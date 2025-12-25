Συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια της αεροπορικής τραγωδίας στην Τουρκίας όπου συνετρίβη το ιδιωτικό αεροσκάφος Falcon 50 στο οποίο έχασαν τη ζωή τους οκτώ άτομα μεταξύ των οποίων και η ελληνίδα αεροσυνοδός Μαρία Παππά.

Σύμφωνα με όσα προκύπτουν από το χρονολόγιο των επικοινωνιών ανάμεσα στον πιλότο του μοιραίου αεροσκάφους και τον πύργο ελέγχου, από τη στιγμή που ο κυβερνήτης εξέπεμψε σήμα κινδύνου PAN-PAN —χαμηλότερης προτεραιότητας από το MAYDAY, μεσολάβησαν μόλις επτά λεπτά έως ότου το Falcon εξαφανιστεί από τα ραντάρ, έχοντας πλέον συντριβεί.

Η τουρκική κυβέρνηση έδωσε στη δημοσιότητα τις τελευταίες επικοινωνίες του ιδιωτικού αεροσκάφους τύπου Falcon 50. Σύμφωνα με τον υπουργό Μεταφορών και Υποδομών Αμπτουλκαντίρ Ουράλογλου, το αεροσκάφος απογειώθηκε στις 20:17 τοπική ώρα από το αεροδρόμιο Εσενμπογκά της Άγκυρας με προορισμό το αεροδρόμιο Μιτίγκα της Τρίπολης στη Λιβύη.

Στις 20:25 του δόθηκε άδεια να ανέλθει στα 34.000 πόδια. Έξι λεπτά αργότερα, ενώ βρισκόταν περίπου στα 32.000 πόδια, ο κυβερνήτης εξέπεμψε σήμα ανάγκης «PAN-PAN, PAN-PAN, PAN-PAN», αναφέροντας γενική ηλεκτρική βλάβη και ζητώντας διανυσμάτωση ραντάρ για επιστροφή στην Άγκυρα.

Στις 20:32 οι ελεγκτές του παρείχαν πορεία και επίπεδο καθόδου.

Στις 20:33 ο πιλότος ενεργοποίησε τον κωδικό έκτακτης ανάγκης 7700. Τότε διαπιστώθηκε ότι τα στοιχεία υψομέτρου του αεροσκάφους δεν ήταν πλέον ορατά στο ραντάρ.

Στις 20:34, λόγω παρεμβολών στην επικοινωνία, ο ελεγκτής επιβεβαίωσε το επίπεδο ήχου, ενώ το αεροσκάφος παραδόθηκε στη Μονάδα Ελέγχου Προσέγγισης.

Στις 20:35 το Falcon εξέπεμψε εκ νέου «PAN-PAN» και έλαβε νέες οδηγίες για διανυσμάτωση και κάθοδο.

Ένα λεπτό αργότερα, στις 20:36, η επικοινωνία άρχισε να διακόπτεται, η φωνή του πιλότου έγινε δυσδιάκριτη και καταγράφηκαν μερικές απώλειες δεδομένων πτήσης στην οθόνη του ραντάρ.

Στις 20:38 το αεροσκάφος εξαφανίστηκε πλήρως από τα ραντάρ και δεν υπήρξε καμία απάντηση στις κλήσεις των ελεγκτών, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες μέσω διαφορετικών συχνοτήτων για περίπου πέντε λεπτά.

🇱🇾🇹🇷 Libya’s Chief of General Staff Gen. Muhammad Ali Ahmed al-Haddad and four other members of the Libyan delegation have died in the crash of a Falcon 50 business jet in the vicinity of the capital of Turkey, Ankara, on Tuesday evening. The contact with Al-Haddad’s plane had… pic.twitter.com/TqgkiAmXY0 — Status-6 (Military & Conflict News) (@Archer83Able) December 23, 2025

Για 30 δευτερόλεπτα αποφεύχθηκε μεγαλύτερη τραγωδία

Σύμφωνα με τη Hurriyet, μια μεγαλύτερη τραγωδία αποφεύχθηκε για μόλις 30 δευτερόλεπτα.

Όπως αναφέρει η τουρκική εφημερίδα επικαλούμενη ειδικούς, αν το Falcon συνέχιζε την πορεία του για άλλα 30 δευτερόλεπτα τότε θα είχε συντριβεί στο κέντρο του χωριού Κεσικαβάκ που βρίσκεται σε απόσταση 2 χιλιομέτρων από το σημείο συντριβής του.

Κάτοικοι του χωριού αυτού ήταν οι πρώτοι που έφτασαν στο σημείο που κατέπεσε το Falcon βρίσκοντας διασκορπισμένα συντρίμμια σε χωράφια και δασικές περιοχές.