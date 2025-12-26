Σάκοτα: «Φορμαρισμένος ο Άρης, χρειάζεται προσοχή το παιχνίδι»
Ο Ντράγκαν Σάκοτα εστίασε στα σημεία που θα πρέπει να προσέξουν οι κιτρινόμαυροι για να πάρουν τη νίκη απέναντι στον Άρη.
Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Άρη (27/12, 16:00) στη SUNEL ARENA και ο Ντράγκαν Σάκοτα παραχώρησε δηλώσεις ενόψει της αναμέτρησης.
Συγκεκριμένα, ο τεχνικός της Ένωσης αναφέρθηκε στα σημεία – κλειδιά του ματς και παράλληλα, τόνισε ότι επιθυμεί η ομάδα του, μέσα από τη νίκη να δώσει χαρά στον κόσμο αυτές τις γιορτινές ημέρες.
Αναλυτικά, όσα είπε ο Σάκοτα:
«Έχουμε μπροστά μας ακόμη ένα μεγάλο ματς, με αντίπαλο μία ομάδα η οποία παλεύει για τους ίδιους στόχους με εμάς. Εκτός Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού, υπάρχει ένα γκρουπ ομάδων που έχει τον ίδιο στόχο και σ’ αυτό το γκρουπ ανήκουμε και εμείς, αλλά και ο Άρης. Ο Άρης έχει φορμαριστεί. Ξεκίνησε να κερδίζει στην Ευρώπη και στο Πρωτάθλημα και ξέρουμε τι μάς περιμένει. Διαθέτει παίκτες με μεγάλη εμπειρία, παίζει καλή άμυνα και έχει προσωπικότητες επιθετικά, όπως οι Τζόουνς, Νουά, Άντζουζιτς. Απαιτείται μεγάλη προσοχή.
Είναι ιδιαίτερη χαρά τώρα που οι ημέρες είναι γιορτινές, να έχουμε τον κόσμο στο πλευρό μας. Ελπίζουμε, ότι θα γεμίσουν οι οπαδοί μας το γήπεδο και θα μας βοηθήσουν όπως άλλωστε κάνουν πάντα. Το λέμε και το ξαναλέμε, αλλά δεν είναι σχήμα λόγου. Οι οπαδοί μας είναι η δύναμή μας. Θα θέλαμε πάρα πολύ να δώσουμε μία χαρά στον κόσμο μας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ντράγκαν Σάκοτα.
