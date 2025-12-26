Ράσφορντ: «Όταν μεγάλωσα συνειδητοποίησα τι είχε περάσει η μητέρα μου»

Μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και ξεχωριστή συνέντευξη παραχώρησε στην «Sport» ο Μάρκους Ράσφορντ, ο οποίος αναφέρθηκε στα παιδικά του χρόνια που ήταν φτωχικά.

Ο Άγγλος επιθετικός της Μπαρτσελόνα στάθηκε στη μητέρα του και πως εκείνη κατάφερε να μεγαλώσει εκείνον μαζί με τα τέσσερα αδέρφια του, ενώ ξεκαθάρισε ότι είναι πιο σημαντικό το να θυμάσαι από που προέρχεσαι, παρά εκεί που φτάνεις.

Οι δηλώσεις του Μάρκους Ράσφορντ:

«Η μητέρα μου μας μεγάλωσε μόνη της, εμένα, τα δύο μου αδέλφια και τις δύο αδελφές μου. Ζούσαμε όλοι μαζί στο ίδιο σπίτι μέχρι που τα αδέλφια μου μεγάλωσαν. Αυτός ήταν ο κύκλος μας, η οικογένειά μας. Όταν κοιτάζω πίσω, καταλαβαίνω ότι η κατάσταση ήταν δύσκολη, αλλά τότε, όταν ήμουν μικρός, ήμουν ευτυχισμένος και το θεωρούσα κάτι φυσιολογικό. Δεν ένιωθα δυστυχισμένος ούτε ότι ζούσα σε ένα δύσκολο περιβάλλον.

Πιστεύω ότι είναι πάντα σημαντικό από πού προέρχεσαι. Για μένα είναι ζωτικής σημασίας· δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάς τις ρίζες σου και είναι κάτι που θα έχω πάντα στο μυαλό μου. Δεν έχει σημασία πού θα φτάσεις στην καριέρα σου ή στη ζωή, αυτό πρέπει να το κουβαλάς μέσα σου. Το από πού έρχεσαι είναι μέρος της ταυτότητάς σου.

Μεγαλώνοντας, άρχισα να μιλάω περισσότερο μαζί της για όλες τις καταστάσεις που έπρεπε να αντιμετωπίσει. Συνειδητοποίησα ότι δεν ήταν καθόλου εύκολο για εκείνη. Γι’ αυτό, όσο ωρίμαζα, ήθελα να βοηθήσω και άλλες οικογένειες που βρίσκονται σε παρόμοια κατάσταση με αυτή που ζήσαμε εμείς. Είναι καλύτερο να βοηθήσεις έστω και μία οικογένεια, παρά να μην κάνεις τίποτα», κατέληξε ο Ράσφοντ.