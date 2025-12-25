Συντριβή αεροσκάφους στην Τουρκία: Πώς αποφεύχθηκε μεγαλύτερη τραγωδία για 30 δευτερόλεπτα
Αν το Falcon συνέχιζε την πορεία του για άλλα 30 δευτερόλεπτα τότε θα είχε συντριβεί στο κέντρο του χωριού Κεσικαβάκ που βρίσκεται σε απόσταση 2 χιλιομέτρων από το σημείο συντριβής του, αναφέρει σε δημοσίευμά της η Hurriyet
Συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια της αεροπορικής τραγωδίας στην Τουρκίας όπου συνετρίβη το ιδιωτικό αεροσκάφος Falcon 50 στο οποίο έχασαν τη ζωή τους οκτώ άτομα μεταξύ των οποίων και η ελληνίδα αεροσυνοδός Μαρία Παππά.
Σύμφωνα με όσα προκύπτουν από το χρονολόγιο των επικοινωνιών ανάμεσα στον πιλότο του μοιραίου αεροσκάφους και τον πύργο ελέγχου, από τη στιγμή που ο κυβερνήτης εξέπεμψε σήμα κινδύνου PAN-PAN —χαμηλότερης προτεραιότητας από το MAYDAY, μεσολάβησαν μόλις επτά λεπτά έως ότου το Falcon εξαφανιστεί από τα ραντάρ, έχοντας πλέον συντριβεί.
Η τουρκική κυβέρνηση έδωσε στη δημοσιότητα τις τελευταίες επικοινωνίες του ιδιωτικού αεροσκάφους τύπου Falcon 50. Σύμφωνα με τον υπουργό Μεταφορών και Υποδομών Αμπτουλκαντίρ Ουράλογλου, το αεροσκάφος απογειώθηκε στις 20:17 τοπική ώρα από το αεροδρόμιο Εσενμπογκά της Άγκυρας με προορισμό το αεροδρόμιο Μιτίγκα της Τρίπολης στη Λιβύη.
Στις 20:25 του δόθηκε άδεια να ανέλθει στα 34.000 πόδια. Έξι λεπτά αργότερα, ενώ βρισκόταν περίπου στα 32.000 πόδια, ο κυβερνήτης εξέπεμψε σήμα ανάγκης «PAN-PAN, PAN-PAN, PAN-PAN», αναφέροντας γενική ηλεκτρική βλάβη και ζητώντας διανυσμάτωση ραντάρ για επιστροφή στην Άγκυρα.
Στις 20:32 οι ελεγκτές του παρείχαν πορεία και επίπεδο καθόδου.
Στις 20:33 ο πιλότος ενεργοποίησε τον κωδικό έκτακτης ανάγκης 7700. Τότε διαπιστώθηκε ότι τα στοιχεία υψομέτρου του αεροσκάφους δεν ήταν πλέον ορατά στο ραντάρ.
Στις 20:34, λόγω παρεμβολών στην επικοινωνία, ο ελεγκτής επιβεβαίωσε το επίπεδο ήχου, ενώ το αεροσκάφος παραδόθηκε στη Μονάδα Ελέγχου Προσέγγισης.
Στις 20:35 το Falcon εξέπεμψε εκ νέου «PAN-PAN» και έλαβε νέες οδηγίες για διανυσμάτωση και κάθοδο.
Ένα λεπτό αργότερα, στις 20:36, η επικοινωνία άρχισε να διακόπτεται, η φωνή του πιλότου έγινε δυσδιάκριτη και καταγράφηκαν μερικές απώλειες δεδομένων πτήσης στην οθόνη του ραντάρ.
Στις 20:38 το αεροσκάφος εξαφανίστηκε πλήρως από τα ραντάρ και δεν υπήρξε καμία απάντηση στις κλήσεις των ελεγκτών, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες μέσω διαφορετικών συχνοτήτων για περίπου πέντε λεπτά.
🇱🇾🇹🇷 Libya’s Chief of General Staff Gen. Muhammad Ali Ahmed al-Haddad and four other members of the Libyan delegation have died in the crash of a Falcon 50 business jet in the vicinity of the capital of Turkey, Ankara, on Tuesday evening.
The contact with Al-Haddad’s plane had… pic.twitter.com/TqgkiAmXY0
— Status-6 (Military & Conflict News) (@Archer83Able) December 23, 2025
Για 30 δευτερόλεπτα αποφεύχθηκε μεγαλύτερη τραγωδία
Σύμφωνα με τη Hurriyet, μια μεγαλύτερη τραγωδία αποφεύχθηκε για μόλις 30 δευτερόλεπτα.
Όπως αναφέρει η τουρκική εφημερίδα επικαλούμενη ειδικούς, αν το Falcon συνέχιζε την πορεία του για άλλα 30 δευτερόλεπτα τότε θα είχε συντριβεί στο κέντρο του χωριού Κεσικαβάκ που βρίσκεται σε απόσταση 2 χιλιομέτρων από το σημείο συντριβής του.
Κάτοικοι του χωριού αυτού ήταν οι πρώτοι που έφτασαν στο σημείο που κατέπεσε το Falcon βρίσκοντας διασκορπισμένα συντρίμμια σε χωράφια και δασικές περιοχές.
