς είναι σήμερα τα σπίτια – στολίδια του Λαχείου των Συντακτών
Ελλάδα 28 Δεκεμβρίου 2025

Πώς είναι σήμερα τα σπίτια – στολίδια του Λαχείου των Συντακτών

Το Λαχείο Συντακτών πρωτοκυκλοφόρησε το 1927 προς ενίσχυση του ταμείου της ΕΣΗΕΑ - Τι μας δείχνουν τα σπίτια που κλήρωνε για την Αθήνα του '40, του '50 και του ’60 - Ποιοι αρχιτέκτονες τα σχεδίασαν

Κατερίνα Ροββά
A
A
Spotlight

«Το σπίτι παράδεισος – το σπίτι ανάκτορον, το καλύτερο σπίτι των Αθηνών!». Το διαμέρισμα στον δεύτερο όροφο της οδού Μαυρομματαίων 15 προβάλλεται με διθυραμβικά σχόλια στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Είναι παραμονή Πρωτοχρονιάς του 1954 και η Ελλάδα, μια χώρα που προσπαθεί να επουλώσει τις πληγές της, ζει με την ελπίδα ενός νέου, καλύτερου κόσμου. Το Λαχείο της Ενωσης Συντακτών κληρώνει πρωτοφανή δώρα – διαμερίσματα, μαγαζιά, ακόμα και πολυκατοικίες – και γίνεται σύμβολο μιας ολόκληρης εποχής.

Το Λαχείο Συντακτών καθιερώθηκε τη δεκαετία του ’30 και γνώρισε μεγάλες δόξες – Σταμάτησε να εκδίδεται επί χούντας

Εκατοντάδες σιωπηλές ιστορίες διαδραματίστηκαν σε αυτά τα σπίτια, μια περίοδο που στις γειτονιές της Αθήνας συρρέουν για να εγκατασταθούν χιλιάδες άνθρωποι, κάποιοι για να εργαστούν, άλλοι προσπαθώντας να ξεφύγουν από τις σκιές του Εμφυλίου, όλοι τους με όνειρα για μια καλύτερη ζωή στην πρωτεύουσα, η οποία αρχίζει να ζει στους ρυθμούς της αντιπαροχής.

Πόσα από αυτά τα σπίτια, που μοίρασε το Λαχείο Συντακτών, έχουν απομείνει στην Αθήνα; Πόσα κατεδαφίστηκαν μαζί με τις αναμνήσεις τους; Και τι μυστικά έχουν να αφηγηθούν για τον μετασχηματισμό της πόλης;

Το Λαχείο Συντακτών πρωτοκυκλοφόρησε το 1927, με σκοπό να ενισχυθεί το ταμείο της ΕΣΗΕΑ, καθώς οι δημοσιογράφοι της εποχής εργάζονταν σε άκρως επισφαλείς συνθήκες. Καθιερώθηκε τη δεκαετία του ’30 και γνώρισε μεγάλες δόξες μέχρι που σταμάτησε να εκδίδεται επί χούντας.

Χτισμένα τα περισσότερα από αυτά τα σπίτια μεταξύ 1930 και 1960 αποτελούν ενδιαφέροντα δείγματα αστικής αρχιτεκτονικής και μάρτυρες μιας Αθήνας που έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί. Μιας εποχής που τα Πατήσια αποτελούσαν προνομιακή γειτονιά της πόλης και διαφημίζονταν περίτρανα στις καταχωρήσεις του Λαχείου Συντακτών.

«Ενα πελώριο και αφθάστου πολυτελείας διαμέρισμα. Το μεγαλοπρεπέστερον αριστούργημα της νεωτέρας οικοδομικής των Αθηνών» αναφέρεται για το διαμέρισμα «με τα 6 δωμάτια» και τις «δύο προσόψεις» επί της οδού Μαυρομματαίων και επί της πλατείας Αιγύπτου. Το «παλατάκι του Πάρκου» κληρώνεται την εποχή που στο Πεδίον του Αρεως ανοίγει το Green Park ως «ένα σύγχρονο τουριστικό κέντρο που δύναται να συγκριθεί με ό,τι ωραιότερο και καλύτερο υπάρχει στην Ευρώπη και την Αμερική». Ζαχαροπλαστείο, εστιατόριο, τμήμα χορού, μπαρ και αίθουσα μπριτζ συμπληρώνουν το προφίλ της γειτονιάς…

Οπως λέει στα «ΝΕΑ» ο Φοίβος Ζώης, μέλος της Monumenta που έχει ερευνήσει τα κτίρια του Λαχείου Συντακτών, «είναι ενδεικτικό πως την ίδια χρονιά ο δεύτερος λαχνός είναι ένα διαμέρισμα επί των οδών Ρηγίλλης και Λυκείου, η οποία μάλλον θεωρείτο υποδεέστερη περιοχή, ενώ ο τρίτος νικητής λαμβάνει ένα διαμέρισμα στην… ταπεινή οδό Βουκουρεστίου στο Κολωνάκι».

Πράγματι, όπως λέει στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» ιδιοκτήτρια διαμερίσματος στην οδό Μαυρομματαίων 15, το συγκεκριμένο κτίριο, που αποτελεί έργο του αρχιτέκτονα Σόλωνα Κυδωνιάτη, καθηγητή του ΕΜΠ, ήταν μια πολυκατοικία «με πανσέδες και τριανταφυλλιές, στην οποία ζούσαν μεταξύ άλλων η εφοπλιστική οικογένεια Λαιμού, ένας φαρμακοβιομήχανος, ανώτατοι τραπεζικοί υπάλληλοι, καπνέμποροι, καλλιεργημένοι αστοί, ενώ από τον πρώτο ως τον τρίτο όροφο επιτρεπόταν να χρησιμοποιηθούν διαμερίσματα για επαγγελματική χρήση.

Ο μαρμάρινος Ερμής που κοσμεί την είσοδο της πολυκατοικίας σώθηκε αρκετές φορές από προσπάθειες κλοπής, ενώ ανεπανάληπτης καλλιτεχνικής αξίας ήταν οι απλίκες σε σχήμα μπουκέτου τουλίπας που υπήρχαν στην είσοδο αλλά εκλάπησαν μια Κυριακή, όταν έλειπε ο θυρωρός».

Περισσότερα από 10.000 κτίρια

H οργάνωση Monumenta, η οποία ασχολείται με την προστασία της φυσικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς στην Ελλάδα και έχει καταγράψει περισσότερα από 10.000 κτίρια της περιόδου 1835-1940 στην Αθήνα, έχει συγκεντρώσει αρχειακό υλικό για τα σπίτια που χάρισε το Λαχείο Συντακτών στα περίπου 40 χρόνια κυκλοφορίας του.

«Για τη Monumenta το υλικό αυτό είναι πολύτιμο» λέει στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο»  η Ειρήνη Γρατσία, επικεφαλής της οργάνωσης. «Αποτελεί έναν σημαντικό βοηθό στην προσπάθειά μας να ‘αποκαταστήσουμε’ το κατεδαφισμένο κτιριακό απόθεμα της Αθήνας. Τεκμηριώνει τα κτίρια, και μάλιστα κτίρια που έχουν χαθεί, έχει φωτογραφίες τους, την πολεοδομική τους ταυτότητα και άλλες πληροφορίες.  Επίσης, αυτό το υλικό έχει κοινωνικό χαρακτήρα. Δίνει στοιχεία για μια εποχή με έντονες στεγαστικές ανάγκες που είχαν προκύψει μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο στην Ελλάδα, και κυρίως μετά τον Εμφύλιο, ο οποίος άφησε το αποτύπωμά του σε κτίρια. Δεν είναι τυχαίο, για παράδειγμα, ότι οι καταχωρήσεις του Λαχείου Συντακτών προβάλλονται ιδιαίτερα σε εφημερίδες που απευθύνονται σε λαϊκές τάξεις, όπως ο  ‘Ριζοσπάστης’. Θα ήταν ενδιαφέρον να γίνει περαιτέρω έρευνα, όπως το ποιοι ήταν οι άνθρωποι που κληρώθηκαν».

Μεταξύ των κτιρίων που έχουν εντοπίσει η Monumenta και ο Φοίβος Ζώης είναι η οικία της οδού Ματρόζου 52 που κληρώθηκε με το Λαχείο Συντακτών την Πρωτοχρονιά του 1939. «Η νεόδμητη διώροφη οικία στην οδό Ματρόζου 52 παρουσιάζεται σε φύλλο της εφημερίδας ‘Νέα Αλήθεια’ του 1938». Και παραμένει σήμερα ίδια. «Αλλες έντεκα κατοικίες που περιλαμβάνονται στο ίδιο φύλλο είναι δυστυχώς κατεδαφισμένες» λέει η Ειρήνη Γρατσία.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει, επίσης, η πολυκατοικία στην γωνία των οδών Καλύμνου 40 και Πιπίνου, η οποία αποτέλεσε ολόκληρη τον πρώτο λαχνό του Λαχείου των Συντακτών το 1948 και υπάρχει ακόμη, σχεδόν 80 χρόνια μετά. Επίσης, χαρακτηριστική είναι η πολυκατοικία επί της οδού Πατησίων 67, έργο του πολιτικού μηχανικού Ισαάκ Μωσσέ, το 1955-1957, στην οποία είχε κληρωθεί ένα διαμέρισμα του 2ου ορόφου. Στη θέση της παραμένει και η πολυκατοικία επί των οδών Πατησίων 167 και Σπάρτης, επί της πλατείας Αμερικής, η οποία αποτέλεσε ολόκληρη το πρώτο έπαθλο στο Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο Συντακτών το 1949 και κατασκευάστηκε από την «ΤΕΡΚΑ».

Economy
Δημόσιο Χρέος: Το βουνό του χρέους δεν τελειώνει με τις πρόωρες αποπληρωμές

Δημόσιο Χρέος: Το βουνό του χρέους δεν τελειώνει με τις πρόωρες αποπληρωμές

World
Ευρωπαϊκά ομόλογα: Η μεγάλη αλλαγή και τι σηματοδοτεί η στροφή της Ολλανδίας 

Ευρωπαϊκά ομόλογα: Η μεγάλη αλλαγή και τι σηματοδοτεί η στροφή της Ολλανδίας 

inWellness
inTown
Ράμμος για Φλώρινα: Θα τραγουδάμε ό,τι θέλουμε σε όποια γλώσσα θέλουμε
Ελλάδα 28.12.25

«Θα τραγουδάμε ό,τι θέλουμε σε όποια γλώσσα θέλουμε» - Παρέμβαση Ράμμου για Φλώρινα

Ο πρώην πρόεδρος της ΑΔΑΕ, Χρήστος Ράμμος, πήρε θέση για το περιστατικό στη Φλώρινα σημειώνοντας ότι «σήμερα απαγορεύεται ένα τραγούδι αύριο μπορεί να απαγορευτεί η ελευθερία του λόγου»

Σύνταξη
Ανοιχτά καταστήματα την Κυριακή – Το ωράριο λειτουργίας έως την Τετάρτη
Ελλάδα 28.12.25

Ανοιχτά καταστήματα την Κυριακή – Το ωράριο λειτουργίας έως την Τετάρτη

Την τελευταία Κυριακή του χρόνου τα καταστήματα λειτουργούν κανονικά, όμως ενδέχεται να υπάρξουν μικρές διαφοροποιήσεις στο ωράριο από επιχείρηση σε επιχείρηση, μόνο για τις περιπτώσεις που κλείνουν νωρίτερα.

Σύνταξη
Αγρότης με δεσμευμένο λογαριασμό: «Δεν έχω ούτε ένα ευρώ» – H κυβέρνηση «λειτουργεί με πρακτικές Βόρειας Κορέας»
Αγανάκτηση 28.12.25

Αγρότης με δεσμευμένο λογαριασμό: «Δεν έχω ούτε ένα ευρώ» – H κυβέρνηση «λειτουργεί με πρακτικές Βόρειας Κορέας»

Αγανάκτηση στον αγροτικό κόσμο σε μια κρίσιμη περίοδο για το μέλλον των κινητοποιήσεων. Αγρότης από τα Μάλγαρα είδε τον λογαριασμό του να μηδενίζει αιφνίδια και χωρίς καμία προειδοποίηση.

Σύνταξη
Αγροτικές κινητοποιήσεις: Η «σκόνη» από τα διασπαστικά «μπλόκα του διαλόγου» πεισμώνει τους αγρότες
Αγροτικές κινητοποιήσεις 27.12.25

Τα διασπαστικά «μπλόκα του διαλόγου» πεισμώνουν τους αγρότες - «Όποιος παίζει το παιχνίδι της κυβέρνησης είναι υπόλογος»

Χοντροκομένη κίνηση διάσπασης των αγροτών με χρώμα… «γαλάζιο» και «δοκιμασμένη συνταγή». Ούτε βήμα πίσω από τη μεγάλη πλειοψηφία των αγροκτηνοτρόφων που οργανώνουν την απάντησή τους στα μπλόκα, κλιμακώνοντας τις δράσεις και απαντώντας με ξεκάθαρο τρόπο.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Τσουχτερό κρύο και θυελλώδεις άνεμοι έως 11 Μποφόρ στη Βόρεια Ελλάδα
Ο Καιρός 27.12.25

Τσουχτερό κρύο και θυελλώδεις άνεμοι έως 11 Μποφόρ στη Βόρεια Ελλάδα

Οι επόμενες ημέρες αναμένεται να θυμίζουν χειμώνα και κάτι περισσότερο, καθώς αναμένονται ιδιαίτερα σφοδροί άνεμοι στην Βόρεια Ελλάδα. Προτροπή να ασφαλίσουν οι πολίτες αντικείμενα στα μπαλκόνια τους.

Σύνταξη
Κρήτη: Τρεις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης το Σάββατο – 209 μετανάστες μεταφέρθηκαν σε λιμάνια
Μεταναστευτικό 27.12.25

Τρεις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης το Σάββατο στην Κρήτη - 209 μετανάστες μεταφέρθηκαν σε λιμάνια

Συνολικά 209 μετανάστες μεταφέρθηκαν το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου με ασφάλεια σε λιμάνια - Συγκεκριμένα στο λιμάνι των Καλών Λιμένων, του Κόκκινου Πύργου και της Γαύδου

Σύνταξη
Καλλιθέα: Βίντεο ντοκουμέντο από τη φωτιά στο διαμέρισμα με τους δύο νεκρούς – Ακούστηκε έκρηξη και ξέσπασαν φλόγες
Στην Καλλιθέα 27.12.25

Βίντεο ντοκουμέντο από τη φωτιά στο διαμέρισμα με τους δύο νεκρούς - Ακούστηκε έκρηξη και ξέσπασαν φλόγες

Στο διαμέρισμα και συγκεκριμένα στο χολ βρέθηκε σόμπα συνδεδεμένη με φιάλη υγραερίου, με τις πρώτες ενδείξεις να κάνουν λόγο για διαρροή

Σύνταξη
Βαρδούσια: Η στιγμή της ανάσυρσης των τεσσάρων ορειβατών που έχασαν τη ζωή τους
Βίντεο 27.12.25

Η στιγμή της ανάσυρσης των τεσσάρων ορειβατών που έχασαν τη ζωή τους στα Βαρδούσια

Μία από τις πιο συγκλονιστικές τραγωδίες των τελευταίων χρόνων στα ελληνικά βουνά σημειώθηκε στα Βαρδούσια Όρη. Το απόγευμα του Σαββάτου ολοκληρώθηκε η επιχείρηση ανάσυρσης των σορών. Βίντεο ντοκουμέντο.

Σύνταξη
Επιχείρηση «διαίρει και βασίλευε» από την κυβέρνηση με τη συνδρομή ημετέρων στα μπλόκα και στα Μέσα – «18» λειτουργούν διασπαστικά – Σηκώνουν το γάντι οι αγρότες
Η επόμενη φάση 27.12.25

Επιχείρηση «διαίρει και βασίλευε» από την κυβέρνηση με τη συνδρομή ημετέρων στα μπλόκα και στα Μέσα – «18» λειτουργούν διασπαστικά – Σηκώνουν το γάντι οι αγρότες

«Σπάστε το κοινό αγροτικό μέτωπο» είναι η επόμενη φάση της κυβερνητικής επιχείρησης εναντίον του αγώνα των αγροτών, μετά την απόφαση για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Επενδύοντας σε μια «δοκιμασμένη συνταγή», η κυβέρνηση ενεργοποιεί μηχανισμούς για διάσπαση του κοινού μετώπου, με ομάδες «γαλάζιων» αγροτών που κάνουν μεμονωμένες συναντήσεις με τον Τσιάρα και «18 μπλόκα» που θέλουν διάλογο. «Δεν θα τους περάσει» λένε οι αγρότες.

Στράτος Ιωακείμ, Δήμητρα Τριανταφύλλου
Αγρίνιο: Στο νοσοκομείο με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις 17χρονος που έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από τέσσερις νεαρούς
Αγρίνιο 27.12.25

Στο νοσοκομείο με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις 17χρονος που έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από τέσσερις νεαρούς

Ο ένας εκ των δραστών έχει ταυτοποιηθεί. Πρόκειται για νεαρό που έχει απασχολήσει τις αρχές και κατά το παρελθόν - Ο 17χρονος φέρεται να απειλήθηκε και με μαχαίρι

Σύνταξη
Η AI εισβάλλει στη διαδικασία προσλήψεων και δημιουργεί «φαύλο κύκλο» δυσαρέσκειας
Αμερικανική έρευνα 28.12.25

Η AI εισβάλλει στη διαδικασία προσλήψεων και δημιουργεί «φαύλο κύκλο» δυσαρέσκειας

Περισσότεροι από τους μισούς οργανισμούς στις ΗΠΑ ενέταξαν εργαλεία AI στη διαδικασία πρόσληψης εργαζομένων το 2025, έδειξε έρευνα της Society for Human Resource Management

Γιώργος Πολύζος
Γιώργος Πολύζος
Ράμμος για Φλώρινα: Θα τραγουδάμε ό,τι θέλουμε σε όποια γλώσσα θέλουμε
Ελλάδα 28.12.25

«Θα τραγουδάμε ό,τι θέλουμε σε όποια γλώσσα θέλουμε» - Παρέμβαση Ράμμου για Φλώρινα

Ο πρώην πρόεδρος της ΑΔΑΕ, Χρήστος Ράμμος, πήρε θέση για το περιστατικό στη Φλώρινα σημειώνοντας ότι «σήμερα απαγορεύεται ένα τραγούδι αύριο μπορεί να απαγορευτεί η ελευθερία του λόγου»

Σύνταξη
Μακεδονικά φαντάσματα
Πατριδοκαπηλία 28.12.25

Μακεδονικά φαντάσματα

Κάποιοι θέλουν να επενδύσουν ξανά σε έναν άνευ αντικειμένου εθνικισμό σε σχέση με το «Μακεδονικό»

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Τελευταία Κυριακή με τα καταστήματα ανοικτά – Εκτιμήσεις της αγοράς για τον χριστουγεννιάτικο τζίρο
Πίνακας 28.12.25

Τελευταία Κυριακή με τα καταστήματα ανοικτά - Εκτιμήσεις της αγοράς για τον χριστουγεννιάτικο τζίρο

Σήμερα Κυριακή, λίγο πριν την εκπνοή του 2025, οι καταναλωτές θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν τα ψώνια τους - Στις χειμερινές εκπτώσεις μετατοπίζεται το ενδιαφέρον της αγοράς για αυξημένες πωλήσεις

Σύνταξη
Γκρίφο: Ο Ιταλός με καριέρα μόνο στη Γερμανία, ονειρεύεται τη Serie A
Ποδόσφαιρο 28.12.25

Γκρίφο: Ο Ιταλός με καριέρα μόνο στη Γερμανία, ονειρεύεται τη Serie A

Ο 32χρονος επιθετικός τη Φράιμπουργκ Βιντσέντζο Γκρίφο γεννήθηκε στη Γερμανία, όμως καλοβλέπει το ενδεχόμενο να πάει στην Ιταλία. Μετά τη φανέλα της εθνικής της να φορέσει και συλλόγου

Βάιος Μπαλάφας
Από τα κόκκινα χαλιά στα χαρακώματα: Το 2000 Μέτρα μέχρι την Αντρίιβκα δεν είναι «μια προπαγανδιστική ταινία»
Μστισλάβ Τσέρνοφ 28.12.25

Από τα κόκκινα χαλιά στα χαρακώματα: Το 2000 Μέτρα μέχρι την Αντρίιβκα δεν είναι «μια προπαγανδιστική ταινία»

Ο Μστισλάβ Τσέρνοφ εξηγεί γιατί το 2000 Μέτρα μέχρι την Αντρίιβκα δεν είναι άλλη μια ταινία για τη φρίκη του πολέμου, αλλά ένα ντοκουμέντο για την απόσταση ανάμεσα στην ειρήνη της Δύσης και την ουκρανική αυτοάμυνα στην πρώτη γραμμή

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ανδρέας Ξανθός: Ενισχύσαμε το ΕΣΥ εν μέσω μνημονίων – Σήμερα είτε πρέπει να πληρώσεις, είτε να βρεις μέσο
InTalks 28.12.25

Ανδρέας Ξανθός: Ενισχύσαμε το ΕΣΥ εν μέσω μνημονίων – Σήμερα είτε πρέπει να πληρώσεις, είτε να βρεις μέσο

Ο Ανδρέας Ξανθός, υπουργός Υγείας στα χρόνια διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ μιλάει στο in επ' ευκαιρία της κυκλοφορίας του βιβλίου του «Το Κόκκινο Νήμα: Υγεία-Κοινωνία-Πολιτική». Θυμάται την περίοδο της εφαρμογής μιας πολιτικής υγείας με αριστερό πρόσημο εν μέσω μνημονίων. Τονίζει ότι σήμερα «η εποχή αρχίζει να θυμίζει την προ ΕΣΥ περίοδο και αυτό επειδή οι πολίτες για να έχουν αξιόπιστη φροντίδα υγείας θα πρέπει είτε να πληρώνουν είτε να αναζητούν μέσο». Ξεκαθαρίζει δε πως ο δικός του κύκλος στην πολιτική έχει κλείσει.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Ο Μακόλεϊ Κάλκιν άφησε κάποτε την υποκριτική για να «βγαίνει με κορίτσια και να κάνει παρέα με συνομηλίκους»
'90 28.12.25

Ο Μακόλεϊ Κάλκιν άφησε κάποτε την υποκριτική για να «βγαίνει με κορίτσια και να κάνει παρέα με συνομηλίκους»

Μιλώντας για την επαγγελματική του πορεία σε ένα νέο επεισόδιο του Mythical Kitchen, ο Μακόλεϊ Κάλκιν είπε ότι άφησε την υποκριτική το 1994, καθώς ήθελε να ζήσει μια «κανονική ζωή».

Σύνταξη
Νέα φορολογική κλίμακα: Πόσο αυξάνονται οι μισθοί από την Πρωτοχρονιά
Πίνακας 28.12.25

Πόσο αυξάνονται οι μισθοί από την Πρωτοχρονιά, με βάση τη νέα φορολογική κλίμακα

Όσοι έχουν ετήσια εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ (μισθοί πάνω από 700-800 ευρώ τον μήνα) θα δουν περισσότερα χρήματα στον τραπεζικό τους λογαριασμό λόγω μειωμένων κρατήσεων

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Το νομοσχέδιο για τις ένοπλες δυνάμεις πυροδοτεί γαλάζιες συζητήσεις για «πόλεμο» Μητσοτάκη – Δένδια
Παρασκήνιο 28.12.25

Το νομοσχέδιο για τις ένοπλες δυνάμεις πυροδοτεί γαλάζιες συζητήσεις για «πόλεμο» Μητσοτάκη – Δένδια

Ποια κίνηση του πρωθυπουργού θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεγάλη εσωκομματική διαμάχη. Τα σενάρια με πρωταγωνιστές Μητσοτάκη - Δένδια δείχνουν το κλίμα στο εσωτερικό της ΝΔ

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Αγορά εργασίας: Όταν «έσπασαν» τα όρια μεταξύ δουλειάς και προσωπικού χρόνου – Κυριακή όπως Δευτέρα…
«Always-On» 28.12.25

Όταν «έσπασαν» τα όρια μεταξύ δουλειάς και προσωπικού χρόνου - Κυριακή όπως Δευτέρα στην αγορά εργασίας

Στη σύγχρονη αγορά εργασίας η Κυριακή έχει πάψει να αποτελεί το «ιερό» οχυρό του ελεύθερου χρόνου. Μετατρέπεται αργά αλλά σταθερά σε μια ακόμη ρευστή μεταβλητή στο βωμό της παραγωγικότητας και της διαρκούς διαθεσιμότητας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
