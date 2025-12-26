«Κινείται για τον Αντράντε ο ΠΑΟΚ…»

Ο ΠΑΟΚ κινείται με έντονους ρυθμούς στο μεταγραφικό παζάρι του Ιανουαρίου και, όπως προκύπτει από νέο δημοσίευμα του εξωτερικού, έχει προσθέσει ακόμη μία περίπτωση στο πλάνο του για την ενίσχυση των μετόπισθεν.

Στον «Δικέφαλο του Βορρά» συνεχίζεται η αναζήτηση κεντρικού αμυντικού από τη ρωσική αγορά, με το όνομα της ομάδας να εμφανίζεται εκ νέου σε ρεπορτάζ που αναφέρονται σε συγκεκριμένες επαφές και στοχευμένες κινήσεις, πέρα από ένα απλό στάδιο διερεύνησης.

Συγκεκριμένα, η ρωσική ιστοσελίδα «meridiansport.rs», επαναφέρει το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για τον Κέβιν Αντράντε της Μπάλτικα, τονίζοντας ότι η ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου ετοιμάζεται να καταθέσει πρόταση για την απόκτησή του. Η Μπάλτικα από την πλευρά της δεν είναι αρνητική στην παραχώρηση του 26χρονου Κολομβιανού στόπερ, αρκεί να φτάσει στα γραφεία της μία πρόταση ύψους 4-6 εκατομμυρίων ευρώ.

Το δημοσίευμα για τον ΠΑΟΚ και τον Αντράντε

«Τις τελευταίες ημέρες, υπάρχουν αναφορές στη Ρωσία και την Ελλάδα για την πρόθεση του ΠΑΟΚ να φέρει στις τάξεις τους έναν από τους αμυντικούς της Ζενίτ, Στραχίνια Εράκοβιτς ή Βάνια Ντρκούσιτς. Φαίνεται όμως πως ο ΠΑΟΚ δεν θα μπορέσει να υλοποιήσει τα πρωταρχικά του σχέδια κατά τη διάρκεια του ερχόμενου Ιανουαρίου, αλλά ο ελληνικός γίγαντας δεν εγκαταλείπει την αναζήτηση στην αγορά της ρωσικής ελίτ.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Ανάρ Ιμπραγκίμοφ, οι ασπρόμαυροι έχουν πλέον τραβήξει την προσοχή του κεντρικού αμυντικού της Μπάλτικα, Κέβιν Αντράντε, τον ύψους 189 εκατοστών αμυντικό από την Κολομβία, ο οποίος πριν “μετακομίσει” στην Premier League αγωνίστηκε στην Αμέρικα και την Πλατένσε.

Ο Αντράντε έχει πραγματοποιήσει 72 επίσημες εμφανίσεις με τη Μπάλτικα, πετυχαίνοντας τρία γκολ και δίνοντας μια ασίστ. Η ίδια πηγή αναφέρει ότι η Μπάλτικα θα ζητήσει από 4 έως 6 εκατ. ευρώ για να τον παραχωρήσει και πως ο ΠΑΟΚ ετοιμάζει αυτή τη στιγμή μια επίσημη προσφορά, μετά από άτυπες επαφές με τον σύλλογο και τον ατζέντη του Κολομβιανού», αναφέρει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα του εξωτερικού.