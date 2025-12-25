Γιάννης Πάριος: Μαζί με τους γιους, τις νύφες και τα εγγόνια του στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι

Ο Γιάννης Πάριος μαζί με 4 γιους του Χάρη, Νικόλα, Θανάση και Μιχαήλ – Άγγελο, τις νύφες του και τα εγγόνια του πέρασαν μαζί τη γιορτινή μέρα.

Γιάννης Πάριος: Χριστούγεννα μαζί με τα αγαπημένα του πρόσωπα

Ο Χάρης Βαρθακούρης ανέβασε στα social media μια οικογενειακή φωτογραφία, στην οποία ο Γιάννης Πάριος βρίσκεται ανάμεσα στην οικογένεια του και έγραψε:

«Για όσους ζήτησαν ΠΛΗΡΗ απαρτία!

Ένας παππούς.

Οι Τέσσερις γιοι του.

Τα Τέσσερα εγγόνια του.

Οι Τρεις νύφες του.

Και δύο σκυλιά (στη φωτό μόνο το ένα)

Έτσι το γιορτάσαμε 😃

Καλά Χριστούγεννα 🎄🎈

ΥΓ. Σχεδόν ντε ζαβού φωτό με αυτή του καλοκαιριού.»

Αντελίνα Βαρθακούρη: Οι ευχές

Λίγη ώρα αργότερα, η Αντελίνα Βαρθακούρη σε ανάρτηση της σχολίασε:

«Χρόνια Πολλά, Καλά Χριστούγεννα σε όλους!!! Η οικογένειά μου κι εγώ, σας ευχόμαστε υγεία, ευλογία, αφθονία, φως και απέραντη αγάπη μέσα απ’ την καρδιά μας! Μόνο χαρές στα σπιτικά σας! Σας στέλνουμε την πιο ζεστή μας αγκαλιά.

Με αγάπη οικογένεια Βαρθακούρη».

Τις αναρτήσεις ακολούθησαν ευχές και πολλά σχόλια.

Η προηγούμενη ανάρτηση ήταν το καλοκαίρι με τον καλλιτέχνη στην Πάρο.

Τότε ο γιος του Χάρης Βαρθακούρης είχε γράψει: «Φαγητό και παριανό γλέντι από τα χεράκια της γυναίκας μου… και όμορφες στιγμές στο σπίτι μας. Και του χρόνου να είμαστε γεροί να το ξαναζήσουμε».