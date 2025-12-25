Ρεβεγιόν στα πιο διάσημα εστιατόρια του κόσμου

Οι κρατήσεις είχαν γίνει το αργότερο μέχρι τον Σεπτέμβριο, σε κάποια κι από πέρσι.

Τα διασημότερα ξενοδοχεία και εστιατόρια στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες προσέφεραν και φέτος ειδικά μενού για το χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν, προκειμένου να προσελκύσουν εκλεπτυσμένους ουρανίσκους και… παχυλά πορτοφόλια.

Λονδίνο

Σε πρωτεύουσα της παγκόσμιας γαστρονομίας έχει εξελιχθεί το Λονδίνο τα τελευταία χρόνια, νικώντας το Παρίσι σε φίνα εστιατόρια, που περιλαμβάνονται στον οδηγό Μισελέν.

Στο ξενοδοχείο «The Ritz», το χριστουγεννιάτικο μενού στοίχισε 570 ευρώ το άτομο, με σαμπάνια υποδοχής και 6 πιάτα, με στρείδια, χαβιάρι, ψητό κρέας.

Στο έτερο δέος, το «Claridge’s» στην περιοχή του Mayfair, το εστιατόριο Μισελέν προσέφερε με 460 ευρώ το άτομο ένα μενού πιο παραδοσιακό, με ψητή γαλοπούλα με τρούφα και λεπτές πίτες με απαλή κρέμα μπράντι.

Στο «The Connaught», με 400 ευρώ το άτομο, οι πελάτες είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν βρετανική κουζίνα, ροστ μπιφ, γαλοπούλα, πουτίγκα δαμάσκηνου.

Παρίσι

Το ξενοδοχείο «George V» στο Παρίσι είναι η επιτομή της κομψότητας και της φινέτσας, με δύο εστιατόρια με αστέρια Μισελέν. Στο ρεστοράν «Georges V», το δείπνο του ρεβεγιόν κόστιζε 350 ευρώ το άτομο.

Ο διάσημος σεφ προτείνει γκουρμέ πιάτα όπως χτένι ταρτάρ με εκλεκτό χαβιάρι Oscietra ρωσικού οξύρρυγχου, ραβιόλι με βασιλικό κάβουρα και emulsion σαμπάνιας, κοτόπουλο Bresse.

Στο «Le Cinq» το δεύτερο εστιατόριο του ξενοδοχείου, το μενού έφτασε στα 900 ευρώ το άτομο.

Νέα Υόρκη

Το 5 αστέρων το ξενοδοχείο «The Peninsula», στην 5η Λεωφόρο της Νέας Υόρκης, προσέφερε φέτος μπουφέ για το χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν.

Τουλάχιστον 230 ευρώ το άτομο πλήρωσαν όσοι είχαν κάνει κράτηση από τον Σεπτέμβριο για να βρούνε τραπέζι και το μενού περιλαμβάνει μεγάλη ποικιλία ορεκτικών, επιλογές κρέατος/ θαλασσινών, επιδόρπιο.