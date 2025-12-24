«Και ήμουν άγγελος του Τσάρλι»: Το reunion του Παρά Πέντε σάρωσε σε τηλεθέαση – Άγγιξε το 50%

Από τότε που έγινε γνωστό ότι η παρέα της σειράς Στο Παρά Πέντε θα ένωνε και πάλι τις δυνάμεις της για μια επετειακή εκπομπή στο MEGA, για να γιορτάσει τα 20 χρόνια από την κυκλοφορία του σήριαλ, όλοι ήξεραν ότι θα ήταν το talk of the town το βράδυ της Τρίτης 23 Δεκεμβρίου.

Ωστόσο αυτό το reunion «έσπασε» τα κοντέρ της τηλεθέασης αγγίζοντας -και κάποιες φορές ξεπερν’ωντας- το 50%.

Η εκπομπή που ετοιμάσει ο Γιώργος Καπουτζίδης και η υπόλοιπη παρέα του Παρά Πέντε, άγγιξε το 52% σε τέταρτο και πλησίασε σε μέσο όρο στο δυναμικό κοινό το 50% ενώ στο σύνολο κυμάνθηκε κοντά το 48%.

Εκτός από την τηλεθέαση, η σειρά σάρωσε και στα social media, με το hashtag #stoparapente20 να ξεπερνάει τα 20.000 comments στο X (πρώην Twitter).

Τα νούμερα τηλεθέασης

Δυναμικό κοινό Στο Παρά Πέντε – 47,4%

Γενικό σύνολο Στο Παρά Πέντε – 41,4%

Τι ζήσαμε στο reunion του Παρά Πέντε

Η Ντάλια (Σμαράγδα Καρύδη), η Ζουμπουλία (Ελισάβετ Κωνσταντινίδου), η Αγγέλα (Αγγελική Λάμπρη), ο Φώτης (Αργύρης Αγγέλου) και ο Σπύρος (Γιώργος Καπουτζίδης) πήραν ξανά θέση στη μικρή οθόνη και μας χάρισαν σκηνές γέλιου, αποκαλύπτοντάς μας νέες περιπέτειες αλλά και πως η παρέα αντιμετώπισε τα μεγάλα γεγονότα της τελευταίας 20ετίας.

Την ίδια ώρα οι πέντε πρωταγωνιστές, μαζί με ηθοποιούς και συντελεστές της σειράς του MEGA, μας ξενάγησαν πίσω από τις κάμερες, αποκαλύπτοντας ανέκδοτες ιστορίες και απολαυστικά backstage από την εποχή των γυρισμάτων.