Η παράλληλη λειτουργία φυσικών καταστημάτων και διαδικτύου έχει διευρύνει σημαντικά τις επιλογές των καταναλωτών, έχοντας αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο ενημερώνονται και αγοράζουν. Ωστόσο, ανάλογα με το προϊόν που επιθυμούν να αγοράσουν προτιμούν και διαφορετικό κανάλι πώλησης, ενώ οι επιλογές δείχνουν να διαφοροποιούνται ανάλογα τη γενιά και το φύλο.

Τρόφιμα, ποτά και σνακ

Κατ’ αρχάς τα σούπερ μάρκετ λειτουργούν ως βασικός κόμβος αγοράς στη με σημαντική διαφορά, έναντι των αντίστοιχων μεριδίων σούπερ μάρκετ σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο, για όλες σχεδόν τις κατηγορίες τροφίμων και ποτών, με ποσοστά που κυμαίνονται μεταξύ 71% και 82%.

Το χαμηλότερο ποσοστό καταγράφεται στα φρέσκα τρόφιμα, όπου το μερίδιο των σούπερ μάρκετ περιορίζεται, λόγω της ισχυρής παρουσίας των υπαίθριων/λαϊκών αγορών και των τοπικών ή ανεξάρτητων καταστημάτων.

Η θέση των σούπερ μάρκετ στην ελληνική αγορά τροφίμων και ποτών είναι στρατηγική, καθώς διαμορφώνει όχι μόνο το περιβάλλον λιανικής, αλλά και τις επιλογές, τη συχνότητα και την εμπειρία αγοράς (customer experience) για τις συγκεκριμένες κατηγορίες.

Προϊόντα ομορφιάς και καλλυντικά

Όπως επίσης αναφέρει η Future Consumer Index 2025 (EY) κατακερματισμένη εμφανίζεται η κατηγορία προϊόντων ομορφιάς και καλλυντικών, με επτά κατηγορίες σημείων πώλησης να διεκδικούν διψήφια μερίδια της συγκεκριμένης αγοράς.

Στην πρώτη θέση βρίσκονται τα φαρμακεία (27%), ακολουθούν με ίδια ποσοστά τα εξειδικευμένα καταστήματα καλλυντικών (24%) και τα σούπερ μάρκετ (24%) και έπονται τα πολυκαταστήματα/εμπορικά κέντρα (20%) και τα online καταστήματα (20%).

Με παρόμοια ποσοστά ακολουθούν η απευθείας αγορά από το φυσικό ή online κατάστημα της μάρκας (17%) και τα τοπικά ή ανεξάρτητα καταστήματα (15%).

Τα φαρμακεία και τα σούπερ μάρκετ επιλέγονται, κυρίως, από την Gen X, τα καταστήματα που λειτουργούν αποκλειστικά online και οι διαδικτυακές πλατφόρμες αγορών επιλέγονται από τους Gen Z και Millennials, και τα πολυκαταστήματα/εμπορικά κέντρα από την Gen Z και την Gen X.

Ένδυση και υπόδηση

Η αποτύπωση των σημείων πώλησης αναδεικνύει την κατηγορία των ρούχων και υποδημάτων ως ιδιαίτερα κατακερματισμένη και πολυκαναλική.

Πρόκειται για τη μόνη κατηγορία όπου τα καταστήματα που λειτουργούν αποκλειστικά online και οι διαδικτυακές πλατφόρμες κατέχουν την πρώτη θέση (34%).

Υψηλά μερίδια διεκδικούν, επίσης, τα καταστήματα outlet (33%), τα πολυκαταστήματα και εμπορικά κέντρα (29%), τα τοπικά ή ανεξάρτητα καταστήματα (25%) και οι αγορές απευθείας από το κατάστημα ή το ηλεκτρονικό κατάστημα της μάρκας (25%).

Οι γυναίκες δείχνουν σημαντικά μεγαλύτερη προτίμηση σε online αγορές, είτε μέσω πλατφόρμας ή απευθείας από το φυσικό καταστήματα της μάρκας, σε σχέση με τους άνδρες.

Επίσης, οι γυναίκες, αλλά και οι νεότεροι καταναλωτές, προτιμούν περισσότερο τα καταστήματα μεταχειρισμένων (second hand) και τα επώνυμα καταστήματα πολυτελείας για τις αγορές τους.

Αντίθετα, οι άνδρες εκφράζουν σημαντικά περισσότερο την προτίμησή τους στα εξειδικευμένα καταστήματα. Τέλος, τα τοπικά καταστήματα προσελκύουν σημαντικά περισσότερο τους Gen X αγοραστές.

Είδη σπιτιού και οικιακής φροντίδας

Τα είδη σπιτιού και οικιακής φροντίδας είναι ισχυρά συνδεδεμένα με το κανάλι των σούπερ μάρκετ (61%). Μικρότερα μερίδια συγκεντρώνουν τα τοπικά ή ανεξάρτητα καταστήματα (20%) και τα καταστήματα που λειτουργούν αποκλειστικά online (13%), οι αγορές απευθείας από το κατάστημα ή το ηλεκτρονικό κατάστημα της μάρκας (10%) και τα εξειδικευμένα καταστήματα (10%), ενώ όλα τα υπόλοιπα σημεία πώλησης κυμαίνονται σε μονοψήφια ποσοστά.

Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη

To βασικό κανάλι αγοράς για τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη είναι τα εξειδικευμένα καταστήματα (66%), ενώ το ίδιο ισχύει και για τα διαρκή αγαθά, όπως λευκές συσκευές και έπιπλα.

Ακολουθούν με πολύ μεγάλη διαφορά τα καταστήματα που λειτουργούν αποκλειστικά online και οι διαδικτυακές πλατφόρμες, που επιλέγουν, κυρίως, οι άνδρες και οι κάτοικοι Αττικής, και τα πολυκαταστήματα. Τέλος, η αγορά απευθείας από το φυσικό ή διαδικτυακό κατάστημα της ίδιας της μάρκας δεν ξεπερνά το 20%.