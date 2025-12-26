«Ενδιαφέρεται για τον Γουέσλεϊ της Αλ Νασρ ο ΠΑΟΚ»
Την περίπτωση του Βραζιλιάνου εξτρέμ της Αλ Νασρ, Γουέσλεϊ, φέρεται να εξετάζει ο ΠΑΟΚ σύμφωνα με τουρκικό ρεπορτάζ.
- Καθηγητής Χάρβαρντ για Τραμπ: «Δεν τερμάτισε πολέμους… είναι ανυπόμονος, κακός ειρηνοποιός»
- «Ζύγιζε μόλις 9 κιλά» – Νέα στοιχεία για τον τραγικό θάνατο του 3χρονου στην Αλεξανδρούπολη
- Συναγερμός στην Κυψέλη – Με ελεγχόμενη έκρηξη εξουδετερώθηκε το ύποπτο αντικείμενο στην οδό Αμοργού
- Αμαξοστοιχία σταμάτησε για να βοηθήσει ορειβάτες - Με καρδιακά προβλήματα ο ένας
Δημοσίευμα από την Τουρκία αναφέρει ότι ο ΠΑΟΚ έχει βάλει στο «κάδρο» τον Γουέσλεϊ, που αγωνίζεται στην Αλ Νασρ.
Ο 20χρονος εξτρέμ, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων, μεταξύ των οποίων, η Σπόρτινγκ Λισαβόνας, η Σαχτάρ Ντόνετσκ, αλλά και η Σαμσουνσπόρ.
Το ρεπορτάζ για τον Γουέσλεϊ
🚨 Samsunspor, Al-Nassr’ın 20 yaşındaki sol kanatı Wesley’i kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.
🇧🇷 Brezilyalı oyuncuyla PAOK, Sporting Lizbon, Shaktar Donetsk gibi kulüplerde ilgileniyor. pic.twitter.com/MtzqsylioV
— Furkan Akgün (@furkakgun) December 25, 2025
Από την πλευρά της, η Αλ Νασρ είναι διατεθειμένη να παραχωρήσει τον 20χρονο παίκτη με μορφή δανεισμού προκειμένου να αποκτήσει εμπειρία και παραστάσεις στα γήπεδα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η ομάδα της Σαουδικής Αραβίας είχε αποκτήσει τον Γουέσλει έναντι 18 εκατ. ευρώ από τους Κορίνθιανς.
- IFFHS: Ο Τουρπέν καλύτερος διαιτητής του 2025 (pics)
- Με ιστορικό γκολ του Σαλάχ, η Αίγυπτος νίκησε τη Νότιο Αφρική (1-0)
- Μουσουλμανικό κράξιμο στον Σαλάχ λόγω… Χριστουγέννων! (pic)
- ΕΠΟ: Ο εσωτερικός πονοκέφαλος του Μάκη Γκαγκάτση
- O Ιωαννίδης αποθέωσε τον Παυλίδη: «Χαίρομαι να τον βλέπω να σκοράρει»
- ΚΕΔ: Τα πολλά κρυμμένα μυστικά και η έλλειψη διαφάνειας
- «Ενδιαφέρεται για τον Γουέσλεϊ της Αλ Νασρ ο ΠΑΟΚ»
- Σάκοτα: «Φορμαρισμένος ο Άρης, χρειάζεται προσοχή το παιχνίδι»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις