Χαρδαλιάς: Τα Χριστούγεννα να φέρουν φως στα σπίτια και στις καρδιές μας
Το δικό του μήνυμα για τη γιορτή της αγάπης και της ελπίδας, όπως χαρακτήρισε τα Χριστούγεννα, έστειλε ο περιφερειάρχης Αττικής.
- «Δεν υπάρχει γυρισμός»: Οι γυναίκες του Ιράν είναι αποφασισμένες να πετάξουν τη μαντίλα
- Τι αλλάζει με τις δωρεάν διανυκτερεύσεις στον κοινωνικό τουρισμό
- Νεκρός 38χρονος οδηγός μοτοσικλέτας σε τροχαίο στο Χαϊδάρι - Ανήλικος ο οδηγός του ΙΧ
- Ουκρανικά πλήγματα σε ρωσικές μονάδες πετρελαίου και φυσικού αερίου - Με πυραύλους Storm Shadow και drones
Το δικό του μήνυμα για «τη γιορτή της αγάπης, της συνύπαρξης και της ελπίδας» όπως χαρακτήρισε τα Χριστούγεννα έστειλε ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς.
«Είναι οι μέρες που μας καλούν να σταθούμε λίγο πιο κοντά ο ένας στον άλλον, να κοιτάξουμε γύρω μας με περισσότερη κατανόηση και να θυμηθούμε τι έχει πραγματικά αξία» συμπλήρωσε ο περιφερειάρχης.
Όπως πρόσθεσε ο κ. Χαρδαλιάς, «στην Περιφέρεια Αττικής θέλουμε αυτές οι ημέρες να ανήκουν σε όλους. Στις οικογένειες, στα παιδιά, στους νέους μας, αλλά και σε όλους όσοι δοκιμάζονται, νιώθουν μόνοι ή έχουν ανάγκη από ένα χέρι βοήθειας και μια ζεστή αγκαλιά. Για εμάς, η κοινωνική συνοχή δεν είναι σύνθημα – είναι καθημερινή ευθύνη».
Το μήνυμα του Νίκου Χαρδαλιά:
«Τα Χριστούγεννα μάς θυμίζουν ότι οι κοινωνίες προχωρούν μπροστά όταν δεν αφήνουν κανέναν πίσω. Όταν μοιράζονται, στηρίζουν και στέκονται με αξιοπρέπεια απέναντι στις δυσκολίες» υπογράμμισε ο περιφερειάρχης, ενώ ευχήθηκε «αυτές οι γιορτινές μέρες να φέρουν φως στα σπίτια και στις καρδιές μας. Να είναι μέρες ξεκούρασης, ζεστασιάς και ουσιαστικών στιγμών με τους ανθρώπους μας.
Χρόνια πολλά, με υγεία, αγάπη και ανθρωπιά για κάθε γειτονιά της Αττικής μας».
- Σουηδία: Μία νεκρή και δύο τραυματίες μετά από επίθεση σε σπίτι στην Μπόντεν – Σκότωσε τον δράστη η Αστυνομία
- Γαλλία: Το 2025, η επιθυμία των Γάλλων να εγκαταλείψουν τη χώρα έφτασε σε υψηλό όλων των εποχών
- Η ανασκόπηση του ΣΕΓΑΣ για το 2025: Πρόσωπο της χρονιάς ο Εμμανουήλ Καραλής – Τα μετάλλια και η προοπτική για το μέλλον
- Μαχαιρωμένη βρέθηκε η σταρ του Broadway Ιμάνι Ντία Σμιθ στα 26 της – Κατηγορείται για φόνο ο σύντροφός της
- Θεσσαλονίκη: Απάτη – μαμούθ με «μαϊμού» τεχνικούς του ΔΕΔΔΗΕ
- Δυτική Όχθη: Πέντε συλλήψεις υπόπτων μετά από επίθεση εποίκων σε σπίτι Παλαιστινίων – Τραυμάτισαν βρέφος
- Οι χριστουγεννιάτικες ευχές της οικογένειας ΜακΚίσικ (pics)
- Άρης Μουγκοπέτρος: Συνελήφθη ανήμερα των Χριστουγέννων στην Τρίπολη μετά από μήνυση της συζύγου του
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις