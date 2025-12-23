newspaper
Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
23.12.2025 | 16:02
Στο «κόκκινο» η κίνηση στους δρόμους - Τεράστιες ουρές σε Αττική Οδό και Κηφισό
Σημαντική είδηση:
23.12.2025 | 14:01
Χριστούγεννα: Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ παραμονή και ανήμερα
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Αποκάλυψη in: Δραματική κατάθεση 5χρονης δείχνει εν ψυχρώ δολοφονία του κοριτσιού της παραλίας Έδεμ
Ελλάδα 23 Δεκεμβρίου 2025 | 15:15

Αποκάλυψη in: Δραματική κατάθεση 5χρονης δείχνει εν ψυχρώ δολοφονία του κοριτσιού της παραλίας Έδεμ

Νέα σημαντική εξελιξη στην υπόθεση ανεύρεσης του άψυχου κορμιού της 3χρονης στην θάλασσα του Π. Φαλήρου και της σύλληψης της Αλγερινής μητέρας του.

Βασίλης Λαμπρόπουλος
ΡεπορτάζΒασίλης Λαμπρόπουλος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Η μεσογειακή διατροφή στη μάχη κατά του καρκίνου

Η μεσογειακή διατροφή στη μάχη κατά του καρκίνου

Spotlight

«Η μητέρα μου κτύπησε την αδελφή μου, κρατώντας και ρίχνοντάς την από ψηλά στο πατωμα».

Η άγνωστη αυτή κατάθεση, την οποία αποκαλύπτει το in, στην Υποδιευθυνση Προστασίας Ανηλίκων στις 3 Νοεμβρίου της πεντάχρονης αδελφής του θύματος προσδίδει μία νέα δραματική διάσταση στην υπόθεση θανάτου της τρίχρονης Τζέννας, που είχε βρεθεί στα τέλη Ιουλίου, νεκρή στην παραλία Έδεμ του Παλαιού Φαλήρου.

«Το άφησα στη θάλασσα»

Για τον θάνατο της τρίχρονης είχε συλληφθεί και προφυλακίσθηκε, στις αρχές Αυγούστου η 32χρονη Αλγερινή μητέρα της (σ.σ. εκπροσωπείται νομικά από τον δικηγόρο Αθηνών κ. Νίκο Αλεξανδρή) που είχε διατυπώσει τον ισχυρισμό ότι το ατυχο κορίτσι, επεσε δύο φορές στο μπάνιο κατά λάθος, καθώς κι ότι φοβήθηκε να ζητήσει βοήθεια λόγω παράνομης παραμονής στην χώρα μας και έτσι «το άφησε στη θάλασσα».

Με τα στελέχη της Ασφάλειας Αττικής και του Λιμενικού που ασχολήθηκαν με την υπόθεση, να εκτιμούσαν ότι το άτυχο κοριτσάκι είχε μεταφερθεί νεκρό από την μητέρα του, ενώ θεωρούσαν αβάσιμους τους ισχυρισμούς της περί «ακούσιας» πτώσης στο μπάνιο του σπιτιού.

Κάτι που φαίνεται να επιβεβαιώνεται τώρα από την κατάθεση της αδελφής της που ήταν παρούσα στην κακοποίηση της τρίχρονης.

Τι ανέφερε το 5χρονο κορίτσι

Στην μεταγενέστερη κατάθεση λοιπόν, στα πλαίσια της εν εξελίξει εξαντλητικής δικαστικής έρευνας από τον 24ο τακτικό ανακριτή Αθηνών, εξετάστηκε παρουσία ψυχολόγου από την αρμόδια υπηρεσία της ΕΛ.ΑΣ. η πενταχρονη αδελφή του θύματος.

Κι η οποία ανέφερε «η μαμά κτυπάει την Τζέννα, όχι στην θάλασσα στο σπίτι. Την κανει πάνω – κάτω (στο σημείο αυτό η ανήλικη κάνει με τα χέρια της κίνηση σαν να κραταει κάτι, να το σηκώνει ψηλά και να το κατεβάζει απότομα). Την έριχνε. Στο πάτωμα».

Συμπληρώνεται ότι σε κατάθεσή του ενας 65χρονος γνωστός της οικογένειας είπε ότι είχε δει άλλες τρεις φορες κτυπημένο στο πρόσωπο το παιδί κι ότι τα αδελφια του είχαν πει ότι το είχε κτυπήσει η μητέρα του. Καθώς κι ότι είχαν πάει άλλες δύο φορές στην θάλασσα –το προηγούμενο 15θημερο πριν τον θανατο του- όπου και πάλι είχε μελανιές στο πρόσωπο κι η μητέρα του το είχε καλυμμένο με καπέλο κι άλλα στο καροτσάκι για να μην φαίνονται τα κτυπήματα.

Όπως δηλαδή συνέβη και την μοιραία ημέρα που η τρίχρονη ρίχθηκε στην θάλασσα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Markets
Alpha Bank: Τι προβλέπει για την πορεία των αγορών 2026

Alpha Bank: Τι προβλέπει για την πορεία των αγορών 2026

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η μεσογειακή διατροφή στη μάχη κατά του καρκίνου

Η μεσογειακή διατροφή στη μάχη κατά του καρκίνου

Business
Metlen: Επιβεβαιώνει την τιμή στόχο των 64 ευρώ η Morgan Stanley

Metlen: Επιβεβαιώνει την τιμή στόχο των 64 ευρώ η Morgan Stanley

inWellness
Vegan ή όχι, το junk food δεν κάνει καλό
Έρευνα 23.12.25

Vegan ή όχι, το junk food δεν κάνει καλό

Σύμφωνα με νέα μελέτη, η vegan διατροφή που περιλαμβάνει υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα θέτει τους ανθρώπους σε αυξημένο κίνδυνο καρδιοπάθειας.

Σύνταξη
inTown
Stream newspaper
Μπλόκα: Κυκλοφοριακό κομφούζιο από την Ριτσώνα προς την Θήβα εξαιτίας… εκτροπών στην κυκλοφορία
«Μπλόκο» της ΕΛ.ΑΣ. 23.12.25

Κυκλοφοριακό κομφούζιο από την Ριτσώνα προς την Θήβα εξαιτίας… εκτροπών στην κυκλοφορία

Το μπλόκο της Θήβας έχει στρατηγική σημασία, καθώς είναι το πρώτο που συναντά όποιος φεύγει από την Αθήνα. Ενόψει των εορτών, οι αγρότες στέλνουν μήνυμα καλής θέλησης προς τους πολίτες επιτρέποντας τη διέλευση των οχημάτων από την Ριτσώνα προς την Θήβα, όχι όμως και η ΕΛ.ΑΣ.

Σύνταξη
Αγρότες: Αναδιατάσσουν τα τρακτέρ για να ανοίξουν δρόμο – Επιμένει η ΕΛ.ΑΣ. να κρατά κλειστές κεντρικές αρτηρίες
Ελλάδα 23.12.25

Αναδιατάσσουν τα τρακτέρ για να ανοίξουν δρόμο οι αγρότες - Επιμένει η ΕΛ.ΑΣ. να κρατά κλειστές κεντρικές αρτηρίες

Οι αγρότες επιμένουν ότι εάν η ΕΛ.ΑΣ. ήθελε να διευκολύνει τις μετακινήσεις θα ερχόταν σε επαφή με τα συντονιστικά των μπλόκων προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα ασφαλείας

Σύνταξη
Αγρότες: Με χριστουγεννιάτικο δέντρο το μπλόκο Θήβας – «Δεν φεύγουμε για κανένα λόγο, ανοιχτή η διέλευση για τον κόσμο»
Ελλάδα 23.12.25

Αγρότες: Με χριστουγεννιάτικο δέντρο το μπλόκο Θήβας – «Δεν φεύγουμε για κανένα λόγο, ανοιχτή η διέλευση για τον κόσμο»

«Αυτό είναι ένα μήνυμα στην κυβέρνηση», δηλώνει ο αντιπρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Θήβας, ξεκαθαρίζοντας πως οι αγρότες είναι αποφασισμένοι να κάνουν Χριστούγεννα στο δρόμο

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μπλόκα: Κυκλοφοριακό κομφούζιο από την Ριτσώνα προς την Θήβα εξαιτίας… εκτροπών στην κυκλοφορία
«Μπλόκο» της ΕΛ.ΑΣ. 23.12.25

Κυκλοφοριακό κομφούζιο από την Ριτσώνα προς την Θήβα εξαιτίας… εκτροπών στην κυκλοφορία

Το μπλόκο της Θήβας έχει στρατηγική σημασία, καθώς είναι το πρώτο που συναντά όποιος φεύγει από την Αθήνα. Ενόψει των εορτών, οι αγρότες στέλνουν μήνυμα καλής θέλησης προς τους πολίτες επιτρέποντας τη διέλευση των οχημάτων από την Ριτσώνα προς την Θήβα, όχι όμως και η ΕΛ.ΑΣ.

Σύνταξη
Κανονικά στο Βελιγράδι θα διεξαχθεί το Παρτιζάν – Ολυμπιακός
Euroleague 23.12.25

Κανονικά στο Βελιγράδι θα διεξαχθεί το Παρτιζάν – Ολυμπιακός

Στην φυσική της έδρα στο Βελιγράδι και όχι στη Βιέννη, όπως αρχικά είχε προγραμματιστεί, θα διεξαχθεί το Παρτιζάν – Ολυμπιακός για την Ευρωλίγκα, όπως τονίζει σε ανακοίνωσή της η σερβική ομάδα.

Σύνταξη
Τι είναι αυτές οι γιγάντιες τρύπες που εμφανίστηκαν ξαφνικά στην Τουρκία;
Επιστήμες 23.12.25

Τι είναι αυτές οι γιγάντιες τρύπες που εμφανίστηκαν ξαφνικά στην Τουρκία;

Οι δολίνες, όπως ονομάζονται οι κοιλότητες που εμφανίζονται λόγω υποχώρησης του εδάφους, πολλαπλασιάζονται στην επαρχία του Ικονίου στην Τουρκία, καθώς τα υπόγεια ύδατα εξαντλούνται.

Σύνταξη
To παράπονο του Ντούσκου: «Βλέπω ότι η κωπηλασία δεν μπορεί να γίνει δημοφιλής στους δημοσιογράφους»
Άλλα Αθλήματα 23.12.25

To παράπονο του Ντούσκου: «Βλέπω ότι η κωπηλασία δεν μπορεί να γίνει δημοφιλής στους δημοσιογράφους»

Στο πλαίσιο της βράβευσης των κορυφαίων της χρονιάς ο Στέφανος Ντούσκος εξέφρασε το παράπονο του για την αντιμετώπιση που έτυχε από τους Ελληνες αθλητικούς δημοσιογράφους.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
«Ο Τζέιμς Μποντ που θέλουμε – και χρειαζόμαστε»: Ένα βίντεο του Ίντρις Έλμπα προκαλεί φρενίτιδα στους fans του 007
ΝΑΙ 23.12.25

«Ο Τζέιμς Μποντ που θέλουμε – και χρειαζόμαστε»: Ένα βίντεο του Ίντρις Έλμπα προκαλεί φρενίτιδα στους fans του 007

Για πολλά χρόνια το όνομά του βρισκόταν στις λίστες για τον επόμενο Τζέιμς Μποντ. Και ένα βίντεο που ανέβασε ο Ίντρις Έλμπα στα social media έκανε τους θαυμαστές του 007 να τρελαθούν.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Χειρουργήθηκε ο Νεϊμάρ και φορτσάρει για το Μουντιάλ
Ποδόσφαιρο 23.12.25

Χειρουργήθηκε ο Νεϊμάρ και φορτσάρει για το Μουντιάλ

Σε επέμβαση αρθροσκόπησης στο αριστερό γόνατο, υπεβλήθη ο Νεϊμάρ τη Δευτέρα, με στόχο να επιστρέψει στη δράση τον Φεβρουάριο και να τεθεί στη διάθεση του Κάρλο Αντσελότι ενόψει του προσεχούς Μουντιάλ.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο