Μπλε τιμολόγια: Ένα στα τέσσερα νοικοκυριά με σταθερές χρεώσεις στο ρεύμα
Οικονομικές Ειδήσεις 27 Δεκεμβρίου 2025 | 17:38

Μπλε τιμολόγια: Ένα στα τέσσερα νοικοκυριά με σταθερές χρεώσεις στο ρεύμα

Ανεβαίνει ο αριθμός των οικιακών καταναλωτών που στρέφονται στα μπλε τιμολόγια ρεύματος – Το όφελος

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Στα μπλε τιμολόγια ρεύματος στρέφονται όλο και περισσότεροι καταναλωτές.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), από την αρχή του έτους ο αριθμός των οικιακών παροχών με μπλε τιμολόγια έχει αυξηθεί κατά 76%

Πόσοι έχουν μπλε τιμολόγια

Όπως προκύπτει από τα τελευταία στοιχεία της ΡΑΑΕΥ τον Οκτώβριο οι οικιακοί καταναλωτές με μπλε τιμολόγια ανέρχονται πλέον σε 1.530.171. Τον Ιανουάριο του 2025 ο αριθμός ήταν στους 867.161.

Με αργούς ρυθμούς μεν αλλά με αυξητικές τάσεις τα νοικοκυριά επιλέγουν τα προγράμματα των σταθερών τιμών στο ρεύμα. Με διάρκεια συμβολαίων που ανάλογα με τον πάροχο κινείται από 12 έως και 24 μήνες.

Οι οικιακοί καταναλωτές με πράσινα τιμολόγια ρεύματος μειώνονται. Έτσι, τον Οκτώβριο ήταν στους 3.554.135 από 4.140.451 τον Ιανουάριο.

Σχεδόν αμετάβλητος παραμένει ο αριθμός των οικιακών παροχών με κίτρινα (κυμαινόμενα) τιμολόγια ρεύματος. Τον Οκτώβριο ήταν στους 851.050, ενώ τον Ιανουάριο ήταν στους 885.039.

Το μερίδιο των «μπλε» στην αγορά

Πλέον τα μπλε τιμολόγια ρεύματος αντιστοιχούν στο 25,78% από 14,72% που ήταν τον Ιανουάριο.

Δηλαδή ένας στους τέσσερις οικιακούς καταναλωτές έχουν κάνει συμβόλαια με σταθερές χρεώσεις στο ρεύμα.

Το όφελος

Ας δούμε όμως αν και τι κερδίζουν όσοι οικιακοί καταναλωτές επιλέξουν μπλε τιμολόγια ρεύματος.

Το εύρος των χρεώσεων στα πράσινα ή ειδικά τιμολόγια ρεύματος σύμφωνα με τα στοιχεία της ΡΑΑΕΥ για την 27η Δεκεμβρίου είναι από 0,13928 έως 0,25252 ευρώ ανά κιλοβατώρα. Και το εύρος των παγίων είναι από τα 3,5 έως τα 5 ευρώ ανά μήνα.

Το εύρος των χρεώσεων στα μπλε τιμολόγια είναι από 0,088 έως 0,174 ευρώ ανά κιλοβατώρα, χωρίς να έχουν συμπεριληφθεί τα προγράμματα που συνδυάζουν και ρεύμα και φυσικό αέριο. Το πάγιο κυμαίνεται από 4,90 έως 9,90 ευρώ τον μήνα.

Οι ανεξάρτητοι πάροχοι με το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς έχουν χρεώσεις που κυμαίνονται στα 0,098 με 0,099 ευρώ ανά κιλοβατώρα για συμβόλαια 12μηνης διάρκειας.

Αν υποθέσουμε ότι ένας οικιακός καταναλωτής έχει πράσινο τιμολόγιο με χρέωση στα 0,13928 ευρώ ανά κιλοβατώρα και μηνιαίο πάγιο στα 5 ευρώ τότε για κατανάλωση 500 kWh το μήνα θα πληρώσει 74,64 ευρώ (μόνο οι ανταγωνιστικές χρεώσεις).

Αν ένας οικιακός καταναλωτής έχει μπλε τιμολόγιο με χρέωση 0,099 ευρώ ανά κιλοβατώρα και μηνιαίο πάγιο στα 9,90 ευρώ τότε θα πληρώνει τον μήνα για 12 μήνες 59,4 ευρώ.

Άρα θα έχει ένα όφελος τον μήνα 14,74 ευρώ.

