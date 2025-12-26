Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Xmas movies: Γιατί οι ταινίες των γιορτών μας κάνουν χαρούμενους;
Μεγάλη αλήθεια 26 Δεκεμβρίου 2025 | 08:01

Xmas movies: Γιατί οι ταινίες των γιορτών μας κάνουν χαρούμενους;

Είναι η περίοδος αυτή που όλοι απολαμβάνουμε να βλέπουμε χριστουγεννιάτικες ταινίες. Έχεις σκεφτεί, όμως, γιατί μας κάνουν τόσο χαρούμενους;

Dugnadsånd: Το μυστικό για να είναι κάθε μέρα Χριστούγεννα

Dugnadsånd: Το μυστικό για να είναι κάθε μέρα Χριστούγεννα

Spotlight

Η περίοδος των Χριστουγέννων είναι γεμάτη με χαρά, αισιοδοξία, ελπίδα και, φυσικά, τις αγαπημένες μας Χριστουγεννιάτικες ταινίες, αυτές τις all time classic, που βλέπουμε ξανά και ξανά. Αν και μπορεί να φαίνονται απλά ψυχαγωγικές, οι Χριστουγεννιάτικες ταινίες προσφέρουν πολλά περισσότερα από μια στιγμή χαλάρωσης μπροστά στην τηλεόραση. Έχουν αποδεδειγμένα οφέλη για την υγεία μας, από την ενίσχυση της διάθεσης μέχρι τη μείωση του άγχους και την αύξηση της συναισθηματικής ευημερίας.

Νοσταλγία και συναισθηματική ευημερία: Η δύναμη της παράδοσης

Πόσες φορές έχετε βυθιστεί στην «πολυτέλεια» της νοσταλγίας παρακολουθώντας μια Χριστουγεννιάτικη ταινία; Οι ταινίες αυτές είναι γεμάτες από συναισθηματικά φορτισμένα στοιχεία που μας συνδέουν με το παρελθόν. Η νοσταλγία, σύμφωνα με τους ειδικούς, έχει θεραπευτική αξία: μας θυμίζει τις καλές εποχές, ξυπνάει αναμνήσεις και μας βοηθά να αναγνωρίσουμε ό,τι θετικό υπάρχει στη ζωή μας. Αυτά τα θετικά συναισθήματα που γεννά, μας βοηθούν να μειώσουμε τα επίπεδα του άγχους και της κατάθλιψης.

Η επανάληψη της παρακολούθησης αγαπημένων Χριστουγεννιάτικων ταινιών δημιουργεί ένα αίσθημα ασφάλειας και ζεστασιάς, το οποίο είναι καθοριστικό για την ψυχική ευημερία μας. Τα στοιχεία της ταινίας που μας θυμίζουν τα «καλά παλιά χρόνια» συντελούν στην αναγνώριση της συναισθηματικής μας ανάγκης για συντροφικότητα και σύνδεση, κάτι που είναι θεμελιώδες για την ανθρώπινη ευημερία.

Χαλαρώστε και αφήστε το άγχος να φύγει

Το άγχος των διακοπών είναι κάτι που όλοι έχουμε βιώσει: οι προετοιμασίες για τα Χριστούγεννα, η αγορά δώρων, η επίσκεψη σε συγγενείς. Οι Χριστουγεννιάτικες ταινίες, όμως, προσφέρουν μια ευπρόσδεκτη διέξοδο. Με την αίσθηση της πρόγνωσης και την απλότητα των ιστοριών τους, μας επιτρέπουν να ξεφύγουμε από τις καθημερινές πιέσεις και να απολαύσουμε μια ήρεμη στιγμή. Το άγχος μειώνεται όταν το μυαλό μας επικεντρώνεται σε κάτι ευχάριστο και προβλέψιμο, όπως μια Χριστουγεννιάτικο ιστορία με θετικό τέλος.

Η παρακολούθηση μιας feel-good ταινίας μπορεί να αποτελέσει μια μορφή αυτοφροντίδας, η οποία, εκτός από την ψυχαγωγία, προσφέρει και μια συναισθηματική ανακούφιση και ευδαιμονία. Κατά τη διάρκεια αυτών των στιγμών νιώθουμε πραγματικά ευτυχισμένοι, τα επίπεδα του άγχους μειώνονται και η παραγωγή των ορμονών του άγχους, όπως η κορτιζόλη, πέφτει.

Χριστουγεννιάτικες ταινίες: Μας συνδέουν με την οικογένεια και τους φίλους

Μια από τις πιο σημαντικές λειτουργίες των Χριστουγεννιάτικων ταινιών είναι η ικανότητά τους να ενισχύουν τις οικογενειακές σχέσεις και τις κοινωνικές συνδέσεις. Είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για να μαζευτούμε όλοι μαζί, να γελάσουμε, να μοιραστούμε κοινές εμπειρίες και να ενδυναμώσουμε τους δεσμούς μας. Οι οικογενειακές ταινίες με θετικές καταλήξεις ενισχύουν την αίσθηση της οικειότητας και της σύνδεσης, δημιουργώντας νέες, όμορφες αναμνήσεις που θα μας συντροφεύουν για πάντα.

Η κοινή παρακολούθηση μιας Χριστουγεννιάτικης ταινίας μπορεί να προσφέρει τη χαρά της συντροφικότητας και της αγάπης, και να μειώσει την κοινωνική απομόνωση, κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό κατά την περίοδο των γιορτών.

Πηγή γέλιου και χαράς

Το γέλιο είναι αναμφίβολα το καλύτερο φάρμακο, και οι Χριστουγεννιάτικες ταινίες είναι γεμάτες από σκηνές που προκαλούν γέλιο, χαρά και ευφορία. Αυτό το φυσικό “αντίδοτο” στο άγχος είναι διαθέσιμο σε κάθε Χριστουγεννιάτικη ταινία, που είναι γεμάτη με αστείες στιγμές και απλές, αλλά συγκινητικές ιστορίες.

Επίσης, το γέλιο που προκαλούν οι αγαπημένοι χαρακτήρες των Χριστουγεννιάτικων ταινιών βοηθά στην παραγωγή ενδορφινών, των “ορμονών της ευτυχίας”, που ενισχύουν τη γενικότερη ευημερία μας και μας προσφέρουν μία αίσθηση ικανοποίησης και ηρεμίας.

Cozy ταινίες ως μέσο αυτοφροντίδας

Σε έναν κόσμο γεμάτο απαιτήσεις και άγχη, οι Χριστουγεννιάτικες ταινίες αποτελούν έναν εξαιρετικό τρόπο για να χαλαρώσετε και να φροντίσετε την ψυχική σας υγεία. Είτε είστε μόνοι είτε με την οικογένεια και τους φίλους σας, οι Χριστουγεννιάτικες ταινίες προσφέρουν μια σύντομη, αλλά ισχυρή απόδραση από την καθημερινότητα. Με την αναγνώριση της σημασίας της χαλάρωσης και της συναισθηματικής ευημερίας, μπορείτε να εντάξετε αυτές τις ταινίες στην καθημερινότητά σας ως μια μορφή αυτόφροντίδας, η οποία ενισχύει την ευτυχία σας και μειώνει τα επίπεδα του άγχους.

* Πηγή: Vita

Ελληνικά ομόλογα: Γιατί οι ξένοι ψηφίζουν Ελλάδα

Ελληνικά ομόλογα: Γιατί οι ξένοι ψηφίζουν Ελλάδα

Dugnadsånd: Το μυστικό για να είναι κάθε μέρα Χριστούγεννα

Dugnadsånd: Το μυστικό για να είναι κάθε μέρα Χριστούγεννα

Αγορές: Οι σημαντικότερες εξελίξεις για το 2025

Αγορές: Οι σημαντικότερες εξελίξεις για το 2025

«Toxic»: Ένας άντρας, μια γυναίκα, ένας θανατηφόρος ιός – Το ψυχολογικό θρίλερ έρχεται στο θέατρο Αργώ
inTickets 25.12.25

«Toxic»: Ένας άντρας, μια γυναίκα, ένας θανατηφόρος ιός - Το ψυχολογικό θρίλερ έρχεται στο θέατρο Αργώ

Ο Γιώργος Αγγελίδης, μετά την επιτυχία της παράστασης «Αυτόματη Εστίαση», επιστρέφει με το «Toxic» - ένα ψυχολογικό θρίλερ που επιδιώκει να υπενθυμίσει πόσο αδιόρατα μπορεί να μεταμορφωθεί το οικείο σε απειλή.

Η Γέννηση του Ιησού δεν μοιάζει με χριστουγεννιάτικη κάρτα – Είναι μια ιστορία σφαγών, φόβου και προσφυγιάς
Άγια Νύχτα 25.12.25

Η Γέννηση του Ιησού δεν μοιάζει με χριστουγεννιάτικη κάρτα – Είναι μια ιστορία σφαγών, φόβου και προσφυγιάς

Η χριστουγεννιάτικη αφήγηση μιλά για ειρήνη και γαλήνη. Η ιστορική πραγματικότητα, όμως, δείχνει μια Γέννηση που εκτυλίχθηκε σε έναν κόσμο κατοχής, βίας και φόβου — μια ιστορία προσφυγιάς και επιβίωσης που, 2025 χρόνια μετά, μοιάζει ανησυχητικά οικεία

Stranger Things: Τα νέα επεισόδια έρχονται ξημερώματα – τι ώρα θα τα δει η Ελλάδα
Αγωνία στο κόκκινο 25.12.25

Stranger Things: Τα νέα επεισόδια έρχονται ξημερώματα – τι ώρα θα τα δει η Ελλάδα

Στις 03:00 τα ξημερώματα της Παρασκευής 26 Δεκεμβρίου ανεβαίνει στο Netflix το δεύτερο μέρος της τελευταίας σεζόν του Stranger Things, με τη μάχη στο Hawkins να μπαίνει στην τελική της ευθεία και το φινάλε της σειράς να πλησιάζει

Οι καλές, οι κακές, οι άσχημες και οι κουλ φιγούρες του Άι Βασίλη στη μεγάλη οθόνη – Μια cine δεκάδα
«Ηo-Ηo-Ηo» 25.12.25

Οι καλές, οι κακές, οι άσχημες και οι κουλ φιγούρες του Άι Βασίλη στη μεγάλη οθόνη - Μια cine δεκάδα

Από το Ο Άι Βασίλης είναι Λέρα του Billy Bob Thornton έως τον Richard Attenborough στο Miracle on 34th Street ο σινεκριτικός των Times ανατρέχει στις καλύτερες ερμηνείες του γενειοφόρου δωροδότη.

«Toxic»: Ένας άντρας, μια γυναίκα, ένας θανατηφόρος ιός – Το ψυχολογικό θρίλερ έρχεται στο θέατρο Αργώ
inTickets 25.12.25

«Toxic»: Ένας άντρας, μια γυναίκα, ένας θανατηφόρος ιός - Το ψυχολογικό θρίλερ έρχεται στο θέατρο Αργώ

Ο Γιώργος Αγγελίδης, μετά την επιτυχία της παράστασης «Αυτόματη Εστίαση», επιστρέφει με το «Toxic» - ένα ψυχολογικό θρίλερ που επιδιώκει να υπενθυμίσει πόσο αδιόρατα μπορεί να μεταμορφωθεί το οικείο σε απειλή.

Είναι το «Μια Υπέροχη Ζωή» μια αθώα χριστουγεννιάτικη ταινία – ή μήπως όχι;
Culture Live 25.12.25

Είναι το «Μια Υπέροχη Ζωή» μια αθώα χριστουγεννιάτικη ταινία – ή μήπως όχι;

Για δεκαετίες αντιμετωπίζεται ως το απόλυτο χριστουγεννιάτικο παραμύθι για τη δύναμη της κοινότητας και της αλληλεγγύης. Κι όμως, πίσω από τη ζεστή εικόνα της «Μιας Υπέροχης Ζωής», κρύβονται πιο σύνθετα ερωτήματα για την εξουσία, την αποδοχή και το ποιοι μένουν τελικά στο περιθώριο

Τεντ Σαράντος: Απόλυτος ηγεμόνας της ψυχαγωγίας για το Variety – Πρώτος ανάμεσα σε 120
Ομογένεια 24.12.25

Τεντ Σαράντος: Απόλυτος ηγεμόνας της ψυχαγωγίας για το Variety – Πρώτος ανάμεσα σε 120

Σε μια εποχή γεμάτη σεισμικές αλλαγές στον χάρτη και τις συνήθειες της ψυχαγωγίας, το Variety επιλέγει τους 120 πιο ισχυρούς παίκτες της βιομηχανίας. Ο ελληνοαμερικανός Τεντ Σαράντος του Netflix είναι, δίκαια, στην κορυφή

Από τον ζόφο στη γιορτή και τα πολιτικά μηνύματα – Η ιστορία του ανθρώπου που δημιούργησε τον Άγιο Βασίλη
«Ελεύθεροι και ίσοι» 24.12.25

Από τον ζόφο στη γιορτή και τα πολιτικά μηνύματα – Η ιστορία του ανθρώπου που δημιούργησε τον Άγιο Βασίλη

Κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα, τα Χριστούγεννα έκαναν πραγματικά ένα άλμα από μια ζοφερή, θρησκευτική γιορτή στη γιορτή δώρων και διασκέδασης. Η σκοτεινή και συναρπαστική ιστορία του ανθρώπου που δημιούργησε τον Άγιο Βασίλη.

Οι Κόνορ Στόρι και Χάντσον Γουίλιαμς κατάλαβαν γρήγορα ότι το σεξ στην οθόνη «πουλάει»
Twitter; 24.12.25

Οι Κόνορ Στόρι και Χάντσον Γουίλιαμς κατάλαβαν γρήγορα ότι το σεξ στην οθόνη «πουλάει»

Σε πρόσφατη συνέντευξή τους στο GQ, οι Κόνορ Στόρι και Χάντσον Γουίλιαμς, οι οποίοι πρωταγωνιστούν στη σειρά «Heated Rivalry», στάθηκαν στις σεξουαλικές τους σκηνές και αποκάλυψαν τα συμπεράσματά τους.

Το «Ριφιφί του Αιώνα» – Η αληθινή ιστορία πίσω από τη νέα σειρά του Σωτήρη Τσαφούλια
Ελληνικό Casa De Papel 24.12.25

Το «Ριφιφί του Αιώνα» - Η αληθινή ιστορία πίσω από τη νέα σειρά του Σωτήρη Τσαφούλια

Το θρυλικό «Ριφιφί του Αιώνα» στην Τράπεζα Εργασίας λίγο πριν τα Χριστούγεννα του 1992, είναι η ιστορία που αναπαράγει η Σωτήρης Τσαφούλιας στη νέα του σειρά για την Cosmote TV.

Τελικά, δεν απολύθηκε μόνο ο Έρικ Στόλτζ από την υπερπαραγωγή «Επιστροφή στο Μέλλον» – Αλλά και η Μελόρα Χάρντιν
Εξευτελιστικό; 23.12.25

Τελικά, δεν απολύθηκε μόνο ο Έρικ Στόλτζ από την υπερπαραγωγή «Επιστροφή στο Μέλλον» – Αλλά και η Μελόρα Χάρντιν

Ενώ η απόλυση του Έρικ Στόλτζ από την ταινία «Επιστροφή στο Μέλλον» είναι μία από τις πιο διαβόητες στο Χόλιγουντ, η απομάκρυνση της Μελόρα Χάρντιν παρέμεινε στην αφάνεια για δεκαετίες.

Σπουδαία νίκη για τους Ρόκετς (119-96) – Οι Γουόριορς «καθάρισαν» Κλέι Τόμπσον και Μάβερικς (126-116)
Μπάσκετ 26.12.25

Σπουδαία νίκη για τους Ρόκετς (119-96) – Οι Γουόριορς «καθάρισαν» Κλέι Τόμπσον και Μάβερικς (126-116)

Οι Χιούστον Ρόκετς επικράτησαν των Λέικερς στο Λος Άντζελες με 119-96 στο Λος Άντζελες, ενώ νωρίτερα οι Γουόριορς πήραν μεγάλη νίκη κόντρα στους Μάβερικς (126-116).

Από το Λονδίνο μέχρι το Ντουμπάι: Ποιοι ήταν οι πιο δημοφιλείς προορισμοί στον κόσμο το 2025
Planet Travel 26.12.25

Από το Λονδίνο μέχρι το Ντουμπάι: Ποιοι ήταν οι πιο δημοφιλείς προορισμοί στον κόσμο το 2025

Το 2025, οι ταξιδιώτες αναζητούσαν εμπειρίες που συνδυάζουν πολιτισμό, γαστρονομία και αυθεντική περιπέτεια, αναδεικνύοντας τις πιο δημοφιλείς πόλεις του κόσμου

Σε θέσεις μάχης οι αγρότες: Συσκέψεις στα μπλόκα, αποφάσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο – Αγωνία στο Μαξίμου
Agro-in 26.12.25

Σε θέσεις μάχης οι αγρότες: Συσκέψεις στα μπλόκα, αποφάσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο – Αγωνία στο Μαξίμου

«Θα είμαστε εδώ και μετά τις γιορτές!» διαμηνύουν στην κυβέρνηση οι αγρότες ζητώντας ουσιαστικές και άμεσες λύσεις στα αιτήματα επιβίωσής τους. Με τοπικές συσκέψεις προετοιμάζονται για αποφάσεις σχετικά με την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, που θα ληφθούν στη νέα πανελλαδική συνάντησή τους την Κυριακή

Μήπως ο Τραμπ είναι… ανισόρροπος; – Μια αναδρομή στην ασυνήθιστη συμπεριφορά του Αμερικανού προέδρου το 2025
Λιγάκι... 26.12.25

Μήπως ο Τραμπ είναι… ανισόρροπος; – Μια αναδρομή στην ασυνήθιστη συμπεριφορά του Αμερικανού προέδρου το 2025

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δείξει μια ακανόνιστη και παράξενη συμπεριφορά καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, με αποτέλεσμα να υπάρχουν ερωτήματα σχετικά με την πνευματική του οξύτητα

Κρασί επιδορπίου: Η επιστροφή του στο τραπέζι – Η νέα μόδα
Οικονομικές Ειδήσεις 26.12.25

Το κρασί επιδορπίου γίνεται ξανά τάση

Παρ’ όλα αυτά, τα γλυκά κρασιά προσφέρουν κάτι μοναδικό – τη δυνατότητα να δοκιμάσει κανείς ένα εξαιρετικά παλαιωμένο κρασί σε προσιτή τιμή.

Τι γνωρίζουμε για το χριστουγεννιάτικο χτύπημα του Τραμπ σε βάση του Ισλαμικού Κράτους στη Νιγηρία
«ειρηνοποιός» 26.12.25

Τι γνωρίζουμε για το χριστουγεννιάτικο χτύπημα του Τραμπ σε βάση του Ισλαμικού Κράτους στη Νιγηρία

«Καλά Χριστούγεννα σε όλους, συμπεριλαμβανομένων των νεκρών τρομοκρατών, οι οποίοι θα γίνουν πολύ περισσότεροι αν συνεχίσουν να σφαγιάζουν αθώους χριστιανούς», έγραψε μεταξύ άλλων ο Τραμπ

Taste Atlas: Στην κορυφή του κόσμου η Γραβιέρα Νάξου ΠΟΠ
Agro-in 26.12.25

Στην κορυφή του κόσμου η Γραβιέρα Νάξου ΠΟΠ

Η κατάταξη του Taste Atlas βασίζεται σε διεθνείς αξιολογήσεις, ιστορικά στοιχεία και γευστικά χαρακτηριστικά των προϊόντων, αναδεικνύοντας την Γραβιέρα Νάξου ΠΟΠ ως σημείο αναφοράς σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ισπανία: Οι διαφορετικές προσεγγίσεις της στεγαστικής κρίσης από Βαρκελώνη και Μαδρίτη
Οικονομικές Ειδήσεις 26.12.25

Πώς αντιμετωπίζουν Βαρκελώνη και Μαδρίτη τη στεγαστική κρίση

Η Βαρκελώνη και η Μαδρίτη δεν αντιπροσωπεύουν μόνο διαφορετικές πολιτικές, αλλά και διαφορετικά μέλλοντα – Διαμετρικά αντίθετες οι πολιτικές για το στεγαστικό στις 2 πόλεις της Ισπανίας

