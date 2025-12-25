Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με την ευκαιρία των γιορτών του τέλους της χρονιάς ευχήθηκε ευτυχισμένα Χριστούγεννα «σε όλους, συμπεριλαμβανομένων των αποβρασμάτων της ριζοσπαστικής αριστεράς», αναφερόμενος στους δημοκρατικούς αντιπάλους του, στους οποίους ο ρεπουμπλικάνος φορτώνει την υπαιτιότητα για όλα τα κακά του κόσμου (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters, επάνω, ο Ντόναλντ Τραμπ).

Ευχές σε όλους έστειλε ο Τραμπ, «συμπεριλαμβανομένων των αποβρασμάτων της ριζοσπαστικής αριστεράς»

Trump wishes everyone a Merry Christmas, including the “radical left scum”. He can’t even leave the toxic politics alone over Christmas. What an awful person. pic.twitter.com/P0BMUTieIS — 🌍 𝙂𝙡𝙤𝙗𝙖𝙡 🌎 𝘼𝙛𝙛𝙖𝙞𝙧𝙨 🌏 (@OurEarthAffairs) December 25, 2025

«Ευτυχισμένα Χριστούγεννα σε όλους, συμπεριλαμβανομένων των αποβρασμάτων της ριζοσπαστικής αριστεράς, που κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για να καταστρέψουν τη χώρα μας, αλλά αποτυγχάνουν εντελώς», ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ μέσω Truth Social.

Οικονομικές δυσχέρειες, κοινωνικές εντάσεις, διεθνείς ένοπλες συρράξεις: για τον Ντόναλντ Τραμπ, φταίχτης είναι πάντα, αναμφίβολα, το δημοκρατικό κόμμα, ιδίως ο προκάτοχός του Τζο Μπάιντεν, για όποια δυσκολία ενσκήπτει στη χώρα του και στον κόσμο γενικότερα.

Η «ριζοσπαστική αριστερά»

Με τον χαρακτηρισμό «ριζοσπαστική αριστερά» ο κ. Τραμπ αναφέρεται συλλήβδην στους δημοκρατικούς κι όποιον του εναντιώνεται πολιτικά — ακόμη και προσωπικότητες που χαρακτηρίζονται κεντρώες ή μετριοπαθείς.

Ο Ντόναλντ Τραμπ περνά τις γιορτές στο Μαρ-α-Λάγκο, κατοικία και κλαμπ του στη Φλόριντα.

Πηγή: ΑΠΕ