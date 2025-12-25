magazin
Μουσικό ντουέτο – H Κέιτ Μίντλετον και η Σάρλοτ παίζουν πιάνο στην ετήσια χριστουγεννιάτικη λειτουργία
Μουσικό ντουέτο – H Κέιτ Μίντλετον και η Σάρλοτ παίζουν πιάνο στην ετήσια χριστουγεννιάτικη λειτουργία

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον, διοργάνωσε την πέμπτη χριστουγεννιάτικη λειτουργία «Together at Christmas» στο Αβαείο του Ουέστμινστερ στο Λονδίνο στις 5 Δεκεμβρίου.

Η χριστουγεννιάτικη εκδήλωση «Together at Christmas» της Κέιτ Μίντλετον περιλάμβανε ένα εκπληκτικό ντουέτο της ίδιας και της 10χρονης κόρης της, πριγκίπισσας Σάρλοτ.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας, 43 ετών, διοργάνωσε την πέμπτη ετήσια χριστουγεννιάτικη εκδήλωσή της στο Αβαείο του Ουέστμινστερ στο Λονδίνο στις 5 Δεκεμβρίου. Κατά τη διάρκεια της μετάδοσης της συναυλίας, που προβλήθηκε στο βρετανικό κανάλι ITV την Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου στις 2:25 μ.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής), οι θαυμαστές της βασιλικής οικογένειας απόλαυσαν την ερμηνεία της Κέιτ και της Σάρλοτ στο πιάνο. Το ντουέτο μητέρας και κόρης έπαιξε το «Holm Sound» του Erland Cooper.

Πράξεις φροντίδας

«Στην ουσία, τα Χριστούγεννα μιλούν για την αγάπη που ανθίζει με τον πιο απλό, τον πιο ανθρώπινο τρόπο», είπε η πριγκίπισσα Κέιτ σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Instagram. «Όχι με συναισθηματικές ή μεγαλοπρεπείς χειρονομίες, αλλά με ευγενικές, με μια στιγμή ακρόασης, μια λέξη παρηγοριάς, μια φιλική συνομιλία, ένα χέρι βοήθειας. Παρουσία. Αυτές οι απλές πράξεις φροντίδας μπορεί να φαίνονται μικρές, αλλά συμβάλλουν στο όμορφο μωσαϊκό της ζωής στο οποίο όλοι ανήκουμε».

Οι royal λογαριασμοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είχαν προαναγγείλει το ντουέτο μεταξύ μητέρας και κόρης νωρίτερα την ίδια μέρα.

Στην ετήσια τελετή παρευρέθηκαν επίσης ο πρίγκιπας Γουίλιαμ, ο πρίγκιπας Τζορτζ, 12 ετών, και ο πρίγκιπας Λούις, 7 ετών, με όλη την οικογένεια να φωτογραφίζεται έξω από το Αβαείο του Ουέστμινστερ, όπου ο Γουίλιαμ και η Κέιτ παντρεύτηκαν το 2011

Τα χέρια της μητέρας και της κόρης

Σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Instagram λίγες ώρες πριν από την έναρξη της τελετής, η κάμερα ζούμαρε σε ένα πιάνο και το χέρι της Κέιτ —αναγνωρίσιμο από το εντυπωσιακό ζαφειρένιο δαχτυλίδι αρραβώνων της— να ακουμπάει τα πλήκτρα, ενώ σύντομα εμφανίστηκε στο κάδρο ένα άλλο χέρι που φαινόταν να είναι της κόρης της.

«Ένα ξεχωριστό ντουέτο», ήταν η λεζάντα του βίντεο. «Παρακολουθήστε το Royal Carols: Together at Christmas απόψε στις 7.25 μ.μ. στο @itv και @itvxofficial», προστέθηκε στην ενότητα των σχολίων.

Στην ετήσια τελετή παρευρέθηκαν επίσης ο πρίγκιπας Γουίλιαμ, ο πρίγκιπας Τζορτζ, 12 ετών, και ο πρίγκιπας Λούις, 7 ετών, με όλη την οικογένεια να φωτογραφίζεται έξω από το Αβαείο του Ουέστμινστερ, όπου ο Γουίλιαμ και η Κέιτ παντρεύτηκαν το 2011.

Σεταρισμένες

Άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας μεταξύ των 1600 πιστών που παρευρέθηκαν ήταν η Σόφι, η δούκισσα του Εδιμβούργου, η Ζάρα Τίνταλ και ο σύζυγός της, Μάικ Τίνταλ. Η πριγκίπισσα Κέιτ είχε επίσης την υποστήριξη των γονιών της, Κάρολ και Μάικλ Μίντλετον, και του αδελφού της, Τζέιμς Μίντλετον, ο οποίος συνοδευόταν από τη σύζυγό του, Αλιζέ Τεβενέ.

Η Κέιτ ντύθηκε ανάλογα της περίστασης, με ένα μακρύ πράσινο σακάκι με γούνα στο γιακά και μαύρες μπότες, ενώ η Σάρλοτ φορούσε ένα ναυτικό μπλε φόρεμα με λευκό γιακά αλά Πίτερ Παν και ασορτί καλσόν.

Τον Νοέμβριο του 2023, η πριγκίπισσα Κέιτ αποκάλυψε ότι η κόρη της ακολουθεί τα μουσικά της βήματα και ασχολείται με το πιάνο, ενώ παρευρισκόταν στο Royal Variety Performance στο Royal Albert Hall του Λονδίνου.

Το κρυφό ταλέντο της Κέιτ στο πιάνο αποκαλύφθηκε το 2021 κατά τη διάρκεια της πρώτης της χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης «Together at Christmas»

YouTube thumbnail

«Κοίτα, αν εξασκηθείς πολύ»

Αναφέρθηκε στο θέμα αυτό ενώ μιλούσε με τον πιανίστα Λανγκ Λανγκ στην ετήσια εκδήλωση, όπως ανέφερε τότε το περιοδικό Hello!

«Μιλήσαμε για τη Σάρλοτ. Η Αυτού Μεγαλειότης μίλησε για το πιάνο της Σάρλοτ, είμαι σίγουρος ότι είναι καλή», είπε ο πιανίστας, σύμφωνα με το περιοδικό. «Η Αυτού Μεγαλειότης μου είπε ότι είπε στην πριγκίπισσα Σάρλοτ: “Κοίτα, αν εξασκηθείς πολύ, μπορείς να γίνεις σαν αυτόν”».

Το κρυφό ταλέντο της Κέιτ στο πιάνο αποκαλύφθηκε το 2021 κατά τη διάρκεια της πρώτης της χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης «Together at Christmas».

Τον Δεκέμβριο εκείνου του έτους, η πριγκίπισσα συνόδευσε τον Σκωτσέζο τραγουδοποιό Τομ Γουόκερ στο πιάνο στην πρώτη της δημόσια εμφάνιση, ερμηνεύοντας το τραγούδι του «For Those Who Can’t Be Here».

«Η αγάπη σε όλες τις μορφές της»

Η πριγκίπισσα Κέιτ επέλεξε το «Together at Christmas» ως ευχαριστία προς τα άτομα στο Ηνωμένο Βασίλειο που βοήθησαν τις κοινότητές τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19.

Το θέμα της φετινής εορταστικής εκδήλωσης — «η αγάπη σε όλες τις μορφές της» — αποκαλύφθηκε στις 13 Νοεμβρίου.

«Φέτος, η Εκκλησία θα φέρει τους ανθρώπους κοντά για να γιορτάσουν την αγάπη σε όλες τις μορφές της — είτε πρόκειται για την αγάπη μέσα στις οικογένειες, μέσω των φιλικών σχέσεων, μεταξύ των κοινοτήτων ή ακόμα και μέσω ισχυρών στιγμών σύνδεσης με αγνώστους. Σε έναν κόσμο που συχνά μπορεί να φαίνεται κατακερματισμένος και αποσυνδεδεμένος, η αγάπη είναι η δύναμη που μας επανασυνδέει όλους — ξεπερνώντας γενιές, κοινότητες, πολιτισμούς και θρησκείες», ανέφερε σε δήλωσή του το Παλάτι του Κένσινγκτον.

«Καθώς πλησιάζουμε την περίοδο των Χριστουγέννων, μας υπενθυμίζεται η δύναμη της ομαδικότητας. Η βραδιά θα αναδείξει τη μεταμορφωτική δύναμη του να επενδύουμε ο ένας στον άλλον με συμπόνια, παρουσία και χαρά», πρόσθεσε.

*Με στοιχεία από people.com

