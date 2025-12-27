newspaper
Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Καβάλο – Το «νησί των δισεκατομμυριούχων» με τη σκοτεινή φήμη
Κόσμος 27 Δεκεμβρίου 2025 | 08:00

Καβάλο – Το «νησί των δισεκατομμυριούχων» με τη σκοτεινή φήμη

Πώς το γαλλικό νησί «κόσμημα» ανάμεσα στην Κορσική και τη Σαρδηνία μετατράπηκε σε ιδιωτικό «γκέτο» ανομίας και χλιδής για πλούσιους και μαφιόζους

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Dugnadsånd: Το μυστικό για να είναι κάθε μέρα Χριστούγεννα

Dugnadsånd: Το μυστικό για να είναι κάθε μέρα Χριστούγεννα

Spotlight

Το Καβάλο ή «Cavaddu» στα κορσικανικά, είναι ένα μικρό νησί έκτασης μόλις 1,2 τ. χλμ με πολυτελείς βίλες κρυμμένες πίσω από γρανιτένιους βράχους, με φόντο τα τιρκουάζ νερά της Μεσογείου.

Σε αυτόν τον επίγειο παράδεισο, που ανήκει στον δήμο του Μπονιφάτσιο στην Κορσική -τη νοτιότερη κοινότητα στη Μητροπολιτική Γαλλία- όσοι δεν είναι κάτοικοι δεν είναι ευπρόσδεκτοι. Εκτός αν πρόκειται για εύπορους τουρίστες.

Διασημότητες επισκέπτονται τακτικά αυτή την απομονωμένη γωνιά της Μεσογείου, όπου η διακριτικότητα και η απομόνωση αποτελούν τρόπο ζωής.

Ο μακαρίτης Σίλβιο Μπερλουσκόνι έμενε κατά διαστήματα εκεί, όπως επίσης ο Μπιλ Γκέιτς και ο Γάλλος πρώην ποδοσφαιριστής Ζινεντίν Ζιντάν.

Ένα πολυτελές ξενοδοχείο είναι το μοναδικό της περιοχής και φιλοξενεί συχνά τραπεζίτες, μεγιστάνες της βιομηχανίας και πάσης φύσεως κροίσους.

Όσα σπίτια είναι προς πώληση, στοιχίζουν εκατομμύρια ευρώ.

Κι αν και οι παραλίες ανήκουν στο δημόσιο, υπάρχουν πολυάριθμες καταγγελίες για παρουσία φυλάκων ασφαλείας, που απασχολούνται από τους ιδιοκτήτες βιλών και απομακρύνουν επισκέπτες, παράνομα, με το επιχείρημα ότι πρόκειται για ιδιωτική ιδιοκτησία.

Αυτή η στρεβλή κατάσταση διαρκεί εδώ και δεκαετίες.

Πρόσφατα η κορσικανική κοινότητα, υπό την ηγεσία των αυτονομιστών, αποφάσισε να ανακτήσει τον έλεγχο.

Αναπτυξιακό πρόγραμμα, που εγκρίθηκε νωρίτερα φέτος, προβλέπει έργα ύψους περίπου 430.000 ευρώ έως το 2032.

Περιλαμβάνει την κατασκευή παραλιακού μονοπατιού και δύο προβλητών πρόσβασης στο βόρειο τμήμα του νησιού. Ο δήμος του Μπονιφάτσιο, από την πλευρά του, ψήφισε την ανάληψη της διαχείρισης του λιμανιού του νησιού από τον Ιούνιο του 2026.

«Ενώ όλοι φαίνεται να συμφωνούν στην ανάγκη προστασίας του εξαιρετικού φυσικού τοπίου», λέει στην εφημερίδα Le Figaro ο εισαγγελέας της Μπαστιά, Ζαν-Φιλίπ Ναβάρ, «είναι λυπηρό να βλέπουμε μια μορφή ιδιωτικοποίησης αυτού του νησιού και μια σχεδόν συστηματική περιφρόνηση του εταιρικού, εργατικού, φορολογικού, πολεοδομικού και περιβαλλοντικού δικαίου».

Νησί-άντρο κροίσων και μαφιόζων

Πριν από μερικά χρόνια, το Καβάλο προσέλκυσε επίσης μαφιόζους και κακοποιούς κάθε είδους, πρόθυμους να ξεπλύνουν χρήμα μακριά από αδιάκριτα βλέμματα.

Αυτό το εκρηκτικό μείγμα κατέστη δυνατό χάρη σε μια διαδικασία ιδιωτικοποίησης που ξεκίνησε το 1968, υπό την ηγεσία του Ζαν Καστέλ. Εκείνη τη χρονιά, ο πρώην «πρίγκιπας της παριζιάνικης νύχτας» (πέθανε το 1999) αγόρασε το αρχιπέλαγος Λαβέτσι -μια ομάδα 23 νησιών, νησίδων και υφάλων- έναντι τριών εκατομμυρίων φράγκων, μαζί με τις παραλίες.

Αφότου ο δήμος του Μπονιφάτσιο επανέκτησε την κυριότητα, στις αρχές της δεκαετίας του 1990, το αρχιπέλαγος χαρακτηρίστηκε προστατευόμενο φυσικό καταφύγιο.

Μόνο το Καβάλο εξαιρέθηκε και ο Ζαν Καστέλ το μετέτρεψε σε υπερπολυτελή τουριστικό προορισμό.

Το 1993, ένας Ιταλός μαφιόζος από το Παλέρμο, ονόματι Λίλο Λαουριτσέλα, ανέλαβε τον έλεγχο του νησιού.

Για αρκετά χρόνια κατείχε τη θέση του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας Compagnie des îles Lavezzi, που ήταν υπεύθυνη για την ανάπτυξη του Καβάλο.

Επί «θητείας» του, το νησί εισήλθε στην εποχή του τσιμέντου, μέσα σε κλίμα εκβιασμών, ξεπλύματος χρήματος και τρομοκρατικών επιθέσεων.

Ο Λαουριτσέλα θεωρούνταν ύποπτος για ξέπλυμα χρήματος από ναρκωτικά για λογαριασμό της Κόζα Νόστρα, ενώ ανέπτυξε αμφίσημες σχέσεις με την κορσικανική εθνικιστική οργάνωση FLNC.

Μέσα σε λίγα χρόνια σημειώθηκαν δεκάδες επιθέσεις.

Ο ίδιος ο Λαουριτσέλα δολοφονήθηκε το 2002 στη Βενεζουέλα, κοντά στο Καράκας.

Ανακτώντας τον έλεγχο… εν μέρει

Όταν οι αυτονομιστές ανέλαβαν την περιφερειακή εξουσία, το 2015, έβαλαν στο στόχαστρο την πολεοδομική ανάπτυξη του νησιού.

Τη θεωρούσαν σύμβολο κερδοσκοπίας στην αγορά ακινήτων.

«Το τσίρκο» των τελευταίων δεκαετιών τελείωσε», διακήρυξε ο εθνικιστής Ζιλ Σιμεονί μετά την εκλογή του ως επικεφαλής της περιφερειακής κυβέρνησης στην Κορσική, το 2018.

«Οι εταιρείες-βιτρίνα στην Ελβετία, τα Νησιά Κέιμαν, η μαφία, οι δολοφονημένοι διευθύνοντες σύμβουλοι στη Βενεζουέλα… όλα όσα έχετε δει».

Όμως τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν ακριβώς έτσι.

Τον Σεπτέμβριο του 2023, κατόπιν έκθεσης του Περιφερειακού Ελεγκτικού Συνεδρίου, η εισαγγελία της Μπαστιά άνοιξε έρευνα για φερόμενη δωροδοκία.

Ο Ζιλ Σιμεονί διώχθηκε, επειδή δεν είχε εισπράξει ενοίκια από εστιατόριο που λειτουργούσε επιχειρηματίας με στενές σχέσεις με εγκληματική ομάδα.

Η υπόθεση τελικά τέθηκε στο αρχείο, αλλά ανέδειξε τις δυσκολίες των δημόσιων αρχών να ανακτήσουν τον έλεγχο του Καβάλο.

Τον περασμένο Μάιο, το δημοτικό συμβούλιο ψήφισε υπέρ της ανάληψης της διαχείρισης του τοπικού λιμανιού, αρχής γενομένης από τον Ιούνιο του 2026.

Σημειωτέον ότι το διαχειρίζεται ιδιωτική εταιρεία εδώ πάνω από 30 χρόνια.

Στο μεσοδιάστημα, έχουν ασκηθεί οι πρώτες διώξεις για περιβαλλοντικά ζητήματα ή για μη συμμόρφωση με τους ισχύοντες οικοδομικούς κανονισμούς.

Για τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, πάντως -που αγωνίζονται εδώ και δεκαετίες για την προστασία της περιοχής- πρέπει να γίνουν πολύ περισσότερα.

Στο στόχαστρό τους βρίσκονται οι κατασκευές σε περιοχές Natura 2000 και  άλλες προστατευόμενες ζώνες.

«Καναρίνι στο ανθρακωρυχείο»;

«Το Καβάλο είναι ο προάγγελος όσων θα μπορούσαν να συμβούν στις ακτές της Κορσικής και αλλού», προειδοποιεί ο Βινσέντ Κούκι, μέλος της περιβαλλοντικής οργάνωσης ABCDE.

«Βρισκόμαστε στην καρδιά του φυσικού καταφυγίου, με ένα λιμάνι που δεν θα έπρεπε να υπάρχει εκεί, ένα νησί με ακραία ανθρώπινη παρέμβαση, με βίλες σε αστρονομικές τιμές, αγορασμένες από εταιρείες εγκατεστημένες σε φορολογικούς παραδείσους», εξηγεί.

«Οι Κορσικανοί δεν έχουν πλέον τον έλεγχο. Τελείωσε», λέει απογοητευμένος.

Απομένει η δράση της Δικαιοσύνης, που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή για να μπει τέλος σε αυτές τις καταχρήσεις, όπως επισημαίνει ο εισαγγελέας της Μπαστιά, δίνοντας μια πρώτη εικόνα των ερευνών.

«Οι έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη αντικατοπτρίζουν τη σύγκλιση ποικίλων συμφερόντων, ιδιωτικών βεβαίως, συχνά ξένων, αλλά και, για ορισμένα, πιθανόν άμεσα συνδεδεμένων με το εγκληματικό περιβάλλον του νησιού», υπογραμμίζει ο Ζαν-Φιλίπ Ναβάρ.

Πρόκειται για έναν τόπο που για λίγους μοιάζει παράδεισος, αλλά για πολλούς έχει γίνει κόλαση.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Επενδύσεις: Σε… θολά νερά με πολλά ερωτήματα – Κλειδί το φθηνό χρήμα

Επενδύσεις: Σε… θολά νερά με πολλά ερωτήματα – Κλειδί το φθηνό χρήμα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Dugnadsånd: Το μυστικό για να είναι κάθε μέρα Χριστούγεννα

Dugnadsånd: Το μυστικό για να είναι κάθε μέρα Χριστούγεννα

World
UBS: Μια δομική αλλαγή φέρνουν οι «έξυπνοι μετρητές» ρεύματος στον πληθωρισμό

UBS: Μια δομική αλλαγή φέρνουν οι «έξυπνοι μετρητές» ρεύματος στον πληθωρισμό

inWellness
inTown
«Toxic»: Ένας άντρας, μια γυναίκα, ένας θανατηφόρος ιός – Το ψυχολογικό θρίλερ έρχεται στο θέατρο Αργώ
inTickets 25.12.25

«Toxic»: Ένας άντρας, μια γυναίκα, ένας θανατηφόρος ιός - Το ψυχολογικό θρίλερ έρχεται στο θέατρο Αργώ

Ο Γιώργος Αγγελίδης, μετά την επιτυχία της παράστασης «Αυτόματη Εστίαση», επιστρέφει με το «Toxic» - ένα ψυχολογικό θρίλερ που επιδιώκει να υπενθυμίσει πόσο αδιόρατα μπορεί να μεταμορφωθεί το οικείο σε απειλή.

Σύνταξη
Stream newspaper
Πώς διαμόρφωσε ο Τραμπ το 2025 – Ο ανταποκριτής που μπήκε στον Λευκό Οίκο απαντά
Ένας έτος Τραμπ 27.12.25

Πώς διαμόρφωσε ο Τραμπ το 2025 – Ο ανταποκριτής που μπήκε στον Λευκό Οίκο απαντά

Τι είναι αυτό που αιφνιδίασε έναν από τους πλέον έμπειρους ανταποκριτές στον Λευκό Οίκο, όσον αφορά την πρώτη χρονιά της δεύτερης θητείας Ντόναλντ Τραμπ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Νιγηρία: Ο Τραμπ είχε αναβάλει την επίθεση για να δώσει «ένα χριστουγεννιάτικο δώρο» στους τζιχαντιστές
«Δεν το περίμεναν» 27.12.25

Ο Τραμπ είχε αναβάλει την επίθεση στη Νιγηρία για... «ένα χριστουγεννιάτικο δώρο»

Τα πλήγματα στη Νιγηρία επρόκειτο να πραγματοποιηθούν την Τετάρτη, αλλά ο Τραμπ είπε «ας τους δώσουμε ένα χριστουγεννιάτικο δώρο» και η επιχείρηση αναβλήθηκε για την επομένη.

Σύνταξη
Βόρεια Κορέα: Σφυρηλατήθηκαν «δεσμοί αίματος» με τη Ρωσία, λέει ο Κιμ σε ευχετήριο μήνυμά του στον Πούτιν
Βόρεια Κορέα 27.12.25

Σφυρηλατήθηκαν «δεσμοί αίματος» με τη Ρωσία, λέει ο Κιμ

Το 2025 ήταν μια «πραγματικά σημαντική χρονιά» στη συμμαχία μεταξύ Πιονγιάνγκ και Μόσχας, η οποία σφυρηλατήθηκε από «δεσμούς αίματος», αναφέρει ο Κιμ Γιονγκ Ουν σε ευχετήριο μήνυμά του στον Πούτιν.

Σύνταξη
Νιγηρία: Με πυραύλους από drones MQ-9 Reaper οι επιδρομές των ΗΠΑ εναντίον των τζιχαντιστών
Θανατηφόρες επιθέσεις 27.12.25

Πώς χτύπησαν οι ΗΠΑ τους τζιχαντιστές στη Νιγηρία

Οι επιδρομές των ΗΠΑ εναντίον των τζιχαντιστών στη Νιγηρία εξαπολύθηκαν ύστερα από «εκτεταμένη συλλογή πληροφοριών, επιχειρησιακό σχεδιασμό και αναγνώριση», με τη συνδρομή της αφρικανικής χώρας.

Σύνταξη
Σομαλιλάνδη: «Επικίνδυνο προηγούμενο» η αναγνώρισή της από το Ισραήλ, προειδοποιεί η Αφρικανική Ενωση
«Επικίνδυνο προηγούμενο» 27.12.25

Η Αφρικανική Ενωση απορρίπτει «οποιαδήποτε αναγνώριση της Σομαλιλάνδης»

«Επικίνδυνο προηγούμενο», χαρακτηρίζει η Αφρικανική Ενωση την αναγνώριση της Σομαλιλάνδης από το Ισραήλ, ενέργεια που «απειλεί να δημιουργήσει επικίνδυνο προηγούμενο».

Σύνταξη
Υεμένη: Εκκληση από ΗΠΑ για αυτοσυγκράτηση – Απέφυγαν να πάρουν θέση
Δεν παίρνουν θέση 27.12.25

Εκκληση από ΗΠΑ για αυτοσυγκράτηση στην Υεμένη

Οι ΗΠΑ απέφυγαν να πάρουν θέση μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και ΗΑΕ για τις εχθροπραξίες στην Υεμένη, και περιορίστηκαν να απευθύνουν έκκληση για αυτοσυγκράτηση στις αντιμαχόμενες πλευρές.

Σύνταξη
Υεμένη: Η κυβέρνηση ζήτησε παρέμβαση της Σαουδικής Αραβίας ενάντια στους αυτονομιστές – Τύμπανα πολέμου
Κλιμάκωση 26.12.25

Τύμπανα πολέμου στην Υεμένη: Η κυβέρνηση ζήτησε παρέμβαση της Σαουδικής Αραβίας ενάντια στους αυτονομιστές

Η κυβέρνηση στην Υεμένη επιχειρεί να καταστείλει, με τη βοήθεια της Σαουδικής Αραβίας, τους αυτονομιστές αντάρτες που υποστηρίζονται από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Σύνταξη
Τραμπ: Ο Ζελένσκι δεν έχει τίποτα μέχρι να το εγκρίνω εγώ
Κόσμος 26.12.25

Τραμπ: Ο Ζελένσκι δεν έχει τίποτα μέχρι να το εγκρίνω εγώ

Ο Ζελένσκι σκοπεύει να συζητήσει το εδαφικό, το βασικό αγκάθι στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου με την Ρωσία, στη συνάντηση που θα έχει με τον Τραμπ στη Φλόριντα το Σαββατοκύριακο

Σύνταξη
Ουκρανία: Θα τελειώσει ο πόλεμος μέσα στο 2026;
Δισεπίλυτος γρίφος 26.12.25

Θα τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία μέσα στο 2026;

Ποιος ελέγχει τι στην Ουκρανία, δείτε χάρτη - Το «φινλανδικό», το «γεωργιανό» και το «προσωρινό» σενάριο για τον τερματισμό του πολέμου - Τι πιστεύουν στρατιωτικοί, αναλυτές και πολίτες

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Οι αποκαλύψεις του διαιτητή Εστράδα μετά από μια κόκκινη κάρτα στον Κριστιάνο Ρονάλντο
Ποδόσφαιρο 27.12.25

Οι αποκαλύψεις του διαιτητή Εστράδα μετά από μια κόκκινη κάρτα στον Κριστιάνο Ρονάλντο

Ο πρώην διαιτητής Χαβιέ Εστράδα έβγαλε στη φόρα το παρασκήνιο και τον… χαμό που ακολούθησε μετά από μια αποβολή που έκανε σε βάρος του Κριστιάνο Ρονάλντο, όταν αυτός έπαιζε στη Ρεάλ Μαδρίτης

Βάιος Μπαλάφας
Καιρός: Συννεφιασμένο σκηνικό το Σάββατο με πτώση της θερμοκρασίας – Πού θα βρέξει
Καιρός 27.12.25

Συννεφιασμένο σκηνικό το Σάββατο με πτώση της θερμοκρασίας - Πού θα βρέξει

Παγετός κατά τόπους νωρίς το πρωί στα βόρεια ηπειρωτικά - Από 6 έως 16 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός την εβδομάδα που έρχεται σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ

Σύνταξη
Όταν το πινγκ πονγκ ήταν νύχτα, χρήμα και τζόγος – Η αληθινή ιστορία πίσω από τον μύθο του «Marty Supreme»
Σόου και λεφτά 27.12.25

Όταν το πινγκ πονγκ ήταν νύχτα, χρήμα και τζόγος – Η αληθινή ιστορία πίσω από τον μύθο του «Marty Supreme»

Πριν γίνει οικογενειακό παιχνίδι, το πινγκ πονγκ στη Νέα Υόρκη ήταν νύχτα, χρήμα και τζόγος. Το Marty Supreme φωτίζει τον αληθινό μύθο του Μάρτι Ράισμαν, του σόουμαν που έζησε το παιχνίδι σαν τρόπο ζωής.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πώς διαμόρφωσε ο Τραμπ το 2025 – Ο ανταποκριτής που μπήκε στον Λευκό Οίκο απαντά
Ένας έτος Τραμπ 27.12.25

Πώς διαμόρφωσε ο Τραμπ το 2025 – Ο ανταποκριτής που μπήκε στον Λευκό Οίκο απαντά

Τι είναι αυτό που αιφνιδίασε έναν από τους πλέον έμπειρους ανταποκριτές στον Λευκό Οίκο, όσον αφορά την πρώτη χρονιά της δεύτερης θητείας Ντόναλντ Τραμπ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Χριστουγεννιάτικος εργασιακός εφιάλτης: Η κόπωση των εορτών αυξάνει τα εργατικά ατυχήματα κατά 42%
Διεθνής έρευνα 27.12.25

Χριστουγεννιάτικος εργασιακός εφιάλτης: Η κόπωση των εορτών αυξάνει τα εργατικά ατυχήματα κατά 42%

Η περίοδος των γιορτών είναι η πιο επικίνδυνη για εργατικά ατυχήματα, σε κλάδους με αυξημένο φόρτο εργασίας - όπως το λιανεμπόριο και η εφοδιαστική αλυσίδα, διαπιστώνει νέα έρευνα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Πώς τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας αναγκάζουν τη βιομηχανία τροφίμων να αλλάξει τακτική
Το μενού αλλάζει 27.12.25

Πώς τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας αναγκάζουν τη βιομηχανία τροφίμων να αλλάξει τακτική

Με περισσότερους από έναν στους δέκα Αμερικανούς να δηλώνουν ότι πσίρνουν αγωνιστές GLP-1, οι εταιρείες τροφίμων μικραίνουν τις μερίδες, περιορίζουν το αλάτι και τη ζάχαρη και αυξάνουν τις πρωτεΐνες.

Σύνταξη
Νιγηρία: Ο Τραμπ είχε αναβάλει την επίθεση για να δώσει «ένα χριστουγεννιάτικο δώρο» στους τζιχαντιστές
«Δεν το περίμεναν» 27.12.25

Ο Τραμπ είχε αναβάλει την επίθεση στη Νιγηρία για... «ένα χριστουγεννιάτικο δώρο»

Τα πλήγματα στη Νιγηρία επρόκειτο να πραγματοποιηθούν την Τετάρτη, αλλά ο Τραμπ είπε «ας τους δώσουμε ένα χριστουγεννιάτικο δώρο» και η επιχείρηση αναβλήθηκε για την επομένη.

Σύνταξη
Αργεντινή: Το Κογκρέσο ενέκρινε τον προϋπολογισμό της κυβέρνησης Μιλέι
Αργεντινή 27.12.25

Το Κογκρέσο ενέκρινε τον προϋπολογισμό του Μιλέι

«Οταν πάτε για ύπνο σήμερα, να πείτε στα παιδιά σας: Είμαι χαρούμενος γιατί κατέστρεψα το εκπαιδευτικό σύστημα», είπε γερουσιαστής της αντιπολίτευσης στην Αργεντινή μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού.

Σύνταξη
Βόρεια Κορέα: Σφυρηλατήθηκαν «δεσμοί αίματος» με τη Ρωσία, λέει ο Κιμ σε ευχετήριο μήνυμά του στον Πούτιν
Βόρεια Κορέα 27.12.25

Σφυρηλατήθηκαν «δεσμοί αίματος» με τη Ρωσία, λέει ο Κιμ

Το 2025 ήταν μια «πραγματικά σημαντική χρονιά» στη συμμαχία μεταξύ Πιονγιάνγκ και Μόσχας, η οποία σφυρηλατήθηκε από «δεσμούς αίματος», αναφέρει ο Κιμ Γιονγκ Ουν σε ευχετήριο μήνυμά του στον Πούτιν.

Σύνταξη
Νιγηρία: Με πυραύλους από drones MQ-9 Reaper οι επιδρομές των ΗΠΑ εναντίον των τζιχαντιστών
Θανατηφόρες επιθέσεις 27.12.25

Πώς χτύπησαν οι ΗΠΑ τους τζιχαντιστές στη Νιγηρία

Οι επιδρομές των ΗΠΑ εναντίον των τζιχαντιστών στη Νιγηρία εξαπολύθηκαν ύστερα από «εκτεταμένη συλλογή πληροφοριών, επιχειρησιακό σχεδιασμό και αναγνώριση», με τη συνδρομή της αφρικανικής χώρας.

Σύνταξη
Σομαλιλάνδη: «Επικίνδυνο προηγούμενο» η αναγνώρισή της από το Ισραήλ, προειδοποιεί η Αφρικανική Ενωση
«Επικίνδυνο προηγούμενο» 27.12.25

Η Αφρικανική Ενωση απορρίπτει «οποιαδήποτε αναγνώριση της Σομαλιλάνδης»

«Επικίνδυνο προηγούμενο», χαρακτηρίζει η Αφρικανική Ενωση την αναγνώριση της Σομαλιλάνδης από το Ισραήλ, ενέργεια που «απειλεί να δημιουργήσει επικίνδυνο προηγούμενο».

Σύνταξη
The Cure: Πέθανε ο Πέρι Μπαμόντε κιθαρίστας και κιμπορντίστας του συγκροτήματος
The Cure 27.12.25

Πέθανε στα 65 του ο Πέρι Μπαμόντε

«Με ανείπωτη θλίψη επιβεβαιώνουμε τον θάνατο του σπουδαίου φίλου και συναδέλφου μας, Πέρι Μπαμόντε», αναφέρει ανακοίνωση του αγγλικού συγκροτήματος The Cure.

Σύνταξη
Υεμένη: Εκκληση από ΗΠΑ για αυτοσυγκράτηση – Απέφυγαν να πάρουν θέση
Δεν παίρνουν θέση 27.12.25

Εκκληση από ΗΠΑ για αυτοσυγκράτηση στην Υεμένη

Οι ΗΠΑ απέφυγαν να πάρουν θέση μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και ΗΑΕ για τις εχθροπραξίες στην Υεμένη, και περιορίστηκαν να απευθύνουν έκκληση για αυτοσυγκράτηση στις αντιμαχόμενες πλευρές.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο