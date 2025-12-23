Αποκάλυψη in: Δραματική κατάθεση 5χρονης δείχνει εν ψυχρώ δολοφονία του κοριτσιού της παραλίας Έδεμ

«Η μητέρα μου κτύπησε την αδελφή μου, κρατώντας και ρίχνοντάς την από ψηλά στο πατωμα».

Η άγνωστη αυτή κατάθεση, την οποία αποκαλύπτει το in, στην Υποδιευθυνση Προστασίας Ανηλίκων στις 3 Νοεμβρίου της πεντάχρονης αδελφής του θύματος προσδίδει μία νέα δραματική διάσταση στην υπόθεση θανάτου της τρίχρονης Τζέννας, που είχε βρεθεί στα τέλη Ιουλίου, νεκρή στην παραλία Έδεμ του Παλαιού Φαλήρου.

«Το άφησα στη θάλασσα»

Για τον θάνατο της τρίχρονης είχε συλληφθεί και προφυλακίσθηκε, στις αρχές Αυγούστου η 32χρονη Αλγερινή μητέρα της (σ.σ. εκπροσωπείται νομικά από τον δικηγόρο Αθηνών κ. Νίκο Αλεξανδρή) που είχε διατυπώσει τον ισχυρισμό ότι το ατυχο κορίτσι, επεσε δύο φορές στο μπάνιο κατά λάθος, καθώς κι ότι φοβήθηκε να ζητήσει βοήθεια λόγω παράνομης παραμονής στην χώρα μας και έτσι «το άφησε στη θάλασσα».

Με τα στελέχη της Ασφάλειας Αττικής και του Λιμενικού που ασχολήθηκαν με την υπόθεση, να εκτιμούσαν ότι το άτυχο κοριτσάκι είχε μεταφερθεί νεκρό από την μητέρα του, ενώ θεωρούσαν αβάσιμους τους ισχυρισμούς της περί «ακούσιας» πτώσης στο μπάνιο του σπιτιού.

Κάτι που φαίνεται να επιβεβαιώνεται τώρα από την κατάθεση της αδελφής της που ήταν παρούσα στην κακοποίηση της τρίχρονης.

Τι ανέφερε το 5χρονο κορίτσι

Στην μεταγενέστερη κατάθεση λοιπόν, στα πλαίσια της εν εξελίξει εξαντλητικής δικαστικής έρευνας από τον 24ο τακτικό ανακριτή Αθηνών, εξετάστηκε παρουσία ψυχολόγου από την αρμόδια υπηρεσία της ΕΛ.ΑΣ. η πενταχρονη αδελφή του θύματος.

Κι η οποία ανέφερε «η μαμά κτυπάει την Τζέννα, όχι στην θάλασσα στο σπίτι. Την κανει πάνω – κάτω (στο σημείο αυτό η ανήλικη κάνει με τα χέρια της κίνηση σαν να κραταει κάτι, να το σηκώνει ψηλά και να το κατεβάζει απότομα). Την έριχνε. Στο πάτωμα».

Συμπληρώνεται ότι σε κατάθεσή του ενας 65χρονος γνωστός της οικογένειας είπε ότι είχε δει άλλες τρεις φορες κτυπημένο στο πρόσωπο το παιδί κι ότι τα αδελφια του είχαν πει ότι το είχε κτυπήσει η μητέρα του. Καθώς κι ότι είχαν πάει άλλες δύο φορές στην θάλασσα –το προηγούμενο 15θημερο πριν τον θανατο του- όπου και πάλι είχε μελανιές στο πρόσωπο κι η μητέρα του το είχε καλυμμένο με καπέλο κι άλλα στο καροτσάκι για να μην φαίνονται τα κτυπήματα.

Όπως δηλαδή συνέβη και την μοιραία ημέρα που η τρίχρονη ρίχθηκε στην θάλασσα.