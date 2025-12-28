Διάρρηξη σημειώθηκε στο 2ο δημοτικό σχολείο Άργους Ορεστικού, κατά τη διάρκεια της νύχτας της 26ης Δεκεμβρίου, δεύτερης ημέρας των Χριστουγέννων.

Οι δράστες εκμεταλλεύτηκαν την ησυχία των εορταστικών ημερών και την απουσία κίνησης γύρω από το σχολικό συγκρότημα. Η είσοδος στο κτίριο φέρεται να έγινε από την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Οι δράστες κατάφεραν να παραβιάσουν σημείο εισόδου της αίθουσας και από εκεί απέκτησαν πρόσβαση στους εσωτερικούς χώρους του σχολείου, σύμφωνα με το ertnews.gr.

Ιδιαίτερα σημαντική χαρακτηρίζεται η λεία των δραστών

Οι διαρρήκτες κινήθηκαν στοχευμένα, αναζητώντας τεχνολογικό εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για τις καθημερινές ανάγκες των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Από την καταγραφή που πραγματοποιήθηκε, διαπιστώθηκε η κλοπή τεσσάρων φορητών υπολογιστών και ενός προβολέα.

Η οικονομική ζημιά χαρακτηρίζεται, κατά πληροφορίες του ίδιου μέσου, ως ιδιαίτερα σημαντική, καθώς πρόκειται για εξοπλισμό που αποκτήθηκε μέσω προγραμμάτων ενίσχυσης και δωρεών, αποτελώντας σημαντικό εργαλείο για την εκπαιδευτική διαδικασία.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ κλιμάκιο της σήμανσης συνέλεξε στοιχεία και αποτυπώματα που άφησαν πίσω τους οι δράστες. Οι Αρχές πραγματοποιούν αναζητήσεις για τον εντοπισμό τους.