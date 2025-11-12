Μια συζήτηση για το πώς μπορεί να σωθεί η παράδοση μέσω της τέχνης – Συμμετέχουν σημαντικοί Έλληνες αρχιτέκτονες

Τρεις από τους σημαντικότερους, εν ζωή, Έλληνες αρχιτέκτονες, καθώς και έναν εκπρόσωπο της νεότερης γενιάς, υποδέχεται η Πάτρα.

Πρόκειται για μια σπάνια ευκαιρία συνάντησης κορυφαίων αρχιτεκτόνων για να μιλήσουν για την Τέχνη και την Αρχιτεκτονική ως πυλώνες τοπικής ιστορίας και πολιτιστικής ταυτότητας, στο πλαίσιο της κεντρικής εκδήλωσης της δράσης «Ένα Βιβλίο για τον Τόπο μου», που διοργανώνει το Ινστιτούτο Τοπικής Ιστορίας σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/ Τμήμα Δυτικής Ελλάδας και με την υποστήριξη και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.

Τέχνη και Αρχιτεκτονική

Η εκδήλωση με θέμα «Η Τέχνη και η Αρχιτεκτονική ως Τοπική Ιστορία» θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 18:00, στην Αγορά Αργύρη (Αράτου 12 & Αγίου Ανδρέου).

Ομιλητές της εκδήλωσης θα είναι οι:

• Δημήτρης Αντωνακάκης, επίτιμος διδάκτωρ Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Πανεπιστημίου Πατρών, Πολυτεχνείου Κρήτης

• Δημήτρης Φιλιππίδης, ομότιμος καθηγητής Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

• Μανόλης Κορρές, ομότιμος καθηγητής Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

• Παναγιώτης Πάγκαλος, καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Η εκδήλωση αποτελεί συνέχεια των βιωματικών εργαστηρίων που πραγματοποιήθηκαν στη Σταμνά Αιτωλοακαρνανίας με αφορμή τη μελέτη των κτερισμάτων ενός πρωτογεωμετρικού νεκροταφείου που εντοπίστηκε στο χωριό.

Η φετινή θεματική εστιάζει στον ρόλο της Τέχνης και της Αρχιτεκτονικής, ως βασικών φορέων έκφρασης των μεταβαλλόμενων τοπικών χαρακτηριστικών της κοινωνίας κάθε εποχής.

Στη συζήτηση που θα ακολουθήσει, θα εξεταστεί:

• πώς η τοπικότητα και η ιστορική μνήμη μπορούν να ενσωματωθούν δημιουργικά στη σύγχρονη καλλιτεχνική και αρχιτεκτονική έκφραση,

• με ποιους τρόπους διατηρείται η παράδοση,

• ποιες πληροφορίες και αφηγηματικές πρακτικές είναι απαραίτητες για τη συγγραφή της Τοπικής Ιστορίας,

• πώς τα αρχιτεκτονικά έργα ή οι αναστηλώσεις, όταν εντάσσονται σε βιβλία Τοπικής Ιστορίας, μπορούν να λειτουργούν ως σύγχρονες δημιουργίες που ενδυναμώνουν τον ενεργό και σκεπτόμενο πολίτη.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης θα λειτουργεί Έκθεση Βιβλίου Τοπικής Ιστορίας.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.