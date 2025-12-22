Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Τι βάζουμε φέτος στο Ρεβεγιόν; Ένας Οδηγός Μόδας για μικρά και μεγαλύτερα Αγόρια
Τα Νέα της Αγοράς 22 Δεκεμβρίου 2025 | 08:48

Τι βάζουμε φέτος στο Ρεβεγιόν; Ένας Οδηγός Μόδας για μικρά και μεγαλύτερα Αγόρια

Η επιστροφή του Gentleman με άνεση.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ο επιθετικός καρκίνος που περνάει κάτω από τα «ραντάρ»: Αλλάζουν τα δεδομένα

Ο επιθετικός καρκίνος που περνάει κάτω από τα «ραντάρ»: Αλλάζουν τα δεδομένα

Spotlight

Αυτό που περιμέναμε όλοι τους τελευταίους μήνες είναι γεγονός. Οι μέρες των γιορτών είναι εδώ! Καθώς το σπίτι γεμίζει με τα αρώματα των μελομακάρονων και την προσμονή της αλλαγής του χρόνου, ένα ερώτημα που απασχολεί τους άνδρες είναι: Τι φοράμε στο ρεβεγιόν;

Φέτος, η ανδρική μόδα αποδεικνύει ότι η κομψότητα και η άνεση μπορούν να συνυπάρξουν, προσφέροντας επιλογές που ξεφεύγουν από το αυστηρό κουστούμι, χωρίς όμως να υποκύπτουν στο απόλυτο casual.

Το πνεύμα του ρεβεγιόν επιβάλλει λάμψη, υφές και χρώματα ακόμα και για τους άνδρες, ρούχα που δεν φοριούνται στην καθημερινότητα. Ετοιμαστείτε να αναδείξετε την πιο glam και ταυτόχρονα cozy πλευρά σας, ακολουθώντας τις πιο φρέσκες προτάσεις της μόδας.

Για τον άνδρα που θέλει να ξεχωρίσει στο ρεβεγιόν, η φετινή μόδα προτείνει μια στροφή προς την εκλεπτυσμένη, χαλαρή κομψότητα (soft tailoring) με έμφαση στα πολυτελή υφάσματα και τα έντονα χρώματα του χειμώνα.

  1. Η διαχρονικότητα του βελούδινου σακακιού

Είναι η απόλυτη τάση για τις γιορτές. Ένα σακάκι από βελούδο (velvet blazer) σε βαθύ χρώμα είναι το statement piece που χρειάζεστε για να εντυπωσιάσετε. Αντί για το κλασικό μαύρο, τολμήστε το βαθύ μπορντό (burgundy), το σμαραγδί πράσινο ή το navy blue. Το βελούδο προσθέτει μια πολυτελή, γιορτινή υφή που τραβάει τα βλέμματα. Όσο για το styling, συνδυάστε το βελούδινο σακάκι με ένα μαύρο ζιβάγκο ή ένα μονόχρωμο μεταξωτό πουκάμισο χωρίς γραβάτα. Ολοκληρώστε το look με ένα υφασμάτινο παντελόνι σε στενή (όχι skinny) ή ελαφρώς πιο ίσια γραμμή, ή ακόμα και ένα σκούρο denim ή τζιν όπως προτείνουν οι νέες τάσεις.

  1. Casual chic με πλεκτά & υφές

Αν το ρεβεγιόν γίνεται σε σπίτι και προτιμάτε κάτι πιο άνετο, η λύση βρίσκεται στα πλεκτά υψηλής ποιότητας και τις εντυπωσιακές υφές. Για παράδειγμα, μία κασμιρένια ζακέτα (chunky cardigans). Μια χοντρή, oversize ζακέτα από κασμίρ ή μοχέρ, ενδεχομένως με ιδιαίτερο γιακά ή μεγάλα κουμπιά, λειτουργεί ως πανωφόρι και statement κομμάτι μαζί. Φορέστε τη πάνω από ένα απλό t-shirt ή ένα λεπτό πουκάμισο.

  1. Το κοστούμι αλλιώς

Η μόδα επαναπροσδιορίζει το κοστούμι. Αντί για το πλήρες σύνολο, φορέστε ένα κομψό παντελόνι (ίσως σε tweed ή herringbone) με ένα σκούρο πουκάμισο και ένα παπιγιόν σε ενδιαφέρον σχέδιο ή ακόμα και υλικό (υπάρχουν ακόμα και ξύλινα για τους πιο προχωρημένους).

Για όσους επιθυμούν μια πιο ραφινάτη αισθητική, η πρόταση είναι παντελόνι chino σε καφέ ή μπεζ, πουκάμισο Oxford σε λευκό ή μπλε, και ένα ελαφρύ, μπλε μπλέιζερ. Το κλειδί εδώ είναι να αποφύγετε την υπερβολική τυπικότητα, οπότε αφήστε το πουκάμισο λίγο λυμένο, φορέστε ένα ζευγάρι παπούτσια μοκασίνια αντί για επίσημα (ή ακόμα και sneakers), και η εικόνα είναι τέλεια για ένα κομψό, αλλά χαλαρό, οικογενειακό δείπνο.

Όταν οι θερμοκρασίες χαμηλώνουν, ένα πουλόβερ κάτω από σακάκι ή ένα λεπτό παλτό προσθέτει στιλ αλλά και ζεστασιά.

Προσοχή! Έχει σημασία να είναι φροντισμένο look: Καθαρά παπούτσια, καθαρό σακάκι, γιατί το «καμιά ρυτίδα» στα ρούχα μετράει.

Για τα μικρά αγόρια (4-12 ετών): Άνεση με γιορτινό twist

Τα παιδιά πρέπει να είναι άνετα για να παίξουν και να απολαύσουν τη βραδιά, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να έχουν στυλ. Η πρόταση είναι να δώσετε γιορτινές λεπτομέρειες σε κλασικά, άνετα ρούχα. Ένα καρό flannel πουκάμισο σε κόκκινες, πράσινες ή μπλε αποχρώσεις, φορεμένο πάνω από ένα λευκό T-shirt, συνδυασμένο με ένα καλό τζιν ή βελούδινο παντελόνι (κοτλέ). Είναι άνετο και απολύτως γιορτινό.

Επίσης, ένα πλεκτό πουλόβερ με σχέδια από τα Χριστούγεννα (π.χ. ταράνδους, δέντρα) ή με χοντρή, ανάγλυφη πλέξη σε σκούρο μπλε ή βαθύ πράσινο. Όσο για την πινελιά κομψότητας, αν έχετε να πάτε οικογενειακώς σε μία πιο επίσημη εμφάνιση, συνδυάστε ένα πουκάμισο με ένα πλεκτό γιλέκο ή ένα mini blazer από μαλακό ύφασμα. Η προσθήκη ενός παπιγιόν (ακόμη και clip-on) σε καρό ή βελούδινη υφή κάνει αυτόματα το look επίσημο, χωρίς να περιορίζει το παιχνίδι.

Λάμψη στις λεπτομέρειες

Για όλες τις ηλικίες, η επιτυχία κρύβεται στα αξεσουάρ:  Ένα ζευγάρι funky, χριστουγεννιάτικες κάλτσες με ταράνδους ή αστεία σχέδια, που θα φαίνονται ελαφρώς όταν κάθεστε, δείχνει χιούμορ. Ένα μεταξωτό μαντίλι τσέπης σε έντονο χρώμα (μπορντό) δίνει άμεσα upgrade σε κάθε σακάκι, προσθέτοντας μια νότα πολυτέλειας.

Αν το event το επιτρέπει, πρόσθεσε ένα στοιχείο που σε χαρακτηρίζει όπως ένα χρωματιστό πουκάμισο, vintage κομμάτι, μία ιδιαίτερη ζώνη.

Όσο για τα παπούτσια, loafers ή δερμάτινα μποτάκια με καθαρή γραμμή για τους άνδρες, και καθαρά, σκούρα sneakers ή μποτάκια για τα αγόρια.

Είτε επιλέξετε τη διαχρονική κομψότητα του βελούδου, είτε την άνεση ενός statement πλεκτού, το πιο σημαντικό είναι να νιώθετε άνετα, να έχετε στυλ και να είστε έτοιμοι να γιορτάσετε. Το ιδανικό outfit άλλωστε είναι αυτό που θα κάνει τον καθένα να αισθάνεται σαν την καλύτερη, πιο ελκυστική και πιο άνετη εκδοχή του εαυτού του. Με αυτά στο μυαλό, οποιαδήποτε επιλογή θα είναι, χωρίς αμφιβολία «trendy».

Καλές, στιλάτες και λαμπερές γιορτές!

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Ευρωπαϊκές τράπεζες: Στρέφονται στο private equity για εξαγορές χωρίς πολιτικό κόστος

Ευρωπαϊκές τράπεζες: Στρέφονται στο private equity για εξαγορές χωρίς πολιτικό κόστος

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ο επιθετικός καρκίνος που περνάει κάτω από τα «ραντάρ»: Αλλάζουν τα δεδομένα

Ο επιθετικός καρκίνος που περνάει κάτω από τα «ραντάρ»: Αλλάζουν τα δεδομένα

Ηλεκτρισμός
Ρευματοκλοπές: Στα 450 εκατ. ευρώ ετησίως το κόστος

Ρευματοκλοπές: Στα 450 εκατ. ευρώ ετησίως το κόστος

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Τα Νέα της Αγοράς
ΔΕΗ Xmas West Park: η δική μας γιορτινή γειτονιά
Τα Νέα της Αγοράς 22.12.25

ΔΕΗ Xmas West Park: η δική μας γιορτινή γειτονιά

Μία ανοιχτή γιορτή για όλους από τη ΔΕΗ με πλούσιο ψυχαγωγικό πρόγραμμα, διαδραστικά παιχνίδια και μεγάλη κλήρωση για ένα premium πακέτο τεχνολογίας ΔΕΗ Fiber αξίας 5.000 ευρώ

Σύνταξη
Betsson Talks: Όταν οι Παίκτες Μιλούν Αληθινά
Τα Νέα της Αγοράς 19.12.25

Betsson Talks: Όταν οι Παίκτες Μιλούν Αληθινά

Η Betsson παρουσιάζει το 1ο επεισόδιο της νέας σειράς προσωπικών συνεντεύξεων “Betsson Talks: Όταν οι Παίκτες Μιλούν Αληθινά”, ανοίγοντας έναν ουσιαστικό διάλογο για τις αθέατες πλευρές του επαγγελματικού αθλητισμού.

Σύνταξη
Από τα δάση μέχρι τις πόλεις: Η Huawei ενισχύει την ανθεκτικότητα της Ελλάδας απέναντι στις σύγχρονες κρίσεις
Τα Νέα της Αγοράς 19.12.25

Από τα δάση μέχρι τις πόλεις: Η Huawei ενισχύει την ανθεκτικότητα της Ελλάδας απέναντι στις σύγχρονες κρίσεις

Συνδυάζοντας τεχνογνωσία, καινοτόμες ψηφιακές λύσεις και στρατηγικές συνεργασίες, το πρόγραμμα της Huawei TECH4ALL μας δείχνει τον δρόμο προς ένα πιο ανθεκτικό και βιώσιμο μέλλον.

Σύνταξη
Στον δρόμο προς ένα βιώσιμο μέλλον, οι Μπλε Κάδοι και οι Μπλε Κώδωνες είναι οι καθημερινοί μας σύμμαχοι!
Τα Νέα της Αγοράς 19.12.25

Στον δρόμο προς ένα βιώσιμο μέλλον, οι Μπλε Κάδοι και οι Μπλε Κώδωνες είναι οι καθημερινοί μας σύμμαχοι!

Η Ανακύκλωση Συσκευασιών δεν είναι απλώς μια συνήθεια – είναι μια πράξη ευθύνης απέναντι στο περιβάλλον, τις μελλοντικές γενιές και τον ίδιο μας τον εαυτό.

Σύνταξη
Το Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών στον «Κύκλο των Μουσείων»: ένα ταξίδι στη διαχρονία του ελληνικού πολιτισμού
Τα Νέα της Αγοράς 18.12.25

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών στον «Κύκλο των Μουσείων»: ένα ταξίδι στη διαχρονία του ελληνικού πολιτισμού

Η παρουσίαση του 24ου τόμου της σειράς φωτίζει την ιστορική και πολυπολιτισμική πορεία της Πάτρας, αναδεικνύοντας τον ρόλο των μουσείων ως ζωντανών φορέων πολιτιστικής μνήμης.

Σύνταξη
Kaizen Gaming: Ανάπτυξη με πυξίδα τους ανθρώπους, την τεχνολογία και την κοινωνική υπευθυνότητα
Τα Νέα της Αγοράς 18.12.25

Kaizen Gaming: Ανάπτυξη με πυξίδα τους ανθρώπους, την τεχνολογία και την κοινωνική υπευθυνότητα

Εκτός από πρωτοπόρος στον χώρο του GameTech, η Kaizen Gaming αναγνωρίζεται ως Great Place to Work σε έξι χώρες, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της τεχνολογικής καινοτομίας και επιδεικνύει σημαντική κοινωνική δράση.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης στην Χριστουγεννιάτικη γιορτή του Σωματείου Ναυτικών Γονέων ΑμεΑ
Κοινωνική ευαισθησία 22.12.25

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης στην Χριστουγεννιάτικη γιορτή του Σωματείου Ναυτικών Γονέων ΑμεΑ

Η Δημοτική Αρχή στέκεται αρωγός στο έργο του Σωματείου, αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό του ρόλο στη στήριξη των οικογενειών και στη δημιουργία ενός πιο συμπεριληπτικού κοινωνικού περιβάλλοντος.

Σύνταξη
Αγρότες: Με τα τρακτέρ τους οδεύουν για τις σήραγγες των Τεμπών – Θα τις κλείσουν για 5 ώρες μόνο για τα φορτηγά
Φωτογραφίες και βίντεο 22.12.25

Αγρότες: Με τα τρακτέρ τους οδεύουν για τις σήραγγες των Τεμπών – Θα τις κλείσουν για 5 ώρες μόνο για τα φορτηγά

Το μήνυμα που εκπέμπεται από όλα τα μπλόκα είναι σαφές. Οι αγρότες συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, χωρίς να εμποδίζουν τον κόσμο να ταξιδέψει, για τις γιορτές, αντίθετα τον διευκολύνουν ανοίγοντας τα διόδια

Σύνταξη
Η ΕΕΤΑΑ έκλεισε 40 χρόνια τεχνικής υποστήριξης προς τους δήμους
Επιστημονικός βραχίονας 22.12.25

Η ΕΕΤΑΑ έκλεισε 40 χρόνια τεχνικής υποστήριξης προς τους δήμους

Η Αυτοδιοίκηση Α΄και Β΄βαθμού, το κεντρικό Κράτος και οι κοινωνικοί φορείς, στην επετειακή εκδήλωση των 40 χρόνων από την ίδρυση της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: «Ξέσπασε» ο κόσμος μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ – Στο στόχαστρο Αλαφούζος, Μπενίτεθ και παίκτες (pics)
Ποδόσφαιρο 22.12.25

«Ξέσπασε» ο κόσμος του Παναθηναϊκού μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ - Στο στόχαστρο Αλαφούζος, Μπενίτεθ και παίκτες (pics)

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε από τον ΠΑΟΚ με 2-0 στην Τούμπα και οι οπαδοί του τριφυλλιού «βράζουν» στα social media, με τον Γιάννη Αλαφούζο, τον Ράφα Μπενίτεθ και... παίκτες να είναι στο... επίκεντρο.

Σύνταξη
ΔΕΗ Xmas West Park: η δική μας γιορτινή γειτονιά
Τα Νέα της Αγοράς 22.12.25

ΔΕΗ Xmas West Park: η δική μας γιορτινή γειτονιά

Μία ανοιχτή γιορτή για όλους από τη ΔΕΗ με πλούσιο ψυχαγωγικό πρόγραμμα, διαδραστικά παιχνίδια και μεγάλη κλήρωση για ένα premium πακέτο τεχνολογίας ΔΕΗ Fiber αξίας 5.000 ευρώ

Σύνταξη
Συγκλονίζει η Αθανασία Τσουμελέκα: «Προπονητής μου έκανε ανήθικη πρόταση, του πήρα τα ρούχα και έφυγα»
Άλλα Αθλήματα 22.12.25

Συγκλονίζει η Αθανασία Τσουμελέκα: «Προπονητής μου έκανε ανήθικη πρόταση, του πήρα τα ρούχα και έφυγα»

Η χρυσή ολυμπιονίκης στο βάδην, Αθανασία Τσουμελέκα προχώρησε σε μία συγκλονιστική αποκάλυψη, καθώς μίλησε για την ανήθικη πρόταση που της έκανε προπονητής.

Σύνταξη
Η Μελάνια Τραμπ πίσω από τα φώτα: Η επιστροφή στον Λευκό Οίκο, τα 40 εκατ. δολάρια και η guest εμφάνιση της βασίλισσας Ράνια της Ιορδανίας
Culture Live 22.12.25

Η Μελάνια Τραμπ πίσω από τα φώτα: Η επιστροφή στον Λευκό Οίκο, τα 40 εκατ. δολάρια και η guest εμφάνιση της βασίλισσας Ράνια της Ιορδανίας

Το ντοκιμαντέρ Melania, που ακολουθεί την Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ στον δρόμο προς την ορκωμοσία του 2025, αναμένεται να βγει στις σκοτεινές αίθουσες στις 30 Ιανουαρίου 2026.

Σύνταξη
Νέα σενάρια από τη Σερβία για Σίλβα και… Euroleague
Μπάσκετ 22.12.25

Νέα σενάρια από τη Σερβία για Σίλβα και… Euroleague

Ο Κρις Σίλβα αποτελεί ένα από τα πιο… hot ονόματα στην Ευρώπη και σύμφωνα με ρεπορτάζ από τη Σερβία ο Ολυμπιακός και ακόμη δύο ομάδες της Euroleague είναι έτοιμες να καταθέσουν πρόταση στην ΑΕΚ.

Σύνταξη
«Καθάρισε» με 47αρα ο Μπράνσον για τους Νικς (132-125) – Ματσάρα με 302 πόντους στο Χοκς – Μπουλς (152-150, vids)
NBA 22.12.25

«Καθάρισε» με 47αρα ο Μπράνσον για τους Νικς (132-125) – Ματσάρα με 302 πόντους στο Χοκς – Μπουλς (152-150, vids)

Ασύλληπτη εμφάνιση από τον Μπράνσον, ο οποίος έβαλε 47 πόντους στη νίκη των Νικς κόντρα στους Χιτ (132-125). Φοβερό ματς ανάμεσα στους Χοκς και τους Μπουλς, με την ομάδα του Σικάγο να επικρατεί (152-150)

Σύνταξη
Ανεστίδης: Αν ήμουν υπό έλεγχο δεν θα έπαιρνα την επιδότηση – Λάσπη στο πρόσωπό μου όσα λέγονται
Ελλάδα 22.12.25

Ανεστίδης: Αν ήμουν υπό έλεγχο δεν θα έπαιρνα την επιδότηση – Λάσπη στο πρόσωπό μου όσα λέγονται

«Λάσπη στο πρόσωπό μου», χαρακτηρίζει ο αγροτοσυνδικαλιστής, Κώστας Ανεστίδης, τις διαρροές ότι ελέγχεται για παράνομες επιδοτήσεις και ότι δεσμεύτηκαν το ΑΦΜ και οι λογαριασμοί του

Σύνταξη
Χανιά: Αυτοκίνητο βγήκε από τον δρόμο και ανετράπη – Εγκλωβίστηκε ένα ζευγάρι
Στα Χανιά 22.12.25

Αυτοκίνητο βγήκε από τον δρόμο και ανετράπη - Εγκλωβίστηκε ένα ζευγάρι

Το σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στις Βρύσες Αποκορώνου, στα Χανιά - Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό των επιβαινόντων

Σύνταξη
Μέλη της Μαφίας και πράκτορες του FBI – Η αληθινή ιστορία του ζεύγους πίσω από την ταινία Casino του Μάρτιν Σκορσέζε
Βία και τζόγος 22.12.25

Μέλη της Μαφίας και πράκτορες του FBI - Η αληθινή ιστορία του ζεύγους πίσω από την ταινία Casino του Μάρτιν Σκορσέζε

Καθώς ο Μάρτιν Σκορσέζε επιστρέφει στις συμμορίες του Λας Βέγκας σε μια νέα σειρά του Netflix, το Casino μπορεί τελικά να βγει από τη σκιά του προκατόχου του Goodfellas, το οποίο εμπνεύστηκε από το βιβλίο του συν-σεναριογράφου Νίκολας Πιλέτζι, που βασίζεται σε πραγματικά εγκλήματα -έτσι και το Casino έχει τις ρίζες του σε έναν άλλο τίτλο του Πιλέτζι, του 1995, Casino: Love and Honour in Las Vegas.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο