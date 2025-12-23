Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
23.12.2025 | 10:30
Όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες στη λεωφόρο Ποσειδώνος - Δείτε βίντεο
Σημαντική είδηση:
23.12.2025 | 10:08
Πότε επιστρέφουν οι μαθητές στα σχολεία μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Λαβρέντι Μπέρια: Η «Επιχείρησις Κουμπί»
Ιστορικό Αρχείο 23 Δεκεμβρίου 2025 | 12:30

Λαβρέντι Μπέρια: Η «Επιχείρησις Κουμπί»

Ο σιωπηλός και διοπτροφόρος αρχηγός της Πολιτικής Αστυνομίας

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Πόσα κιλά παίρνουμε στις γιορτές; Η επιστήμη απαντά

Πόσα κιλά παίρνουμε στις γιορτές; Η επιστήμη απαντά

Spotlight

[…]

Ιδιαίτερον ενδιαφέρον παρουσιάζει την παρούσαν στιγμήν της μεγάλης εχθρότητος μεταξύ Κρεμλίνου και Τίτο η εξιστόρησις μερικών λεπτομερειών από την πρώτην επίσκεψιν του στρατάρχου της Γιουγκοσλαβίας εις το Φρούριον του Στάλιν (σ.σ. το Κρεμλίνο). Τας λεπτομερείας αυτάς, ως εικός, τας κατέχω από πρώτο χέρι, από την ιδικήν μου δηλαδή προσωπικήν γνώσιν των πραγμάτων, δεδομένου ότι ευρισκόμην τότε μεταξύ των ολίγων που συνώδευσαν τον στρατάρχην (σ.σ. τον Τίτο) κατά την επίσκεψίν του εις Μόσχαν.


«ΤΟ ΒΗΜΑ», 21.12.1950, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Ως κατάλυμα του στρατάρχου Τίτο είχεν ορισθή το ευρύχωρον μέγαρον «Ποτέσνοϋ Ντόρεντς», το παλαιόν τσαρικόν «Μέγαρον των Διασκεδάσεων», που έχει σήμερον διασκευασθή από τους Μπολσεβίκους εις πολυτελέστατον μέγαρον φιλοξενίας επιφανών και ιδιαιτέρως… πιστών και αφοσιωμένων ξένων. Ένας από αυτούς εθεωρείτο τότε ο Τίτο, δι’ αυτό και του έγινεν η ιδιαιτέρα αυτή τιμή και χάρις από τον Ερυθρόν Τσάρον (σ.σ. τον Στάλιν). Διότι διά τους άλλους, τους πολλούς επιφανείς ξένους, ορίζονται συνήθως καταλύματα τα «βασιλικά» λεγόμενα διαμερίσματα εις ένα από τα ξενοδοχεία πολυτελείας της Μόσχας, το «Μετροπόλ» ή το «Μόσκβα». Εις την διάθεσιν της ακολουθίας του στρατάρχου και εμού, συνεπώς είχαν τεθή διαμερίσματα εις το λεγόμενον Μέγαρον των Τσαρικών Σταύλων, όπου έχουν επίσης την κατοικίαν των ανώτεροι αξιωματούχοι της ΕΜ-ΒΕ-ΝΤΕ (σ.σ. το υπουργείο Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΣΣΔ, διάδοχο σχήμα της διαβόητης «Νικαβεντέ»). Το ιδικόν μου διαμέρισμα απετελείτο από τρία πολυτελέστατα επιπλωμένα δωμάτια κοιτώνα, γραφείον και λίβινγκρουμ και λουτρώνα. Προσωπικός ξεναγός και… φρουρός είχεν ορισθή ένας νεαρός συνταγματάρχης της ΕΜ-ΒΕ-ΝΤΕ.


«ΤΟ ΒΗΜΑ», 21.12.1950, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Εις τον Τίτο υπεδείχθη μίαν ημέραν, από αυτόν τούτον τον υψηλόν, σιωπηλόν και διοπτροφόρον αρχηγόν της Πολιτικής Αστυνομίας, τον Λαβρέντι Πάβλοβιτς Μπέρια, το κρυφόν σύστημα συναγερμού του Κρεμλίνου. Ο Μπέρια, ως γνωστόν, Γεωργιανός και αυτός, όπως ο Στάλιν, ωνομάσθη υπαρχηγός της… μάμμης (σ.σ. γιαγιάς) της ΕΜ-ΒΕ-ΝΤΕ, της φοβεράς και τρομεράς Τσέκας (σ.σ. η Τσέκα υπήρξε η πρώτη υπηρεσία εσωτερικής ασφαλείας του σοβιετικού καθεστώτος), το 1922 ήδη, εις ηλικίαν… 23 ετών! Απόλυτος κύριος της Μυστικής Σοβιετικής Αστυνομίας ο Μπέρια έχει καταστή από το 1936, αφού πρώτον «εξεκαθάρισε» τον προκάτοχόν του Γιέζωφ, εκτελεσθέντα ως… προδότην. Ο Μπέρια είναι ο πλέον μορφωμένος, ίσως, από όλους τους ηγέτας του Πολιτμπυρό, η επιρροή δε την οποίαν εξασκεί επί του Στάλιν παραμένει αμείωτη. Όλοι εις το Κρεμλίνον τρέμουν τον άνδρα. Ο Μπέρια υπήρξεν, εξ άλλου, ο απολύτως ενδεικνυόμενος διά την μετατροπήν του Κρεμλίνου εις το εσωτερικόν, ιδία, των κτιρίων του εις συγχρονισμένον οχυρόν, διότι είναι ο ίδιος αρχιτέκτων. Ο Μπέρια επίσης υπήρξεν εκείνος τον οποίον ο Στάλιν απέστειλε τον Αύγουστον του 1945 εις το Βερολίνον, διά να εξακριβώση τα του μυστηρίου του θανάτου του Χίτλερ, που πολύ είχεν ανησυχήσει τον Άρχοντα του Κρεμλίνου. Εκτός των άλλων συναφών προς την αποστολήν του αυτήν πληροφοριών, ο Μπέρια έφερεν επίσης από το Βερολίνον όλα τα σχέδια των διαφόρων μέτρων που ο τρέμων διά την ζωήν του «Φύρερ» είχε λάβει διά την εξασφάλισίν του έναντι ενδεχομένων αποπειρών δολοφονίας του, και δη τόσον εις το Βερολίνον όσον και εις την περιβόητην «Αετοφωλιάν» του εις το Μπέργκχοφ, εις τα ύψη του Μπέρχτεσγκαντεν.


Εις τον κατάπληκτον Τίτο ο Μπέρια έδειξε και επέδειξεν ένα βράδυ ολόκληρον το σύστημα ασφαλείας που αυτομάτως θα ετίθετο εις ενέργειαν, εάν ένας «εσωτερικός εχθρός» επιχειρούσε να καταλάβη το Κρεμλίνον διά της βίας. Ως «Επιχείρησις Κουμπί» χαρακτηρίζεται επισήμως η λήψις των μέτρων αυτών ασφαλείας, δεδομένου ότι αύτη ημπορεί να τεθή αυτομάτως εις κίνησιν με την πίεσιν ενός κρυφού κουμπιού μυστικού συστήματος συναγερμού, από τον ίδιον τον Στάλιν, τον Μπέρια ή τον στρατηγόν Σμερκίν.


Από το παράθυρον του ιδιαιτέρου γραφείου του Μπέρια, που ευρίσκεται εις το μέγαρον που ωνομάζετο επί των Τσάρων «Διαμερίσματα των Αξιωματικών», ο στρατάρχης Τίτο παρηκολούθησεν εκείνο το βράδυ όλην την εκτέλεσιν της «Επιχειρήσεως Κουμπί». Είδε κρυφά πυροβολεία να… αναδύωνται από την γην, είδε πολυβολεία εις τα τείχη του Κρεμλίνου να τίθενται εις θέσιν μάχης, είδε διαφόρους θύρας να καλύπτωνται αυτομάτως από… σιδηρά παραπετάσματα και είδε τανκς να κινούνται προς όλας τας κατευθύνσεις επί της Οδού των Κομμουνιστών. Είδε σινιάλα οπτικού τηλεγράφου να αναβοσβύνουν και τεραστίας δυνάμεως προβολείς να φωτίζουν, ωσάν να ήταν ημέρα, ολόκληρην την έκτασιν του Κρεμλίνου, και ήκουσε σειρήνας να εκπέμπουν τους πλέον διαφοροτρόπους τόνους και ήχους. Είδε τους «Φρουρούς του Στάλιν» να περιστοιχίζουν τα διαμερίσματα του «Πολκόβοντγετς» υπενθυμίζομεν: του «Ανωτάτου Αρχηγού Πολεμιστού», όπως επονομάζεται από τους οικείους ο Ιωσήφ Στάλιν διά να «σταματήσουν με τα κορμιά των» τις σφαίρες που θα ήθελαν να πλήξουν τον Αρχηγόν, και είδε την «Χον», την Δύναμιν Κρούσεως της ΕΜ-ΒΕ-ΝΤΕ, να καταλαμβάνη τας θέσεις της.


Όλα αυτά έγιναν μηχανικά και αστραπιαία και απεδείκνυαν ότι πολλαί και πολλαί ασκήσεις είχαν προηγηθή διά να επιτευχθή η αστραπιαία και ακριβεστάτη αυτή λειτουργία του «μηχανισμού» ασφαλείας του Κρεμλίνου, ταυτοχρόνως όμως ήτο φανερόν ότι εγίνοντο με μίαν αγριωπήν, θα έλεγα, σοβαρότητα και με μίαν απερίγραπτην αποφασιστικότητα. Πάλιν επάτησεν ο Μπέρια ένα «κουμπί» και η γη άνοιξε διά να καταπιή όλο αυτό το… θέαμα. Το Κρεμλίνον είχεν επανέλθει εντός δευτερολέπτων εις την κανονικήν του ζωήν.


Ένα πράγμα όμως ταυτοχρόνως απεδείκνυε το… μεγαλειώδες αυτό θέαμα: ότι, ύστερα από ένα τέταρτον αιώνος πλήρους εξουσίας και δυνάμεως, ο Στάλιν φοβείται ακόμη το ενδεχόμενον ενός… πραξικοπήματος! Το φοβείται, διότι δεν εννοεί να λησμονήση το μάθημα που του έδωσεν η «εσωτερική στάσις» του 1932.


Ένοπλοι κομμουνισταί, εκ των αυτοονομαζομένων «Λενινιστών», που κατηγορούν ή κατηγορούσαν τότε τον Στάλιν ότι έχει καταπροδώσει την κληρονομίαν του Μαρξ και του Λένιν, είχαν κατορθώσει τότε να γίνουν κύριοι της Πύλης Νικόλσκαγια του Κρεμλίνου και είχαν κατορθώσει να προωθηθούν εντός του περιβόλου του Κρεμλίνου και να φθάσουν μέχρι του Ορουσέναγια Παλάτα, του θησαυροφυλακείου των Τσάρων και αργότερα και σήμερον έδρας του Αρχηγείου της ΕΜ-ΒΕ-ΝΤΕ, και να το καταλάβουν. Επί τέσσαρας ολοκλήρους ημέρας διήρκεσε τότε ο αγών εναντίον των στασιαστών, οι οποίοι είχαν κατορθώσει να φθάσουν μέχρι των κλιμάκων του μεγάρου όπου ευρίσκονται τα ιδιαίτερα διαμερίσματα του Στάλιν, μέχρις ότου, χάρις εις ενισχύσεις που κατέφθασαν, να πνιγή εις το αίμα της η ανταρσία. Ο Στάλιν εν τω μεταξύ είχεν… «αποσυρθή» εις την «ντάτσα» του, εις την εξοχικήν του κατοικίαν.


Ο Ιωσήφ Στάλιν

Το 1932 αυτό δεν το ξεχνά ο Στάλιν, αν και πράγμαι δεν έχει λόγον να το φοβήται πλέον. Διότι όντως από τότε, όπως καυχάται ο στρατηγός Σμερκίν, «κανείς εχθρός» δεν κατώρθωσε να περάση την εξωτερικήν γραμμήν της… αμύνης του Κρεμλίνου. Διότι όντως κανείς εκτός από αυτήν την ιδίαν την ΕΜ-ΒΕ-ΝΤΕ δεν έχει σήμερον την δυνατότητα να ανατρέψη διά της βίας τους Δεκατέσσαρας Άρχοντας του Κρεμλίνου (σ.σ. ο Στάλιν και τα υπόλοιπα δεκατρία μέλη του Πολιτμπυρό).

*Άρθρο που ήταν αφιερωμένο στον Λαβρέντι Μπέρια και στο σύστημα ασφαλείας του Κρεμλίνου επί Στάλιν. Συντάκτης του κειμένου, που είχε δημοσιευτεί στην εφημερίδα «Το Βήμα» την Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 1950, ήταν ο λοχαγός της μυστικής κρατικής υπηρεσίας της Γιουγκοσλαβίας Μίρκο Γέλαντιτς (Mirko Jeladitch).

Ο γεωργιανός —όπως και ο Στάλιν— Λαβρέντι Παύλοβιτς Μπέρια, που είχε γεννηθεί στις 29 Μαρτίου 1899, υπήρξε επικεφαλής της διαβόητης «Νικαβεντέ», της μυστικής αστυνομίας του σταλινικού καθεστώτος.


«ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ», 18.11.1982, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Διετέλεσε, επίσης, υπουργός Εσωτερικών και αντιπρόεδρος της σοβιετικής κυβέρνησης μετά το θάνατο του Στάλιν (Μάρτιος 1953).

Ακολουθώντας την κοινή μοίρα των ζηλωτών της σταλινικής διαστροφής, ο Μπέρια περιέπεσε σε δυσμένεια και εκτελέστηκε. Ο θάνατός του ανακοινώθηκε στις 23 Δεκεμβρίου 1953.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Παραγωγικότητα: Γιατί παραμένει χαμηλή στην Ελλάδα;

Παραγωγικότητα: Γιατί παραμένει χαμηλή στην Ελλάδα;

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πόσα κιλά παίρνουμε στις γιορτές; Η επιστήμη απαντά

Πόσα κιλά παίρνουμε στις γιορτές; Η επιστήμη απαντά

Business
Metlen: Χρυσό deal με την πώληση φωτοβολταϊκών στη Χιλή – Πάνω από 3 δισ. ευρώ η ρευστότητα

Metlen: Χρυσό deal με την πώληση φωτοβολταϊκών στη Χιλή – Πάνω από 3 δισ. ευρώ η ρευστότητα

inWellness
Vegan ή όχι, το junk food δεν κάνει καλό
Έρευνα 23.12.25

Vegan ή όχι, το junk food δεν κάνει καλό

Σύμφωνα με νέα μελέτη, η vegan διατροφή που περιλαμβάνει υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα θέτει τους ανθρώπους σε αυξημένο κίνδυνο καρδιοπάθειας.

Σύνταξη
inTown
Ιστορικό Αρχείο
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τι αποκαλύπτουν τελικά οι «λέξεις της χρονιάς» για την εποχή της AI;
2025core 23.12.25

Τι αποκαλύπτουν τελικά οι «λέξεις της χρονιάς» για την εποχή της AI;

Οι λέξεις που ξεχώρισαν το 2025 —με κοινό παρονομαστή την τεχνητή νοημοσύνη— δεν περιγράφουν απλώς νέους όρους, αλλά σκιαγραφούν την αμφιθυμία, την κόπωση και την αβεβαιότητα μιας εποχής που μαθαίνει να ζει μαζί με την AI

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Υπόθεση Πελικό» στη Βρετανία: Αντιμέτωπος με 56 αδικήματα ο άνδρας που νάρκωνε και βίαζε τη σύζυγό του
Κόσμος 23.12.25

«Υπόθεση Πελικό» στη Βρετανία: Αντιμέτωπος με 56 αδικήματα ο άνδρας που νάρκωνε και βίαζε τη σύζυγό του

Η υπόθεση θυμίζει εκείνη της Γαλλίδας Ζιζέλ Πελικό, η οποία βιαζόταν επί μια δεκαετία μέσα στο σπίτι της από αγνώστους, τους οποίους στρατολογούσε στο διαδίκτυο ο σύζυγός της.

Σύνταξη
Αγρότες: Αναδιατάσσουν τα τρακτέρ για να ανοίξουν δρόμο – Επιμένει η ΕΛ.ΑΣ. να κρατά κλειστές κεντρικές αρτηρίες
Ελλάδα 23.12.25

Αναδιατάσσουν τα τρακτέρ για να ανοίξουν δρόμο οι αγρότες - Επιμένει η ΕΛ.ΑΣ. να κρατά κλειστές κεντρικές αρτηρίες

Οι αγρότες επιμένουν ότι εάν η ΕΛ.ΑΣ. ήθελε να διευκολύνει τις μετακινήσεις θα ερχόταν σε επαφή με τα συντονιστικά των μπλόκων προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα ασφαλείας

Σύνταξη
«Η στιγμή, σου ανήκει: πώς σχεδιάζεται η εμπειρία γύρω από τις μικρές μεγάλες στιγμές των παικτών»
Τα Νέα της Αγοράς 23.12.25

«Η στιγμή, σου ανήκει: πώς σχεδιάζεται η εμπειρία γύρω από τις μικρές μεγάλες στιγμές των παικτών»

Το μήνυμα «Η στιγμή, σου ανήκει» είναι δέσμευση πως η εταιρεία σέβεται το δικαίωμα του ανθρώπου να ορίζει ο ίδιος τον τρόπο, τον χρόνο και την ένταση της ψυχαγωγίας του

Σύνταξη
Τσίπρας σε φοιτητές: Η κρίση εμπιστοσύνης στους θεσμούς απειλεί τη Δημοκρατία – Δεν βλέπω τρίτη τετραετία για Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 23.12.25

Τσίπρας σε φοιτητές: Η κρίση εμπιστοσύνης στους θεσμούς απειλεί τη Δημοκρατία – Δεν βλέπω τρίτη τετραετία για Μητσοτάκη

Στρέφοντας τα βέλη κατά του ίδιου του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο Αλέξης Τσίπρας σημείωσε πως «κάποια στιγμή πρέπει να γράψει κι ο Μητσοτάκης ένα βιβλίο για το πώς κατάφερε να οδηγήσει στην κατάρρευση του κράτους δικαίου τη χώρα ». Να προετοιμάζεται γιατί δεν βλέπω τρίτη τετραετία πρόσθεσε με νόημα. Τι είπε για την διαμόρφωση ενός αξιόπιστου εναλλακτικού σχεδίου διακυβέρνησης

Σύνταξη
Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες απορίες των ελλήνων μέσα στο 2025; Η Google έχει την απάντηση
Φλεξάρω 23.12.25

Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες απορίες των ελλήνων μέσα στο 2025; Η Google έχει την απάντηση

«Τι σημαίνει ίντερσεξ» και «ποια ήταν η μητέρα της Ωραίας Ελένης». Τι ρώτησαν οι έλληνες τη μηχανή αναζήτησης της Google μέσα στο 2025; Και οχι, το «6-7» δεν ήταν στο top10.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
GLP-1: Θεραπεία αδυνατίσματος σε χάπι έλαβε έγκριση στις ΗΠΑ
GLP-1 23.12.25

Θεραπεία αδυνατίσματος τώρα και σε χάπι - Ίδια απώλεια βάρους με τις ενέσεις

Το χάπι GLP-1 της Novo Nordisk περιέχει σεμαγλουτίδη, την ίδια δραστική ουσία που χρησιμοποιείται ως ένεση. Οι εθελοντές της κλινικής μελέτης έχασαν κατά μέσο όρο το 16,6% του σωματικού βάρους τους,

Σύνταξη
Λάδι στη φωτιά από Μητσοτάκη: Δεν υποκύπτουμε σε εκβιασμούς – Το πλαίσιο των δυνατοτήτων μας για αγρότες έχει οριοθετηθεί 
Πολιτική Γραμματεία 23.12.25

Λάδι στη φωτιά από Μητσοτάκη: Δεν υποκύπτουμε σε εκβιασμούς – Το πλαίσιο των δυνατοτήτων μας για αγρότες έχει οριοθετηθεί 

Με την γνωστή κυβερνητική «καραμέλα» ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εισήγησή του στο υπουργικό Συμβούλιο στράφηκε και πάλι κατά των αγροτών τονίζοντας προκλητικά ότι δεν θα υποκύψουμε σε εκβιασμούς - όπως είπε -«σε όσους προτείνουν να διεκδικούν αλλά να μην συζητούν»

Σύνταξη
Πυρά Χρηστίδη σε κυβέρνηση: Οι αγρότες είναι στους δρόμους γιατί είναι απλήρωτοι
Πολιτική 23.12.25

Πυρά Χρηστίδη σε κυβέρνηση: Οι αγρότες είναι στους δρόμους γιατί είναι απλήρωτοι

«Το μεγάλο ζήτημα είναι γιατί η κυβέρνηση, έξι χρόνια από την ημέρα που ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας, δεν έχει κάνει τα βασικά πράγματα για να στηρίξει τον πρωτογενή τομέα της χώρας μας» είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χρηστίδης

Σύνταξη
O Ντόναλντ Τραμπ καταγγέλλει τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών Κλίντον στα Αρχεία Έπσταϊν: «Είναι τρομερό»
Transparency Act 23.12.25

O Ντόναλντ Τραμπ καταγγέλλει τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών Κλίντον στα Αρχεία Έπσταϊν: «Είναι τρομερό»

Ο Ντόναλντ Τραμπ, πρόεδρος των ΗΠΑ, άσκησε κριτική στο Υπουργείο Δικαιοσύνης για τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών του Μπιλ Κλίντον από τα λεγόμενα «Αρχεία Έπσταϊν», προειδοποιώντας ότι τέτοιες αποκαλύψεις ενδέχεται να πλήξουν τη φήμη ανθρώπων που είχαν μόνο επιφανειακή ή και αθώα επαφή με τον Τζέφρι Έπσταϊν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ανακοίνωσε Πεναρόγια και Πέιν η Παρτιζάν (pics)
Euroleague 23.12.25

Ανακοίνωσε Πεναρόγια και Πέιν η Παρτιζάν (pics)

Διπλή ανακοίνωση από την Παρτιζάν το πρωί της Τρίτης, με τον σύλλογο του Βελιγραδίου να επισημοποιεί τη συμφωνία του τόσο με τον Ζοάν Πενιαρόγια στον πάγκο, όσο και με τον Αμερικανό NBAer, Κάμερον Πέιν.

Σύνταξη
Απίστευτος Παυλίδης: «Έπιασε» τον Εουσέμπιο με επίδοση που ξεπερνούν μόνο οι Εμπαπέ και Κέιν μέσα στο 2025
Ποδόσφαιρο 23.12.25

Απίστευτος Παυλίδης: «Έπιασε» τον Εουσέμπιο με επίδοση που ξεπερνούν μόνο οι Εμπαπέ και Κέιν μέσα στο 2025

Ο Βαγγέλης Παυλίδης τα... σπάει στη Μπενφίκα, πιάνοντας τον θρυλικό Εουσέμπιο με ένα ρεκόρ που κρατούσε 60 χρόνια και το οποίο μέσα στο 2025 ξεπερνιέται μονάχα από τους Κιλιάν Εμπαπέ και Χάρι Κέιν στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο!

Σύνταξη
Η Σούζι Άμις για τη ζωή της με τον Τζέιμς Κάμερον – «Πίστευα ότι δεν θα το δω ποτέ ξανά»
Έρωτας 23.12.25

Η Σούζι Άμις για τη ζωή της με τον Τζέιμς Κάμερον – «Πίστευα ότι δεν θα το δω ποτέ ξανά»

Η πρώην ηθοποιός και μοντέλο Σούζι Άμις, σε μια από τις σπάνιες συνεντεύξεις της, αποφάσισε να μιλήσει για την ζωή της δίπλα στον βραβευμένο σκηνοθέτη Τζέιμς Κάμερον.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο