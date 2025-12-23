ΙΣΤΟΡΙΕΣ: Έρχεται αυτό το Σάββατο με τα ΝΕΑ Σαββατοκύριακο
Το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου, τα ΝΕΑ Σαββατοκύριακο κυκλοφορούν μαζί με το νέο τεύχος του περιοδικού ΙΣΤΟΡΙΕΣ.
Τα Χριστούγεννα δεν είναι μόνο τα φώτα, τα στολίδια και η γνώριμη σκηνογραφία της κατανάλωσης. Είναι ένα πλέγμα νοημάτων, συμβολισμών και παραδόσεων που ταξιδεύει στον χρόνο και αλλάζει μορφές, χωρίς να χάνει την ουσία του. Αυτόν τον βαθύτερο, συχνά λησμονημένο κόσμο φωτίζει το 10ο τεύχος του περιοδικού ΙΣΤΟΡΙΕΣ, που κυκλοφορεί το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου με την εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ.
Στις σελίδες του, οι τρεις μεγάλες γιορτές του Δωδεκαημέρου —Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά και Φώτα— ξεδιπλώνονται μέσα από την ιστορία, τη λαογραφία, τα έθιμα και τα σύμβολα διαφορετικών τόπων. Ερευνητές και καθηγητές Λαογραφίας γράφουν για τον πολιτιστικό πλούτο που κρύβεται πίσω από κάθε τελετουργία, αποκαλύπτοντας πώς οι γιορτές λειτουργούν ως ζωντανές γέφυρες ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν.
Το ταξίδι συνεχίζεται στη βυζαντινή αγιογραφία, στη νεότερη τέχνη —με μια αναλυτική ματιά στα περίφημα «Κάλαντα» του Νικηφόρου Λύτρα—, στον κινηματογράφο αλλά και στα σύγχρονα τηλεοπτικά ήθη. Και κάπου εκεί γεννιέται μια απρόσμενη χρονογέφυρα: «Από τον Ντίκενς στο Netflix – κατασκευάζοντας τα σύγχρονα Χριστούγεννα». Ένα τεύχος που μας καλεί να δούμε τις γιορτές αλλιώς· όχι μόνο όπως τις καταναλώνουμε, αλλά όπως τις κληρονομούμε και τις επανεφευρίσκουμε.
