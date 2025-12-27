Στα «Νέα Σαββατοκύριακο»: Γιατί η νύχτα θα κρατήσει πολύ ακόμα
Τι φέρνει το 2026 • Η πιο αυταρχική μορφή εθνικισμού έχει γίνει η κυρίαρχη ιδεολογία της εποχής
- Μέσα στη «Φωλιά του Λύκου», το κρυφό αρχηγείο στο δάσος από όπου ο Χίτλερ διεύθυνε τον πόλεμο
- Απεργία ΣΕΗ το Σάββατο: Η ΕΝΘΕΠΑ διαψεύδει καθολικό «λουκέτο» στα θέατρα – Ποιοι στηρίζουν την κινητοποίηση
- Καθηγητής Χάρβαρντ για Τραμπ: «Δεν τερμάτισε πολέμους… είναι ανυπόμονος, κακός ειρηνοποιός»
- «Ζύγιζε μόλις 9 κιλά» – Νέα στοιχεία για τον τραγικό θάνατο του 3χρονου στην Αλεξανδρούπολη
Η πολιτική το 2026
4+1 μεταβλητές, 6+1 πρόσωπα και 4+1 σενάρια
Από 1ης Ιανουαρίου
Πόσο αυξάνονται οι μισθοί λόγω αλλαγής κλίμακας
Γιορτές 2025
…Με τα παιδιά στο νοσοκομείο «Αγία Σοφία»
…Με τους άστεγους στους δρόμους της Αθήνας
…Με τους αγρότες στα μπλόκα της Εθνικής
Και ένα διήγημα του Χρ. Χωμενίδη για τις γιορτές
- Σομαλιλάνδη: «Επικίνδυνο προηγούμενο» η αναγνώρισή της από το Ισραήλ, προειδοποιεί η Αφρικανική Ενωση
- Ουκρανία: Ο Ζελένσκι εμπλέκει και τη Λευκορωσία στον πόλεμο με τη Ρωσία
- The Cure: Πέθανε ο Πέρι Μπαμόντε κιθαρίστας και κιμπορντίστας του συγκροτήματος
- Η Ουκρανία σε συναγερμό – Επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους δέχεται το Κίεβο
- Υεμένη: Εκκληση από ΗΠΑ για αυτοσυγκράτηση – Απέφυγαν να πάρουν θέση
- Τα φάρμακα απώλειας βάρους επηρεάζουν (και) το Σίτι
- Καταναλωτές: Πόσο εξοικειωμένοι είναι με την ΑΙ – Ποιες εφαρμογές της εμπιστεύονται περισσότερο
